Экономику начали двигать вперед простые россияне

Экономику России начали двигать вперед простые граждане страны

Россияне начали меньше экономить и больше тратить. Это важная для экономического роста смена потребительского поведения. Почему россияне снова стали брать кредиты и совершать дорогие покупки? Как это поможет российской экономике?

Склонность населения к сбережению начала постепенно снижаться на фоне улучшения потребительских настроений и оживления потребительского кредитования, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.



«Кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в ипотечном и корпоративном сегментах. Ускорились темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. При этом сохранялся приток средств населения на счета и депозиты в банках. В целом улучшение потребительских настроений, оживление потребительского кредитования сигнализируют о начале постепенного снижения склонности населения к сбережению», – указал ЦБ.

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В итоге ЦБ ожидает, что темп прироста ВВП в 2023 году составит от 0,5% до 2%, а в 2024 году – от 0,5% до 2,5%. То есть к концу следующего года экономика России достигнет уровня конца 2021-го. Ожидается, что в 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5–2,5%.

Столь быстрое восстановление российской экономики после введения жесточайших в новейшей истории экономических санкций восхищает даже западных экономистов. МВФ в очередной раз признал, что российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем прогнозировали эксперты. После резкого падения во втором квартале 2022 года экономика России серьезно восстановилась в третьем и четвертом кварталах, сократив спад производства до 2,1%. А в 2023 году ВВП России и вовсе вырастет – на 0,7%. Об этом говорится в докладе МВФ по экономической ситуации в Европе.

Даже глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Россия экономически справляется, а вот у самих Штатов имеются проблемы. Сделал он это, конечно, неофициально, как бы в разговоре с Зеленским. На самом деле позвонили Пауэллу от лица Зеленского российские пранкеры Вован и Лексус. Они вывели его на откровенный разговор. И глава ФРС в разговоре признал, что Вашингтон ввел ограничения против России практически везде, где можно, но толку от этих действий вышло мало.

«Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального банка России. Она довольно хорошо справляется со своей работой. Очень хорошо осведомлена и умна», – отметил Пауэлл. Соединенные Штаты и их партнеры в Европе сами стали жертвами санкционной гонки, признал глава ФРС.

Восстановление потребительских трат взамен тактики сбережений является важным признаком восстановления экономики после кризиса.

«Население больше сберегает в кризис и больше тратит в стабильные времена – это одно из основополагающих значений экономики в целом. Россияне в прошлом году перешли к кризисной модели потребления – начали откладывать до 15% своих доходов, формируя финансовую подушку безопасности, тогда как в обычное время доля сбережений составляет 5-6%»,

– говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

То, что сейчас россияне начали активно тратить, результат нескольких факторов одновременно. «Во-первых, приближается сезон отпусков. Если раньше граждане планировали отпуск и тратили на покупку билетов и бронирование отдыха за один-два месяца до наступления отдыха, то сейчас этот период увеличился. Не у всех есть возможность выехать за границу, сказывается сокращение направлений авиаперелетов – поэтому граждане бронируют туры задолго заранее, причем в России. В прошлом году отмечен ажиотажный спрос на покупку туров в Абхазию, Карелию, Крым и т. д. В этом году люди опасаются, что им просто не хватит мест, поэтому бронирование гостиниц и билетов происходит задолго до наступления даты прилета или приезда. Уже сейчас большая часть отелей на юге страны забронирована», – отмечает Деев.

Второй фактор – чисто психологический. «Люди пережили кризисную ситуацию – и началось привыкание, поскольку человек не может долго опасаться чего-либо. Наступила некая стабилизация общей ситуации в стране, и люди начали тратить больше, чем раньше, поскольку устали экономить», – отмечает экономист.

Третья причина того, что россияне стали больше тратить, в том, что они опасаются роста цен и что низкие ставки по кредитам повысятся. Поэтому они пытаются воспользоваться имеющейся ситуацией. «Немного оживилось ипотечное кредитование, так как россияне справедливо считают, что низкие ставки по кредитам пока дают возможность купить недвижимость. Кто-то старается успеть купить зарубежный автомобиль, поскольку остатков известных западных марок на складах дистрибьюторов почти не осталось. Растет и потребительское кредитование. Это следствие низких ставок по займам из-за стабильной ключевой ставки ЦБ», – объясняет Деев.

В целом смена потребительской модели поведения говорит о снижении страхов у населения.

«Когда население начинает увеличивать расходы, это говорит о падении страха перед экономическим или геополитическим кризисом и о росте реальных доходов населения, что ведет к экономическому росту в стране»,

– отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

По его словам, не только потребительский спрос и рост кредитования помогут российской экономике вырасти по итогам 2023 года выше прежних прогнозов ЦБ, но и рост промышленного производства. Его должен обеспечить военно-промышленный комплекс России. «В марте 2023 года рост промышленного производства показал увеличение на 1,2% год к году после падения на 1,7% год к году в прошлом месяце, что было обусловлено увеличением выпуска металлических изделий на 30%», – отмечает Чернов.

В пятницу, 28 апреля, Центральный банк России оставил ключевую процентную ставку на уровне 7,5%. Однако эксперты указывают на то, что дальше Центробанку России все-таки придется поднять ставку из-за высоких ожиданий по инфляции. И это сделает кредитование менее доступным, что может сдержать рост экономики.