«Дочки» ЮКОСа замахнулись на российские миллиарды

Подзаработать на России решили не только бывшие акционеры ЮКОСа. Со своими претензиями к Москве выступили и владельцы дочерней структуры обанкротившейся нефтяной компании. Они требуют от России миллиарды долларов и даже одержали победу в суде. Но будет ли Россия выполнять это решение?

Целых 5 млрд долларов Россия должна выплатить компании Yukos Capital Sarl, которая является экс-структурой ЮКОСа. Такое решение вынес международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге еще в прошлую пятницу, 23 июля. Об этом сначала сообщил РБК со ссылкой на сообщение нидерландского фонда Yukos, управляющего судебными процессами для получения и распределения компенсаций за ликвидацию ЮКОСа. Это решение выглядело как ужасное поражение РФ.

Однако в Генеральной прокуратуре РФ (занимается международными спорами вместо Минюста) увидели в этом непростом деле и более позитивные факты. Там подтвердили факт решения суда, но, во-первых, заявили о присуждении меньшей суммы компенсаций – 2,6 млрд долларов плюс проценты и судебные издержки. Хотя, возможно, что вместе с процентами и издержками сумма действительно может выйти примерно 5 млрд долларов. Во-вторых, большая часть требований арбитражем удовлетворена не была, указала российская сторона. Так что об однозначной победе бывших владельцев «дочки» ЮКОСа речи не идет.

У арбитражных арбитров не было однозначного мнения: двое из трех арбитров подготовили три особых мнения по делу. У арбитров не было согласия по поводу того, имеют ли они вообще право рассматривать этот вопрос в собственной юрисдикции. А также по поводу взыскания компенсации с России в пользу компании Yukos Capital.

Генпрокуратура считает, что состав арбитров не имеет компетенцию рассматривать спор на основании договора к Энергетической хартии. Да и сами исковые требования считает неправомерными.

О чем идет речь? Бывшие акционеры компании ЮКОС, как и владельцы ее «дочки» Yukos Capital, требуют компенсацию на основании договора Энергетической хартии. Он защищает инвесторов и их инвестиции. Временно Россия выполняла этот договор, однако так его и не ратифицировала. Это первый аргумент Москвы в свою пользу. Второй аргумент состоит в том, что владельцы Yukos Capital никакими инвесторами не являлись.

В чем суть дела Yukos Capital, которая является «дочкой» компании ЮКОС? Бывшие владельцы этой компании уверяют, что выдали ЮКОСу кредиты, которые им не были возвращены из-за банкротства и ликвидации материнской компании по решению российских властей. Речь идет об 11,2 млрд рублей, которые Yukos Capital дал взаймы в 2004 году добывающей «дочке» ЮКОСа – компании «Юганскнефтегаз», и о 2,4 млрд рублей, который были выданы другой «дочке» ЮКОСа – «Самаранефтегазу».

Российские суды признали эти сделки ничтожными, потому что, по сути, ЮКОС перекладывал деньги из одного собственного кармана в другой.

Это были фиктивные займы, которые использовались не для реальных инвестиций, а для уклонения от уплаты налогов, выводу денег за рубеж и их отмыванию. Поэтому Генпрокуратура считает эти взыскания компенсаций с России неправомерными.

Любопытно, что компания Yukos Capital изначально требовала от России компенсацию аж в 13 млрд долларов, что несравненно больше даже той суммы кредитов, которую она выдала другим «дочкам» ЮКОСа якобы для инвестирования.

Россия вряд ли заплатит по этому иску. «В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура в обязательном порядке обжалует данное решение», – заявило ведомство.

«Исковые требования Yukos Capital к России направлены только на политический дисбаланс, они не соотносятся с международными нормами права в принципе. Целью данных инициаций является только одно: изъять имущество, принадлежащее РФ на территории международных элит. Возникает вопрос: почему РФ не инициирует аналогичные иски с аналогичным подходом? Речь идет даже не об изъятии, а хотя бы о применении мер защиты», – говорит член Ассоциации юристов России, юрист «Легес-Бюро» Дмитрий Уваров.

