Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле?

Россельхознадзор активно начал запрещать ввоз ряда овощей в Россию. Ограничений к концу этого года становится все больше. Так, в сентябре-октябре был ограничен ввоз в Россию томатов и перцев из нескольких областей Белоруссии, запрещен импорт помидоров марокканского происхождения в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов Нидерландов, Бельгии и Франции.

С 26 ноября введен запрет на импорт томатов и перцев из Ферганской области Узбекистана, с 4 декабря – из Навоийской области страны. С 11 декабря вводятся запреты на ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана и из турецких провинций Анталья и Измир, с 14 декабря – на импорт томатов и перцев из Армавирской области Армении.

Меньше всего повезло Азербайджану. С 10 декабря российское ведомство запретило ввоз томатов и яблок со всей территории страны. Причина – обнаружение в продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Российское ведомство не желает распространения вредителей на территории России.

В Баку выразили удивление этому решению России, предположив, что это была техническая ошибка, и вопрос будет урегулирован. «Решение было неожиданностью для нас в данный момент, когда мы возлагаем большую надежду на устойчивый рост товарооборота с Российской Федерацией. С другой стороны, данные товары, в особенности томаты, высоко ценятся российскими потребителями, и России будет сложно возместить эту товарную позицию... Азербайджанский томат и яблоки экспортируются в Россию десятки лет, и никогда не было серьезных причин для их запрета», – сказал источник РИА «Новости».

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Между тем, Россельхознадзор уверяет, что Агентство продовольственной безопасности Азербайджана уже не раз предупреждали об обнаружении в импортируемой продукции южноамериканской моли томатов и восточной плодожорки. По данным Россельхознадзора, только с 22 октября специалисты зафиксировали 17 случаев обнаружения карантинных объектов. Возможно, в Баку просто не ожидали, что российское ведомство на восемнадцатый раз просто введет запрет.

Ситуация у российских производителей яблок и томатов в этом тяжелом году оказалась очень тяжелой. Может быть российское ведомство решило таким образом помочь наши фермерам?

«Теплицы зарабатывают весной, осенью и зимой, то есть они пропускают летний сезон, идет продукция из открытого грунта – и цена падает. Однако весной этого года тепличные комплексы не смогли заработать из-за падения спроса почти на 30%. Была самоизоляция, все сидели дома, накупили гречку и рис, меньше покупали свежих овощей. Кроме того, закрылись кафе и гостиницы, которые также определяют спрос на овощи. В итоге оптовые цены снизились», – рассказывает исполнительный директор Национального плодоовощного союза (НПС) Михаил Глушков.

Во втором полугодии ситуация несколько стабилизировалась, продукция начала реализовываться по более приемлемой для производителя цене в опте, но все равно этот год в целом будет абсолютно провальным с точки зрения экономики теплиц, добавляет он.

По данным НПС, цены за 10 месяцев 2020 года упали на 14% на огурцы и на 5% на помидоры по сравнению с январем–октябрем 2019 года. Показательна история, что под угрозой банкротства оказалось крупнейшее тепличное предприятие Урала – агрокомплекс «Чурилово», который покрывает 64% потребности местного населения в овощах закрытого грунта. Арбитражный суд Челябинской области возбудил дело о банкротстве несколько дней назад.

«Многие тепличные комбинаты находятся сегодня в сложном состоянии из-за тяжелого года. Поэтому мы работаем над тем, чтобы государство субсидировало операционные затраты для предприятий, которые сегодня кормят всю страну.

Энергозатраты хозяйств серьезно выросли за пять лет. По данным Росстата, тарифы на электричество выросли на 24%, на газ – на 31%. В себестоимости производства овощей из защищенного грунта по итогам этого года более 50% составили энергозатраты. Речь о зимних теплицах, где необходимо светить лампами», – говорит Михаил Глушков.

Тем более государство оказывает стимулирующие и компенсирующие меры поддержки именно операционных затрат другим, более рентабельным отраслям, таким как масложировая и зерновая.

Тепличные хозяйства не могут похвастаться высокой рентабельностью. В прошлом году она составила 5%, а в этом году, скорее всего, в лучшем случае будет 2% или даже ближе к нулю, отмечает эксперт. При этом окупаемость тепличных комплексов довольно высокая – доходит до 12 лет.

