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    28 июля 2024, 15:45 • Справки

    Вертолёт Ми-6: история, достоинства, применение

    Вертолёт Ми-6: история, достоинства, применение
    @ Станислав Корытников/РИА Новости

    Первая в мире машина, оснащённая парой турбовальных двигателей со свободной турбиной. В дальнейшем компоновочная схема стала классической для многоцелевых вертолётов. Круг решаемых задач: перевозка подразделений десанта с техникой, эвакуация раненых, транспортировка оборудования и топлива. Также возможно переоборудование под общевойсковой командный центр, допускается использование при тушении пожаров.

    Предпосылки для разработки вертолёта Ми-6

    Опыт ВОВ показал низкую эффективность парашютного десантирования людей и вооружения. Альтернативная стратегия — доставка подразделений на вертолётах непосредственно к линии фронта. Требовалась машина с достаточной грузоподъёмностью, способная перевозить лёгкую военную технику, включая САУ, БТР, БМД, тягачи, орудия и миномёты. Также решалась задача снабжения частей, удалённых от ВВП, либо при отсутствии возможностей для использования самолётов.

    Новый вертолёт должен был взять на себя роль военно-транспортной авиации, осуществлять взаимодействие с войсками даже при отсутствии полноценной инфраструктуры (что неизбежно в условиях полномасштабной войны).

    История создания вертолёта Ми-6

    Теоретические исследования вопроса создания тяжёлого вертолёта начались ещё в 1952 году. Использовался опыт, полученный при разработке конструкции Ми-4 — первой советской военно-транспортной машины вертолётного типа. Проекту присвоили рабочее название «ВМ-6». На первом этапе ключевой задачей стал выбор силовой установки, способной обеспечивать необходимые показатели грузоподъёмности (не менее 6 тонн). Предполагалась перевозка нагрузки внутри машины и на внешних подвесках.

    Подходящие агрегаты в СССР того времени отсутствовали. На первых образцах устанавливали силовые агрегаты, созданные на основе уже существовавшего ТВ-2. Турбовинтовая установка большой мощности проектировалась немцами, после ВОВ дорабатывалась советскими инженерами. Официальная дата начала работ над вертолётом — 11 июня 1954 года, дебютная машина была собрана в 1956 году, совершила испытательный полёт 18 июня 1957 года.

    Интересные факты: на околосерийные и серийные изделия ставили более совершенные двигатели Д-25В. В войсках Ми-6 появились в 1960 году, были приняты на вооружение по итогам контрольных испытаний. Вертолёт выпускали до 1980 года, при этом с 1971 году создавали уже модифицированные Ми-6А. Общее количество собранных машин 874.

    Конструктивные особенности и характеристики вертолёта Ми-6

    Планер Ми-6 состоит из четырехсекционного цельнометаллического фюзеляжа типа монокок, крыла и стабилизатора. Кабина лётчиков отделена от мест штурмана и техников сдвижными дверями. Передние окна изготавливаются из толстого оргстекла, задние (силикатные) оборудованы системой обогрева. Грузовой отсек вертолёта имеет длину 11,7 м, при ширине 2,8 м, высоте 2,6 м. Защита экипажа от огня из стрелкового оружия обеспечивается за счёт установки до 12 бронеплит, масса которых учитывается в общей полезной нагрузке.

    Несущий винт цельнометаллический, имеет пятилопастную конструкцию, при этом отдельные элементы не взаимозаменяемые. Лопасти могут быть трапециевидными или прямоугольными. Первый вариант обеспечивает лучшие скоростные характеристики, независимо от расстояния до поверхности земли. Установка альтернативных комплектов оправдана, если необходимо повысить тягу на малых высотах. Хвостовой АВ-63Б стандартный, с четырьмя деревянными лопастями.

    Интересный факт: применяемая компоновка считается классической. Даже в конструкциях современных машин используются схожие решения. Исключение — вертолёты, создаваемые по двухвинтовой несущей схеме.

    Силовая установка состоит из двух моторов Д-25В и редуктора Р-7. Каждый двигатель оснащён автономной трансмиссией, осевым компрессором девятиступенчатого типа, трубчато-кольцевой камерой сгорания. Принцип размещения: над грузовым отсеком. Также предусмотрены дополнительные комплексы: принудительного запуска, смазки под давлением, внутреннего пожаротушения. Над моторами смонтирован блок охлаждения с мощным вентилятором, реализована система отопления.

    Нормальная взлётная масса вертолёта 40000 кг, 44000 кг предельно допустимая. С полными баками Ми-6 может перевозить до 9 тонн груза, 12 тонн, если снизить запас горючего на 4000 литров. Дальность полёта на малых высотах 580 км, 605 км при подъёме на 2,5-3 км. Ёмкость внутренних хранилищ топлива 8150 литров, на внешние крепления можно брать дополнительно ещё 9000 литров. Экипаж состоит из 6 человек: командира, помощника, штурмана, радиста, техника и механика.

