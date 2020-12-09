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9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
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Американские миллиардеры ставят негров и геев в нелепое положение

Этнические меньшинства должны оказаться в большинстве в бизнесе – по крайней мере, в США Ambrophoto/YAY/ТАСС
Битва за политкорректность достигла в Америке новых высот. Богатейшие люди мира, руководители банков и корпораций один за другим подхватывают радикально левую риторику и вводят символические меры по борьбе за права униженных и угнетенных, чернокожих и сексуальных меньшинств. Но какие же реальные мотивы стоят за всеми этими красивыми жестами? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
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С американцами надо говорить напрямую

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Старая Америка оказывается естественным союзником России – не только ситуативным, но и мировоззренческим. Мы принадлежим к общей христианской цивилизации. Мы верим в то, что семья – это ценность. Мы не хотим идеологического диктата. Подробности...
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Представь, что Джон Леннон мертв

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
8 декабря 1980 года в 22 часа 50 минут человек по имени Марк Чепмен окликнул Джона Леннона, возвращающегося в свой дом на Манхэттене, и выпустил в него, одну за другой, пять пуль. На следствии Чепмен с возмущением вспоминал реплику Леннона «мы популярнее Иисуса Христа». Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

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    Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно    9 декабря 2020, 08:10
    Фото: Amit Dave/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт?

    Впервые на Уолл-Стрит наравне с золотом, нефтью и другим товарами начали торговать водой. План созрел после того, как в сентябре лесные пожары и жара нанесли серьезный ущерб западному побережью США. С помощью торговли фьючерсами на воду решили защитить крупных потребителей воды – фермеров и сферу электроэнергии – от колебаний цен на воду.

    Фьючерсы привязаны к индексу Nasdaq Veles California Water Index, который был запущен в 2018 году. Он измеряет средневзвешенную цену на воду, отмечает Bloomberg.

    Удивительно, что торговля на бирже столь важным природным ресурсом как вода, началась только сейчас. «На самом деле, вода, а не нефть или золото, являются главными ресурсами на Земле, без нее исчезнет все человечество. Сегодня порядка 3 млрд человек, то есть почти половина всего человечества не имеют доступа к чистым источникам воды, из-за чего умирает около 500 млн человек ежегодно. Из них большая часть – это дети в возрасте до пяти лет», – отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

    Принято считать, что войны начинаются за земли, за нефть и газ, но, на самом деле, за доступ к водным ресурсам тоже проливается кровь.

    «За реку Нил борются Египет, Судан и Эфиопия, за Тигр и Евфрат – Турция, Сирия и Ирак. Индо-пакистанский конфликт тоже связан с доступом к воде. И таких примеров за последние 50 лет предостаточно. Крупнейшие транснациональные корпорации давно поняли, что именно вода является главным ресурсом, за который будет идти самая ожесточенная борьба. Поэтому в результате всех конфликтов, в которых принимали участие США, собственность на водные ресурсы побежденных стран переходила к американским транснациональным компаниям, которые затем начинали очень успешный бизнес в этих странах, продавая воду местным жителям по завышенным ценам», – говорит Деев.

    Использование водных ресурсов в мире только растет – в среднем на 1% в год. А изменение климата приводит к осложнению ситуации в тех регионах, где и так сегодня имеются проблемы с водой.

    Изменение климата, засуха и рост численности населения, вероятно, сделают проблему нехватки воды и ее ценообразование горячей темой на долгие годы, считает управляющий директор и аналитик RBC Capital Markets Дин Дрей. Мировая конкуренция за водные ресурсы будет только возрастать. Нехватка водных ресурсов ведет к угрозе продовольственной безопасности. Потому что 70% мирового потребления воды используется в сельском хозяйстве и производстве продовольствия. Промышленность использует только 20%, ЖКХ – лишь 8% воды.

    России повезло не только с нефтью и золотом, но и с водными ресурсами. В Европе у РФ самый большой запас пресной воды, а в мире у нее второй результат.

    Ресурсы речного стока в России составляют 4,3 тыс. кубических километров в год. Больше только у Бразилии с ее 6,25 тыс. кубических километров в год речного стока. На третьем месте по этому показателю Канада (3,3 тыс.), на четвертом – США (2,8 тыс.), на пятом – Китай (2,75 тыс), далее – Индия. При этом у России хороший показатель по водообеспеченности – 30,2 кубических километров в год на человека. Для понимания: в США на одного человека в год только 9,2 кубических километров, а в Китае и вовсе 2,3.  

    Средние возобновляемые водные ресурсы России за многие годы составляют 10% от мирового речного стока. Ежегодное использование свежей воды не превышает 2% ресурсов речного стока В России более 30 тыс. водохранилищ, более 100 ГЭС и много другой инфраструктуры.

    «Наша страна с ее гигантскими водными запасами будет интересовать международных торговцев только как источник для получения ресурсов наравне с нефтью, газом и т.д. В конечном счете Россия вполне успешно может начать продавать воду на международных рынках, пополняя бюджет», – говорит Деев.

    Январский контракт на воду, торгуемый на бирже CME, в понедельник закрылся около уровня 496 долларов за акр-фут (1233 кубических метра). В целом калифорнийский спотовый рынок воды оценивается в 1,1 млрд долларов. Российский биржевой рынок воды мог бы быть намного крупнее, учитывая более высокие запасы пресной воды.

    Но справиться с дефицитом воды в ряде регионов России, как и в Соединенных Штатах за счет торговли фьючерсами на воду, вряд ли удастся. «Данный фьючерс является расчетным, а не поставочным, то есть продавец не обязуется поставить покупателю воду в том или ином виду после экспирации (последняя дата исполнения) фьючерсного контракта. Здесь происходит только финансовый расчет между покупателем и продавцом фьючерса по цене базового актива (воды), сформировавшейся на момент экспирации. Поэтому покупатели фьючерсов никоим образом не смогут решить проблему с обеспеченностью водой», – поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

    Впрочем, даже если бы фьючерсы были поставочными, это вряд ли решило бы проблемы дефицита воды в тех регионах, где ее не хватает. Если бы все было так просто. Дефицит воды в том или ином регионе связан с разными причинами. Там может не хватать инфраструктуры, не быть логистической цепочки поставок воды. Проблема может быть связана с природными, географическими и даже геополитическими особенностями.

    Далеко ходить не надо. Полуостров Крым является засушливым регионом в силу его географического и природного расположения. Чтобы это исправить, еще в 1960-х годах был построен Северо-Крымский канал, который поставлял днепровскую воду из Каховского водохранилища. И эта инфраструктура справлялась (канал обеспечивал 80% потребностей региона в пресной воде), пока Украина не перекрыла канал после присоединения Крыма к России. Дефицит воды здесь был спровоцирован искусственно украинскими властями.  

    Поэтому одной торговлей фьючерсами водой решить проблемы засушливых регионов невозможно. В чем же тогда смысл? В том, что этот инструмент поможет стабилизировать цены на воду, и застраховаться от ценовых колебаний в периоды чрезвычайных ситуаций – пожаров, засухи и прочее. «В основном такие фьючерсы на американском рынке будут использоваться для хеджирования фермерами и муниципалитетами ценовых рисков, связанных с доступностью воды в Калифорнии, – крупнейшем сельскохозяйственном рынке США и пятой по величине экономике мира, если бы этот штат был отдельным государством», – говорит Бабин. Не исключены теперь, конечно, и спекулятивные игры с ценой на воду на бирже.

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