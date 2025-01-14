  • Новость часаМинобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России
    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена
    Политолог назвал причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе
    Вице-спикер парламента Словакии показал ассортимент российских магазинов
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    Британский постпред вышла из себя из-за России на заседании Совбеза ООН
    Лавров: Шольц не посмел пикнуть после взрывов на «Северных потоках»
    Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за нецензурной лексики
    Чемпион России по гиревому спорту Фещенко убит в здании Минобороны в центре Москвы
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

    22 комментария
    14 января 2025, 14:30 • Справки

    2С3 «Акация» – советская самоходная артиллерийская установка

    2С3 «Акация» – советская самоходная артиллерийская установка
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Советская самоходная гаубица на гусеничном шасси. Отличается хорошей проходимостью и надежностью. Предназначена для дистанционного уничтожения бронетехники, артиллерии, пехоты, ракетных установок, командных пунктов, военной инфраструктуры и тактического ядерного оружия противника. Стоит на вооружении ВС РФ и армий еще 15 стран. Применялась в рамках 12 крупных вооруженных конфликтов и специальной военной операции на Украине. Производилась до 1993 года, модифицируется до сих пор.

    История создания 2С3 «Акация»

    Задача по проектированию 152-мм самоходной гаубицы 2С3 «Акация» была отдана Свердловскому заводу «Уралтрансмаш» для ликвидации отставания от стран НАТО в самоходной артиллерии. Самоходная гаубица «Акация» разработана под руководством Георгия Ефимова конструкторами ОКБ-3 Уральского завода транспортного машиностроения на базе шасси ЗРК «Круг». Главный конструктор орудия 2А33 – Федор Петров. В 1971 году 152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация» была принята на вооружение Советской армии. Серийное производство в различных модификациях осуществлялось до 1989 года.

    Разработка самоходных гаубиц активно велась после завершения Великой Отечественной войны. Но в середине 1950-х годов проект приостановили, а все усилия сосредоточили на создании баллистических ракет. После достижения паритета с НАТО в области ядерных вооружений было выявлено существенное отставание по количеству и качеству артиллерийских систем. Поэтому 4 июля 1967 года Совмин СССР постановил начать полномасштабные работы в данной сфере.

    За два года до этого Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения (ВНИИ-100) осуществил сравнительный анализ систем времен ВОВ (СУ-100, СУ-152) и их послевоенных модификаций. В результате была сформирована концепция перспективной САУ. Последующей разработкой занималась группа инженеров во главе с Георгием Ефимовым и Федором Петровым. За проектирование шасси отвечал завод «Уралтрансмаш», а орудие создавалось в ОКБ-9.

    Интересные факты: в натовской классификации установка получила обозначение «M1973». На стадии разработки шасси имело наименование «Объект 303», а орудие – «Д-22». Для этой системы была впервые в мире спроектирована боеукладка, отличающаяся высоким уровнем механизации и автоматизации заряжания. Она является носителем тактического ядерного оружия и оснащена специальной защитой от воздействия подобного вооружения. В 1973 году стоимость одной машины составляла около 30 тыс. рублей.

    Первые прототипы появились в 1968 году. К октябрю следующего года были завершены испытания этих машин и выявлен существенный недостаток – сильная загазованность боевого отделения во время стрельбы. Дефект удалось устранить только к 1971 году, после чего САУ присвоили наименование 2С3 «Акация» и приняли ее на вооружение. Но мелкосерийное производство началось годом ранее, и было изготовлено девять машин. В 1973 году свердловское предприятие получило первый крупный заказ на выпуск 70 гаубиц.

    Кроме того, данные самоходки производились на Пермском заводе имени Ленина (впоследствии ставшим «Мотовилихинскими заводами») и на волгоградском машиностроительном предприятии «Баррикады». В связи с распадом СССР темпы производства начали сокращаться, а в 1993 году выпуск был полностью прекращен. К этому моменту удалось создать около 4000 установок. Их модификация осуществлялась в советское время и возобновилась в 2000-е годы. Значительная часть машин была отправлена на экспорт.

    Характеристики и преимущества 2С3 «Акация»

    2СЗ «Акация» выполнена по традиционной башенной схеме. Длина корпуса составляет 6,97 м, ширина – 3,25 м, высота – 3,05 м. Показатель дорожного просвета равен 450 мм. Размер колеи – 2,72 м. Экипаж защищают 15-мм листы катаной стали. В лобовой части толщина достигает 30 мм. Броня способна останавливать пули стрелкового оружия и осколки снарядов. В носовой части машины располагается место механика-водителя (слева) и силовая установка (справа). Боевое отделение находится в средней и кормовой частях.

    Над ним закреплена вращающаяся на 360° башня. Места наводчика, заряжающего и командира машины располагаются в ее «корзине» (сзади и снизу). Основным орудием является 152-мм нарезная гаубица 2А33 с длиной ствола 28 калибров. Ее показатели углов возвышения находятся в диапазоне от -4° до +60°. Ствол соединен с казенником муфтой, в его передней части установлен дульный тормоз. Удаление пороховых газов осуществляется с помощью эжектора. Затвор клиновый полуавтоматический. Досылатель электромеханический.

    Гаубица может стрелять прямой наводкой из боеукладки башни со скоростью до 3,5 выстрела в минуту. При использовании боекомплекта, находящегося в корпусе, темп снижается до 2,6 выстрела в минуту. Огонь с закрытых позиций и при подаче боеприпасов с грунта ведется со скоростью 3,4 выстрела в  минуту. В целях недопущения перегрева механизма за 10 минут осуществляется не более 30 выстрелов, а за час – до 75. Предусмотрена возможность осуществления выстрелов с помощью электропуска и вручную. В качестве дополнительного вооружения используется 7,62-мм пулемет ПКТ.

    Интересные факты: «Акация» обладает достаточными габаритами и массой для перевозки военно-транспортной авиацией. При этом в грузовом отсеке самолета Ан-22 одновременно помещаются две машины. САУ укомплектована фильтровентиляционной установкой и автоматической противопожарной системой. Она может преодолевать трехметровый ров, метровый брод и 700-мм стенку. Подниматься на возвышенности под углом до 30°. Приводиться в боеготовность в течение нескольких минут.

    Ходовая часть разработана на платформе ЗРК «Круг», базирующегося на шасси от САУ СУ-100П. Используется 12-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель В-59У мощностью 520 л. с. С его помощью машина развивает скорость до 60 км/ч по шоссе. На пересеченной местности этот показатель снижается до 25-30 км/ч. В топливных баках помещается до 830 литров горючего, благодаря чему обеспечивается запас хода до 500 км. Трансмиссия механическая двухпоточная. Подвеска индивидуальная, торсионная.

    На каждом борту располагается по шесть опорных катков и четыре поддерживающих ролика. Ведущее колесо находится спереди, направляющее – сзади. Для погашения колебаний применяются гидравлические амортизаторы. Ширина гусениц составляет 484 мм. Они оказывают давление на грунт равное 0,6 кг/кв. см. Члены экипажа используют различные прицельные устройства: командир – ТКН-3А, наводчик – ОП5-38. Механик-водитель днем пользуется ТНПО-160, а по ночам – ТВНЕ-4Б. Связь поддерживается с помощью аппаратуры Р-123 и Р-124.

    Номенклатура боеприпасов 2С3 «Акация»

    Принцип заряжания раздельно-гильзовой. Боекомплект базовой версии состоит из 40 выстрелов, которые распределены между башней и корпусом. В 1975 году была внедрена единая боеукладка барабанного типа, а объём боеприпасов увеличился до 46 штук. Гаубица приспособлена к использованию осколочно-фугасных снарядов 53-ОФ-530, 53-ОФ-540В, 53-ОФ-540(Ж), с дистанцией боя от 13,3 до 17,05 км. Активно-реактивные выстрелы 3ВОФ27 и HE ER EOFd обеспечивают поражение целей на расстоянии до 20 км.

    Для стрельбы прямой наводкой по бронетехнике на дистанции до 4 км применяются кумулятивные снаряды 53-БП-540, а также бронебойные 53-БР-540 и 53-БР-540Б. Кроме того, используются бетонобойные боеприпасы 53-Г-530, 53-Г-530Ш и 53-Г-545. Их дальность боя составляет около 12,74 до 15,8 км. Для одновременного поражения множества целей применяются кассетные снаряды 53-CG-540 (на 17,3 км), 53-CG-540ER (на 20,3 км), 3-О-13 (на 14,5 км).

    «Акация» может вести огонь постановщиками помех 3РБ30, осветительными 3С6 и 3С1, дымовыми 53-Д-540, химическими 53-ХС-530, 53-ХС-530Д, 53-ХН-530, 53-ОХ-530/540, 3Х3 и 3Х3-35, а также ядерными 3ВБ3 снарядами. Для неё разработаны управляемые боеприпасы 3ОФ38 «Сантиметр» и 3ОФ39 «Краснополь», а также их модернизированные версии 3ОФ39М и 3ОФ75. Поражение живой силы противника обеспечивается с помощью шрапнельных снарядов 3Ш2.

    Основные модификации 2С3 «Акация»

    Базовой версий является 2С3, производившаяся с 1970 по 1975 год. Первой модификацией стала 2С3М с увеличенным боекомплектом, более мощными боеприпасами, новым расположения антенны радиостанции и другими изменениями. Производилась до 1987 года. Версия 2С3М1 с новым прицелом 1П5, системами связи 1В116 и Р-173, а также устройством приёма данных 1В519 выпускалась до 1993 года и стала последней советской модификацией.

    Минобороны РФ приступило к модернизации данных САУ только в 2000-е годы. Первой моделью стала 2С3М2. Её укомплектовали АСУНО 1В514-1 «Механизатор-М» и оборудованием 902B «Туча», для стрельбы дымовыми гранатами. На базе этой модификации разработали экспортную версию 2С3М2-155, адаптированную под натовские боеприпасы. Также существует экспериментальная модель 2С3М3 с новым орудием 2А33М и современной системой управления огнём.

