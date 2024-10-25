Как Россия делает бессильной финансовую разведку США

Tекст: Дмитрий Скворцов

В России появятся филиалы иностранных банков для обеспечения торговли со странами Азии. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, уточнив, что речь идет об учреждениях из Вьетнама и Китая. «Была просьба очень серьезная из Китая. Несколько кредитных организаций не первого эшелона, не самые большие, но проявляют интерес к России и хотят здесь открыть при открывшейся возможности филиал», – пояснил Аксаков.

Такая возможность появилась после вступления в силу 1 сентября 2024 года закона, который разрешает открывать в России филиалы иностранных банков. В документе нет определения, учреждениям из каких стран можно это делать. Но в условиях введенных Западом санкций кредитные организации из недружественных стран и так не могут вести деятельность в России в любой форме.

Запрет на открытие филиалов иностранных банков был введен законодательно в 2013 году, после вступления России в ВТО. Это должно было исключить захват иностранными банками слишком большой доли на российском рынке, что рассматривалось как угроза суверенитету. Опасения такого развития событий связывали с возможностью демпинга со стороны крупных зарубежных банковских конгломератов. Они располагали огромными собственными ресурсами и имели доступ к дешевым заемным средствам на западных финансовых рынках.

Поэтому до появления данного закона в России можно было открывать только дочерние иностранные банки, каковых у нас было достаточно много (на 2024 год их насчитывалось 41). Будучи зарегистрированными в России, филиалы иностранных банков подчинялись российским законам, а также контролю ЦБ РФ. Таким образом, угрозу захвата у российских банков чрезмерно большой доли рынка можно было нивелировать.

Но после объявления Западом антироссийских санкций в 2022 году ситуация в корне изменилась. Дочерние компании иностранных банков в России оказались под сильным давлением.

Две группы иностранных банков в России – «наши» и не наши

Остающиеся в России дочерние иностранные банки можно разделить на две группы. Первая – это «дочки» банков из недружественных стран. Для них проблема в том, что их головные организации из-за санкций не только не могут работать в России – даже взаимодействие со своими «дочками» (которые де-юре являются российскими банками) для них становится проблемой. От них требуют полностью избавиться от бизнеса в России.

Но, например, российская «дочка» Raiffeisen Bank International приносит своей банковской группе более трети всех доходов. Причем руководство группы продать этот выгодный бизнес, как этого требует от него Брюссель, не может: надо не просто избавиться от «токсичного» (но такого прибыльного) актива, но и при этом не продавать его ни напрямую, ни косвенно никому из находящихся под санкциями юридических и физических лиц, из-за чего уже сорвалось несколько вариантов сделок.

Вторая группа – это «дочки» банков из соседних стран, обслуживающие растущий товарооборот торговли и инвестиций России со государствами Глобального Юга. Это «МБА-Москва» (Азербайджан), «Азия-Инвест Банк» (Узбекистан), «Индобанк» (Индия), «Мир Бизнес Банк» (Иран), «Зираат Банк», «Денизбанк», «Ишбанк» (Турция), «Бэнк оф Чайна», «АйСиБиСи Банк», «Чайна Констракшн и «Чайнасельхозбанк» (Китай).

Проблема в том, что юридически это российские банки, и их взаиморасчеты становятся предметом особого внимания финансовой разведки США и помогающих ей международных рейтинговых агентств. Последние регулярно получают доступ к их банковской документации в ходе очередного продления международного кредитного рейтинга или листинга акций головного банка или холдинга.

Поэтому данные банки начинают опасаться работать с некоторыми российскими контрагентами. Да и со своими, попавшими под вторичные санкции – тоже. А это уже – прямая угроза системам расчетов России с иностранными поставщиками. Что опять же является угрозой российскому суверенитету.

Доступ к российскому рынку – но при ряде ограничений

Поэтому разрешение на работу в России филиалов иностранных банков направлено на решение проблемы платежей, а не на свободный допуск к внутреннему рынку иностранных банков.

