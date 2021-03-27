Россияне освоили рискованный способ заработка

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НОВОСТЬ ЧАСА

Украина оказалась под угрозой локдауна

27 марта, суббота  |  Последнее обновление — 15:47  |  vz.ru
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Зачем Америка скупает нефть у России

Россия зарабатывает на американских покупателях нефти Юрий Смитюк/ТАСС
Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов? Подробности...
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Какую позицию займет Россия в отношениях с США

Россия стремится удержать отношения с США от полного разрыва Christian Ohde/ТАСС
Реакция Москвы на «ментальную войну», которую разворачивает против России администрация Байдена, на первый взгляд кажется противоречивой. Дипломаты и парламентарии предостерегают от скатывания в пропасть и призывают восстановить контакты, в то время как в Минобороны весьма жестко проходятся по заокеанским «партнерам». На деле же, как отмечают международники, Москва уже сделала необходимые выводы об отношениях с США. Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» – удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Остаётся только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооружённым Силам Российской Федерации. Подробности...
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Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится. Подробности...
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Пармезан окончательно станет русским

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за шесть лет контрсанкций выросло почти на 25%. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
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Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    Россияне почувствовали себя инвестиционными гуру    27 марта 2021, 14:15
    Фото: Владимир Песня/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    В России наблюдается настоящий бум инвестирования в ценные бумаги. Еще никогда фондовый рынок не привлекал так много россиян. Однако регуляторы уже бьют тревогу: новички допускают слишком много ошибок, при вложении своих сбережения в акции.

    Небывалый бум выхода россиян на фондовый рынок вызвало беспокойство и у Центробанка, и у Минфина. То, что на фондовый рынок пришло много физический лиц – это положительное явление, однако новички склонны совершать ошибки.

    Одна из основных ошибок неопытных инвесторов заключается в том, что люди не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами: вложения в акции оправданы, например, при накоплении на пенсию, но не на летний отпуск, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. «Если вам 30 или 40 лет, и вы начинаете откладывать себе на пенсию, то вы должны это делать на рынке акций. И бесполезно это делать на рынке депозитов», - сказал Моисеев, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

    В России был период очень высоких ставок по депозитам, которые к тому же не облагались налогами. Поэтому многие хранили деньги на них десятилетиями. Однако это нетипичная история.

    Снижение ключевой ставки Ценробанком привело к отрицательной доходности депозитов с учетом инфляции. Это одна из главных причин, почему в 2020 году случился настоящий бум желающих заработать на вложениях в ценные бумаги.

    Люди стали забирать накопления с депозитов и покупать акции. Однако они не понимают, что вложения в акции не подходят для краткосрочных целей, как в случае с депозитами. «Проблема в том, что люди, которые откладывают не на пенсию, а на летний отпуск, тоже идут на рынок акций. Но это точно так же глупо, извините, прямо скажу, как и откладывать в депозиты на пенсию», - заметил Моисеев.

    Чтобы предостеречь новичков от ошибок, Банк России уже планирует постепенно ограничить продажу финансовых инструментов неопытным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках столь сложных продуктов или опытом работы на финансовом рынке. Регулятор при этом настаивает - ни о каком запрете для розничных инвесторов речи не идет, меняется лишь регулирование для профучастников рынка ценных бумаг. 

    Например, чтобы иметь право покупать сложные инвестпродукты, инвесторам придется сдавать тестирование. Причем, ЦБ хочет ввести его раньше, чем планировали изначально – уже с октября 2021 года (вместо апреля 2022 года). Планируется также ввести такое правило: неквалифицированные инвесторы смогут покупать в России цифровые финансовые активы не сумму не более 600 тыс. рублей в течение одного года.

    Инвесторов в ценные бумаги в России действительно становится все больше. «За прошлый 2020 год и первые два месяца 2021 года было открыто 6 млн брокерских счетов. Для сравнения: за все предыдущее время до 2020 года было открыто 4 млн брокерских счетов», - говорит аналитик ИК «Финам» Алексей Коренев.

    «В прошлом году и начале этого года мы видели практически экспоненциальный рост интереса среди россиян к фондовому рынку. За один лишь февраль было открыто почти 900 тыс. новых счетов из общего числа 10,3 млн. активных счетов (тех, кто совершал сделки), что было в 3,5 раза больше, чем годом ранее. То есть люди не просто открывают новые счета, но и определенно намного больше торгуют», - отмечает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    «Основной интерес у частных игроков – это акции. На них приходится около 45% торгов. На облигации и валюту примерно по 15%», - говорит доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Аяз Алиев.

