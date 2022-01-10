Российские огурцы одержали победу над европейскими

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10 января, понедельник  |  Последнее обновление — 21:36  |  vz.ru
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2021-й перевернул представление о рыночной экономике

Микроэлектроника стала одной из наиболее пострадавших отраслей в 2021 году REUTERS/Lim Huey Teng
2021 год, скорее всего, войдет в историю мировой экономики как год великого дефицита. Во всем мире резко вырос спрос на многие товары – от электроники и автомобилей до стройматериалов и природного газа. Год был отмечен и невиданным за долгое время всплеском инфляции. Почему все это произошло и как долго продлится? Подробности...
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Какие уроки следуют из кризиса в Казахстане

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь Казахстану Министерство обороны России/ТАСС
Казахстан созвал саммит ОДКБ из-за попытки госпереворота и назвал происходящее террористической атакой. Владимир Путин указал на причастность к нападению на соседа внешних сил и предупредил, что Россия не даст раскачать ситуацию в регионе. В свою очередь Александр Лукашенко перечислил страны, которые рискуют повторить судьбу Казахстана. Какие последствия казахстанских событий ждут Центральную Азию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему американцы и европейцы саботируют диалог с Россией

Дмитрий Бабич
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
Успешный компромисс на переговорах с Россией грозит большими неприятностями: любые уступки будут рассматриваться определенными силами на Западе под лупой или даже под микроскопом, их надо будет объяснять. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Россияне перестали жить одним днем

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Со всех сторон только и слышишь «кешбэк», «эффективное планирование бюджета», «ИИС типа А» (или Б), «материнский капитал», «налоговый вычет», «диверсификация активов», «финансовая подушка безопасности», «купонный доход» и так далее и тому подобное. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Наступила пора самых интересных переговоров с Западом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Что-то подсказывает, что за публичным фасадом подготовки к переговорам с американцами по гарантиям безопасности скрывается нечто менее однозначное, и мы еще удивимся. Подробности...
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Кто устроил бунт в Казахстане

Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Российские огурцы одержали победу над европейскими

    Россия подняла тепличный бизнес с колен
    		   10 января 2022, 21:30
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Рекордный урожай тепличных помидоров и огурцов собран в России в 2021 году. Более того – российские огурцы не только почти полностью вытеснили иностранные, но даже ведут активную экспансию за границу. Почему ситуация с томатами по этим показателям отстает – и как сделать так, чтобы тепличные овощи были одинаково доступны в любом регионе России?

    Урожай тепличных овощей в 2021 году поставил новый рекорд. Было собрано 1,4 млн тонн продукции. Из них было произведено 830 тыс. тонн огурцов и 590 тыс. – томатов, плюс еще 100 тыс. грибов. Об этом сообщил Минсельхоз.

    Тепличные хозяйства в России начали активно развиваться после 2014 года, когда западные санкции подтолкнули страну задуматься о продовольственной безопасности. В сельском хозяйстве стартовало импортозамещение при финансовой поддержке со стороны государства. И за эти годы тепличное хозяйство России сделало огромный скачок.

    В первую очередь инвесторы начали вкладываться в теплицы по производству огурцов. В итоге за восемь лет производство огурцов защищенного грунта в России увеличилось более чем в два раза - с 392 тыс. тонн в 2013 году до 830 тыс. в 2021 году. Вместе с ростом производства тепличных овощей выросло и их потребление. За восемь лет потребление огурцов в России увеличилось в полтора раза – с 616 тыс. тонн в 2013 году до 935 тыс. тонн в 2021 году.

    Импорт огурцов сократился почти в пять раз - с 224 тыс. тонн в 2013 году до прогнозных 45-55 тыс. тонн в 2021 году.

    «По нашим данным уровень импортозамещения по тепличным огурцам сегодня превышает 95%»,

    - говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. То есть импорт составляет всего 5%.

    Внутренний рынок в России оказался полностью насыщенным, что позволило российскому огурцу даже выйти на внешние рынки. Главным покупателем является союзная Белоруссия, но в ноябре прошлого года российские огурцы стали покупать самые ярые политические противники нашей страны – Польша и Украина.