    Интересный факт: в течение 50-60-х годов на Ми-6 было установлено 16 международных рекордов. Наиболее значимые достижение: скорость полёта 320 км/ч (1961) и 340 км/ч (1964), подъём 20117 кг на высоту 2 км (1962).

    Принцип управления основан на изменении направления и величины тяги относительно трёх пространственных осей (крен, тангаж и курс). Для непосредственной регулировки шага лопастей установлены гидравлические усилители необратимого типа. Помимо ручного, также предусмотрено комбинированное пилотирование, с участием автопилота. Переход в режим стабилизации возможен лишь частично. Передавать все функции автомату нельзя. Электрогенераторы работают парно, но мощности каждого хватит для безопасного завершения полёта.

    Радиотехническое оборудование представлено двумя компасами (АРК-5, 9 или У2), высотомером, парой приёмников, приводной станцией, рентгенометром. Полёт фиксируется при помощи комплекса МСРП-12 и авиационного магнитофона. Для переговоров используются командная УКВ, штатная КВ, устройство СПУ-7.

    Конструктивно предусмотрена установка пулемёта с управлением из кабины штурмана. Как правило, использовались штатные НУВ-1М (К) калибром 12,7 мм, имевшие боевую скорострельность 1100 выстрелов в минуту. Изначально предполагалась установка конструктивно схожего ТКБ-48. Дополнительно на вертолёты ставили кассеты ЭКСП-39 (46) для отстрела сигнальных ракет.

    Интересные факты: в грузовом отсеке возможен монтаж кресел в четыре ряда, при общем количестве посадочных мест не более 61. Также возможно размещение коек для лежачих раненых (максимум 41). Катапультирование экипажа осуществляется при помощи парашютной системы С-4, оснащённой прибором принудительного раскрытия.

    Дальнейшее развитие и модификации вертолёта Ми-6

    Базовую конструкцию Ми-6 многократно модернизировали под решение различных задач, включая поисково-спасательные операции, пожаротушение, противолодочную оборону, перевозку пассажиров, постановку радиопомех. Отдельно стоит выделить вертолёты-топливозаправщики (АТЗ и АЗ), которые строились с начала 70-х. Горючее передавалось по назначению только после посадки машины — дозаправка в воздухе не предусматривалась (могли нести до 7400 литров топлива).

    Вертолёты под обозначением «Ми-22» — это воздушные пункты оперативного управления войсками, серийно выпускались на ростовском заводе. Ключевое преимущество перед более ранними Ми-6ВКП в возможности использования штабной аппаратуры во время полёта. Также на вооружении состояла модификация ПРТБВ, представлявшая собой мобильный ракетный комплекс быстрого развёртывания.

    Дальнейшее развитие Ми-6ПРТБВ — вертолёты с пометкой РВК, предназначенные для транспортировки облегчённых ракетных систем «Луна-МВ». Тяжёлый вертолёт следующего поколения Ми-26 создавался как дальнейшее развитие концепции Ми-6. Также схожие черты имеет самый массовый в мире Ми-8. Если взглянуть на фотографии и схемы машин, «родство» видно сразу.

    Поставки на экспорт и опыт боевого применения вертолёта Ми-6

    Ми-6 использовались российскими вооружёнными силами вплоть до 2002 года, постепенно замещаясь вертолётами Ми-26, продолжают летать в Узбекистане, Беларуси, Лаосе, эксплуатируются некоторыми частными компаниями. Также машина поставлялась в Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку, на Ближний Восток. После 1991 года некоторое количество «шестерок» осталось на территории СНГ и стран-бывших членов Варшавского договора (включая Польшу). Вертолёты Ми-6 массово применялись во время Афганской войны 1979–1989 годов. За время боевых действий было потеряно около 30 машин.

    Выводы

    Машина разрабатывалась под перевозку десанта и штатной техники ВДВ того времени: противотанковых АСУ-57, колёсных БТР-152, лёгких тягачей АТ-Л, грузовиков ЗИС-151. Впоследствии вертолёты дооборудовали для транспортировки оперативно-тактических ракет. По ходу модернизаций выявились дополнительные возможности: на базе Ми-6 начали развёртывать командные пункты. Также есть успешный опыт эксплуатации в гражданских условиях, в рамках специализированных операций.

    Ми-6 появился в самом начале становления новой концепции применения воздушно-десантных войск, является одним из её воплощений. На смену массированным парашютным высадкам пришла переброска подразделений к линии фронта на малых высотах. Так удалось минимизировать риски поражения бортов средствами ПВО противника на подлёте. При этом десантники получали всё необходимое оснащение сразу, обеспечивалось быстрое восполнение запасов.

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