Впрочем, эксперты уверены, что решения Россельхознадзора вряд ли являются политическими. И вот почему.

Во-первых, под запрет попадают явно не лидеры импорта яблок, перца и томатов.

Что касается яблок, то Азербайджан является пятым партнером для России. Крупнейший поставщик – Республика Молдова, откуда в третьем квартале было завезено 182 тыс. тонн яблок на 108 млн долларов. На втором месте Сербия – более 93 тыс. тонн на 83 млн долларов. На третьем – ЮАР с поставками более 40 тыс. тонн на 41 млн долларов. На четвертом месте Турция, которая отправила в Россию более 39,9 тыс. тонн яблок на 31 млн долларов. Наконец, Азербайджан – пятый с поставками 34,5 тыс. тонн яблок на 14,5 млн долларов.

Поэтому уход азербайджанских яблок никак не скажется на рынке. Дефицита яблок не будет. Зато это будет немного, но на руку российским производителям яблок, которым надо успеть продать свой урожай до января. До этого момента они способны обеспечить россиян яблоками собственного производства, а вот потом – нет. У российских фермеров нет больших холодильников для долгого хранения собранного урожая, поэтому они распродают свои яблоки, а импортные им в этом только мешают.

«Что касается перца, его в России практически не выращивают, в основном он импортируется. При этом запрет на импорт свежего перца из Армении удивляет, потому что его оттуда практически не везут в Россию: доля Армении в импорте перца меньше 1%. Этот факт тоже доказывает, что эти запреты не являются политическими решениями», – считает исполнительный директор Национального плодоовощного союза (НПС) Михаил Глушков.

По импорту томатов, на которые ввели запрет, Азербайджан действительно занимает первое место. По данным ФТС РФ, в 2019 году в нашу страну было ввезено 172 тыс. тонн азербайджанских томатов. Это почти 31% в общем объеме импорта томатов в Россию.

Однако как минимум три месяца запрет на азербайджанские томаты России не страшен.

«Если посмотреть по статистике в предыдущие годы, то именно зимой – в декабре, январе и феврале – азербайджанские томаты к нам практически не поступают.

Там очень скромные объемы идут. Южные климатические условия позволяют Баку выращивать томат вплоть до поздней осени и начинать выращивать ранней весной. Но в Азербайджане нет промышленных теплиц, там лишь пленочные парники. Зимой для выращивания томатов им не хватает тепла и света. Поэтому закрытие поставок в Россию зимой никак не повлияет на наш рынок», – говорит Глушков.

Если запрет продлится и после февраля, тогда торговым сетям придется найти замену азербайджанским томатам. Другой выход из ситуации – Азербайджан усилит ветеринарный контроль и снимет все разногласия с Россельхознадзором, чтобы возобновить поставки своей продукции весной. «Азербайджан предупреждали 17 раз на обнаружение жучков, но Баку не отреагировал, поэтому были приняты более жесткие меры. Это нормальная международная практика», – считает Глушков.

Он совершенно не усматривает здесь какой-либо политической подоплеки, как и в ситуации с запретом поставок томатов из отдельных областей Узбекистана и Турции. «Из всего Узбекистана идет примерно 9% томатов в импорте. Сколько приходится на области, попавшие под запрет, сложно сказать, статистики нет», – говорит Глушков.

Турция на втором после Азербайджана месте по поставкам томатов. В этом году турки завезли более 52 тыс. тонн томатов (в три раза меньше, чем азербайджанцы) на 62 млн долларов. Однако в потере турецких помидоров эксперты тоже не видят проблем. «Что касается Турции, то она практически выбрала всю свою квоту на беспошлинные поставки томатов в Россию. Поэтому для них вообще не важно, закрыли или открыли какой-то регион для поставок. Турция, скорее всего, вообще не сможет поставлять томаты, пока им не увеличат квоту», – считает Глушков.

«Негативных последствий от запрета поставок рынок не ощутит: во-первых, ограничения носят временный характер, во-вторых, выпадающие объемы продукции будут заменены поставками из других стран», – считает Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз».