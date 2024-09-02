  • Новость часаВ Белоруссии назвали дату подписания договора о безопасности с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Глубокий тыл спецоперации. Как Забайкалье ждет своих героев
    Главком Моисеев: Соединения ВМФ на Азовском море будут
    Лукашенко рассказал, почему не пользуется мобильным телефоном
    В августе выросли продажи Lada в России
    Самолет Путина приземлился в Монголии
    Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

    5 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Европейским элитам мешает слон в комнате

    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

    3 комментария
    2 сентября 2024, 19:26 • Справки

    Вертолёт Ми-26: машина уникальной грузоподъемности

    Вертолёт Ми-26: машина уникальной грузоподъемности
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Отечественная тяжёлая транспортно-десантная машина третьего поколения. Самый большой и грузоподъёмный (из серийно выпускавшихся) вертолёт в мировой истории. Участвовал в боевых действиях и ликвидации Чернобыльской аварии. Стоит на вооружении армий 10 стран. Производится и модифицируется до сих пор.

    История создания вертолёта Ми-26

    В конце 1960-х годов, после признания программы создания сверхгрузоподъёмного вертолёта В-12 неэффективной, было принято решение разработать адаптированную модель. Конкурсная работа ОКБ Миля превзошла проект КБ Камова, поэтому именно ему было поручено создать прототип. Работы велись группой инженеров во главе с Геннадием Смирновым, Олегом Баховым и Маратом Тищенко. В 1972 году был утверждён эскиз и началось строительство полноценного макета. За основу взяли конструкцию Ми-6.

    После одобрения макета Госкомиссией в 1975 году к проекту присоединился Виктор Шутов. Через два года был представлен опытный образец, получивший наименование «Изделие 90». Наземные испытания проходили на протяжении полутора месяцев. 14 декабря 1977 года машина впервые поднялась в воздух под управлением Гургена Карапетяна. Через пять месяцев был изготовлен второй лётный образец. Эти машины были отправлены в НИИ ВВС, где с весны 1979 года до конца лета 1980 года проходили государственные испытания.

    Интересные факты: эта машина получила прозвище «летающая корова» из-за особенностей внешнего вида и габаритов. В натовской классификации она получила обозначение «Halo» («Ореол»). Вертолёт всё ещё является действующим мировым рекордсменом (с 1982 года) по показателю веса (56768,8 кг), поднятого на высоту 2 км. В 1994 году он обеспечил организацию самого массового прыжка с борта одной машины в истории. Тогда произошла выброска 224 парашютистов с высоты 6,2 км. Всего на его счету 14 мировых рекордов.

    Для организации серийного выпуска использовали мощности Ростовского вертолётного производственного объединения. 4 октября 1980 года был представлен первый серийный Ми-26. Эти машины изначально готовили не только для нужд советской армии и гражданского сектора, но и на экспорт. К 2019 году удалось произвести 330 единиц разных версий. Несмотря на то, что выпуск периодически приостанавливался, он продолжается и сегодня. Заказы регулярно поступают не только от российской армии или частных компаний, но и из-за рубежа.

    Особенности конструкции вертолёта Ми-26

    Ми-26 сконструирован по классической схеме из алюминиево-литиевых и титановых сплавов, а также композитных материалов. Он оснащён несущим винтом с восемью лопастями (впервые в истории вертолётостроения) и рулевым — с пятью. Лопасти первого состоят из стальных лонжеронов и стеклопластиковой обшивки, а второго — полностью композитные. Фюзеляж имеет полумонококовую конструкцию и разделён на три части: носовую, центральную и хвостовую.

    Впереди расположена кабина пилотов и отсек для сопровождающих, аэродинамический обтекатель и бортовое оборудование. В центральном отделении находится грузовая кабина, объём которой составляет 135,89 кбометров, силовая установка и 10 мягких топливных баков. Попасть в неё можно через три двери или грузовой люк, оборудованный трапами. Цельнометаллическая хвостовая балка прикреплена к корпусу неразъёмным соединением, содержит агрегаты трансмиссии рулевого винта и другое оборудование.

