    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    4 комментария
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    10 комментариев
    15 февраля 2026, 18:01 • Культура

    Российское кино переосмыслило роль героя

    Российское кино переосмыслило роль героя
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Андреева

    Всего лишь несколько лет назад либеральные скептики и кинокритики считали, что «патриотизм не продать». Вручение Третьей национальной премии «Герои большой страны» показало, как за последнее время киноиндустрия переосмыслила свои задачи – и насколько горячо ее новый посыл оказался подхвачен и киносообществом, и зрителями.

    Чтобы понять, что собственно происходило 11 и 12 февраля в Национальном центре «Россия», стоит вспомнить, с чего все начиналось. Когда премия только создавалась, ее организаторы были вынуждены констатировать очевидный факт: компетенции киноиндустрии по части создания ценностного контента оказались серьезно ослаблены.

    С появлением кино как рыночного продукта фокус с ценностей радикально сместился в сторону коммерческого успеха. Речь шла о создании интересного кино, эффектного кино, дорогого кино – какого угодно, но только не такого, которое влияло бы на формирование личности зрителя, достойного гражданина великой страны. Этот важнейший пункт в списке задач кино как «важнейшего из искусств» неизменно опускался. Более того, все ценностные задачи были намертво вписаны в графу «пропаганда» и воспринимались как нечто очень смешное.

    Такое положение дел сказалось на всей киноаудитории. Учредитель и гендиректор продюсерского центра «Счастье», автор рекомендаций по детскому и семейному контенту Елена Зайцева приводит данные относительно недавних опросов: российские дети видят своими героями персонажей известных мультсериалов и игр: «Ледибаг и Суперкот», «Маша и Медведь», «Майнкрафт», подростки героизируют тех, кто умеет зарабатывать деньги, а взрослые героями называют военнослужащих, врачей и медсестер. Получается, три поколения россиян представляют собой иллюстрацию басни Крылова «Лебедь, рак и щука». Взрослые хотят служить Родине, молодежь зарабатывать, а дети мечтают об абстрактной крутизне.

    В таких обстоятельствах вывод учредителей премии «Герои большой страны» был очевиден: поднять планку образа героя, консолидировать общество не на основе игр-стрелялок, а на базе универсальных ценностей, испокон веков свойственных России и вообще любому здоровому обществу. Казалось бы, все было очевидно. Однако сам факт создания премии вначале был встречен мейнстримным киносообществом весьма прохладно.

    Но прошло всего несколько лет – и результат эволюции киноиндустрии видится фантастическим. На соискание премии было подано 532 заявки, награждение состоялось по 19 номинациям. Жюри страдало от перегрузки – ведь все это надо было посмотреть глазами экспертов в области гражданственных ценностей и собственно киноискусства. Главным критерием отбора стало собственное восприятие – захватывает фильм или нет, хочется ли пойти по стопам героя или нет.

    (Ольга Андреева/ВЗГЛЯД)

    (Ольга Андреева/ВЗГЛЯД)

    Третья нацпремия «Герои будущего страны» не только состоялась, она демонстрирует успех исходного замысла. Процесс переосмысления задач киноискусства в разгаре. Двухдневный форум, предшествовавший церемонии награждения, показал, что он идет не стихийно, но все больше опираясь на качественную экспертную аналитику.

    Пленарная сессия, прошедшая в Национальном центре «Россия» вечером 12 февраля, подытожила все предшествующие дискуссии. Михаил Чурбанов, генеральный продюсер кинопремии, сразу задал временной контекст происходящего: «Наша дискуссия будет касаться будущего, так как кино планирует будущее в горизонте 10 лет».

    Эта ответственность перед следующими поколениями пронизывала все, что говорили участники сессии. Главный вопрос был внешне прост: что зрители и авторы вкладывают в понятие героизма. Собственно образец героя присутствовал в конференц-зале. Председателем конкурсного жюри на этот раз был герой Донбасса Артем Жога, проделавший путь от ополченца до представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

    «Я девять лет провел на фронте, – говорит Жога со сцены, –

    Я вам могу сказать, что наши ребята не похожи на западных героев. Они не накачанные, не крутые. В них есть другое – они все горят любовью к Родине, и это главное.

    Герои не только те, кто получает медали. Сейчас это мы все. Учителя, токари, водители, журналисты, кинооператоры. Герой – это прежде всего закалка характера, умение бороться с собой, преодолевать себя. Только когда человек видит перед собой реальные примеры таких героев, он учится стать тем, кто возьмет на себя ответственность за страну».

    Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков указал на уникальность сегодняшнего исторического момента: «Сейчас герои ходят среди нас. Можно воспитывать детей конкретно. Но так будет не всегда. Вот сейчас мы создаем как раз то, чего нам хватит надолго. И то, что возглавляет жюри именно герой Донбаса, задает не индустриальную, а ценностную планку... Это огромный задел на перспективу. Потом будут отстроены разрушенные города. А сейчас все это снимается на натуре с угрозой для жизни. Но это стоит того, потому что получается уникальное кино».

