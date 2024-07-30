Бассейн на дачу: какой выбрать – надувной или каркасный

Tекст: Ольга Никитина

Оцените свои возможности

Это первый пункт, с которого следует начать, планируя установку бассейна на своем загородном участке. Необходимо тщательно проанализировать ряд факторов, чтобы сделать осознанный выбор и избежать разочарований впоследствии.

1. Финансы

Стоимость бассейна напрямую зависит от его типа, размера, материала и комплектации. Наиболее бюджетными вариантами являются надувные модели, а наиболее дорогими – стационарные из бетона. Установка каркасных и стационарных вариантов может потребовать привлечения специалистов, что влечет за собой дополнительные расходы.

Кроме того, обслуживание домашнего водоема включает в себя расходы на воду, химические вещества, электроэнергию, регулярную чистку и возможный ремонт.

2. Площадь участка

Лучше выбрать такой размер, который будет гармонично вписываться в ландшафт участка и не загромождать его. Ведь нужно оставить место для барбекю и столовой зоны, а также место для детских игр – возможно, вы захотите установить детскую площадку или организовать песочницу.

Место установки также имеет значение. Важно выбрать ровную площадку с достаточным количеством солнечного света и удобным доступом для коммуникаций.

3. Время и трудозатраты

Надувные бассейны можно установить самостоятельно за несколько часов. Установка каркасных моделей и стационарных вариантов – более трудоемкий процесс, который может занять несколько дней или даже недель.

Регулярная чистка, дезинфекция и уход за водой требуют времени и усилий. Забота о чистоте бассейна требует большой отдачи, особенно в жару, ведь вода в нем может прогреваться до 30 градусов и выше.

4. Навыки и опыт

Установкой и обслуживанием можно заняться самостоятельно, опираясь на полезные информационные статьи в интернете или видеоруководства, а можно подключить к процессу профессионалов. Для работы с бассейнами сложной конструкции могут потребоваться специальные знания и навыки.

5. Сезонность использования

Если вы планируете использовать бассейн только летом, можно рассмотреть вариант с демонтажем на холодный период. Если вас интересуют стационарные варианты, то стоит заранее подумать о зимней консервации на время низких температур.

6. Эксплуатационные расходы

Заполнение бассейна и поддержание в нем уровня может значительно увеличить потребление воды. Насосы, системы фильтрации и подогрева воды потребляют электроэнергию. Для поддержания чистоты и качества воды необходимы химические вещества, покупка которых может ударить по семейному бюджету.

7. Экологические факторы

Строительство стационарного бассейна может изменить ландшафт участка и повлиять на его экосистему. Правильно спланируйте систему утилизации воды. Слив должен осуществляться в соответствии с экологическими требованиями.

Надувной, каркасный или стационарный?

Рассмотрим подробнее каждый из этих видов.

Надувной бассейн – простое решение для летнего отдыха

Самый доступный вариант. Плюсы:

· Простота и доступность: не требуют сложной установки и значительных финансовых затрат.

· Мобильность: их можно легко переставить с одного места на другое или убрать на хранение в зимний период.

· Безопасность для детей: мягкие бортики и небольшая глубина обеспечивают безопасное купание для самых маленьких.

· Небольшой вес: его смогут перенести и установить даже два человека.

· Разнообразие форм и размеров: можно выбрать на любой вкус.

Минусы:

· Небольшой объем и глубина: не подходят для плавания взрослых.

· Недолговечность: при неаккуратном использовании могут легко повредиться.

· Требуют бережного обращения: нельзя прыгать в воду с бортиков и использовать острые предметы.

· Не подходят для зимнего использования.

Чем различаются надувные бассейны?

· По размеру: от небольших детских до вместительных из категории «семейные».

· По форме: круглые, овальные, прямоугольные и даже с фигурными бортиками.

· По материалу: из ПВХ или армированного ПВХ (более прочные и долговечные).

· По комплектации: простые варианты или с насосом, фильтром, лестницей и другими аксессуарами.

Как выбрать?