    Интересные факты: носовое отделение машины герметично, комфорт членов экипажа обеспечивается системой кондиционирования. Грузовое отделение оснащено только вентиляцией и обогревателями. Но в нём поддерживаются достаточные условия для перевозки самых необычных пассажиров. Например, полноценного дерева, белого медвежонка, замороженных останков мамонта, ценных памятников и монументов, самым известным из которых является 2000-летняя статуя Будды из Пакистанского музея.

    Машина опирается на колёсное шасси с 5-м колеёй, 42-см клиренсом и базой равной 8950 мм. Опоры неубирающиеся и укомплектованы пневмогидравлическими двухкамерными амортизаторами. Для минимизации сопротивления воздуха задняя опора во время полёта подтягивается к хвостовой балке. Внешние колёса оснащены дисковыми тормозами с пневматическим и гидравлическим контурами. Размер колёс составляет 1120х450 мм.

    Управление вертолётом осуществляется с помощью пилотажного комплекса «ПКВ-26-1». Он поддерживает заданную скорость и высоту полёта, обеспечивает устойчивость машины и её пространственную ориентацию. В его состав входит автопилот «ВУАП-1». Связь обеспечивается благодаря переговорному устройству «СПУ-8», двух УКВ-радиостанций «Баклан-20», коротковолновой «Ядро-1И» и аварийной «Р-861». За питание этого и другого оборудования отвечают два генератора переменного тока ГТ120ПЧ6А и аккумуляторы 20НКБН-40УЗ.

    Характеристики и преимущества вертолёта Ми-26

    В состав экипажа входят бортмеханик, бортовой техник, штурман, командир воздушного судна и второй пилот. Длина вертолёта (вместе с винтами) превышает 40 м, высота составляет 8,145 м. Масса пустой машины — 28,2 т, при этом она способна поднимать в воздух как в грузовом отсеке, так и на внешней подвеске до 20000 кг. Размер грузовой кабины 12х3х3 м. Диаметр несущего винта равен 32 м, а рулевого — 7,61 м. Во время работы лопасти занимают площадь 804,25 кубометров.

    Вертолёт оснащён двумя авиационными турбовальными двигателями Д-136, мощность каждого из которых составляет 8500 л.с. Но во взлётном режиме он способен выдавать около 11400 л.с., а в крейсерском — 6100 л.с. Предусмотрена возможность работы всей системы на одном двигателе в случае выхода из строя другого. Кроме того, автономность работы поддерживается с помощью вспомогательного мотора ТА-8В. Благодаря наличию системы защиты воздухозаборников от пыли и мусора машина может взлетать с необорудованных площадок.

    Для Ми-26 был разработан специальный редуктор ВР-26, способный приводить в движение массивные винты. Он многопоточный и трёхступенчатый, оснащённый принудительной системой смазки. Также трансмиссия состоит из промежуточного и хвостового редукторов, а также тормоза несущего винта и хвостового вала. Машина может развивать скорость до 295 км/ч и эффективно действовать на расстоянии 475-800 км от точки взлёта. Поддерживать крейсерскую скорость 265 км/ч и подниматься на высоту до 6,5 км.

    В топливных баках помещается до 12028 л горючего (РТ, ТС-1, Т-2). Показатель расхода топлива — около 3100 л/ч. Предусмотрена возможность установки в грузовую кабину четырёх дополнительных баков, общей ёмкостью 14800 л. Благодаря им максимальная дальность полёта увеличивается до 2350 км. Внутри вертолёта можно транспортировать 82 солдата в полной экипировке и с оружием или 60 раненых на носилках. Различную технику: БМП, самоходные гаубицы, автомобили и даже другие вертолёты (например, Ми-24).

