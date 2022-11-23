Потолок цен на российскую нефть становится формальным

Взгляд
23 ноября, среда  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
Разделы

Украина толкает Россию перекрыть газовый вентиль

Украина подталкивает Россию лишить ее денег за транзит газа REUTERS/Gleb Garanich
Газпром обнаружил воровство Украиной газа, идущего в Молдавию. Киев и Кишинев этого не признают. Пока Газпром грозит лишь снизить прокачку через Украину. Но если хищения продолжатся, стоит ждать полной остановки транзита, как это уже случалось во времена масштабного газового кризиса 2009 года. С той лишь разницей, что быстрое восстановление транзита вряд ли случится. Кто пострадает и что ждет украинский транзит? Подробности...
Перейти в раздел…

В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему региональные политики отправляются на передовую

Депутат гордумы Братска Денис Шепель был ранен в ходе СВО, но после лечения он вернулся к сослуживцам из личного архива Дениса Шепеля
На этой неделе сразу несколько региональных политиков присоединились к спецоперации России на Украине. Среди добровольцев оказался и мэр Читы Александр Сапожников, который в прошлом был десантником. Что их зовет на передовую, почему люди, сделавшие успешную политическую карьеру, меняют служебный кабинет на армейский окоп – об этом они рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории

Приграничные столкновения в странах Средней Азии происходят регулярно Игорь Егоров/РИА Новости
Один из самых длительных территориальных конфликтов на территории бывшего СССР, похоже, близок к разрешению. Киргизия и Узбекистан договорились об обмене территориями. Однако еще один замороженный конфликт в регионе может вспыхнуть в любой момент. О чем идет речь, почему стороны готовятся к войне и кто именно может ее спровоцировать? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Запад переписывает историю все более топорно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Основной мотив, по которому западные элиты перешли на максимально грубую и незатейливую отмену России, в своей основе глубоко иррационален. Это просто попытка догнать ушедшее и вернуть упущенное. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Количественные оценки к боевым действиям не применимы

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В нынешней неспокойной ситуации в мире стоит воздерживаться от вердиктов и проявить мужество созерцания событий в их принципиальной неопределенности. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Во второй холодной войне Россия может опереться на Азию

Рустам Хайдаров
Рустам Хайдаров, заместитель директора Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова НАНТ
Как показывает история, Россия всегда был сильна на евразийском пространстве, когда у нее были сильны позиции в Центральной Азии. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Украина во мгле

Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

Перейти в раздел…

В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине подавляющее большинство потребителей остались без света
    Минобороны: Из плена на Украине возвращены 35 российских военных На Украине частично остановлен участок нефтепровода «Дружба» Экономист: Киев выдвигает неадекватные условия для экспорта аммиака из РФ В Германии назвали истинную причину введения потолка цен на газ
    В Киеве и ряде городов Украины начались перебои с водоснабжением и связью Медведев: Враги напрасно надеются на истощение запасов нашего оружия Путин назвал обстановку в Афганистане сложной Названа стоимость нового автомобиля «Москвич»
    Без электроэнергии осталась часть Молдавии и Приднестровье Путин: ОДКБ помогает защищать интересы стран-участниц, несмотря на проблемы Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ Спрогнозировано резкое подорожание импортных новогодних елок

    оказали сопротивление


    В Воронеже ФСБ ликвидировала группу украинских диверсантов

    зона безопасности


    Эксперт: Началом операции на севере Сирии Эрдоган ставит США в неудобную ситуацию

    настоящая история


    Куда делись русские на Украине

    Видео

    начало торговой войны


    Как США добьют экономику Евросоюза

    критика Зеленского


    В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

    Запорожская АЭС


    Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

    Белгородская область


    Россия возвращается к истокам обороны южных рубежей

    расход снарядов


    Когда закончатся боеприпасы у Украины

    обыски в лавре


    Сергей Худиев: Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

    догнать ушедшее


    Ирина Алкснис: Запад переписывает историю все более топорно

    мужество созерцания


    Виталий Трофимов-Трофимов: Количественные оценки к боевым действиям не применимы

    на ваш взгляд


    Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?

