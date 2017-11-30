Украинцы ищут заработок за пределами родины, несмотря на рост ВВП

Пока украинские власти радуются первым позитивным ласточкам в экономике, подавляющее большинство самих украинцев хочет уехать за границу из-за социально-экономической разрухи в стране. Безработица и зарплаты африканского уровня по-прежнему заставляют их покидать дом и родных и искать лучшую долю на чужбине. Кормить ростом ВВП украинские власти могут кого угодно, но только не собственных граждан.

Киевский международный институт социологии провел по заказу zn.ua исследование причин, по которым украинцы хотят уехать за границу. Более четверти украинцев – 26,1% – хотят пережить там тяжелые времена, пока на Украине все каким-то образом не урегулируется и не расцветет. Ездить на сезонные работы в другие страны хотят 15,4% опрошенных. Еще 14% готовы уехать из Украины навсегда.

А вот 12% хотели бы заработать денег за границей и открыть на них свое дело на родине. Правда, построить успешный бизнес на Украине в реальности не так просто. Согласно опросу, только 11% украинцев попытались открыть свое дело и только 2,7% из них назвали этот опыт успешным, остальные 8,3% заявили, что потерпели неудачу. По данным на 2017 год, в стране зарегистрировано 1,8 млн предприятий, из которых 1,5 млн – ФЛП (физические лица-предприятия), открывающие бизнес без создания юридического лица. Учитывая, что население Украины, по данным на 2016 год, составляет 42,4 млн человек, это всего 3,5% от общей численности населения. В Западной Европе на малый и средний бизнес приходится до половины всех предприятий.

В России доля малого и среднего бизнеса, надо сказать, тоже пока далека от европейских показателей. Однако их число все же растет благодаря государственной поддержке. По данным на август 2017 года, рост составил 10% по сравнению с августом 2016 года. В России работает более 6 млн таких компаний, из них подавляющее большинство – 5,5 млн – это микробизнес, порядка 270 тыс. – малый бизнес и 20 тыс. – средних предприятий.

Возвращаясь к украинскому опросу, только 9,3% хотят уехать за границу за новыми знаниями и опытом, плюс 3% желают покинуть страну на время войны, вероятно, опасаясь быть призванными в армию.

В итоге подавляющее большинство украинцев стремятся попасть за границу из-за социально-экономической разрухи на родине. Конечно, власти Украины ликуют: налицо положительные тенденции – рост ВВП и объемов экспорта. Петр Порошенко на экономическом форуме в Давосе заявил, что в 2018 году Украина должна показать рост на 3,5% по сравнению с 2,5% в 2017 году.

Однако у простых граждан большой радости это не вызывает, потому что реальный ВВП, как и объемы экспорта, на самом деле, по-прежнему очень далеки от докризисных показателей 2013 года. Для сравнения: в 2012 году Украина экспортировала товаров на 68,8 млрд долларов, а в 2017 году – на в полтора раза меньшую сумму – 43,4 млрд долларов. Потерю российского рынка компенсировать за счет создания зоны свободной торговли с ЕС так и не удалось. После нескольких лет серьезного падения по всем направлениям небольшой позитив может говорить лишь о том, что просто падать больше некуда.

Поспешно подписанное соглашение об ассоциации с ЕС на практике показало, что были узаконены неравные условия торговли с европейскими странами. Вместо преференций украинский бизнес получил дополнительные преграды для выхода на европейские рынки. Изменение структуры экспорта доказывает то, о чем многие предупреждали Украину, – она превращается в сырьевой придаток.

На эту тему

«Очередная победа 2017 года в торговле с ЕС была сформирована за счет увеличения объема экспорта зерновых, подсолнечного масла, семян масличных культур, шоколада, меда, елочных украшений и прочего. Остальные товары ввиду мизерных квот, исчерпанных еще в первые недели прошлого года, вообще вне европейского потребительского рынка. О точном машиностроении, как и других секторах промышленности, уже никто и не вспоминает», – считает экономист «Украинского выбора» Александр Колтунович.

Например, угольная промышленность, которая до 2014 года была локомотивом украинской промышленности, оказалась на грани краха – там грядут очередные увольнения из-за катастрофического сокращения добычи угля. Украина теперь закупает уголь в России, ЮАР, Канаде и США. При этом существует риск остаться посреди зимы без угля, а значит и без тепла.

Украина не получила от ЕС также возможности нарастить автомобильные перевозки, в итоге транспортные коридоры оказались закрыты.