    Основные модификации вертолёта Ми-26

    Первые машины производились для нужд армейской авиации, но в 1983 году появилась гражданская модификация Ми-26Т. Её оснастили современным навигационным оборудованием, бортовыми весами, а также системами азимутальной ориентации груза и гашения колебаний (они не позволяют грузу раскачиваться). Позднее из неё опять сделали военную версию, добавив к перечисленному оборудованию броню, шкворневые пулемётные установки разных типов, комплекс неуправляемых ракет НУР В8В20А, контейнер УПК-23-500 и прицел ПКВ.

    В 1986 году был разработан ряд экспериментальных модификаций Ми-26ПП (машина РЭБ), Ми-26ТЗ (топливозаправщик), Ми-27 (воздушный командный пункт) и Ми-26С (ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС). Для осуществления пассажирских перевозок спроектировали Ми-26П, имеющий 63 посадочных места. В 1990 году представили противолодочную версию, укомплектованную гидроакустической станцией и боковой съёмной кабиной оператора.

    В 1992 году был собран единственный пограничный вертолёт Ми-26П. Он отличается наличием спецоборудования для работы в арктической зоне. Его оснастили неуправляемыми ракетами Б8В20А, Б131, АПУ-68У-М-3 с НУР С-8, С-13 и С-24В, 12,7-мм пулемётом НСВ-12,7 и другим стрелковым вооружением. Предусмотрено использование контейнера КМГУ-2 с минами и зажигательных баков ЗБ-500. Защиту от ПЗРК обеспечило устройство экранирования выхлопа (ЭВУ).

    Тогда же появился Ми-26ТМ («летающий кран»), через год — Ми-26МС (санитарный вертолёт), в 1994 году — Ми-26ТП (противопожарная машина). Затем произвели Ми-26ТС — версию гражданского вертолёта, соответствующую современным требованиям. В 2011 году представили модификацию Ми-26Т2, оснащённую передовым радиоэлектронным и пилотажно-навигационным оборудованием, благодаря которому был расширен круг решаемых задач и обеспечена круглосуточная эксплуатация вертолёта.

    Сферы использования вертолёта Ми-26

    Эти машины участвовали в Афганской войне с 1984 года: обеспечивали транспортировку грузов и десанта, а также вывезли подбитый Ми-8 на родину. Через два года Ми-26 (покрытые свинцовой защитой) из Новополоцка были переброшены в зону ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Они распыляли клейкую жидкость, препятствующую подъёму радиоактивной пыли с земли, а также сбрасывали песок и свинец на реактор. Две машины задействованы для выполнения гуманитарных миссий во время Карабахского конфликта, но они были сбиты.

    Интересные факты: вертолет справляется с перевозкой габаритных грузов на тросах — автобусов, вертолётов (в том числе других Ми-26) и самолётов (Ту-134). В 2011 году его использовали для эвакуации упавших на склоны Эльбруса вертолётов Ми-8 и Ка-27. Также он активно применялся за рубежом (от Мексики до Новой Гвинеи) для тушения пожаров, установки телебашен и ретрансляторов, подъёма из тропических болот американского самолёта времён Второй Мировой, а также спасения пострадавших в стихийных бедствиях и вооружённых конфликтах.

    Ми-26 задействовали в рамках гражданского противостояния в Анголе и двух чеченских войн. 19 августа 2002 года боевики сбили одну машину недалеко от Ханкалы, в результате чего погибли 127 человек (самая массовая гибель в истории вертолётной авиации). В 2002 году Ми-26 вернулся в Афганистан для эвакуации американских вертолётов CH-47 «Chinook» и голландского AS-532 «Cougar». В декабре 2012 года Ми-26 обеспечивал транспортировку норвежского борта WS-61 «Sea King», совершившего аварийную посадку.

    Данная машина применялась для освоения нефтегазовых месторождений в Западной Сибири. Она перевозила тракторы, электростанции и специалистов на труднодоступные участки. В ходе украинской спецоперации они действовали вблизи Купянска и Изюма. Значительная часть отечественных машин выполняет (в рамках контрактных обязательств) заказы ООН и Красного Креста.