    Героическая тема стала востребованной не только со стороны государственного заказчика, но и со стороны аудитории. Рост аудитории кинотеатров и количество платформенных просмотров свидетельствуют: российскому зрителю действительно не хватает картин о силе человеческого духа, о конкретных живых образах героев.

    (Ольга Андреева/ВЗГЛЯД)

    (Ольга Андреева/ВЗГЛЯД)

    «Режиссер фильма «Девять дней одного года», – напомнил Новиков советский фильм 1961 года о физиках-ядерщиках, – думал, что получится скучное кино. А вышел фильм, который резко поднял конкурс в физические институты. Почему это так важно? Потому что хорошее кино диктует поведенческий алгоритм. Герой всегда проходит некий путь. В спорте, на войне, в культуре, науке. У нас был снят фильм «Движение вверх». После него многие ребята пошли в баскетбол. Не секрет, что даже президент пошел в разведку, посмотрев фильмы о разведчиках.

    Если на экране есть поведенческий алгоритм, это работает. Искусство вообще так работает. Говорят, искусство первично, а жизнь вторична. Так и получается».

    Андрей Полосин, проректор Президентской академии и научный руководитель проекта «ДНК России», отметил жесткость современных информационных войн: «Война была и она есть. Она не заканчивалась. Это длительно проживаемый нами факт. В феврале 2022 года нам поставили задачу – через три дня нужен видеоматериал о СВО. Мы быстро сели и написали сценарий. И один из коллег тогда заявил: я этого делать не буду, это пропаганда. Я сказал: ну хорошо, не хочешь, не надо, ты просто собери материал. И через три дня он позвонил и сказал: я буду, я все понял. Потому что он все это увидел. Понимаете,

    когда вы видите перед собой Аллею ангелов в Донецке, у вас уже не возникает вопросов – а за что идет война. Любое столкновение с реальностью снимает все вопросы.

    Наша задача сейчас просто зафиксировать историю. Не выдумать крутой сюжет, а просто зафиксировать. Пока творец не владеет материалом, он не сможет сделать ничего. Правду надо узнать самому. Мне кажется, это главное требование нашей премии. Изучать реальность, понимать ее. Только тогда появится продукт, который взорвет аудиторию».

    Ту же тему продолжила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она начала с того, что любые ценности перестают иметь какое бы то ни было значение без способов доставки к аудитории. «Мы сейчас во всех дискуссиях подчеркиваем одно: правда – это главная ценность. Задача в том, как эту правду донести, перенести на скрижали, придать ей заметность. Наша смыслообразующая сила в правде. Но нам нужна система доставки. Без нее, к сожалению, все самое светлое и замечательное останется без возможности популяризации. Нам надо вернуться к советскому опыту, когда работала мощнейшая система доставки наших фильмов за рубеж. Были переводы, журналы о кино, целая система входа в местную киноиндустрию, – отметила Захарова. – Теперь надо делать ставку на сетевое распространение. Надо добиться, чтобы мир это увидел».

    «Мы делаем все, чтобы у документалистов был прямой доступ к совершающейся сейчас истории. Мы собираем все факты геноцида, военных преступлений. Все это станет в будущем материалом для кино. Мы должны успеть это зафиксировать и сделать доступным, – добавила представитель МИД. –

    На Западе раскручивали Россию в негативном смысле, но это и возбуждает интерес. Ресурс восприятия нашего кино огромный. Нам внушают, что мы заблокированы, никому не нужны. А на самом деле в мире дико интересуются Россией. Вопрос в средствах доставки».

    Актер театра и кино Игорь Петренко начал со своего детства: «Я сам из семьи военного. Меня воспитывали в уважении к своей стране. Когда все это начало разваливаться, мне было невероятно больно. Лет в 15 я стоял у окна и думал: неужели обязательно нужна война, чтобы что-то понять? Но так и вышло. Годы после развала страны научили нас, как легко можно обмануться. И только благодаря СВО (как странно говорить: благодаря СВО) мы стали наконец понимать, в чем смысл происходящего.

    Сейчас в мире такая ситуация, когда поезд стоит с открытыми дверями, но они в любой момент могут закрыться. Нам надо успеть войти в вагон истории. Войти уже обновленными, иначе этот поезд уйдет без нас.

    Главное, что мы сейчас поняли, – нам очень не хватает уважения к себе. Нужно выводить наших граждан на уровень настоящих больших вопросов, на большие высокие смыслы. Эта премия необыкновенно важна. Из нее вырастет настоящее будущее кино. Результатом премии должна быть прямая рекомендация молодежи вот это увидеть. Это почва для следующих свершений и той большой стройки, которая нас всех ждет».

    На этой ноте дискуссия была закончена. Зрители перешли в новый огромный зал для последней и самой важной части мероприятия – церемонии награждения победителей.

