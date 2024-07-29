  • Новость часаРоссийские войска освободили Волчье в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ближнему Востоку грозит война Гитлера с Саддамом Хусейном
    Сына миллиардера Бажаева арестовали по обвинению в нападении на полицейского
    «Краснополь» уничтожил застрявший в грязи танк Abrams
    Апатия эмигрировала из России. Традиционные ценности меняют страну к лучшему
    ВСУ потеряли первую линию обороны у Славянска
    Группа «Вагнер» заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    Газпром установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
    Россия обошла Британию в топ-10 промышленных стран
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

    Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    29 комментариев
    29 июля 2024, 13:52 • Справки

    Что запрещено выращивать на садовом участке

    Юристы: Дачникам грозит штраф за выращивание шалфея предсказателей

    Что запрещено выращивать на садовом участке
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Прежде чем украшать свой участок пышными цветами или экзотическими растениями, стоит ознакомиться со списком запрещенных к выращиванию культур. Незнание закона не освобождает от ответственности, и за некоторые растения на вашем участке можно получить штраф, а в некоторых случаях – даже уголовное наказание. Расскажем, какие виды цветов, грибов и других растений категорически запрещено выращивать на дачных участках, а также почему это так важно.

    Контролируют численность и виды «зеленых друзей» на дачном участке надзорные органы, главным образом Россельхознадзор. На практике проверяющие органы не ходят по дачам намеренно, чтобы выявлять нарушителей. Жалобы обычно возникают от соседей, которые могут пожаловаться на заросли, произрастающие на близлежащих участках и среди прочего привлекающие насекомых. Некоторые из запрещенных растений представляют опасность для здоровья (расскажем об этом далее), поэтому недовольство соседей и их жалобы в местную администрацию зачастую бывают вполне обоснованными.

    После появления официальной жалобы участок проверяют представители Россельхознадзора или правоохранительные органы. Затем составляется протокол, на основании которого суд выносит решение о наказании.

    За какие растения на садовом участке можно получить штраф?

    Два основных вида «зеленых нарушителей» – это сорняки на заросшем участке и запрещенные растения (их список утвержден правительственным постановлением).

    Сорняки

    В список сорных трав и растений, полный список которых опубликован в приложении к постановлению кабинета министров, входят в том числе:

    — Борщевик Сосновского – опасное растение, способное вызывать серьезные ожоги и даже оставлять шрамы. Мы подробно рассказывали о том, как с ним бороться, в отдельной публикации.

    — Полынь – некоторые садоводы приходят к мысли выращивать ее у себя на участке, чтобы отпугивать насекомых, но растение это очень инвазивное и очень быстро может захватить весь участок, что нарушит баланс экосистемы.

    — Хвощ полевой – корневища этого злостного сорняка поглощают огромное количество влаги из почвы, не давая развиваться культурным растениям.

    — Горчица полевая.

    — Ромашка непахучая – снижает урожайность культурных растений, конкурируя с ними за свет и воду, питательные вещества и обедняя почву. Стремительно заселяет пастбища и луга, посевы зерновых и кормовых культур.

    Кстати, ромашка садовая с крупным цветком в список сорных и запрещенных не входит – выращивайте на здоровье! Они очень украшают клумбы.

    — Одуванчик обыкновенный удивительно живуч и плодовит, мешает развиваться культурным растениям.

    — Виды заразихи: египетская, подсолнечниковая, ветвистая.

    — Овсюг.

    — Мята полевая – может перейти в «агрессивный» режим и начать размножаться с дикой скоростью, создав экологические проблемы и вытеснив многие местные виды растений. Обедняет почву, меняет экосистему.

    — Фиалка полевая.

    Также в список входят различные варианты амброзии. Это растение в общей сложности имеет более 50 разновидностей.

    Кроме того, юристы предостерегают от выращивания винограда сорта «Изабелла» (еще он называется американским виноградом). В этом растении содержится большое количество токсичного метилового спирта. Помимо неприятностей в виде штрафов у него есть и другая опасность: изготовленное из данного сорта вино может оказаться опасным для жизни.

    КоАП предусматривает, что владелец земли должен следить за своим участком и не позволять ему зарастать сорной травой. Кроме того, ответственность наступает, если отсутствие борьбы с сорняком со стороны собственника приводит к ухудшению качества почвы. Штраф, предусмотренный законодательством, составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

    Под действие статьи Земельного кодекса РФ, который обязывает защищать землю от зарастания деревьями, травой и кустарниками, попадают земли сельскохозяйственного назначения. Именно сельхозпроизводители несут ответственность за сорные растения на участке.

    На владельцев участков в садоводствах (дачи) эти меры не распространяются, однако в СНТ и ДНП необходимо соблюдать меры по предотвращению возникновения пожаров. А значит, нужно убирать сухую траву, заниматься покосом. Нарушение правил противопожарной безопасности грозит обернуться штрафом в размере до 3 тыс. рублей.

    Кстати, за неустранение борщевика Сосновского на своем участке в ряде регионов России, в частности в столичном регионе, предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Требования к уходу за участком и размер штрафов могут отличаться в зависимости от региона.

    В марте 2024 года в Московской области стали действовать новые штрафы для собственников участков, которые не борются с борщевиком. Для физических лиц он составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Во избежание штрафа собственнику участка придется в судебном порядке доказывать, что он предпринимал усилия по борьбе с этим сорняком, даже если они оказались безуспешными: нужно, например, предъявить договор, заключенный с компанией, которая проводила работы по изгнанию борщевика с участка, и акты проведенных работ.