    Распространение вертолёта Ми-26 в мире

    На вооружении ВКС и Национальной гвардии России стоят 43 машины. Кроме того, несколько единиц были поставлены частным компаниям. Так, «Utair» получила шесть экземпляров, «Вертикаль-Т» — 10 штук, ОАО «2-й Архангельский объединённый авиаотряд» — четыре единицы, а научно-производственная компания «ПАНХ» — пять вертолётов. По два борта эксплуатируют белорусские и казахстанские МЧС, а три машины используются в гражданском секторе Узбекистана.

    Интересные факты: наглядно оценить масштабы этого гиганта можно на Музейной площадке №1 парка «Патриот» в Кубинке. Вертолёты принимали участие в съёмках отечественных фильмов «Крестоносец», «Не валяй дурака», «Страна глухих» и «Взбесившийся автобус», а также голливудской картины «Крепкий орешек -5». Эти машины представлены в компьютерных играх «Call of Duty: Modern Warfare», «Elements of War», «Farming simulator 17», «DCS World» и многих других. Стоимость одного вертолёта оценивается в 20-25 млн. долларов.

    Вооружённые силы Алжира приобрели 14 вертолётов. Шесть единиц стоят на вооружении ВВС Белоруссии. Три экземпляра, переименованные в Helicoptero Pemon защищают воздушное пространство Венесуэлы. Индия постепенно выводит из эксплуатации свои Ми-26, так как их обслуживание оказалось слишком дорогостоящим, но в 2023 году одна машина ещё была в строю. Армии Казахстана и Северной Кореи имеют по четыре таких вертолёта.

    Иордании было передано четыре единицы Ми-26Т2, а вооружённые силы Узбекистана и Экваториальной Гвинеи используют по одной базовой версии. Единственная молдавская машина была уничтожена талибами в Афганистане в 2009 году. Из оставшихся после распада Советского Союза 92 вертолётов Украина сохранила всего 16. Республика Конго списала два своих вертолёта. Столько же машин отправила на хранение Камбоджа. Кроме того, в числе бывших эксплуататоров КНР (4), Мексика (1), Лаос (1) и Перу (3 единицы).

    Вывод

    Ми-26 является уникальным вертолётом, занявшим лидирующие позиции в сегменте крупногабаритных перевозок. Средняя стоимость его аренды составляет около 600 000 долларов, однако это не останавливало кинематографистов, военные, государственные ведомства и коммерсантов из разных стран. Постоянно ведётся модернизация выпущенных моделей, а до серийного производства уже доведена новейшая версия Ми-26Т2В. Поэтому можно утверждать, что эти вертолёты будут эксплуатироваться на протяжении нескольких десятилетий.

    Главное
    Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
    ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине данных о системах ПВО Крыма
    СК возбудил дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом
    Лавров назвал цели второго саммита со странами Средней Азии
    Суд снизил сроки осужденным за вымогательство денег у Чемезова
    ЦБ: В России сократилось число телефонных мошенничеств
    Синоптик рассказал о похолодании к концу рабочей недели

    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

    Перейти в раздел

    В Британии испугались мести России за Крым

    Бывший министр обороны Великобритании и отъявленный русофоб Бен Уоллес предупредил нацию: очень скоро президент России Владимир Путин обратит свою военную мощь против британцев, чтобы отомстить им за Крым. Что имеется в виду? И что на самом деле доказывают такие статьи британских политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия построила защиту от украинских БПЛА

    Крупнейшая за последнее время атака украинских беспилотников на российскую территорию произошла в воскресенье. Тем не менее она была успешно отбита – уничтожено или перехвачено 158 украинских БПЛА. Какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно еще улучшить? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика столкнулась с бессилием противостоять «нападению России»

    Звучащая в странах Прибалтики громкая риторика о необходимости «срочно готовиться к нападению России», как выяснилось, не соответствует реальным возможностям этих государств. Более того, граждане Латвии, Литвы и Эстонии вовсе не горят желанием умирать за интересы НАТО. В Прибалтике разгорелся настоящий ресурсный кризис, связанный с запросами армии, и касается он далеко не только финансов. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............