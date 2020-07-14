Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

До пандемии лишь около трети россиян могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент еще ниже. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Владимир Путин в понедельник заявил, что у России впервые появился исторический шанс решить жилищный вопрос. Какими же могут быть пути решения важнейшей проблемы?

В понедельник президент Владимир Путин в ходе видеоконференции совета по стратегическому развитию и нацпроектам сделал необычное заявление – у России появился шанс впервые в истории и в обозримые сроки решить жилищный вопрос. Так президент подытожил доклад куратора ЖКХ и ипотеки, вице-премьера Марата Хуснуллина о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». «Все, что связано со снижением издержек и необоснованной стоимости жилья, должно быть в поле нашего внимания», – призвал глава государства.

В свою очередь Хуснуллин сообщил, что задача по вводу 120 млн кв. метров жилья и улучшению жилищных условий 5 млн семей в год может быть достигнута через шесть-семь лет.

Меры поддержки россиян, нуждающихся в собственных квадратных метрах, заработали еще в апреле, в разгар «коронакризиса». Тогда, по инициативе Путина, стартовала новая программа льготной ипотеки с господдержкой по сниженной ставке в 6,5%. Получить кредит по щадящей ставке можно до ноября. Программа действует в отношении новых квартир, купленных на первичном рынке у застройщика. Но, как недавно пообещал первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготу могут распространить и на другие варианты покупки жилья.

Правительство дает оптимистичные прогнозы – к концу года ставки по обычной, не льготной ипотеке могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки Центробанка и госпрограмме льготных кредитов. Но при этом, как отмечают аналитики рынка жилья, в «коронавирусном» мае количество просроченных ипотечных займов в России увеличилось на 36% в сравнении с мартом – а именно до 79 тысяч.

О том, какими путями можно разрешить квартирный вопрос в нынешний сложный период, газета ВЗГЛЯД поговорила с председателем профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской.

Галина Хованская (фото: Владимир Трефилов/РИА Новости)

ВЗГЛЯД: Галина Петровна, какие уникальные условия, на ваш взгляд, имел в виду президент? Каковы пути решения этой системной проблемы?

Галина Хованская: По моему ощущению, то, что имеет в виду президент, и то, о чем говорил вице-премьер Хуснуллин – это немного разные вещи. Глава государства вел речь о всем объеме обязательств перед гражданами, в том числе, не исполняемых десятилетиями обязательств перед очередниками, остро нуждающихся в улучшении жилищных условий. А это около 5 млн человек.

Хуснуллин же говорит исключительно о поддержке строительной отрасли с помощью ипотеки. И в этом принципиальная разница. Ни одного слова об очередниках мы от Марата Шакирзяновича, увы, не услышали.

ВЗГЛЯД: Ипотека не годится для быстрого решения жилищной проблемы?

Г.Х.: Просто напомню, что до введения ограничений по коронавирусу лишь около 30% граждан могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент, на мой взгляд, еще ниже.

Да, у нас ситуация с ростом безработицы и с падением доходов не такая тяжелая, как в некоторых странах, но все же сложности возникают. Например, идут сокращения в банках, чьи служащие могли брать жилищный кредит на льготных условиях.

Разумеется, надо поддерживать все формы получения жилья, но я хотела бы обратить внимание на граждан, перед которыми у государства есть жилищные обязательства: полностью или частично – через субсидию.

ВЗГЛЯД: Какая форма обретения жилья сейчас наиболее перспективна на данном этапе?

Г.Х.: Наем, который неправильно называют «арендой» (граждане – это наниматели, а арендаторы – юридические лица). Если вернуться к совещанию, то от вице-премьера Хуснуллина, к сожалению, мы не услышали о наемных домах, которые должны были бы строиться для людей с невысоким уровнем дохода.

А ведь президент Путин в свое время поддержал эту нашу позицию. Возник даже раздел в Жилищном кодексе «некоммерческое жилье» – для тех россиян, кто не отнесится к малоимущим, но при этом и не располагает средствами для жилищных кредитов и оформления жилья под залог.

И конечно

15-20 наемных домов на всю страну – это капля в море. Хотя именно эта форма могла бы решить жилищный вопрос для людей с невысокими доходами,

а также для тех предприятий, которые развиваются и приглашают новых работников с семьями, привлекая их жилплощадью. Одно дело снимать квартиры на рынке жилья и совсем другое – арендовать у муниципалитета или региона наемный дом, и предоставлять в нем квартиры свои работникам.

ВЗГЛЯД: Все-таки вернемся к ипотеке. Введена исторически минимальная ставка для жилищных кредитов на селе – 3%. Решит ли она проблемы хотя бы части молодых семей?

Г.Х.: Да, конечно. Пусть все льготные программы сохраняются и развиваются. Я в свое время была одним из соавторов предложений по ипотеке. Это уже отлаженный инструмент, но повторюсь – она годится весьма небольшому проценту наших сограждан, которые в этом нуждаются. По типу: «У меня есть неплохая квартира, но я хочу еще лучше».

ВЗГЛЯД: А дальневосточная ипотека? Для тех, кто участвует в программе «Дальневосточный гектар» ставку планируется довести до 2%. Возможно, в целом жилищный вопрос можно было бы решить, помогая переселению молодых семей на восточную окраину?

Г.Х.: Расширение программы «Дальневосточный гектар» поможет только людям, которые живут за Уралом – от Сибири до Тихого океана, и у которых других вариантов нет. Не думаю, что это выход для москвичей, для жителей Центральной России в целом.

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Г.Х.: Необходимо оперативно и в полной мере решить уже поставленную задачу – переселить людей из аварийных домов, из условий, прямо угрожающих здоровью, а то и жизни жильцов. Надо сказать, что в программу уже вложены серьезные федеральные средства, которые поступают по годам. Сейчас она корректируется в сторону ускорения – не до 2024 года, а на год раньше. Если мы раньше закончим эту программу, я буду очень рада. Потому что следующий шаг – это реновация – стратегическое направление, то есть расселение людей из домов, которые завтра уже станут непригодными.

ВЗГЛЯД: На прошлой неделе в Бельгии сдали первый в мире двухэтажный дом, «напечатанный» всего за две недели с помощью 3D-принтера. Кстати, первыми в Европе 3D-домостроителями стали еще три года назад российские специалисты. Теоретически так дома строить и быстрее, и в разы дешевле. Могут ли новейшие технологии помочь России решить вопрос с жильем?

Г.Х.: Я категорически «за» использование новых технологий, в том числе 3D-принтеров. Есть масса других неординарных решений. К примеру, из переработанного битого стекла получается материал для теплоизоляции крыш. Это великолепный материал, причем он экологически чистый в отличие от утеплителей, которые сейчас есть. Этой технологией заинтересовалось руководство Калужской области, в частности, велась речь о строительстве производства на границе с Московской областью.

В целом, существует множество российских разработок в строительстве. Надо лишь дать возможность для их применения на практике.

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