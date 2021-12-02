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2 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Сможет ли дорогая нефть победить коронавирус и США

Ситуация на рынке нефти заставляет серьезно задуматься Егор Алеев/ТАСС
Сразу два крупных западных инвестиционных холдинга ждут удорожания нефти до 150 долларов за баррель в следующие два года. Даже после резкого обвала в прошлую пятницу черное золото снова растет. Все это вряд ли обрадует США. Что помогает традиционному углеводороду оставаться на плаву в мире «зеленых» и при каких условиях нефть станет дефицитным и столь дорогим сырьем? Подробности...
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Как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток

В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем после завершения холодной войны REUTERS/Kacper Pempel
Россия предлагает руководству НАТО зафиксировать на бумаге обязательство не расширять альянс на восток и не разворачивать в Европе угрожающие нам вооружения, заявил Владимир Путин. Москва помнит, как блок нарушил данные Горбачеву устные обязательства, и теперь предлагает четко зафиксировать правила игры. Какой аргумент может предъявить Россия для начала переговоров и пойдет ли НАТО на сделку? Подробности...
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Россия получит ядерное преимущество над НАТО

Новый «Белый лебедь» способен нанести врагу неотвратимые удары на море и на суше Марина Лысцева/ТАСС
Российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. Какие свойства «стратега» вызвали беспокойство американцев и какие вооружения он сможет нести, помимо традиционных? Подробности...
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«Французский Трамп» заденет российских мусульман

Эрик Земмур и Сара Кнафо Thibaud Moritz/ABACAPRESS/Reuters
Яркий трибун Эрик Земмур на фоне скандальных «разоблачений» своей личной жизни объявил об участии в выборах президента Франции. Земмура считают одним из фаворитов гонки, а его взгляды на внешнюю политику подразумевают создание альянса Парижа и Москвы. Поэтому многие наблюдатели в РФ за этого человека будут активно болеть, но другие наоборот – критиковать.  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Хайповыми видосами зло не победить

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Дело даже не в том, что они «режим шатают» – пусть хоть обшатаются. Главная беда в том, что они в принципе обесценивают такую важную и действенную вещь, как видеосвидетельство. И в целом – общественную активность. Подробности...

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Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Система психоневрологических интернатов – это позор России

Анна Федермессер
Анна Федермессер, президент фонда помощи хосписам «Вера»
Я не понимала: как могут жить в психоневрологических интернатах тысячи умирающих в голодной нищете больных сирот, дурачков и стариков, если государство выделяет на их достойную жизнь столько денег? Да очень просто. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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    Сможет ли дорогая нефть победить коронавирус и США

    Ситуация на рынке нефти заставляет серьезно задуматься
    		   2 декабря 2021, 08:50
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Сразу два крупных западных инвестиционных холдинга ждут удорожания нефти до 150 долларов за баррель в следующие два года. Даже после резкого обвала в прошлую пятницу черное золото снова растет. Все это вряд ли обрадует США. Что помогает традиционному углеводороду оставаться на плаву в мире «зеленых» и при каких условиях нефть станет дефицитным и столь дорогим сырьем?

    Нефть быстро растет в среду, 1 декабря, после падения в «черную пятницу» на предыдущей неделе из-за опасений появления нового штамма «омикрон». Brent дорожает на 5,1% – до 72,85 доллара за баррель, WTI подорожала тоже на 5% – до 69,5 доллара.

    Рост нефти происходит накануне заседаний организации нефтедобывающих стран ОПЕК и альянса ОПЕК+. Второго декабря альянс обсудит ситуацию на нефтерынке. С августа он каждый месяц увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Однако на этот раз, допускают источники в делегации, ОПЕК+ может снизить запланированное увеличение нефтедобычи.

    На этом фоне сразу два крупных западных инвестора сделали схожие прогнозы о росте цен на нефть до 150 долларов в следующие два года.

    Так, JPMorgan считает, что Brent достигнет 120 долларов за баррель в 2022 году и даже может превысить 150 долларов за баррель в 2023 году: тогда потенциальный рост по сравнению с текущими уровнями составит 100%. В инвестбанке объясняют, что считают чрезмерными опасения инвесторов, что новые локдауны из-за нового штамма сильно сократят поездки и снизят спрос на нефть.

    По мнению аналитиков, спрос на нефть как раз будет стабильным, а вот предложение будет ключевым фактором, определяющим цены на нефть в ближайшие годы. А предложением управляет ОПЕК+, который и контролирует цены на нефть. И США вряд ли смогут помешать альянсу, хотя им очень хочется сбить нефтяные котировки, чтобы удешевить стоимость бензина внутри Штатов. Однако распечатка нефтяных запасов США окажет слабое влияние на цены. Это стало понятно после первой реакции нефти на прошлой неделе на то, как США выпустили на рынок 50 млн баррелей резервов. Соответственно, если альянс продолжит искусственно сдерживать добычу нефти ниже уровня спроса, цены могут достичь 125-150 долларов за баррель, считает JPMorgan.