Инфляция в стране зашкаливает в последние четыре года. В 2014 году только официальный рост цен составил почти 25%, в 2015 году – более 43%, в 2016 – более 12%, в 2017 – почти 14%. Хуже обстоят дела разве что в Венесуэле.

Коммунальные платежи стали для многих просто неподъемными. По расчетам «Украинского выбора», за 2014–2017 годы цена на газ для населения выросла в 9,6 раза, что повлекло за собой рост тарифов на отопление в 11,3 раза и горячее водоснабжение в 5,7 раза. В 2018 году, как ожидается, девальвация официального курса гривны приведет к повышению стоимости газа минимум до 7500 грн, а сейчас в Киеве, например, для жителей 1000 кубометров газа стоит 6958 грн или чуть менее 250 долларов.

Это приведет к росту цен на бензин и другие виды топлива. Логично, что это вызовет рост цен на все товары, разгонит инфляцию в стране и обеспечит дальнейшее падение реальных доходов украинцев. При этом с 2014 года девальвация гривны уже обеспечила трехкратное обесценивание реальных доходов и сбережений украинцев.

Средняя зарплата на Украине составляет всего около 7 тыс. грн или 260 долларов (как в африканских странах), уровень безработицы превышает 9%, в стране заняты только 20 млн украинцев из 43 млн населения. Свыше 60% населения Украины, по данным ООН, находятся за чертой бедности. И многим из них удается выжить только благодаря присылаемой или привозимой валюте от родственников, которые трудятся за рубежом – в России, Польше или в других странах.

Украинские гастарбайтеры делают для своей страны куда больше, чем западные партнеры страны в лице МВФ. Если фонд в 2017 году выделил кредит на 1 млрд долларов (который еще придется с процентами отдавать), то украинцы, работающие за границей, привезли в страну 9 млрд долларов. Причем если кредиты МВФ оседают в ЗВР и не попадают в реальную экономику, то валюта от гастарбайтеров работает именно на украинскую экономику. Ведь эти деньги тратятся в магазинах, стимулируя потребительский спрос, расходуются на образование и здравоохранение, помогая им выживать. Валютный рынок Украины в целом живет благодаря той валюте, которую привозят украинские гастарбайтеры. И они во многом помогают гривне не обвалиться совсем в пропасть.

Собственно, низкий уровень оплаты труда на Украине и отсутствие рабочих мест – главные причины работы за рубежом. По-прежнему самыми популярными направлениями для заработка остаются Польша и Россия. В последние годы в Польше работает 5–6 млн украинцев, где в среднем они зарабатывают 15–20 тыс. грн, что в два–три раза выше среднего заработка на родине в 7 тыс. грн.

Кому-то везет и удается устроиться в Германию на более высокооплачиваемую и даже квалифицированную работу. Однако таких счастливчиков пара десятков тысяч. Миллионы же украинцев работают на стройках, уборщицами и нянечками, даже имея высшее образование.

Так, порядка 43% заробитчан едут на стройки и ремонтные работы, 23% – на работу в сельском хозяйстве, 10% работают по дому, 8% присматривают за пожилыми, инвалидами или детьми, говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг».

И не всегда условия труда и жизни в Европе для украинцев оказываются высокими. Ранее украинские СМИ писали, что сотни тысяч украинцев выехали в Польшу и Венгрию, где им разрешили трудиться без рабочих виз, однако чувствуют себя там рабами.

Так, Мария Тарнавская из Тернопольской области рассказала, что два месяца как устроилась в польский Гданьск в цех по обработке и фасовке куриных лапок. По ее словам, зарплата по украинским меркам «космическая» – 10 злотых в час (85 гривен, 166 рублей). В месяц – около 2 тыс. злотых (33,2 тыс. рублей).

«На деле оказалось, что за эти деньги три шкуры снимут», – сказала она. За эти деньги в цеху, где +14 градусов, приходится работать на ногах по 16–18 часов в сутки, в ночные и дневные смены. Выходной всего один – воскресенье. «Мы для них просто рабы, дешевая рабочая сила. Хотя так, как приходится тут вкалывать, даже рабы на галерах, наверное, не впахивали», – говорит Тарнавская.

Юрий Ардель из Львовской области устроился на строительство нового цеха под Варшавой. По его словам, из зарплаты высчитывают даже перерывы на обед, условия жизни очень плохие, аванс – всего 100 злотых (1,6 тыс. рублей). В час обещали платить 13 злотых (216 рублей), а заплатили в итоге по 10 злотых за час (166 рублей).