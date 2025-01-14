2С3 «Акация» – советская самоходная артиллерийская установка

История создания 2С3 «Акация»

Задача по проектированию 152-мм самоходной гаубицы 2С3 «Акация» была отдана Свердловскому заводу «Уралтрансмаш» для ликвидации отставания от стран НАТО в самоходной артиллерии. Самоходная гаубица «Акация» разработана под руководством Георгия Ефимова конструкторами ОКБ-3 Уральского завода транспортного машиностроения на базе шасси ЗРК «Круг». Главный конструктор орудия 2А33 – Федор Петров. В 1971 году 152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация» была принята на вооружение Советской армии. Серийное производство в различных модификациях осуществлялось до 1989 года.

Разработка самоходных гаубиц активно велась после завершения Великой Отечественной войны. Но в середине 1950-х годов проект приостановили, а все усилия сосредоточили на создании баллистических ракет. После достижения паритета с НАТО в области ядерных вооружений было выявлено существенное отставание по количеству и качеству артиллерийских систем. Поэтому 4 июля 1967 года Совмин СССР постановил начать полномасштабные работы в данной сфере.

За два года до этого Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения (ВНИИ-100) осуществил сравнительный анализ систем времен ВОВ (СУ-100, СУ-152) и их послевоенных модификаций. В результате была сформирована концепция перспективной САУ. Последующей разработкой занималась группа инженеров во главе с Георгием Ефимовым и Федором Петровым. За проектирование шасси отвечал завод «Уралтрансмаш», а орудие создавалось в ОКБ-9.

Интересные факты: в натовской классификации установка получила обозначение «M1973». На стадии разработки шасси имело наименование «Объект 303», а орудие – «Д-22». Для этой системы была впервые в мире спроектирована боеукладка, отличающаяся высоким уровнем механизации и автоматизации заряжания. Она является носителем тактического ядерного оружия и оснащена специальной защитой от воздействия подобного вооружения. В 1973 году стоимость одной машины составляла около 30 тыс. рублей.

Первые прототипы появились в 1968 году. К октябрю следующего года были завершены испытания этих машин и выявлен существенный недостаток – сильная загазованность боевого отделения во время стрельбы. Дефект удалось устранить только к 1971 году, после чего САУ присвоили наименование 2С3 «Акация» и приняли ее на вооружение. Но мелкосерийное производство началось годом ранее, и было изготовлено девять машин. В 1973 году свердловское предприятие получило первый крупный заказ на выпуск 70 гаубиц.

Кроме того, данные самоходки производились на Пермском заводе имени Ленина (впоследствии ставшим «Мотовилихинскими заводами») и на волгоградском машиностроительном предприятии «Баррикады». В связи с распадом СССР темпы производства начали сокращаться, а в 1993 году выпуск был полностью прекращен. К этому моменту удалось создать около 4000 установок. Их модификация осуществлялась в советское время и возобновилась в 2000-е годы. Значительная часть машин была отправлена на экспорт.

Характеристики и преимущества 2С3 «Акация»

2СЗ «Акация» выполнена по традиционной башенной схеме. Длина корпуса составляет 6,97 м, ширина – 3,25 м, высота – 3,05 м. Показатель дорожного просвета равен 450 мм. Размер колеи – 2,72 м. Экипаж защищают 15-мм листы катаной стали. В лобовой части толщина достигает 30 мм. Броня способна останавливать пули стрелкового оружия и осколки снарядов. В носовой части машины располагается место механика-водителя (слева) и силовая установка (справа). Боевое отделение находится в средней и кормовой частях.

Над ним закреплена вращающаяся на 360° башня. Места наводчика, заряжающего и командира машины располагаются в ее «корзине» (сзади и снизу). Основным орудием является 152-мм нарезная гаубица 2А33 с длиной ствола 28 калибров. Ее показатели углов возвышения находятся в диапазоне от -4° до +60°. Ствол соединен с казенником муфтой, в его передней части установлен дульный тормоз. Удаление пороховых газов осуществляется с помощью эжектора. Затвор клиновый полуавтоматический. Досылатель электромеханический.

