В России после огуречного начался томатный бум

Tекст: Ольга Самофалова

В России с 2019 по 2023 год увеличился выпуск томатной продукции на 7% – с 613 до 655 тыс. тонн, чему способствовало увеличение спроса. И особенно сильно выросло производство томатной пасты и пюре – на 15,4%, с 197 до 227 тыс. тонн. Такие данные приводит в своем исследовании BusinesStat.

К томатной продукции, кроме паст и пюре, относятся также соки и напитки, томатные соусы и кетчупы, а также целые или резаные на части консервированные помидоры.

Производство томатной продукции растет в том числе благодаря увеличившейся популярности домашней кулинарии и здорового питания.

Особенностью производства томатной пасты и пюре в России является наличие или отсутствие у предприятий собственного сырья. Часть компаний перерабатывает свежие (в том числе выращенные на собственных полях) помидоры и выпускает концентраты в промышленной упаковке и для розницы.

Например, у компании ТМ «Пиканта» есть собственные поля томатов в Астрахани, которые дают качественное сырье. Из него компания делает пасту, аджику, аппетитку, соусы и кетчупы, протертую мякоть томатов и пицца-соус. «С 2022 года наблюдается рост выручки от продажи томатной продукции, а в 2024 году прогнозируется прирост порядка 67%. Главный продукт, приносящий основную выручку, это протертая мякоть томатов пассата. Это импортозамещенный продукт, популярность которого в России растет с каждым кварталом. В этом году планируем произвести около 5 млн штук пассаты», – говорит Игорь Морозов, руководитель томатного направления «Вкусный продукт» (ТМ «Пиканта»).

В этом году в Астраханской области будет запущен еще один завод по производству пасты «Томарина» с инвестициями в 8 млрд рублей. Это будет завод полного цикла, который сможет выращивать 230 тыс. тонн томатов в год и производить 23 тыс. тонн пасты. Компания высадила помидоры сорта «Хайнц» на 650 га открытого грунта.

Не хватает ни собственного сырья для производства томатной пасты, ни заводов для ее выпуска. «В условиях санкций поставки томатной пасты и пюре из стран ЕС существенно сократились. Собственных мощностей российских заводов оказалось недостаточно для покрытия возросшего спроса. Ранее такой вид деятельности был непопулярен у аграриев. Значительная доля производителей томатной продукции выпускала товары, используя уже готовую пасту, в том числе зарубежных компаний. Поэтому высокие темпы роста сейчас могут быть связаны с низкой базой сравнения», – отмечает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова. Сейчас приходится конкурировать с томатной пастой, которая импортируется в основном из Китая.

Ситуация с производством собственных томатов в России тоже пока далека от идеальной, хотя уже заметны улучшения. Однако уровень самообеспеченности России томатами в 2023 году составил лишь 65%, тогда как по огурцам он достиг 95%. Доля импортных помидоров на рынке еще остается высокой – около 35%. Ключевыми поставщиками томатов в Россию остаются Азербайджан и Туркменистан (данные ИКАР).

Высокая доля импортных томатов объясняется тем, что когда в 2014 году санкции подтолкнули страну задуматься о продовольственной безопасности, инвесторы сначала бросились вкладываться в современные теплицы по производству огурцов, так как на них можно больше заработать. Желающих инвестировать в томаты было сначала мало. Для сравнения: с 1 кв. метра можно собрать более 160 кг огурцов и лишь порядка 100 кг томатов.

Однако когда потолок по огурцам был достигнут, тепличные хозяйства стали развиваться в основном за счет инвестиций в производство томатов. В структуре производства в последние годы наблюдается плавное снижение доли тепличных огурцов в счет производства томатов, отмечают в ИКАР.

«Задачей, как и в случае огурцов, должно стать самообеспечение страны томатами, поэтому еще есть куда расти. Импортозамещение необходимо, так как в условиях санкционного давления и сложностей с платежами импортные продукты становятся очень дорогими для россиян.

В свою очередь внутреннее производство томатов обеспечит продовольственную безопасность и сделает цены на этот продукт более предсказуемыми», – считает Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

С каждым годом открываются все новые тепличные хозяйства для выращивания томатов. Только в прошлом году были запущены новые тепличные комплексы в Ленобласти («Дары природы»), Ставропольском крае («Белая дача»), Республике Башкортостан («Эко-культура») и Северной Осетии («Алания»).

Теперь уже не огурцы, а томаты показывают более высокую динамику роста. Так, с 2018 по 2023 год выпуск тепличных огурцов вырос на 16,5%, а томатов – на треть. Рентабельность тепличных овощей в 2023 году достигла рекордных 22,8% без учета субсидий, поэтому новые проекты продолжат появляться.

Растет и производство томатов в открытом грунте. За пять лет производство томатов выросло в 1,2 раза – до рекордных 1,1 млн тонн, а в закрытом грунте – в 1,7 раз, до 724 тыс. тонн, по данным Минсельхоза.

Лидером в стране по производству томатов в тепличных условиях является Ставропольский край. В числе успешных также Краснодарский край, Липецкая, Московская, Калужская, Воронежская и Тамбовская области. На эти субъекты приходится более 50% общего объема.

Основной вклад в развитие производства овощей открытого грунта вносят Астраханская и Волгоградская области, а также Кабардино-Балкарская Республика, которые в совокупности производят около 95% грунтовых томатов.

«Риски для роста производства томатов – это в первую очередь погодные условия, а также обеспеченность семенами, так как по семенному хозяйству России еще далеко до самообеспечения»,

– говорит Сергей Гришунин.

По его словам, необходимо также внедрять системы автоматизации не только для выращивания овощей, но и для подготовки продукта (сортировка, упаковка, маркировка), так как на этом этапе происходит большое количество потерь продукции. Сейчас для этого стали применяться высокотехнологичные методы, включая искусственный интеллект.

«Тормозом для развития отрасли является также высокая стоимость инвестиций в производство томатов – и здесь критичной является государственная поддержка в виде льготных кредитов. Если хозяйства будут платить проценты по текущим ставкам, то помидоры в России станут золотыми. Также необходима поддержка государства в инвестиции в семенное хозяйство. Без всей цепочки создания стоимости, включая семенное производство, создать продовольственную безопасность невозможно», – считает Гришунин. Отрасль также сталкивается с недостатком человеческого капитала: нужно восстанавливать процессы обучения агрономов и специалистов по защите растений, заключает эксперт.