  • Новость часаПод донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка
    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    Блинкен раскрыл детали нового пакета помощи Киеву
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    Турция заявила о готовности к посредничеству по Украине
    На Украине заочно приговорили координатора николаевского подполья
    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    11 комментариев
    12 июля 2024, 09:00 • Экономика

    Как быстро и резко просядут цены на новостройки

    Рынок новостроек ждет серьезная перестройка

    Как быстро и резко просядут цены на новостройки
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    После отмены массовой льготной ипотеки цены на новостройки уже начали снижаться. Постепенно они могут упасть на целых 40%, и не через два года, а намного быстрее – в течение года. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Однако участники рынка не видят предпосылок для столь резкого снижения цен. Как изменится рынок новостроек и цены на жилье?

    Цены на новостройки могут упасть на 40%, и не через два года, на намного быстрее – в течение года, заявил председатель Комитета Госдума по финансовому рынку и Совета Ассоциации банков России депутат Анатолий Аксаков.

    «Есть мнение, что для снижения цен на недвижимость потребуется два года, но я рассчитываю, что это произойдет быстрее», — отметил парламентарий в интервью Парламентской газете. По его словам, исходя из некоторых оценок, возможно снижение цен на жилье до 40% уже во второй половине этого года. Потому что застройщикам необходимо распродать уже построенные дома, чтобы начать новые проекты. Рыночные условия требуют снижения цен, но строителям сложно заменить продажи на заемные средства из-за высоких процентных ставок. Впрочем,  примерно через год ситуация стабилизируется и рынок достигнет равновесия, заключает Аксаков.

    Цены на жилье в новостройках за последние 3,5 года сильно выросли. Так, по данным ДОМ.РФ, с января 2021 года по февраль 2024 года в среднем они выросли на 61% при инфляции в 32%. Сильнее подорожали однокомнатные квартиры - на 65%. Дороже всего «квадрат» недвижимости стоит в Краснодарском крае, Татарстане и Москве.

    За полгода 2024 года новостройки в городах-миллионниках выросли еще на 6% - в среднем до 164 тыс. рублей за квадратный метр.

    «Примерно с 2020 года, когда пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в экономику, мы начали наблюдать устойчивый рост цен на новое жилье. Ежегодное повышение стоимости квадратного метра варьировалось, но в среднем составляло около 10—15% в год», - отмечает Мария Тарасова, генеральный директор и основатель агентства недвижимости Марии Тарасовой.

    «Основным катализатором роста цен на новостройки с 2020 года стало введение государственной поддержки, что спровоцировало значительный спрос. В среднем ежегодный рост цен в этот период составлял около 30%.

    В некоторые годы прирост мог быть и выше, но в целом, этот показатель удерживался на уровне 20—30%, и варьировался в зависимости от региона и конкретных проектов», - отмечает Александр Мирошниченко, частный инвест-брокер в недвижимость.

    Кроме льготной ипотеки росту цен на новостройки способствовало увеличение стоимости строительных материалов, изменение нормативной базы и спрос на жилье в крупных городах.

    «Одновременно с ростом цен на новостройки наблюдалось увеличение объемов строительства. Жилые комплексы росли как грибы после дождя, особенно в крупных городах. Однако масштаб строительства не всегда был пропорционален спросу, что приводило к временному избытку предложения. Тем не менее серьезного снижения цен это не вызывало», - замечает Алла Шинкевич, генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор».

    Вместе с тем с отменой массовой льготной ипотеки в июле, рынок новостроек ждет серьезная перестройка.

    «В июле на первичном рынке Москвы наступит охлаждение спроса на 15-20%, и начнется его адаптация к новым совместным программам застройщиков и банков. Дополнительно рынок ждет трансформаций государственных льготных программ ипотеки. Ослабление покупательского интереса в связи с изменениями условий по льготным программам заставит застройщиков пересматривать планы продаж, исходя из конъюнктуры рынка. Для поддержания спроса застройщики будут предлагать новые условия приобретения квартир в домах-новостройках. К примеру, уже сегодня возрастает популярность рассрочки до двух лет с возможностью в будущем перейти на ипотеку», - прогнозирует Валерий Кочетков, директор направления «Новостройки» «Инком-Недвижимость».

    Что касается цены, то участники рынка не верят в падение цен на 40% в ближайший год.

    «В последние месяцы мы начали замечать небольшое снижение цен на новостройки. Но это не резкое падение, а скорее небольшая коррекция, вызванная снижением покупательской способности и отменой государственной поддержки. Говорить о падении цен на 40% на новостройки в течение года не приходится. Да, возможно небольшое снижение цен, но не более чем на 5%.