    В среду еще один крупный инвестор – инвестиционная группа из Нью-Йорка Jefferies – спрогнозировал нефть по 150 долларов за баррель.

    «Цена на нефть будет расти в полностью открывшемся мире, потому что никто не инвестирует в нефть, но мир по-прежнему потребляет ископаемое топливо.

    Так что нефть может подняться намного выше, и это определенно может усилить опасения роста инфляции», – заявил глобальный стратег Jefferies Кристофер Вуд в интервью CNBC. По его словам, несмотря на «зеленый» тренд, мировая экономика по-прежнему в большой степени зависит от обычного топлива. По словам Вуда, в прошлом году 84% мирового спроса на энергию было удовлетворено за счет ископаемого топлива. 

    ОПЕК+ успешно контролирует цены на нефть: в свое время альянс резко сократил добычу, а теперь ее восстанавливает, но очень дозированно. Почему альянс заговорил о приостановке повышения квот? Потому что технический комитет ОПЕК+ ожидает профицит сырья в январе (то есть превышение предложения над спросом), а также рост профицита в феврале и марте 2022 года, что грозит снижением стоимости нефти, объясняет Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс». Ситуация может усугубиться из-за «омикрона», который уже ударил по спросу на авиакеросин, так как страны начали ограничивать полеты. А дальше только больше.

    Спрос превышает предложение, во-первых, в силу искусственного ограничения на добычу в рамках ОПЕК+. Во-вторых, из-за низкого темпа роста добычи в развитых странах. «Из-за преобладания «зеленой» повестки компании предпочитают выплачивать дивиденды акционерам и выкупать собственные акции, а не увеличивать инвестиции в добычу», – говорит Меркулов. С другой стороны, спрос восстанавливается по мере восстановления нормальной жизни. Его подстегнули также высокие цены на газ. Дело в том, что дорогой газ приводит к увеличению спроса на дизельное топливо и мазут в энергетике, говорит эксперт.

    Дорогая нефть выгодна экспортерам углеводородов, в том числе России. «Плюсы – это растущие доходы бюджета и нефтяников, рост акций нефтяных компаний и, следовательно, российского фондового рынка в целом», – говорит аналитик Exante Владимир Ананьев. Дорогая нефть помогает укрепляться также и рублю. Однако чрезмерное укрепление рубля, как, например, в октябре, приведет к тому, что ситуация переменится: валютные доходы экспортеров будут конвертироваться по менее выгодному курсу, поясняет эксперт. Впрочем, возможностей для того, чтобы «уронить» рубль, достаточно много. «Это просто мечта Минфина – получить дорогую нефть и слабый рубль», – говорит Ананьев.

    Впрочем, российские эксперты не верят в 150 долларов за баррель. Меркулов считает, что ожидания JPMorgan и Jefferies 150 долларов за баррель – это не базовый, а маловероятный оптимистичный сценарий. Банки всегда дают несколько вариантов развития событий, но сбывается, как правило, только один. «Теоретически, если вирус со дня на день исчезнет, а экономики по всему миру откроются на полную мощность, тогда да, нефть резко пойдет вверх и можно будет ждать 100 долларов за баррель. Но вирус никуда не денется – и, судя по всему, нефтяной рынок в ближайшее время останется под давлением в районе 70-80 долларов», – считает Ананьев.

    В Exante ждут, что средняя цена по марке Brent в 2022–2023 годах будет находиться в пределах 60-65 долларов, так как этот уровень комфортен как для производителей, так и для потребителей. «Снижение цен на нефть будет вызвано ужесточением денежно-кредитной политики в мире (то есть повышением ставок центробанками), замедлением темпов мирового экономического роста, повышением добычи в рамках ОПЕК+ и в странах, не входящих в соглашение», – поясняет экономист. В Минэнерго США, например, обещают нарастить добычу в Штатах до 12,3 млн баррелей в сутки на конец 2022 года по сравнению с 11,5 млн на текущий момент.

    В Deutsche Bank уверены, что в следующем году цена нефти и вовсе опустится ниже 60 долларов, потому что существенно увеличится профицит предложения. Причем это случится вне зависимости от шагов ОПЕК+, который, вероятно, в четверг, 2 декабря, отложит запланированное увеличение добычи до апреля 2022 года. В банке считают, что спрос на нефть вернется к уровням 2019 года, то есть допандемийным, а это высокий уровень.

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