Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

Новая магистраль станет ключевой транспортной артерией России Запущена в эксплуатацию новая скоростная магистраль М-12 «Восток», соединившая Москву и Казань – и это уже названо «эпохальным событием для всей страны». М-12 стала третьей протяженной скоростной магистралью, построенной в России за последние десятилетия. И имеет все шансы стать важнейшей из них – после своего продления до Урала и Сибири. Подробности Перейти в раздел

Россия поможет истории расставить все по местам на Украине На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности Перейти в раздел

Россия обогнала США по беспилотникам Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности Перейти в раздел

США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией В декабре США нарастили военно-дипломатическую активность в Северной Европе, поочередно заключив оборонные соглашения с Данией, Финляндией и Швецией. Это позволит Вашингтону получить доступ к примерно 35 военным объектам, авиабазам и морским портам на территории трех стран. В чем заключаются особенности этих соглашений, почему США решили подписывать их в обход НАТО и какие риски эти договоры несут для России? Подробности Перейти в раздел

Украина убила Илью Киву по двум причинам В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности Перейти в раздел