    Стоит отметить также, что в России действует штраф для дачников, которые выращивают картофель из собственных клубней и продают его. Размер штрафа составит 500 рублей. Согласно действующим законам, картофель для посева с целью дальнейшей продажи урожая должен приобретаться в специализированных магазинах. Если же вы выращиваете картофель исключительно для личного потребления, штрафов можно не бояться.

    Запрещенные растения для выращивания на даче и садовом участке

    Здесь все куда строже, и простым штрафом можно не отделаться. В 2024 году список запрещенных к выращиванию на даче растений был расширен. Их полный перечень приводится в тексте постановления кабмина РФ.

    Последние три позиции, которые добавили в список, – это гармала обыкновенная (могильник), ипомея трехцветная (вьюнок), а также турбина щитковидная.

    Есть в перечне и грибы – те, которые содержат природное психоделическое вещество псилоцибин и (или) псилоцин.

    Кроме того, в списке есть кактус Lophophora williamsii, который содержит психоделик мескалин, и другие виды кактусов с содержанием этого вещества.

    К выращиванию и культивированию также запрещены кокаиновый куст и конопля.

    Часто спрашивают, можно ли выращивать мак? В перечне запрещенных растений, утвержденном правительством, говорится, что нельзя разводить мак снотворный, а также другие виды мака рода Papaver, которые содержат наркотические вещества.

    Кроме того, запрещены мимоза хостилис, шалфей предсказателей (или «прорицателей»; у него есть и такое название – шалфей наркотический, что прямо кричит о причинах внесения в списки запрещенных), роза гавайская (она же – аргирея жилистая).

    Чем рискует дачник, выращивающий запрещенные растения?

    Может наступить административная ответственность: штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток (за один экземпляр запрещенного растения).

    За культивирование таких растений – этим термином в юриспруденции называют действия, направленные на создание благоприятных условий, позволяющих выращивать растения с наркотическими веществами в составе, – наступает уголовная ответственность. При таком развитии событий человеку может быть назначен штраф в 300 тыс. рублей или ограничение (или лишение) свободы на два года. Такое наказание грозит тому, кто вырастил более десяти запрещенных растений. А за разведение в особо крупном размере грозит до восьми лет тюрьмы.

    Юристы уточняют, что крупный и особо крупный размер культивации зависит от вида растений. Так, в случае с шалфеем предсказателей выращивание десяти растений будет квалифицироваться как культивация в крупном размере, а сотни растений – в особо крупном. Если говорить про коноплю, то за крупное будет считаться выращивание двух десятков растений, а особо крупным станет 330 единиц растения, которые будут обнаружены на участке.

    Как избежать проблем?

    Внимательно изучите список запрещенных растений. Не забрасывайте свой участок, регулярно посещайте его и осматривайте, удаляйте подозрительные растения. Для борьбы с сорной травой можно использовать гербициды, но делать это следует с осторожностью.

    Семена и саженцы стоит приобретать в проверенных местах.

    В случае сомнений обратитесь за консультацией к юристу.

    За что могут изъять участок?

    Такая мера предусмотрена законодательством, но применяется она в исключительных случаях по отношению к безответственным собственникам. Речь идет только о землях с/х назначения.

    Согласно закону, произойти это может, если земля не использовалась три года, за исключением случаев, когда произошли стихийные бедствия, происходила смена собственника или шло время, необходимое для освоения участка.

    Также основаниями могут служить неиспользование земель, нарушение законодательства (снижение плодородия почвы), самовольные постройки.

    При обнаружении нарушений участок изымается в судебном порядке. Полгода спустя после вступления решения суда в силу участок выставляется на торги.

    Важно понимать, что изъятие земель – это крайняя мера. Государство заинтересовано в том, чтобы дачные участки использовались по назначению.

    Главное
    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
    Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Покровском направлении в ДНР
    Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за покупки российской нефти
    Маск обвинил Харрис в желании устроить «холокост человечества»
    В США прошел митинг коммунистов с серпами и молотами на флагах
    Стала известна причина смерти Шинейд О’Коннор
    В Подмосковье заметили детский «шариатский патруль»

    Центробанк спасает Россию от повышения цен

    Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку – с 16% сразу до 18% годовых. Почему ЦБ был вынужден принять такое решение, что это означает с точки зрения сдерживания роста цен – и какое влияние новая ставка окажет и на стоимость кредитов, и на банковские вклады? Подробности

    Перейти в раздел

    В мерах против Германии Россия ставит на гиперзвук

    Президент России Владимир Путин заявил о намерении Москвы ответить на действия Вашингтона и Берлина по размещению американских ракет в ФРГ. Что может войти в российские меры против милитаризации Германии? Сохраняются ли шансы на то, что в ФРГ откажутся от провоцирующей Россию идеи? Подробности

    Перейти в раздел

    Открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона»

    Церемония открытия Олимпийских игр в Париже обернулась скандалом и вызвала шквал критики по всему миру. Политики, блогеры, политологи и священнослужители в один голос заявили о неуважении и насмешках в адрес христианства. Однако эксперты уверены: выбор номеров для торжества был не случаен, сюжет потребовался президенту Франции Эммануэлю Макрону по политическим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Ближнему Востоку грозит война Гитлера с Саддамом Хусейном

    В ответ на удар «Хезболлы» по Голанским высотам Израиль поразил цели в 15 населенных пунктах на территории Ливана. Действия Тель-Авива в отношении северного соседа вызвали негодование в Турции: президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности ввода войск на территорию еврейского государства. Насколько вероятны новые боевые действия на Голанах и какую позицию займут США и Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............