Взгляд
29 января, понедельник  |  Последнее обновление — 01:22  |  vz.ru
Разделы

Украинцы ищут заработок за пределами родины, несмотря на рост ВВП

Украинцы бегут из страны в поисках лучшей жизниФото: Filip Klimaszewski/Reuters
Пока украинские власти радуются первым позитивным ласточкам в экономике, подавляющее большинство самих украинцев хочет уехать за границу из-за социально-экономической разрухи в стране. Безработица и зарплаты африканского уровня по-прежнему заставляют их покидать дом и родных и искать лучшую долю на чужбине. Кормить ростом ВВП украинские власти могут кого угодно, но только не собственных граждан. Подробности...
Перейти а раздел…

В США потеряли контроль над санкционным принтером

Санкционная политика США все больше похожа на манию окружить Россию забором с колючей проволокойФото: Ohde/face to face/Global Look Press
В тактическом плане от новых санкций США в отношении России не будет негативных последствий. Но, продолжая подобную политику, США больше не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве. Так в Москве отреагировали на расширение американским минфином черного списка, куда включены российские компании и чиновники. Тем не менее в Вашингтоне останавливаться, судя по всему, не намерены. Подробности...
Перейти а раздел…

Московский кинотеатр устроил бунт из-за «Смерти Сталина»

«Пионер» продолжает зарабатывать на сеансах «Смерти Сталина» и рискует доиграться до потери лицензииФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Несмотря на решение Минкульта приостановить показ скандальной комедии «Смерть Сталина», нашлись те, кто не подчинился такому распоряжению. Один из столичных кинотеатров с большим успехом показывает британское кино, и даже обосновывает свои действия юридически. Какое наказание теперь грозит «бунтовщикам»? Подробности...
Перейти а раздел…

Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
Перейти а раздел…

Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
Перейти а раздел…

К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

Антон Крылов, журналист
У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
Обсуждение: 89 комментариев

Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет

      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет (на фото). В тот же день в присутствии президента Владимира Путина подписан контракт на поставку серии новых ракетоносцев в ВВС России
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
      Подробности...

      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Российский пианист получил «Грэмми»
          Российские саночники выиграли чемпионат ЕвропыУмер основатель IKEAНа Украине анонсировали патриотический фильм «Тайные дневники Симона Петлюры»Познер прокомментировал запрет фильма «Смерть Сталина»
          Зарегистрировавший гей-брак москвич отреагировал на заведенное делоВ Киеве пояснили заявления об опасности Высоцкого и ЦояВМС Турции отогнали греческие корабли от спорных острововБританского министра обороны обвинили в разглашении секретных данных
          Жириновский вышел пообщаться с участниками акции Навального (видео)Депутат Рады рассказал, почему власти Украины не смогли удержать КрымСША потребовали от Китая объяснить причины ареста гражданина ШвецииИлон Маск представил огнемет на случай зомби-апокалипсиса

          кандидат в президенты


          Собчак в Грозном провела одиночный пикет

          «Ты не пророк, чувак»


          Шнуров растолковал вещий сон протоиерея

          конкурс красоты


          Россиянка признана «Мисс бикини мира»

          дадим ответ


          Сурков объяснил, чем отличается «дубайский пакет» предложений по Украине

          Lada XCODE


          Китайские СМИ: Lada вытесняет японские и немецкие авто в КНР

          вопрос выбора


          Трамп испортил пресс-конференцию Порошенко в Давосе

          Олимпийская чемпионка


          Спортсменка дала отповедь российским болельщикам, выступающим против участия в ОИ-2018

          «Не хочу быть проституткой»


          Екатерина Гордон: Соловьев лет 10 назад получил от меня отказ как от женщины

          Отстранение от Олимпиады


          Ирина Алкснис: Российская власть неожиданно сломала собственную многовековую установку

          «интернет-ненависть к «шлюхам»


          Антон Крылов: Щирые украинцы не пишут с такой ненавистью о москалях, с какой вполне реальные молодые люди – о девушках

          «Конец был предопределен»


          Алексей Колобродов: С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

          на ваш взгляд


          Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?

          Украинцы ищут заработок за пределами родины, несмотря на рост ВВП

          Украинцы бегут из страны в поисках лучшей жизни   28 января 2018, 17:05
          Фото: Filip Klimaszewski/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Пока украинские власти радуются первым позитивным ласточкам в экономике, подавляющее большинство самих украинцев хочет уехать за границу из-за социально-экономической разрухи в стране. Безработица и зарплаты африканского уровня по-прежнему заставляют их покидать дом и родных и искать лучшую долю на чужбине. Кормить ростом ВВП украинские власти могут кого угодно, но только не собственных граждан.