    Потолок цен на российскую нефть становится формальным

    Запад хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне ее реальной цены
    		   23 ноября 2022, 21:00
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    ЕС наконец поставит точку в вопросе «какой ценовой потолок установит Запад для российской нефти». Если изначально речь шла о 40 долларах за баррель, потом о 60 долларах, то теперь планку подняли еще выше – до 65–70 долларов. Чего именно боится Запад, что вынужден каждый раз повышать потолок цен? И почему эта мера может стать в итоге формальностью?

    Послы из 27 стран ЕС обсуждают, как будет выглядеть потолок цен на нефть, который планируется ввести с 5 декабря. Западные СМИ уверяют, что рассматривается диапазон в 65–70 долларов за баррель российской нефти. Запад с каждым разом согласует нефтяной потолок все выше и выше. Сначала разговоры шли о 40 долларах, потом от США появилось отсечение в 60 долларов, а теперь и вовсе речь идет о 65–70 долларах.

    Постоянное повышение потолка США и ЕС вполне понятно. Они опасаются, что российская нефть уйдет не только из ЕС, но и вообще с мирового рынка (частично). А это означает, что цены на нефть могут легко взлететь до 120–150 долларов за баррель. И пострадают от этого абсолютно все покупатели нефти в мире, ведь им придется раскошелиться. Это не только США и ЕС, которые и так страдают от рекордных уровней инфляции, но и о Индии, Китае и других странах. И виновными в создании такого искусственного дефицита нефти на мировом рынке будет не кто иной, как Запад.

    Чтобы этого не произошло, потолок повышают до 65–70 долларов. Дело в том, что такое ограничение по цене позволяет России легально осуществлять поставки нефти без необходимости признания потолка цен. Ранее Москва четко дала понять, что продавать нефть по придуманным ценам Запада не намерена.

    Но 65–70 долларов – это, по сути, та реальная цена, по которой продается российская нефть в последнее время. По данным Минфина РФ, в октябре 2022 года средняя цена российской нефти марки Urals составила 70,62 доллара за баррель против 68,25 доллара в сентябре. Это цены с учетом дисконта относительно нефти марки Brent. Сейчас дисконт составляет около 25 долларов за баррель, отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Для российских нефтяных компаний продажа нефти по 65–70 долларов за баррель является вполне комфортной сделкой. Потому что в среднем себестоимость российской нефти ниже. Хотя она сильно отличается по месторождениям.

    «Свежие разработки в Западной Сибири имеют себестоимость около 20 долларов за баррель. А старые или трудноизвлекаемые месторождения имеют себестоимость в два-три раза выше. Но в среднем по России можно считать около 40 долларов за баррель»,

    – говорит Потавин. В американском Минфине США тоже посчитали, что добыча нефти в России станет убыточной, если цена опустится ниже 44 долларов. Именно поэтому Вашингтон и начал предлагать более высокую цену отсечения. Западу, конечно, хотелось бы лишить Россию доходов, но не ценой роста собственных расходов и главное – инфляции. Попытки американцев бороться с ростом цен у себя в стране пока не сильно удачные, про европейцев даже говорить не стоит.

    Запад смягчает и другие условия потолка цены. Во-первых, добавляется переходный период в 45 дней для нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января. На такую нефть потолок цен не действует. Во-вторых, смягчено наказание для судов, которые все-таки решатся перевозить российскую нефть по цене выше установленной. Раньше хотели такие суда навсегда лишать прав на перевозку нефти европейцам, на страхование и финансирование в европейских компаниях. Однако теперь суда, которые будут уличены в нарушении потолка цен, отделаются всего лишь штрафом и временным ограничением на работу в течение 90 дней, причем только в отношении российской нефти.

    Впрочем, в смягчении ценового потолка может скрываться западное коварство. «Чем более мягкими будут изначальные условия введения ограничений на покупку российской нефти, тем больше потребителей могут их принять. Но со временем, когда всем станут понятны механизмы регулирования верхней цены на российскую нефть, можно будет снижать планку по стоимости и вводить дополнительные ограничения и штрафы», – не исключает аналитик ФГ «Финам». Пересматривать предельный уровень цен предполагается каждые три месяца (90 дней).