    Основная причина – увод средств с депозитов, где доходность с учетом инфляции стала отрицательной. Вторая причина – это продолжительный рост акций, который выглядит крайне привлекательным для неискушенных инвесторов.

    «Люди активизировались, увидев падение доходности по депозитам и бурное восстановление рынка акций после провала. Все это создало ощущение, что сейчас отличный шанс войти на рынок, чтобы преумножить капитал. Люди очень любят истории роста,

    и они их получили, что лишь усилило уверенность новичков», - говорит Купцикевич.

    «Мы столкнулись с самым длинным периодом роста фондовых рынков за всю их историю. Наш рынок придавила ситуация 2015 года после введения санкций, а мировые рынки растут с 2008-2009 годов. То есть уже 12 лет. Это самый длинный цикл. Никогда еще так долго фондовые рынки не поднимались. Они накачаны неимоверным количеством денег. Отрыв реального сектора экономики от фондовых рынков колоссальный. То есть реальный сектор растет намного медленней, чем виртуальный. Достаточно посмотреть на растущий госдолг США, который вызывает оторопь, ужас. Но рано или поздно праздник жизни закончится. Рынок не может расти бесконечно», - пугает новичков Коренев.

    Другая идея – это поиск дивидендных акций. «Многие из российских компаний считаются достаточно надежными и при этом приносят дивидендный доход более 6% или даже 8%, что кардинально выше, чем дают банковские депозиты»,  - не исключает Купцикевич.

    Наконец, этот способ инвестирования стал более доступным и легким. Как рассказывает Купцикевич, появились удобные мобильные приложения для торговли и возможность открывать торговые счета прямо в любимом банке, список торгуемых ценных бумаг был расширен, в него включили иностранные бумаги. «Розничный интерес нарастал как снежный ком, бурный рост был и в предыдущие годы, просто в 2020 он достиг размахов, которые стали привлекать СМИ, что дополнительно подстегивало интерес людей. Также в свое время было с соцсетями – это стало удобно и модно», - полагает эксперт.

    Одна из самых распространенных ошибок новичков в том, что они совершают слишком частые сделки и покупают знакомые бренды, а не хорошие компании, отмечает Купцикевич.

    «Люди почему-то думают, что если они купят акции Tesla, Google, Amazon и другие, то значит им обеспечен доход. Однако не нужно вестись на хайпы, когда говорят, что вот на акциях той или иной компании можно легко заработать. Второе – нужно избавляться от страха и жадности. Эти эмоции чаще всего приводят к краху. Третье – необходимо учиться, внимательно читать, тщательно изучать материалы, касающиеся технического и фундаментального анализа, анализировать новости. Фондовый рынок это не депозиты, он намного сложней, требует опыта и знаний», - говорит Коренев.

    То, что россияне стали активно участвовать в инвестировании в ценные бумаги – само по себе хорошо. «В США подавляющее большинство домохозяйств имеет вложение в ценные бумаги. Это норма. Не всегда инвестирование происходит напрямую, зачастую посредством пенсионных фондов. Но там частным инвесторам помогает персональный финансовый консультант, как у нас семейный доктор», - продолжает собеседник. А в России инвесторы порой кидаются в фондовый рынок как на амбразуру.

    Поэтому Минфин правильно предупреждает, что акции – это долгосрочные вложения. Данный инструмент –действительно хороший способ откладывать капитал, чтобы получить прибавку к пенсии в будущем. Такой способ активно используют развитые страны – США, Япония, Европа.

    «В США это уже культура: средства порядка 80% населения в той или иной степени крутятся на бирже. За счет этих инвестиций к пенсионному возрасту частный инвестор обеспечивает себя хорошим допдоходом. В России такая культура только начинает становление. Около 5% средств населения РФ участвуют на бирже», - говорит Алиев.

    Короткие позиции в акции не всегда оправдываются. «Акции не всегда растут. Бывают периоды, когда рынки находятся в депрессии, и эти периоды могут длиться годами. Вложения на пике рискуют не окупиться многие годы. Например, индекс Мосбиржи переписал пиковые значения 2008 года лишь в 2016, а долларовый РТС все еще на 40% ниже пика 2008», - поясняет Купцикевич.

    И диверсифицированный портфель акций в долгосрочной стратегии – лучший способ уберечь деньги от инфляции.

    «Частой ошибкой является вложение всех средств в один инструмент. Правило диверсификации актуально всегда. Другой ошибкой является погоня за доходностью. За поиском высокого дохода новые частные инвесторы покапают акции компаний второго эшелона, которые помимо потенциального дохода имеют высокие риски»,  - предупреждает Аяз Алиев.


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