          Киевский международный институт социологии провел по заказу zn.ua исследование причин, по которым украинцы хотят уехать за границу. Более четверти украинцев – 26,1% – хотят пережить там тяжелые времена, пока на Украине все каким-то образом не урегулируется и не расцветет. Ездить на сезонные работы в другие страны хотят 15,4% опрошенных. Еще 14% готовы уехать из Украины навсегда.

          А вот 12% хотели бы заработать денег за границей и открыть на них свое дело на родине. Правда, построить успешный бизнес на Украине в реальности не так просто. Согласно опросу, только 11% украинцев попытались открыть свое дело и только 2,7% из них назвали этот опыт успешным, остальные 8,3% заявили, что потерпели неудачу. По данным на 2017 год, в стране зарегистрировано 1,8 млн предприятий, из которых 1,5 млн – ФЛП (физические лица-предприятия), открывающие бизнес без создания юридического лица. Учитывая, что население Украины, по данным на 2016 год, составляет 42,4 млн человек, это всего 3,5% от общей численности населения. В Западной Европе на малый и средний бизнес приходится до половины всех предприятий.

          В России доля малого и среднего бизнеса, надо сказать, тоже пока далека от европейских показателей. Однако их число все же растет благодаря государственной поддержке. По данным на август 2017 года, рост составил 10% по сравнению с августом 2016 года. В России работает более 6 млн таких компаний, из них подавляющее большинство – 5,5 млн – это микробизнес, порядка 270 тыс. – малый бизнес и 20 тыс. – средних предприятий.

          Возвращаясь к украинскому опросу, только 9,3% хотят уехать за границу за новыми знаниями и опытом, плюс 3% желают покинуть страну на время войны, вероятно, опасаясь быть призванными в армию.

          В итоге подавляющее большинство украинцев стремятся попасть за границу из-за социально-экономической разрухи на родине. Конечно, власти Украины ликуют: налицо положительные тенденции – рост ВВП и объемов экспорта. Петр Порошенко на экономическом форуме в Давосе заявил, что в 2018 году Украина должна показать рост на 3,5% по сравнению с 2,5% в 2017 году.

          Однако у простых граждан большой радости это не вызывает, потому что реальный ВВП, как и объемы экспорта, на самом деле, по-прежнему очень далеки от докризисных показателей 2013 года. Для сравнения: в 2012 году Украина экспортировала товаров на 68,8 млрд долларов, а в 2017 году – на в полтора раза меньшую сумму – 43,4 млрд долларов. Потерю российского рынка компенсировать за счет создания зоны свободной торговли с ЕС так и не удалось. После нескольких лет серьезного падения по всем направлениям небольшой позитив может говорить лишь о том, что просто падать больше некуда.

          Поспешно подписанное соглашение об ассоциации с ЕС на практике показало, что были узаконены неравные условия торговли с европейскими странами. Вместо преференций украинский бизнес получил дополнительные преграды для выхода на европейские рынки. Изменение структуры экспорта доказывает то, о чем многие предупреждали Украину, – она превращается в сырьевой придаток.

          «Очередная победа 2017 года в торговле с ЕС была сформирована за счет увеличения объема экспорта зерновых, подсолнечного масла, семян масличных культур, шоколада, меда, елочных украшений и прочего. Остальные товары ввиду мизерных квот, исчерпанных еще в первые недели прошлого года, вообще вне европейского потребительского рынка. О точном машиностроении, как и других секторах промышленности, уже никто и не вспоминает», – считает экономист «Украинского выбора» Александр Колтунович.

          Например, угольная промышленность, которая до 2014 года была локомотивом украинской промышленности, оказалась на грани краха – там грядут очередные увольнения из-за катастрофического сокращения добычи угля. Украина теперь закупает уголь в России, ЮАР, Канаде и США. При этом существует риск остаться посреди зимы без угля, а значит и без тепла.

          Украина не получила от ЕС также возможности нарастить автомобильные перевозки, в итоге транспортные коридоры оказались закрыты.

          Инфляция в стране зашкаливает в последние четыре года. В 2014 году только официальный рост цен составил почти 25%, в 2015 году – более 43%, в 2016 – более 12%, в 2017 – почти 14%. Хуже обстоят дела разве что в Венесуэле.  