Во-первых, иностранный банк может открыть в России только один филиал. При этом нужно разместить в ЦБ гарантийный депозит в размере 1 млрд рублей, что равно минимальному уставному капиталу открываемого учреждения. Кроме того, нужно представить документы о владении или долгосрочной аренде здания, в котором будет располагаться филиал, а также создать сайт филиала на русском языке, зарегистрированный в доменной зоне Ru.

Во-вторых, условием для регистрации филиала является наличие соглашения между Банком России и уполномоченным органом надзора соответствующего иностранного государства, на территории которого фактически размещается иностранный банк, об обмене информацией в форме, принятой в международной практике. Это практически отсекает возможность открыть свои филиалы банкам из недружественных стран.

Филиалы иностранных банков будут предоставлять банковские услуги только юридическим лицам – компаниям и фирмам. Для физических лиц они могут совершать только переводы денег без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, а также обмен иностранной валюты. Иными словами, филиалы иностранных банков должны помочь иностранным работникам переводить на родину заработанные в России деньги и обеспечить трансграничные платежи для юридических лиц. Причем как для экспортеров-импортеров, так и для банков-корреспондентов.

Отказаться от доллара

Открытие в России филиалов иностранных банков – только одна из возможных схем организации взаиморасчетов в обход долларовой системы и санкций, налагаемых Западом. Наиболее эффективным способом нивелирования санкций было бы введение общей валюты БРИКС или по крайней мере создание общей платежной системы для расчета в национальных валютах независимо от системы SWIFT. Но, как сказал перед началом саммита БРИКС президент России Владимир Путин, на данный момент этот вопрос не рассматривается, он и не созрел. «На данный момент мы изучаем возможность расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной», – пояснил глава государства.

А пока ВЭБ.РФ подписал соглашения с партнерами из КНР и ЮАР об открытии кредитных линий в национальных валютах. «Мы с партнерами согласовали обновленное рамочное соглашение о сотрудничестве, а также совместно с Китаем и ЮАР подписали соглашения о кредитных линиях в национальных валютах. Ожидаем, что к этому документу присоединятся Бразилия и Индия», – заявил глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Расширится работа созданного в 2010 году Механизма межбанковского сотрудничества (ММС) стран БРИКС. Помимо Бразильского банка экономического и социального развития (BNDES), госкорпорации «ВЭБ.РФ», Экспортно-импортного банка Индии (Eximbank of India), Государственного банка развития Китая (CDB) и Банка развития Южной Африки (DBSA) к нему скоро присоединится еще иранский банк. Через ММС решаются вопросы трансграничных платежей сегодня, через него же будет вестись большая часть работы по запуску платежной системы БРИКС.

Но время не ждет. И пока вся эта работа ведется, можно будет облегчить взаиморасчеты, используя российские филиалы иностранных банков.

Насколько такая схема окажется неуязвимой, пока судить рано. На примере Китая можно предположить, что, скорее всего, кроме провинциальных банков, открывающих филиалы в России, в ней будут задействованы и другие, которые с Россией никаких дел иметь не будут – а с ними уже будут работать крупные китайские банки, опасающиеся американских санкций. В этом случае финразведка Минфина США окажется бессильной. Вводить ковровые санкции против большого числа небольших китайских банков без явных доказательств США вряд ли осмелятся.

Вероятно, что-то подобное уже работает и помогает проводить трансграничные платежи. Товарооборот с Китаем не уменьшается, несмотря на многочисленные сообщения о приостановке платежей рядом китайских банков. Просто наиболее масштабные сделки обслуживаются целой системой разнообразных банков, помогающих делать менее заметными транзакции с российскими партнерами.

От финансовых санкций страдали в основном предприятия среднего бизнеса (и даже крупные), начинавшие работать с китайскими партнерами самостоятельно. Схема с филиалами и призвана снять проблемы и для таких компаний, потому что дальнейшее наращивание товарооборота будет происходить на основе углубления кооперации российских и китайских предприятий. Но такая кооперация чаще бывает более эффективна, когда она создается снизу, а значит, должна опираться на работающую инфраструктуру. Такой инфраструктурой и станут филиалы некоторых иностранных банков в России.