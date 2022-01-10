Российские огурцы одержали победу над европейскими

Рекордный урожай тепличных помидоров и огурцов собран в России в 2021 году. Более того – российские огурцы не только почти полностью вытеснили иностранные, но даже ведут активную экспансию за границу. Почему ситуация с томатами по этим показателям отстает – и как сделать так, чтобы тепличные овощи были одинаково доступны в любом регионе России?

Урожай тепличных овощей в 2021 году поставил новый рекорд. Было собрано 1,4 млн тонн продукции. Из них было произведено 830 тыс. тонн огурцов и 590 тыс. – томатов, плюс еще 100 тыс. грибов. Об этом сообщил Минсельхоз.

Тепличные хозяйства в России начали активно развиваться после 2014 года, когда западные санкции подтолкнули страну задуматься о продовольственной безопасности. В сельском хозяйстве стартовало импортозамещение при финансовой поддержке со стороны государства. И за эти годы тепличное хозяйство России сделало огромный скачок.

В первую очередь инвесторы начали вкладываться в теплицы по производству огурцов. В итоге за восемь лет производство огурцов защищенного грунта в России увеличилось более чем в два раза - с 392 тыс. тонн в 2013 году до 830 тыс. в 2021 году. Вместе с ростом производства тепличных овощей выросло и их потребление. За восемь лет потребление огурцов в России увеличилось в полтора раза – с 616 тыс. тонн в 2013 году до 935 тыс. тонн в 2021 году.

Импорт огурцов сократился почти в пять раз - с 224 тыс. тонн в 2013 году до прогнозных 45-55 тыс. тонн в 2021 году.

«По нашим данным уровень импортозамещения по тепличным огурцам сегодня превышает 95%»,

- говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. То есть импорт составляет всего 5%.

Внутренний рынок в России оказался полностью насыщенным, что позволило российскому огурцу даже выйти на внешние рынки. Главным покупателем является союзная Белоруссия, но в ноябре прошлого года российские огурцы стали покупать самые ярые политические противники нашей страны – Польша и Украина.

Российский огурец оказался на европейском рынке крайне конкурентоспособным. Особенно на это повлиял рост затрат европейских тепличных хозяйств из-за скачка цен на электроэнергию и газ. Огурец европейского производства ценой в два евро за килограмм начисто проиграл российскому - который стоит на оптовом рынке всего лишь евро за килограмм.

Если из импорта вычесть экспорт, то чистый импорт огурцов может составить всего несколько процентов. А это значит, что Россия, по сути, добилась намеченной цели – а именно смогла выйти на самообеспеченность огурцами.

Ситуация с томатами сильно отличается. С одной стороны, в последние годы удалось добиться двукратного снижения объемов импорта. На пике импорт томатов в Россию доходил до 800 тыс. тонн, однако постепенно он снизился до 400 тыс. тонн в 2021 году. Однако доля импорта остается существенной. Уровень импортозамещения по томатам составляет 65%, отмечает Востриков.

Это объясняется тем, что инвесторы сначала бросились вкладываться в современные теплицы по производству огурцов, так как на них можно больше заработать. Для сравнения: с одного квадратного метра можно собрать более 160 кг огурцов и лишь порядка 100 кг томатов. Поэтому дальше тепличные хозяйства будут развиваться в основном за счет производства томатов.

В Минсельхозе ждут, что к 2025 году урожай тепличных овощей составит в России 1,6 млн тонн, то есть на 200 тыс. тонн больше текущего. А это говорит о том, что, во-первых, бурный рост закончен, и дальше о двузначных темпах роста речи уже не идет, во-вторых, что полностью выйти на самообеспечение томатами России даже к этому времени не удастся.

«Мы достигли хороших показателей по самообеспечению огурцами и томатами. И дальше этот показатель будет расти. Но это не значит, что импортное предложение должно полностью исчезнуть с полок. Чем больше продукции представлено на рынке, тем выше конкуренция, и тем больше выбор у потребителя», - считает Востриков.

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«России удалось успешно реализовать программу импортозамещения по производству тепличных огурцов и помидоров. Но постепенно темпы будут падать. Это обусловлено насыщением рынка и усилением конкуренции со стороны зарубежных поставщиков, с которыми у России давние экономические связи, прерывать которые не стоит», - подтверждает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Например, одними из значимых поставщиков томатов в Россию является Турция и Азербайджан.

Проблема в том, что Россия – страна большая, и в разных регионах ситуация с самообеспеченностью свежими тепличными овощами в межсезонье серьезно отличается. В таких крупных городах, как Москва, Питер, Екатеринбург или Новосибирск - уже давно существует т.н. «рынок покупателя». Здесь есть как местные производители томатов и огурцов, так и налажены поставки из других регионов - а значит, у покупателя большой выбор.

Однако в городах Дальнего Востока и Крайнего Севера с небольшим количеством населения ситуация выглядит не так благоприятно для потребителя. Например, в Магадане или Петропавловске-Камачатском собственные производители овощей почти отсутствуют. Затраты же на транспортировку овощей крайне значительны. Эти рынки нельзя назвать конкурентными и самодостаточными.

Основная часть овощей на прилавках в магазинах Дальнего Востока - это Китай или импорт из Москвы. Цены на свежие овощи даже в летний сезон не опускаются ниже 300 рублей за килограмм, а зимой доходят и до тысячи.

А ведь условия жизни в этих регионах и так крайне сложны. За этим стоит большая проблема оттока населения с Дальнего Востока и Крайнего Севера. Снижение цен на огурцы и помидоры могло бы внести вклад в улучшение жизни местного населения.

По экспертной оценке, оптимальным с точки зрения инвестиций и окупаемости, например, в Якутске, был бы проект теплицы на 10 гектар. Урожай у такой теплицы составляет 9-10 тыс. тонн огурцов или 5-7 тыс. тонн томатов. Однако для таких небольших городов это слишком много. Для небольшого города достаточно построить теплицу на 1-2 гектара, причем, она должна быть многопрофильной, чтобы выращивать сразу много разных овощей.

Но себестоимость производства в такой маленькой теплице не слишком интересна для частных инвесторов. Также их отталкивают проблемы с электрическими мощностями, дорожной и инженерной инфраструктурой. Таким образом, для снижения цен на помидоры и огурцы в дальних районах страны необходима дополнительная помощь государства.