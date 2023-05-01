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Экономику начали двигать вперед простые россияне

Россияне перестали бояться и снова тратят Сергей Савостьянов/ТАСС
Россияне начали меньше экономить и больше тратить. Это важная для экономического роста смена потребительского поведения. Почему россияне снова стали брать кредиты и совершать дорогие покупки? Как это поможет российской экономике? Подробности...
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Зеленский угодил в ловушку собственных военных амбиций

Запад нашел крайнего в случае поражения ВСУ IMAGO/ТАСС
«Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет другого выбора». Так в западной прессе описывают положение ВСУ и Владимира Зеленского в преддверии вероятной атаки в районах Приазовья. Что стало причиной столь безвыходного положения президента Украины и почему западные аналитики от месяца к месяцу все меньше верят в успех ВСУ?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Кто и за что уволил Такера Карлсона

За увольнением журналиста стоит не Байден, а кое-кто более могущественный Zuma\ТАСС
Такер Карлсон – самый популярный телеведущий США, неожиданно уволившийся с самого популярного консервативного канала – записал первое обращение в новом статусе. В нем нет прямых ответов на вопрос, что стало причиной его изгнания с Fox News, но есть прозрачные намеки на человека, которого даже Джо Байден называет «самым опасным в мире».  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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На пороге второй квантовой революции пора вернуться к религиозному сознанию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
На новом этапе человеческого развития необходимо вернуться к религиозному сознанию, которое откроет наконец перед обществом и государством огромные новые возможности. Подробности...
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Олимпиада нам нужна, но не путем унижения страны

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Допустим, бойкот Олимпиады вреден для развития российского спорта. Но вреден ли он для страны в целом? Вреден ли он для государства, восстанавливающего суверенитет, сражающегося за свою независимость? Подробности...
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Для русских естественно быть имперцами

Пётр Колчин
Пётр Колчин, политолог
Ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. И каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Подробности...
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Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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    Экономику начали двигать вперед простые россияне

    Экономику России начали двигать вперед простые граждане страны
    Россияне перестали бояться и снова тратят
    		  
    1 мая 2023, 09:30
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Россияне начали меньше экономить и больше тратить. Это важная для экономического роста смена потребительского поведения. Почему россияне снова стали брать кредиты и совершать дорогие покупки? Как это поможет российской экономике?

    Склонность населения к сбережению начала постепенно снижаться на фоне улучшения потребительских настроений и оживления потребительского кредитования, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

    «Кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в ипотечном и корпоративном сегментах. Ускорились темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. При этом сохранялся приток средств населения на счета и депозиты в банках. В целом улучшение потребительских настроений, оживление потребительского кредитования сигнализируют о начале постепенного снижения склонности населения к сбережению», – указал ЦБ.

    В итоге ЦБ ожидает, что темп прироста ВВП в 2023 году составит от 0,5% до 2%, а в 2024 году – от 0,5% до 2,5%. То есть к концу следующего года экономика России достигнет уровня конца 2021-го. Ожидается, что в 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5–2,5%.

    Столь быстрое восстановление российской экономики после введения жесточайших в новейшей истории экономических санкций восхищает даже западных экономистов. МВФ в очередной раз признал, что российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем прогнозировали эксперты. После резкого падения во втором квартале 2022 года экономика России серьезно восстановилась в третьем и четвертом кварталах, сократив спад производства до 2,1%. А в 2023 году ВВП России и вовсе вырастет – на 0,7%. Об этом говорится в докладе МВФ по экономической ситуации в Европе.

    Даже глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Россия экономически справляется, а вот у самих Штатов имеются проблемы. Сделал он это, конечно, неофициально, как бы в разговоре с Зеленским. На самом деле позвонили Пауэллу от лица Зеленского российские пранкеры Вован и Лексус. Они вывели его на откровенный разговор. И глава ФРС в разговоре признал, что Вашингтон ввел ограничения против России практически везде, где можно, но толку от этих действий вышло мало.

    «Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального банка России. Она довольно хорошо справляется со своей работой. Очень хорошо осведомлена и умна», – отметил Пауэлл. Соединенные Штаты и их партнеры в Европе сами стали жертвами санкционной гонки, признал глава ФРС.

    Восстановление потребительских трат взамен тактики сбережений является важным признаком восстановления экономики после кризиса.

    «Население больше сберегает в кризис и больше тратит в стабильные времена – это одно из основополагающих значений экономики в целом. Россияне в прошлом году перешли к кризисной модели потребления – начали откладывать до 15% своих доходов, формируя финансовую подушку безопасности, тогда как в обычное время доля сбережений составляет 5-6%»,

    – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    То, что сейчас россияне начали активно тратить, результат нескольких факторов одновременно. «Во-первых, приближается сезон отпусков. Если раньше граждане планировали отпуск и тратили на покупку билетов и бронирование отдыха за один-два месяца до наступления отдыха, то сейчас этот период увеличился. Не у всех есть возможность выехать за границу, сказывается сокращение направлений авиаперелетов – поэтому граждане бронируют туры задолго заранее, причем в России. В прошлом году отмечен ажиотажный спрос на покупку туров в Абхазию, Карелию, Крым и т. д. В этом году люди опасаются, что им просто не хватит мест, поэтому бронирование гостиниц и билетов происходит задолго до наступления даты прилета или приезда. Уже сейчас большая часть отелей на юге страны забронирована», – отмечает Деев.

    Второй фактор – чисто психологический. «Люди пережили кризисную ситуацию – и началось привыкание, поскольку человек не может долго опасаться чего-либо. Наступила некая стабилизация общей ситуации в стране, и люди начали тратить больше, чем раньше, поскольку устали экономить», – отмечает экономист.

    Третья причина того, что россияне стали больше тратить, в том, что они опасаются роста цен и что низкие ставки по кредитам повысятся. Поэтому они пытаются воспользоваться имеющейся ситуацией. «Немного оживилось ипотечное кредитование, так как россияне справедливо считают, что низкие ставки по кредитам пока дают возможность купить недвижимость. Кто-то старается успеть купить зарубежный автомобиль, поскольку остатков известных западных марок на складах дистрибьюторов почти не осталось. Растет и потребительское кредитование. Это следствие низких ставок по займам из-за стабильной ключевой ставки ЦБ», – объясняет Деев.

    В целом смена потребительской модели поведения говорит о снижении страхов у населения.

    «Когда население начинает увеличивать расходы, это говорит о падении страха перед экономическим или геополитическим кризисом и о росте реальных доходов населения, что ведет к экономическому росту в стране»,

    – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    По его словам, не только потребительский спрос и рост кредитования помогут российской экономике вырасти по итогам 2023 года выше прежних прогнозов ЦБ, но и рост промышленного производства. Его должен обеспечить военно-промышленный комплекс России. «В марте 2023 года рост промышленного производства показал увеличение на 1,2% год к году после падения на 1,7% год к году в прошлом месяце, что было обусловлено увеличением выпуска металлических изделий на 30%», – отмечает Чернов.

    В пятницу, 28 апреля, Центральный банк России оставил ключевую процентную ставку на уровне 7,5%. Однако эксперты указывают на то, что дальше Центробанку России все-таки придется поднять ставку из-за высоких ожиданий по инфляции. И это сделает кредитование менее доступным, что может сдержать рост экономики.
     
     
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