    Сразу стало понятно: организаторы премии сумели превратить официальную церемонию в настоящее шоу. Зрители замирали, едва переступив порог зала. Часть стен и задник огромной сцены светились россыпью мерцающих звезд. Яркие многоцветные софиты заливали зал изменчивым светом. По сравнению со слушателями пленарной сессии здешняя публика выглядела по-другому. В проходах мелькали разноцветные шелка и золотистые ткани вечерних платьев. Группа маленьких суворовцев сверкала позументами и эполетами.

    Когда прозвучал сигнал к началу, на сцене появились два актера, чьи лица мгновенно вызвали бурю аплодисментов: Ника Здорик (звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь») и Виктор Хореняк (знаменитый Ваня Найденов из «Последних богатырей»). Такая явно не согласованная заранее реакция зала стала лучшим доказательством популярности ценностного, национального кино.

    А дальше начался праздник. Под магическую ритмичную и страстную музыку по сцене поплыла Жар-птица. К ней по очереди присоединились герои национальных эпосов народов России. Их танец сообщил залу мощнейшую энергию, обещая захватывающее шоу.

    (Ольга Андреева/ВЗГЛЯД)

    (Ольга Андреева/ВЗГЛЯД)

    После такого эффектного введения началось само награждение. Многое из выборов жюри можно было предугадать заранее. В номинации «Герои-защитники» статуэтка с символической звездой по праву досталась режиссеру Максиму Фадееву за потрясающий фильм «У края бездны». Блестящая работа Морада Абдель-Фаттаха «Екатерина Великая» заслуженно получила награду в номинации «Герой – строитель будущего».

    Много внимания кинопремия уделила детскому кино. Сериал «Любопытная Варвара» Юрия Коробейникова был признан лучшим детским проектом. Приз молодежного жюри достался картине Елены Михайловой «Мой друг, кот и Пушкин». Мультфильм «Герои Арктики» Алексея Замыслова стал лучшим анимационным проектом.

    В номинации «Герой воспитания» жюри было очаровано 10-летним хитрованом Владиком из дипломного фильма молодого режиссера Влада Богуша «На деревню дедушке». А лучшим фильмом о семье был признан сериал Кима Дружинина «10 дней до весны».

    Сериал «Дорогой Вилли» Владимира Щеголькова был справедливо отмечен как лучший сериал года. А лучшим игровым проектом стал совместный российско-китайский фильм «Красный шелк» Андрея Волгина. Среди документальных работ победила картина «Она. Татьяна Навка» режиссера Ангелины Ашман.

    Но главный триумф выпал на долю очаровательной и глубоко искренней истории о любви «Ландыши. Такая нежная любовь» режиссера Александра Карпиловского. Эта работа получила сразу две главные статуэтки: за создание образа героя и как лучший кинопроект года.

    Выходя из зала, можно было констатировать три очевидных факта. Во-первых, либеральные скептики ошиблись:

    собственный российский контент, одухотворенный любовью к Родине и человеческой теплотой, оказался не просто популярен, а жадно востребован у аудитории. Российский зритель наконец смог увидеть на экране близких людей, которым хочет подражать.

    Во-вторых, поверженными оказались и кинокритики, считавшие, что «патриотизм не продать». Героическая тема служения Родине в своих киноверсиях собирает многомиллионные аудитории и в кинотеатрах и на онлайн-платформах.

    И в-третьих, официальный госзаказ категорически отказался превращаться в чистую казенщину. Творческий ресурс темы героев в России, очевидно, огромен. Только что завершившийся сезон кинопремии выявляет новые блестящие имена режиссеров, актеров и продюсеров.

    В части киноискусства теперь за страну можно быть спокойными. Нашим детям будет что посмотреть и будет кому подражать. Осталось немногое – победить на фронте и построить новую геополитическую систему мира. Но и с этим мы обязательно справимся.

    Российский Центробанк начал год с сюрприза

    ЦБ неожиданно снизил ставку на первом же заседании года, хотя многие ждали этого ближе к концу весны, тем более что в январе рост НДС и ЖКУ вызвал всплеск инфляции. Почему же Банк России так легко пошел на смягчение своей политики и что произойдет следом с кредитами и вкладами? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Мюнхен показал видимую и скрытую часть споров вокруг Украины

    Одна из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности касалась ситуации на Украине. Заявления европейских лидеров сводились к антироссийской риторике, в то время как госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал прогресс в мирных переговорах. Как отмечают эксперты, в ходе конференции был заметен разрыв между публичными заявлениями для СМИ и кулуарными обсуждениями будущего Украины. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    • На переговорах по Украине прорыв, считают в США

      Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      Сегодня, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: лучшие даты, лунный календарь и сроки посева

      Выращивание рассады томатов и перцев начинается задолго до дачного сезона – и именно правильный выбор сроков посева определяет будущий урожай. В 2026 году сроки посадки зависят не только от региона и климата, но и от фаз Луны, продолжительности светового дня и особенностей конкретных сортов. Так когда же лучше сеять рассаду томатов и перцев в 2026 году, какие дни считаются наиболее благоприятными по лунному календарю? Также рассмотрим ключевые правила ухода за рассадой – от выбора грунта до закалки перед высадкой.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