Дело Yukos Capital – это не основное дело экс-владельцев компании ЮКОС, которые в свое время требовали 50 млрд долларов (вместе с процентами и издержками доходит уже почти до 60 млрд долларов). Это одно из дел так называемой второй волны. Когда владельцы дочерних компаний ЮКОСа, насмотревшись, как материнская компания выбивает в международных судах свои десятки миллиардов долларов от российского государства, решили тоже использовать судебную систему и поживиться за счет России и ее налогоплательщиков.

На эту тему

Воодушевления им, видимо, добавлял тот факт, что поначалу экс-акционеры выигрывали свои иски. Так, Третейский суд Гааги принял решение взыскать с России 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Случилось это аккурат летом 2014 года, когда стартовала неприкрытая гибридная война Запада против России. С момента подачи иска в 2005 году до принятия решения в 2014 году прошло почти 10 лет.

Экс-акционеры требовали заоблачные 100 млрд долларов от РФ, но суд присудил 50 млрд долларов. Но и эта сумма стала уникальной. Так много суды не присуждали ни разу за всю историю. Собственно, сам ЮКОС никогда столько не стоил. Более того, даже после Второй мировой войны лидеры антигитлеровской коалиции выставили фашистской Германии счет всего в 20 млрд долларов в качестве репараций. Бывшие же акционеры ЮКОСа, которые заполучили природные богатства страны в свои руки лишь благодаря неразберихе 1990-х и довольно спорным залоговым аукционам, потребовали от РФ значительно больше. Но радовались они недолго. В 2016 году было отменено это решение суда в Гааге о компенсациях, чего не происходило целых 20 лет. Дальше становится еще смешнее: в феврале 2020 года России снова присудили выплатить эти 50 млрд долларов. Такое решение принял Арбитражный апелляционный суд Гааги – и, конечно, Россия также подала апелляцию.

С иском Yukos Capital тоже пока очень рано ставить точку. Велика вероятность, что здесь ситуация будет развиваться по вышеописанному сценарию. Деньги то будут присуждаться к выплате Россией, то это решение будет отменяться.

В любом случае Россия, как государство, платить ни бывшим акционерам ЮКОСа, ни владельцам его «дочки» Yukos Capital не будет. Конституционный суд разрешил не исполнять иностранные судебные решения, если они нарушают основополагающие принципы российского права.

Смогут ли эти экс-акционеры каким-то другим путем взыскать такие суммы с РФ без ее согласия? В теории это возможно, на практике, как показывает исторический опыт – крайне сложно. В самом конце судебных разбирательств у тех, кто хочет стрясти деньги с российского государства, один путь: попытаться наложить арест на какие-нибудь активы РФ за рубежом, скорее всего, в ЕС или США.

В 90-е годы швейцарская фирма Noga, с которой Россия разорвала договор, тоже пыталась арестовать активы РФ ради присужденной компенсации: например, российские самолеты на авиасалоне в Ле-Бурже или коллекцию картин из Пушкинского музея, которая находилась в Швейцарии.

Некоторые суды даже шли на поводу у Noga и накладывали аресты на зарубежные счета ряда российских банков. Но вскоре все закончилось победой России, все аресты были отменены.

Экс-акционеры ЮКОСа бегали по Европе и США в поисках активов РФ для ареста. Но на такие миллиарды имущества у нашей страны за рубежом просто нет. Ведь речь идет не об имуществе коммерческих компаний, а именно об имуществе РФ.

Счетная палата считала, что в 2006 году у России было две тысячи объектов недвижимости за границей, которые перешли в наследство от СССР. Плюс у РФ есть доли в капиталах, в том числе европейских компаний. Но до сих пор истории подобных арестов заканчивались для России возвращением активов.

В этом плане коммерческим компаниям типа «Нафтогаза» найти активы коммерческого Газпрома в той же Европе проще. Сначала украинская компания требовала ареста доли Газпрома в компании-операторе «Северного потока – 1», потом суд Люксембурга по иску Киева арестовал активы компании-эмитента еврооблигаций Газпрома и даже постановил привести в исполнение решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов. Но все это было делом между двумя коммерческими компаниями, которые в итоге разрешили ситуацию с исками снятием всех претензий и заключением транзитного договора до 2024 года. В случае с акционерами ЮКОСа и дочерних его компаний ситуация иная – они могут арестовать лишь активы, которые принадлежат именно РФ. А Россия уже прекратила давать в долг США и даже из своих резервов вывела доллар, чтобы западные недоброжелатели не смогли дотянуться до денег государства.