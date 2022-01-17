Талибы решили усилить свою власть газопроводом

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17 января, понедельник  |  Последнее обновление — 23:27  |  vz.ru
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Рубль понес геополитический ущерб

Рубль резко пошел вниз Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Доллар в пятницу подскочил до 77 рублей, а евро – до 88. Падение российской валюты может продолжиться и дальше – вплоть до резкого обвала и валютной паники, как это было в декабре 2014 года. Однако полномасштабного кризиса эксперты не ждут. Потому что рубль и экономика обладают на этот раз большим запасом прочности. Подробности...
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Германия рискует потерять особую роль в отношениях России с Западом

Немецкая коалиция переживает раскол накануне важнейших переговоров с Москвой Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Глава МИД Германии Анналена Бербок совершает первые зарубежные поездки в Киев и Москву. Визиты состоятся на фоне переговоров России с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину. Как будет говорить с Россией активная противница «Северного потока – 2» и решится ли Берлин взять на себя самостоятельную роль в создании новой архитектуры безопасности в Европе? Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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США ударили по опоре России на Балканах

У Додика и Вучича сложные отношения, но сербское национальное чувство требует от них быть союзниками Dado Ruvic/Reuters
Президент Сербии Александр Вучич назвал «катастрофой» санкции, введенные США против Милорада Додика, фактического лидера сербов Боснии и одного из ключевых союзников Москвы на Балканах. Ситуация и правда может вылиться в катастрофу – те методы, которыми пользуется Вашингтон ради ослабления позиций России, грозят привести регион к новой войне.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Судьбу Америки решили масоны

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
17 января родился Бенджамин Франклин – символ Америки, человек, которого там почитают как величайшего из американцев. Политик, дипломат, изобретатель, учёный, философ, писатель, масон, бизнесмен, создатель газетной сети. Кем только не был этот великий человек! Подробности...
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Россию несколько раз уничтожали властолюбивые нарциссы

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Если все-таки сохранять трезвость и пропаганде не поддаваться, то понятно, что причина возвращения Навального – это никакая не «жертва во имя свободы» или что там еще барабанное полагается произносить, а гордыня. Подробности...
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Исламисты угрожают всей Центральной Азии и России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
То, что произошло в Казахстане, вполне можно рассматривать, как неудавшуюся попытку «центральноазиатской весны». Главной ее движущей силой должны были стать салафиты. Подробности...
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ОДКБ выводит войска из Казахстана

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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Талибы решили усилить свою власть газопроводом

    Афганистан назвал дату старта работ по газопроводу из Туркменистана в Индию
    		   17 января 2022, 23:00
    Фото: VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Организация «Талибан*», признанная ООН террористической, может совершить геополитический и экономический прорыв, если сумеет добиться строительства по своей территории газопровода из Туркменистана в Индию и Пакистан. Проект обсуждался десятилетиями, но так и не реализован, хотя выгоден каждой из сторон. Свои дивиденды от этого газопровода могла бы получить даже не имеющая к нему отношения Россия.

    «Талибан*» договорился с властями Туркмении о строительстве газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия), а также линии электропередачи ТАП (Туркменистан – Афганистан – Пакистан) и о расширении железой дороги из Туркменистана в Афганистан. Причем работы по газопроводу обещают начать уже в марте 2022 года, сообщил МИД Афганистана.

    Газопровод ТАПИ предполагает мощность 33 млрд кубометра газа в год. Ресурсная база – туркменское месторождение «Галкыныш». Он пройдет через Афганистан (Герат и Кандагар) и Пакистан (Кветта и Мултан) до Индии (Фазилка). Стоимость проекта оценивается в 8–10 млрд долларов. Талибы даже предоставили гарантии безопасности строительства.

    Строительство газопровода ТАПИ – давний проект. Его реализацию обсуждают аж с 1995 года, однако приступить к ней до сих пор так и не удавалось.

    Неужели изменить ситуацию сможет пришедший к власти в Афганистане «Талибан»? «Окончание строительства и запуск газопровода ТАПИ важны для каждой из вовлеченных сторон с точки зрения как политических, так и экономических дивидендов.

    Сам факт реализации этого проекта для афганских талибов выступает в качестве важного индикатора, связанного с их приходом к власти. Этот проект может стать настоящим прорывом, который стал возможен только с приходом новых властей, тогда как до прихода талибов к власти строительство газопровода буксовало»,

    – говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко.