Учитываем следующие моменты:

Сколько человек будут пользоваться? Для детей подойдет небольшой, а для семьи нужен более вместительный вариант.

Где планируете установить? Убедитесь, что на участке достаточно места. Ровная площадка для надувного бассейна важна. Вода, если установка произведена на склоне, будет переливаться через бортик с одной стороны, тогда как в противоположной части воды будет не хватать.

Надувные модели представлены в широком ценовом диапазоне. Самые простые варианты начинаются от нескольких сот рублей. Модели побольше обойдутся в несколько тысяч.

Обратите внимание на материал: лучше выбрать вариант из армированного ПВХ, они более прочные и долговечные.

Как проверить?

Имеет смысл сразу приобрести электрический насос. Он может идти в комплекте. Если нет, то подходящий насос может посоветовать продавец. На странице товара на маркетплейсах такие рекомендации часто присутствуют прямо в описании.

Сразу после получения стоит надуть бассейн и проверить его еще до выезда за город. Оставив его на ночь, вы сможете убедиться, что воздух он не спускает. Если же наутро он заметно сдулся или полностью обмяк, лучше стоит оформить возврат товара.

В продаже есть специальные клейкие ленты для надувных бассейнов, которыми в будущем можно будет продлить срок его использования. Но не стоит рисковать и начинать пользоваться уже поврежденным товаром. К тому же вряд ли вас обрадует перспектива подкачивать его каждый день.

Каркасный бассейн – свои преимущества

Это сборная жесткая конструкция, состоящая из металлического или пластикового каркаса и ПВХ-чаши. Если задача состоит в том, чтобы организовать семейное купание, участие в котором будут принимать и взрослые, то лучше отдать предпочтение этому варианту. Чаша каркасника более глубокая и может составлять два метра, средний диаметр – семь метров. В комплект также могут входить дополнительные аксессуары: лестница, сливной шланг, фильтр, тент, подстилка и т. д. Преимущества:

· Быстрый монтаж. Установка занимает несколько часов и не требует специальных навыков.

· Мобильность. Можно разобрать и перенести в другое место. В то же время, если вас устраивает место, можно не разбирать его весь теплый сезон: установить весной и пользоваться до самой осени.

· Доступность. Каркасники значительно дешевле стационарных.

· Широкий выбор форм, размеров и комплектаций.

Недостатки:

· Ограниченная морозоустойчивость. Большинство каркасных бассейнов не предназначены для использования зимой.

· Чувствительность к повреждениям. ПВХ-чаша может быть легко повреждена острыми предметами.

· Необходимость хранения. В зимний период его нужно разбирать и хранить в теплом помещении.

Как выбрать каркасный бассейн

Для начала нужно определиться с размерами и формой. Учитывайте площадь участка и число людей, которые будут одновременно купаться.

Форма имеет не только эстетическое значение: круглые конструкции занимают меньше места, но прямоугольные более вместительны.

Какой материал лучше?

· Стальные каркасы – прочные и надежные, но подвержены коррозии.

· Алюминиевые каркасы – легкие и не ржавеют, но менее прочные, чем стальные.

Как ухаживать?

Регулярно очищайте воду от мусора и листьев. Следите за уровнем жесткости воды и добавляйте химические средства по необходимости.

Укрывайте воду тентом во время вашего отсутствия.

На зиму разбирайте бассейн и храните его в теплом помещении.

Сколько стоит?

Цена зависит от его размеров, материала, комплектации и производителя. Самые бюджетные детские бассейны могут стоить от 2,5 тыс. рублей, взрослые – от 13 тыс. рублей и выше, вплоть до 200 тыс. рублей в зависимости от размеров. Есть категория морозоустойчивых каркасников, стоимость начинается от 33 тыс. рублей.

Купить каркасные бассейны можно в интернет-магазинах, строительных гипермаркетах и специализированных магазинах. Популярные производители: Intex, Bestway, Azuro, Gre, Marco Polo и другие.

Какие еще типы бассейнов бывают?

Помимо упомянутых, есть множество других вариантов, которые можно как установить для себя на даче или реализовать в виде масштабного проекта.