          Коммунальные платежи стали для многих просто неподъемными. По расчетам «Украинского выбора», за 2014–2017 годы цена на газ для населения выросла в 9,6 раза, что повлекло за собой рост тарифов на отопление в 11,3 раза и горячее водоснабжение в 5,7 раза. В 2018 году, как ожидается, девальвация официального курса гривны приведет к повышению стоимости газа минимум до 7500 грн, а сейчас в Киеве, например, для жителей 1000 кубометров газа стоит 6958 грн или чуть менее 250 долларов.

          Это приведет к росту цен на бензин и другие виды топлива. Логично, что это вызовет рост цен на все товары, разгонит инфляцию в стране и обеспечит дальнейшее падение реальных доходов украинцев. При этом с 2014 года девальвация гривны уже обеспечила трехкратное обесценивание реальных доходов и сбережений украинцев.

          Средняя зарплата на Украине составляет всего около 7 тыс. грн или 260 долларов (как в африканских странах), уровень безработицы превышает 9%, в стране заняты только 20 млн украинцев из 43 млн населения. Свыше 60% населения Украины, по данным ООН, находятся за чертой бедности. И многим из них удается выжить только благодаря присылаемой или привозимой валюте от родственников, которые трудятся за рубежом – в России, Польше или в других странах.

          Украинские гастарбайтеры делают для своей страны куда больше, чем западные партнеры страны в лице МВФ. Если фонд в 2017 году выделил кредит на 1 млрд долларов (который еще придется с процентами отдавать), то украинцы, работающие за границей, привезли в страну 9 млрд долларов. Причем если кредиты МВФ оседают в ЗВР и не попадают в реальную экономику, то валюта от гастарбайтеров работает именно на украинскую экономику. Ведь эти деньги тратятся в магазинах, стимулируя потребительский спрос, расходуются на образование и здравоохранение, помогая им выживать. Валютный рынок Украины в целом живет благодаря той валюте, которую привозят украинские гастарбайтеры. И они во многом помогают гривне не обвалиться совсем в пропасть.

          Собственно, низкий уровень оплаты труда на Украине и отсутствие рабочих мест – главные причины работы за рубежом. По-прежнему самыми популярными направлениями для заработка остаются Польша и Россия. В последние годы в Польше работает 5–6 млн украинцев, где в среднем они зарабатывают 15–20 тыс. грн, что в два–три раза выше среднего заработка на родине в 7 тыс. грн.

          Кому-то везет и удается устроиться в Германию на более высокооплачиваемую и даже квалифицированную работу. Однако таких счастливчиков пара десятков тысяч. Миллионы же украинцев работают на стройках, уборщицами и нянечками, даже имея высшее образование.

          Так, порядка 43% заробитчан едут на стройки и ремонтные работы, 23% – на работу в сельском хозяйстве, 10% работают по дому, 8% присматривают за пожилыми, инвалидами или детьми, говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг». 

          И не всегда условия труда и жизни в Европе для украинцев оказываются высокими. Ранее украинские СМИ писали, что сотни тысяч украинцев выехали в Польшу и Венгрию, где им разрешили трудиться без рабочих виз, однако чувствуют себя там рабами.

          Так, Мария Тарнавская из Тернопольской области рассказала, что два месяца как устроилась в польский Гданьск в цех по обработке и фасовке куриных лапок. По ее словам, зарплата по украинским меркам «космическая» – 10 злотых в час (85 гривен, 166 рублей). В месяц – около 2 тыс. злотых (33,2 тыс. рублей).

          «На деле оказалось, что за эти деньги три шкуры снимут», – сказала она. За эти деньги в цеху, где +14 градусов, приходится работать на ногах по 16–18 часов в сутки, в ночные и дневные смены. Выходной всего один – воскресенье. «Мы для них просто рабы, дешевая рабочая сила. Хотя так, как приходится тут вкалывать, даже рабы на галерах, наверное, не впахивали», – говорит Тарнавская.

          Юрий Ардель из Львовской области устроился на строительство нового цеха под Варшавой. По его словам, из зарплаты высчитывают даже перерывы на обед, условия жизни очень плохие, аванс – всего 100 злотых (1,6 тыс. рублей). В час обещали платить 13 злотых (216 рублей), а заплатили в итоге по 10 злотых за час (166 рублей).


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............