    По его словам, реализация этих планов даст новой власти явные политические дивиденды и поможет признанию легитимности как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому талибы приложат все возможные усилия для запуска газопровода, линии электропередачи и железной дороги.

    Очевидны также экономические выгоды для каждой из четырех сторон. Так, Туркменистан получит новый рынок сбыта для газа за счет растущего индийского рынка, расширит свой валютный экспорт и пополнит доходы своего бюджета. «Это положительно скажется на экономике страны: увеличит загрузку местных компаний, создаст новые рабочие места. Газопровод укрепит роль Туркменистана в регионе и его авторитет в мире», – говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

    Туркменистан поставляет газ в основном в Китай, и другого рынка сбыта у него нет. Поэтому Пекин легко смог выкрутить туркменам руки и добиться крайне низкой цены на топливо. Появление нового рынка сбыта в лице Пакистана и Индии сделает переговорные позиции Туркменистана более сильными, в том числе и с Китаем. Понятно, что Туркменистану выгодней продавать свое сырье по более высоким ценам.

    Афганистан также получит дополнительный доход как транзитер газа, создаст новые рабочие места для строительства и обслуживания газопровода. Расширение железной дороги между Афганистаном и Туркменистаном поможет нарастить торговлю в регионе, улучшить взаимопонимание между соседями и повысить геополитическую стабильность.

    Индия и Пакистан – это отличный рынок сбыта. «Их население растет и требует больше ресурсов для улучшения качества жизни. Экономика этих стран активно развивается, и дополнительные энергоносители будут востребованы разными отраслями. Поэтому строительство нового трубопровода вполне оправданно», – говорит Баранов.

    Строительство новых дорог в регионе объясняется ростом оборотов мировой торговли, высокой загрузкой существующих магистралей, поиском новых путей доставки на маршруте из Европы в Азию, а также развитием международного транспортного коридора «Север – Юг», добавляет эксперт.

    Однако неслучайно проект газопровода ТАПИ десятилетиями оставался на бумаге. В проекте участвует страны региона, у которых непростая внутренняя обстановка и зачастую противоречивые отношения между собой. «На сроки реализации проекта влияли и экономические факторы, в частности поиск источников финансирования, конъюнктура мировых рынков энергоносителей», – отмечает Баранов.

    Сейчас конъюнктура на стороне проекта, учитывая разразившийся на всех газовых рынках кризис. И пока эксперты ждут сохранения высоких цен на газ в 2022 году. После отопительного сезона цены, скорее всего, снизятся, однако не очень сильно. Европейцы, вероятно, продолжат с ностальгией вспоминать о том, что когда-то тысяча кубов стоила 450 долларов (хотя тогда они были крайне недовольны такой ценой). Но при 1000 долларов и выше проект выглядит привлекательней. Найти деньги для него при таких ценах должно быть в теории проще.

    «Если финансирование для проекта найдено и основные вопросы согласованы, то построить трубопровод можно быстро. Важно, чтобы участники сохраняли неизменность своих позиций по проекту и были готовы к компромиссам ради обеспечения газом миллионов людей», – заключает Баранов.

    В этом проекте могла бы поучаствовать и Россия с выгодой для себя. Собственно, ранее Россия проявляла желание стать строительным подрядчиком газопровода ТАПИ из Туркменистана в Индию. И летом 2021 года глава МИД Сергей Лавров подтвердил интерес к ТАПИ. Зачем Москве газопровод, который не будет проходить по территории России?

    Во-первых, можно заработать на строительном подряде и поставке собственного оборудования и труб российского производства. Ведь в строительстве газопроводов Газпрому нет равных. Он уже давно занимается подобными стройками. Реализация очередного проекта – «Северного потока – 2» – собственными силами даже под санкциями – лишнее подтверждение компетенций и превосходства России в этом деле.

    Вторая, но не менее важная выгода для России состоит в том, что ТАПИ поможет увести туркменский газ с европейского рынка, перенаправив его на индийский рынок.

    Европейский рынок для Газпрома важен, тогда как в Индию российский газ по трубам не идет. Перспективы попасть в Индию имеются скорее у российского СПГ. Хотя в теории при определенных обстоятельствах Россия тоже могла бы в будущем использовать этот новый газопровод для поставок собственного газа в Индию, учитывая имеющуюся инфраструктуру с Туркменистаном. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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