    Распространение в мире и современное использование 2С3 «Акация»

    На вооружении Сухопутных сил ВС РФ находятся 600 САУ различных модификаций. Береговые войска ВМФ используют 50 установок. Ещё 750 единиц отправлены на хранение. Азербайджан в разные годы приобрёл 30 гаубиц. Столько же сохранилось у Алжира, из поставленных 40. Вооружённые силы Анголы используют 4 машины из 48. Безопасность Армении обеспечивают 28 САУ. Вьетнам располагает 30 установками. Неустановленное количество было отправлено на Кубу и в Южный Судан.

    Интересные факты: данные системы представлены в компьютерных играх «War Thunder», «Tanktastic», «People Playground» и «В тылу врага: Штурм 2». Их можно увидеть в художественном фильме «Сын полка» и документальном сериале «Битва оружейников». Китайская компания Trumpeter выпускает сборные модели «Акации» в масштабе 1/35. Списанные САУ вошли в коллекции российских, белорусских, британских, болгарских, венгерских, казахстанских, французских и украинских музеев.

    После распада СССР Белоруссия получила в наследство 166 «Акаций», из которых сохранилось 125. Казахстану досталось 60 единиц, а Узбекистану – 17. Демократическая Республика Конго приобрела 10 машин. Грузинская армия укомплектована 13 установками. До начала Гражданской войны Сирия обладала 50 САУ. Украине перешла 501 гаубица от Советского союза, но к началу СВО на вооружении ВСУ находилось только 120 машин.

    Кроме того, бывшими операторами системы являются Болгария (4 штуки – проданы Анголе), Венгрия (18), Ирак (150), Ливия (36), Словакия (4), Туркменистан (16), Чехия (13), и Южная Осетия (42). Западная Германия располагала 95 машинами, часть из которых перешла ФРГ, а девять экземпляров – проданы США. Последние располагают 19 выведенными из эксплуатации установками. Они приобретались для изучения конструкции и обучения персонала.

    Боевое применение 2С3 «Акация»

    2С3 «Акация» впервые вступила в бой во время войны в Афганистане. Данные системы применялись для поддержки мотострелков при проведении штурмов и сопровождении конвоев. Всего было задействовано около 50 установок. Они продемонстрировали высокую эффективность в условиях гористой местности. «Акации» ограниченно применялись в рамках Приднестровского конфликта 1992 года. Использовались как федеральными войсками, так и сепаратистами во время Чеченских войн.

    СССР активно поставлял данные гаубицы Ираку после начала ирано-иракской войны. Впоследствии эти машины использовались для сдерживания войск западной коалиции во время операции «Буря в пустыне», но оказались неэффективны. ВС РФ задействовали несколько установок против грузинских войск в рамках конфликта в Абхазии и Южной Осетии. Ливийская армия применяла «Акации» во время гражданской войны 2011 года. Кроме того, они активно используются правительственными силами Сирии в собственном конфликте.

    После начала «Русской весны» на Донбассе было зафиксировано несколько фактов применения этих систем ВСУ и ополченцами. Их стали активнее задействовать после начала специальной военной операции. Сообщалось о захвате украинцами нескольких установок во время контрнаступления в Харьковской области. В то же время, российские САУ эффективно действуют на Донецком и Запорожском направлениях, а также обеспечивают сдерживание ВСУ в Курской области.

    Вывод

    Несмотря на наличие более современных систем, 2С3 «Акация» остаётся в строю армий различных государств. Благодаря высокой степени надёжности, хорошей ремонтопригодности, широкой номенклатуре боеприпасов и модернизационному потенциалу она способна противостоять различным образцам западной техники в условиях современной войны. Значительное влияние на повышение её боевой эффективности оказывает возможность совместной работы с расчётами БПЛА.

    Главное
    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска
    Володин обвинил ряд министерств в недобросовестном исполнении обязанностей
    Лавров: Шольц не сказал Путину ничего нового об Украине
    Украинские СМИ раскрыли зарплату Зеленского
    Лавров: В США нищета на каждом шагу
    Агроном подтвердил эффективность общения с комнатными растениями и рассадой

    Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России

    На Западе подсчитывают ущерб России от новых санкций. Указывается, что удар по трети теневого флота, перевозящего российскую нефть, приведет к сокращению экспорта нефти из России на 800 тыс. баррелей в сутки. Индия и Китай снова начнут закупать ближневосточную нефть вместо российской. Однако ситуация, возможно, не так страшна, как рисует Запад. Как Россия может справиться с очередным ударом? Подробности

    Перейти в раздел

    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

    Перейти в раздел

    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтийская экономика задыхается без российского электричества

    Уже в ближайшие недели страны Прибалтики, как заявляется, «окончательно преодолеют последствия советской оккупации». Речь идет о полном разрыве электросетей этих стран с российской энергосистемой. Однако уже сейчас эйфория от этого события сменилась растерянностью – прибалты вдруг осознали, что обрекают себя на эпоху дефицитного и дорогого электричества. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............