Гаубица может стрелять прямой наводкой из боеукладки башни со скоростью до 3,5 выстрела в минуту. При использовании боекомплекта, находящегося в корпусе, темп снижается до 2,6 выстрела в минуту. Огонь с закрытых позиций и при подаче боеприпасов с грунта ведется со скоростью 3,4 выстрела в минуту. В целях недопущения перегрева механизма за 10 минут осуществляется не более 30 выстрелов, а за час – до 75. Предусмотрена возможность осуществления выстрелов с помощью электропуска и вручную. В качестве дополнительного вооружения используется 7,62-мм пулемет ПКТ.

Интересные факты: «Акация» обладает достаточными габаритами и массой для перевозки военно-транспортной авиацией. При этом в грузовом отсеке самолета Ан-22 одновременно помещаются две машины. САУ укомплектована фильтровентиляционной установкой и автоматической противопожарной системой. Она может преодолевать трехметровый ров, метровый брод и 700-мм стенку. Подниматься на возвышенности под углом до 30°. Приводиться в боеготовность в течение нескольких минут.

Ходовая часть разработана на платформе ЗРК «Круг», базирующегося на шасси от САУ СУ-100П. Используется 12-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель В-59У мощностью 520 л. с. С его помощью машина развивает скорость до 60 км/ч по шоссе. На пересеченной местности этот показатель снижается до 25-30 км/ч. В топливных баках помещается до 830 литров горючего, благодаря чему обеспечивается запас хода до 500 км. Трансмиссия механическая двухпоточная. Подвеска индивидуальная, торсионная.

На каждом борту располагается по шесть опорных катков и четыре поддерживающих ролика. Ведущее колесо находится спереди, направляющее – сзади. Для погашения колебаний применяются гидравлические амортизаторы. Ширина гусениц составляет 484 мм. Они оказывают давление на грунт равное 0,6 кг/кв. см. Члены экипажа используют различные прицельные устройства: командир – ТКН-3А, наводчик – ОП5-38. Механик-водитель днем пользуется ТНПО-160, а по ночам – ТВНЕ-4Б. Связь поддерживается с помощью аппаратуры Р-123 и Р-124.

Номенклатура боеприпасов 2С3 «Акация»

Принцип заряжания раздельно-гильзовой. Боекомплект базовой версии состоит из 40 выстрелов, которые распределены между башней и корпусом. В 1975 году была внедрена единая боеукладка барабанного типа, а объём боеприпасов увеличился до 46 штук. Гаубица приспособлена к использованию осколочно-фугасных снарядов 53-ОФ-530, 53-ОФ-540В, 53-ОФ-540(Ж), с дистанцией боя от 13,3 до 17,05 км. Активно-реактивные выстрелы 3ВОФ27 и HE ER EOFd обеспечивают поражение целей на расстоянии до 20 км.

Для стрельбы прямой наводкой по бронетехнике на дистанции до 4 км применяются кумулятивные снаряды 53-БП-540, а также бронебойные 53-БР-540 и 53-БР-540Б. Кроме того, используются бетонобойные боеприпасы 53-Г-530, 53-Г-530Ш и 53-Г-545. Их дальность боя составляет около 12,74 до 15,8 км. Для одновременного поражения множества целей применяются кассетные снаряды 53-CG-540 (на 17,3 км), 53-CG-540ER (на 20,3 км), 3-О-13 (на 14,5 км).

«Акация» может вести огонь постановщиками помех 3РБ30, осветительными 3С6 и 3С1, дымовыми 53-Д-540, химическими 53-ХС-530, 53-ХС-530Д, 53-ХН-530, 53-ОХ-530/540, 3Х3 и 3Х3-35, а также ядерными 3ВБ3 снарядами. Для неё разработаны управляемые боеприпасы 3ОФ38 «Сантиметр» и 3ОФ39 «Краснополь», а также их модернизированные версии 3ОФ39М и 3ОФ75. Поражение живой силы противника обеспечивается с помощью шрапнельных снарядов 3Ш2.

Основные модификации 2С3 «Акация»

Базовой версий является 2С3, производившаяся с 1970 по 1975 год. Первой модификацией стала 2С3М с увеличенным боекомплектом, более мощными боеприпасами, новым расположения антенны радиостанции и другими изменениями. Производилась до 1987 года. Версия 2С3М1 с новым прицелом 1П5, системами связи 1В116 и Р-173, а также устройством приёма данных 1В519 выпускалась до 1993 года и стала последней советской модификацией.