Стационарные

Их строительством занимаются строительные фирмы. Нужно составить проект, подготовить техническую документацию. В зависимости от типа отличаются технологией очистки воды и строительства. По типу материала, из которого изготовлены, делятся на:

Стационарные (бетонные)

Плюсы: надежность, долговечность (до 50 лет без капремонта), возможность создания чаши любой формы и размера, широкий выбор вариантов отделки.

Минусы: высокая стоимость, сложность и длительность монтажа (до трех недель), необходимость строительства отдельного помещения для оборудования.

Стационарные (из нержавеющей стали)

Плюсы: прочность, долговечность (срок службы больше, чем у бетонных), легкий вес (можно размещать на верхних этажах), устойчивость к коррозии и механическим повреждениям, быстрый монтаж, возможность переоборудования без остановки работы.

Минусы: высокая стоимость, ограниченный выбор вариантов отделки.

В зависимости от способа очистки воды выделяют скиммерные и переливные бассейны. В первом случае очистка происходит благодаря работе скиммера – специального устройства, напоминающего окошко, под водой. Во втором – грязная вода сливается в специальный резервуар, фильтруется и вновь наполняет чашу.

Сборные бассейны

Деревянные

Плюсы: экологичность, эстетичный внешний вид, возможность установки как на поверхности, так и с углублением, относительно быстрый и простой монтаж.

Минусы: ограниченный выбор форм и размеров, высокая цена, необходимость регулярного ухода за деревом (покрытие защитными составами).

С бортами из железного листа

Плюсы: доступная цена, простота монтажа.

Минусы: ограниченный выбор форм и размеров, подверженность коррозии, необходимость углубленной установки для водоемов большого размера (дорогостоящая процедура).

Спа-бассейны

Плюсы: компактность, наличие функций гидромассажа и других оздоровительных процедур.

Минусы: высокая цена, ограниченная вместимость.

Кстати, бывают в том числе надувные спа-бассейны с определенным набором функций.

Как чистить бассейн?

Чистота воды – залог не только вашего комфорта, но и здоровья. Загрязненная вода может стать источником инфекций и кожных заболеваний.

1. Механическая очистка

Первый этап – удаление мусора с поверхности воды. Используйте сачок или сетку для сбора листьев, веток, насекомых и другого крупного мусора. Для очистки от мелкого мусора и пыли можно использовать специальный пылесос. Он пригодится также для очистки дна и стенок от грязи, слизи и водорослей. Также можно чистить дно вручную щеткой.

2. Фильтрация

Фильтр нужно регулярно промывать, чтобы он эффективно устранял грязь. Периодически заменяйте фильтрующий элемент (песок, картридж) в соответствии с инструкциями производителя.

3. Дезинфекция

Используйте специальные химические средства для очистки воды, такие как хлор, бром или озон. Следуйте инструкциям производителя и строго соблюдайте дозировку. Не оставляйте химические средства в доступном для детей месте.

Регулярно проверяйте уровень pH воды и корректируйте его при необходимости.

4. Дополнительные меры

В качестве профилактики цветения воды следует использовать альгициды.

Флокулянты применяются для образования крупных хлопьев из мелких загрязнений, которые затем можно удалить фильтром или пылесосом.

Чтобы защитить воду от попадания мусора, пыли и солнечных лучей, используйте тент или другое покрытие.

Можно облегчить себе жизнь, установив систему автоматической очистки бассейна, которая может автоматически добавлять химические средства, контролировать уровень pH и фильтровать воду.

Консервация на зиму

Перед наступлением холодов необходимо провести консервацию, чтобы подготовить бассейн к зиме. Каркасники полностью разбираются и убираются в сухое помещение на хранение. С надувными проще – спускаете воздух, моете и сушите, затем сворачиваете в рулон и отправляете на хранение.

Чистка бассейна может показаться сложной задачей, но при регулярном уходе и использовании правильных методов вы сможете легко поддерживать воду в чистом состоянии и наслаждаться купанием в своем бассейне.