    Стройматериалы продолжают дорожать, услуги также становятся дороже, что не позволяет ценам на новостройки значительно упасть. В лучшем случае мы можем рассчитывать на стагнацию или незначительное снижение», - говорит Алла Шинкевич, генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор».


    «Резкое снижение стоимости первичного жилья в ответ на охлаждение спроса маловероятно.
    Скорее всего, нас ждет стагнация цен с поправкой на инфляционные ожидания и степень
    готовности проекта, ведь с каждым выросшим этажом растет и стоимость. Ни о каком
    снижении на 40% речи быть не может. В сегменте новостроек первоочередное влияние на ценообразование оказывают себестоимость строительства, инфляция и дорогое проектное финансирование для застройщиков», - отмечает Валерий Кочетков.  

    Александр Мирошниченко отмечает лишь небольшое снижение цен на новостройки, которое происходит, в основном, косвенно через различные акции и специальные предложения застройщиков. «Застройщики активно используют такие инструменты, как скидки на квадратный метр, подарки в виде ремонта или скидок на ипотеку, чтобы поддерживать спрос на прежнем уровне. Некоторые застройщики предлагают специальные условия для участников социальных программ», - говорит эксперт.

    Алексей Бондарев, генеральный директор агентства недвижимости «Прайд Групп» ждет появления кучи скрытых дисконтов у застройщиков в ближайший год-два. «Однако на сильные дисконты девелоперы не настроены, тем более, что есть много альтернатив льготной программе – траншевые ипотеки, новая льготная программа для семей с детьми, IT-ипотека. Многое будет зависеть и от ставки. Если мы сможем разобраться с инфляцией и ставка начнет падать, то цены особо не изменятся», - говорит эксперт.

    «На второе полугодие текущего года и следующий год прогнозы указывают на стагнацию или небольшой откат цен до уровня конца прошлого года. Это небольшое снижение не окажет значительного влияния на крупных застройщиков, которые за последние годы заработали достаточно средств и могут позволить себе переждать этот период без существенных убытков. Ожидается, что спрос немного сместится на вторичный рынок из-за ограничений на семейную ипотеку и отсутствие господдержки, но в целом он останется стабильным и вернется на прежний уровень к концу года или началу следующего», - ожидает Мирошниченко.

    Максимальное снижение цен, которое можно ожидать в ближайшие полгода, составит не более 10%, считает эксперт, а падение цен на 40% кажется абсолютно нереалистичным, учитывая состояние рынка и стратегии, применяемые застройщиками для удержания своих позиций.

    Спрос на новостройки может снизиться, однако падение цен на 40% является практически невозможным: этому препятствуют рост себестоимости строительства и стабильный спрос в крупных городах. Для такого обвала цен нужны какие-то значительные изменения в экономике и на рынке недвижимости, заключает Мария Тарасова.

    Главное
    Фура протаранила 14 автомобилей на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье
    В результате обстрела Шебекино пострадали пятеро детей
    Россию обвинили в подготовке покушения на главу оборонного концерна Rheinmetall
    Залужный приступил к работе в качестве посла Украины в Британии
    Эксперт разъяснил судьбу неразорвавшегося снаряда HIMARS
    Белоруссия решила прекратить поставки вина в Россию после слов о «шмурдяке»
    Мужчина умер на работе после укуса шершня

    Как быстро и резко просядут цены на новостройки

    После отмены массовой льготной ипотеки цены на новостройки уже начали снижаться. Постепенно они могут упасть на целых 40%, и не через два года, а намного быстрее – в течение года. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Однако участники рынка не видят предпосылок для столь резкого снижения цен. Как изменится рынок новостроек и цены на жилье? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

    Благодаря премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стал известен общий план, на основании которого Владимир Зеленский рассчитывает одержать победу над Россией. Этот план готовы обеспечивать в НАТО, поскольку он не подразумевает отправку на Украину войск альянса и критичного роста расходов. В чем этот план? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем рассекречены шифрограммы российских разведчиков про Запад и Украину

    Российская внешняя разведка пошла на поистине беспрецедентный шаг. Впервые в истории рассекречены и обнародованы реальные донесения (шифрограммы) российских резидентов за рубежом, посвященные текущим международным событиям и их оценкам аналитиками российского разведсообщества. Что сказано в этих документах и зачем это сделано? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают создать точку давления на США рядом с Америкой

    США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе крылатые ракеты и смогут представлять серьезные риски для России. По мнению экспертов, для Москвы ответ на эти действия – решаемая задача. Речь пойдет не только о развертывании новых огневых средств поражения и оборонительных эшелонов, но и о создании точек давления на США. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

      0 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

      4 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Выйти из порочного круга ремейков

      Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............