Минобороны РФ приступило к модернизации данных САУ только в 2000-е годы. Первой моделью стала 2С3М2. Её укомплектовали АСУНО 1В514-1 «Механизатор-М» и оборудованием 902B «Туча», для стрельбы дымовыми гранатами. На базе этой модификации разработали экспортную версию 2С3М2-155, адаптированную под натовские боеприпасы. Также существует экспериментальная модель 2С3М3 с новым орудием 2А33М и современной системой управления огнём.

Распространение в мире и современное использование 2С3 «Акация»

На вооружении Сухопутных сил ВС РФ находятся 600 САУ различных модификаций. Береговые войска ВМФ используют 50 установок. Ещё 750 единиц отправлены на хранение. Азербайджан в разные годы приобрёл 30 гаубиц. Столько же сохранилось у Алжира, из поставленных 40. Вооружённые силы Анголы используют 4 машины из 48. Безопасность Армении обеспечивают 28 САУ. Вьетнам располагает 30 установками. Неустановленное количество было отправлено на Кубу и в Южный Судан.

Интересные факты: данные системы представлены в компьютерных играх «War Thunder», «Tanktastic», «People Playground» и «В тылу врага: Штурм 2». Их можно увидеть в художественном фильме «Сын полка» и документальном сериале «Битва оружейников». Китайская компания Trumpeter выпускает сборные модели «Акации» в масштабе 1/35. Списанные САУ вошли в коллекции российских, белорусских, британских, болгарских, венгерских, казахстанских, французских и украинских музеев.

После распада СССР Белоруссия получила в наследство 166 «Акаций», из которых сохранилось 125. Казахстану досталось 60 единиц, а Узбекистану – 17. Демократическая Республика Конго приобрела 10 машин. Грузинская армия укомплектована 13 установками. До начала Гражданской войны Сирия обладала 50 САУ. Украине перешла 501 гаубица от Советского союза, но к началу СВО на вооружении ВСУ находилось только 120 машин.

Кроме того, бывшими операторами системы являются Болгария (4 штуки – проданы Анголе), Венгрия (18), Ирак (150), Ливия (36), Словакия (4), Туркменистан (16), Чехия (13), и Южная Осетия (42). Западная Германия располагала 95 машинами, часть из которых перешла ФРГ, а девять экземпляров – проданы США. Последние располагают 19 выведенными из эксплуатации установками. Они приобретались для изучения конструкции и обучения персонала.

Боевое применение 2С3 «Акация»

2С3 «Акация» впервые вступила в бой во время войны в Афганистане. Данные системы применялись для поддержки мотострелков при проведении штурмов и сопровождении конвоев. Всего было задействовано около 50 установок. Они продемонстрировали высокую эффективность в условиях гористой местности. «Акации» ограниченно применялись в рамках Приднестровского конфликта 1992 года. Использовались как федеральными войсками, так и сепаратистами во время Чеченских войн.

СССР активно поставлял данные гаубицы Ираку после начала ирано-иракской войны. Впоследствии эти машины использовались для сдерживания войск западной коалиции во время операции «Буря в пустыне», но оказались неэффективны. ВС РФ задействовали несколько установок против грузинских войск в рамках конфликта в Абхазии и Южной Осетии. Ливийская армия применяла «Акации» во время гражданской войны 2011 года. Кроме того, они активно используются правительственными силами Сирии в собственном конфликте.

После начала «Русской весны» на Донбассе было зафиксировано несколько фактов применения этих систем ВСУ и ополченцами. Их стали активнее задействовать после начала специальной военной операции. Сообщалось о захвате украинцами нескольких установок во время контрнаступления в Харьковской области. В то же время, российские САУ эффективно действуют на Донецком и Запорожском направлениях, а также обеспечивают сдерживание ВСУ в Курской области.

Вывод

Несмотря на наличие более современных систем, 2С3 «Акация» остаётся в строю армий различных государств. Благодаря высокой степени надёжности, хорошей ремонтопригодности, широкой номенклатуре боеприпасов и модернизационному потенциалу она способна противостоять различным образцам западной техники в условиях современной войны. Значительное влияние на повышение её боевой эффективности оказывает возможность совместной работы с расчётами БПЛА.