    Российский огурец оказался на европейском рынке крайне конкурентоспособным. Особенно на это повлиял рост затрат европейских тепличных хозяйств из-за скачка цен на электроэнергию и газ. Огурец европейского производства ценой в два евро за килограмм начисто проиграл российскому - который стоит на оптовом рынке всего лишь евро за килограмм.

    Если из импорта вычесть экспорт, то чистый импорт огурцов может составить всего несколько процентов. А это значит, что Россия, по сути, добилась намеченной цели – а именно смогла выйти на самообеспеченность огурцами.

    Ситуация с томатами сильно отличается. С одной стороны, в последние годы удалось добиться двукратного снижения объемов импорта. На пике импорт томатов в Россию доходил до 800 тыс. тонн, однако постепенно он снизился до 400 тыс. тонн в 2021 году. Однако доля импорта остается существенной. Уровень импортозамещения по томатам составляет 65%, отмечает Востриков.

    Это объясняется тем, что инвесторы сначала бросились вкладываться в современные теплицы по производству огурцов, так как на них можно больше заработать. Для сравнения: с одного квадратного метра можно собрать более 160 кг огурцов и лишь порядка 100 кг томатов. Поэтому дальше тепличные хозяйства будут развиваться в основном за счет производства томатов.

    В Минсельхозе ждут, что к 2025 году урожай тепличных овощей составит в России 1,6 млн тонн, то есть на 200 тыс. тонн больше текущего. А это говорит о том, что, во-первых, бурный рост закончен, и дальше о двузначных темпах роста речи уже не идет, во-вторых, что полностью выйти на самообеспечение томатами России даже к этому времени не удастся.

    «Мы достигли хороших показателей по самообеспечению огурцами и томатами. И дальше этот показатель будет расти. Но это не значит, что импортное предложение должно полностью исчезнуть с полок. Чем больше продукции представлено на рынке, тем выше конкуренция, и тем больше выбор у потребителя», - считает Востриков.

    «России удалось успешно реализовать программу импортозамещения по производству тепличных огурцов и помидоров. Но постепенно темпы будут падать. Это обусловлено насыщением рынка и усилением конкуренции со стороны зарубежных поставщиков, с которыми у России давние экономические связи, прерывать которые не стоит»,  - подтверждает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Например, одними из значимых поставщиков томатов в Россию является Турция и Азербайджан.

    Проблема в том, что Россия – страна большая, и в разных регионах ситуация с самообеспеченностью свежими тепличными овощами в межсезонье серьезно отличается. В таких крупных городах, как Москва, Питер, Екатеринбург или Новосибирск - уже давно существует т.н. «рынок покупателя». Здесь есть как местные производители томатов и огурцов, так и налажены поставки из других регионов - а значит, у покупателя большой выбор.

    Однако в городах Дальнего Востока и Крайнего Севера с небольшим количеством населения ситуация выглядит не так благоприятно для потребителя. Например, в Магадане или Петропавловске-Камачатском собственные производители овощей почти отсутствуют. Затраты же на транспортировку овощей крайне значительны. Эти рынки нельзя назвать конкурентными и самодостаточными.

    Основная часть овощей на прилавках в магазинах Дальнего Востока - это Китай или импорт из Москвы. Цены на свежие овощи даже в летний сезон не опускаются ниже 300 рублей за килограмм, а зимой доходят и до тысячи.

    А ведь условия жизни в этих регионах и так крайне сложны. За этим стоит большая проблема оттока населения с Дальнего Востока и Крайнего Севера. Снижение цен на огурцы и помидоры могло бы внести вклад в улучшение жизни местного населения.

    По экспертной оценке, оптимальным с точки зрения инвестиций и окупаемости, например, в Якутске, был бы проект теплицы на 10 гектар. Урожай у такой теплицы составляет 9-10 тыс. тонн огурцов или 5-7 тыс. тонн томатов. Однако для таких небольших городов это слишком много. Для небольшого города достаточно построить теплицу на 1-2 гектара, причем, она должна быть многопрофильной, чтобы выращивать сразу много разных овощей.

    Но себестоимость производства в такой маленькой теплице не слишком интересна для частных инвесторов. Также их отталкивают проблемы с электрическими мощностями, дорожной и инженерной инфраструктурой. Таким образом, для снижения цен на помидоры и огурцы в дальних районах страны необходима дополнительная помощь государства.


     
     
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