    Кроме того, если мировые цены на нефть вырастут, то и реальная цена российской Urals с дисконтом для тех же Индии и Китая превысит 65–70 долларов. Что же будет в этом случае?

    «Если цены на нефть окажутся намного выше «потолка», то Россия по-прежнему будет продавать нефть в Индию и Китай не менее чем с 20%, а то и с 30% дисконтом. То есть это будет уже более высокий ценовой коридор, например, 70–80 долларов за баррель», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Один вариант – Запад следом поднимает потолок отсечения до 80 долларов. А если он этого не сделает, то может произойти сокращение добычи российской нефти, ее экспорта, а далее еще больший рост цены на Brent. Так что для Запада первый вариант выгодней.

    Впрочем, сокращение добычи нефти и экспорта в этом году все равно произойдет, поскольку для существенного увеличения объемов поставок в Китай и Индию нужна соответствующая инфраструктура, отмечает Мильчакова. Впрочем, к лету основные потоки все-таки удастся перенаправить из Европы в Азию. И сокращение в итоге оценочно может составить не больше 0,5–1 млн баррелей в сутки.

    На самом деле Россия уже потеряла 90% европейского рынка нефти, а точнее, в северных странах блока. Ранее Северная Европа была главным получателем российской нефти с балтийских и арктических терминалов. Сюда приходило 1,2 млн баррелей в сутки еще в начале февраля. А теперь потоки снизились в ноябре до 95 тыс. баррелей в сутки, которые приходят только в Роттердам, передает «Блумберг». Германия, Франция, Литва и Польша уже прекратили импорт российский нефти.

    Теперь нефть из балтийских портов России идет в основном в Азию. Причем часто танкеры, перевозящие российскую нефть, не раскрывают конечный пункт назначения, а указывают в качестве пункта назначения Порт-Саид или Суэцкий канал. Большинство этих судов оказывается в Индии, некоторые направляются в Китай, а иногда и в другие пункты назначения, например, в ОАЭ или на Шри-Ланку.

    Средиземноморские страны Европы все еще покупают российскую нефть в районе 630 тыс. баррелей в сутки. Половина поставок приходится на Турцию – 300 тыс. баррелей в сутки. Анкара начала закупать в три раза больше российской нефти, чем до конфликта на Украине. Турция сохранит закупки, скорее всего, и после 5 декабря (когда будет введено эмбарго в ЕС и потолок цен). Продолжают покупать российскую нефть Болгария и Румыния в районе 150 тыс. баррелей в сутки, хотя это вдвое меньше, чем было летом. Болгария, кстати, добилась частичного освобождения от запрета ЕС на импорт российской нефти морским путем. Поэтому она, вероятно, тоже продолжит закупать нашу нефть и после эмбарго.

    «Вполне возможно, что Россия продолжит поставлять нефть в страны Запада через серые схемы с перекачкой на рейде, отключением радаров и просто смешиванием российской нефти с другой на терминалах. Отследить такие схемы довольно проблематично.

    Минус в том, что деньги, полученные с таких «серых» транзакций, вряд ли пойдут в бюджет страны, а могут осесть «на местах», - говорит Потавин.

    И, конечно, Россия продолжит искать новых покупателей в Азии и на Ближнем Востоке. Собственно, объем поставок в Азию уже достиг рекордных 2,2 млн баррелей. Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, идущей морским путем. Если брать и трубопроводные поставки, то впереди всех – Китай.

    Поэтому Индия и Китай присоединиться к западному «потолку цен» не хотят. Однако введение таких ограничений все равно дает покупателям из Азии рычаг давления на Россию, считает Потавин. Потому что они смогут требовать от России еще больших скидок, так как российская нефть станет еще более «токсичной» после 5 декабря. «В теории, если потолок цен на нефть будет грамотно введен, то он не должен оказать серьезного влияния на нефтяные котировки, так как объем поставляемой нефти из РФ должен несильно сократиться», – заключает собеседник. Это значит, что план G7 может провалиться. Ведь цель «ценового потолка» была в том, чтобы, с одной стороны, сохранить потоки российской нефти и избежать роста мировых цен, а с другой, ограничить доходы России. 


     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •