Российское кино переосмыслило роль героя

Tекст: Ольга Андреева

Чтобы понять, что собственно происходило 11 и 12 февраля в Национальном центре «Россия», стоит вспомнить, с чего все начиналось. Когда премия только создавалась, ее организаторы были вынуждены констатировать очевидный факт: компетенции киноиндустрии по части создания ценностного контента оказались серьезно ослаблены.

С появлением кино как рыночного продукта фокус с ценностей радикально сместился в сторону коммерческого успеха. Речь шла о создании интересного кино, эффектного кино, дорогого кино – какого угодно, но только не такого, которое влияло бы на формирование личности зрителя, достойного гражданина великой страны. Этот важнейший пункт в списке задач кино как «важнейшего из искусств» неизменно опускался. Более того, все ценностные задачи были намертво вписаны в графу «пропаганда» и воспринимались как нечто очень смешное.

Такое положение дел сказалось на всей киноаудитории. Учредитель и гендиректор продюсерского центра «Счастье», автор рекомендаций по детскому и семейному контенту Елена Зайцева приводит данные относительно недавних опросов: российские дети видят своими героями персонажей известных мультсериалов и игр: «Ледибаг и Суперкот», «Маша и Медведь», «Майнкрафт», подростки героизируют тех, кто умеет зарабатывать деньги, а взрослые героями называют военнослужащих, врачей и медсестер. Получается, три поколения россиян представляют собой иллюстрацию басни Крылова «Лебедь, рак и щука». Взрослые хотят служить Родине, молодежь зарабатывать, а дети мечтают об абстрактной крутизне.

В таких обстоятельствах вывод учредителей премии «Герои большой страны» был очевиден: поднять планку образа героя, консолидировать общество не на основе игр-стрелялок, а на базе универсальных ценностей, испокон веков свойственных России и вообще любому здоровому обществу. Казалось бы, все было очевидно. Однако сам факт создания премии вначале был встречен мейнстримным киносообществом весьма прохладно.

Но прошло всего несколько лет – и результат эволюции киноиндустрии видится фантастическим. На соискание премии было подано 532 заявки, награждение состоялось по 19 номинациям. Жюри страдало от перегрузки – ведь все это надо было посмотреть глазами экспертов в области гражданственных ценностей и собственно киноискусства. Главным критерием отбора стало собственное восприятие – захватывает фильм или нет, хочется ли пойти по стопам героя или нет.

(Ольга Андреева/ВЗГЛЯД)

Третья нацпремия «Герои будущего страны» не только состоялась, она демонстрирует успех исходного замысла. Процесс переосмысления задач киноискусства в разгаре. Двухдневный форум, предшествовавший церемонии награждения, показал, что он идет не стихийно, но все больше опираясь на качественную экспертную аналитику.

Пленарная сессия, прошедшая в Национальном центре «Россия» вечером 12 февраля, подытожила все предшествующие дискуссии. Михаил Чурбанов, генеральный продюсер кинопремии, сразу задал временной контекст происходящего: «Наша дискуссия будет касаться будущего, так как кино планирует будущее в горизонте 10 лет».

Эта ответственность перед следующими поколениями пронизывала все, что говорили участники сессии. Главный вопрос был внешне прост: что зрители и авторы вкладывают в понятие героизма. Собственно образец героя присутствовал в конференц-зале. Председателем конкурсного жюри на этот раз был герой Донбасса Артем Жога, проделавший путь от ополченца до представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

«Я девять лет провел на фронте, – говорит Жога со сцены, –

Я вам могу сказать, что наши ребята не похожи на западных героев. Они не накачанные, не крутые. В них есть другое – они все горят любовью к Родине, и это главное.

Герои не только те, кто получает медали. Сейчас это мы все. Учителя, токари, водители, журналисты, кинооператоры. Герой – это прежде всего закалка характера, умение бороться с собой, преодолевать себя. Только когда человек видит перед собой реальные примеры таких героев, он учится стать тем, кто возьмет на себя ответственность за страну».

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков указал на уникальность сегодняшнего исторического момента: «Сейчас герои ходят среди нас. Можно воспитывать детей конкретно. Но так будет не всегда. Вот сейчас мы создаем как раз то, чего нам хватит надолго. И то, что возглавляет жюри именно герой Донбаса, задает не индустриальную, а ценностную планку... Это огромный задел на перспективу. Потом будут отстроены разрушенные города. А сейчас все это снимается на натуре с угрозой для жизни. Но это стоит того, потому что получается уникальное кино».

Героическая тема стала востребованной не только со стороны государственного заказчика, но и со стороны аудитории. Рост аудитории кинотеатров и количество платформенных просмотров свидетельствуют: российскому зрителю действительно не хватает картин о силе человеческого духа, о конкретных живых образах героев.

(Ольга Андреева/ВЗГЛЯД)

«Режиссер фильма «Девять дней одного года», – напомнил Новиков советский фильм 1961 года о физиках-ядерщиках, – думал, что получится скучное кино. А вышел фильм, который резко поднял конкурс в физические институты. Почему это так важно? Потому что хорошее кино диктует поведенческий алгоритм. Герой всегда проходит некий путь. В спорте, на войне, в культуре, науке. У нас был снят фильм «Движение вверх». После него многие ребята пошли в баскетбол. Не секрет, что даже президент пошел в разведку, посмотрев фильмы о разведчиках.

Если на экране есть поведенческий алгоритм, это работает. Искусство вообще так работает. Говорят, искусство первично, а жизнь вторична. Так и получается».

Андрей Полосин, проректор Президентской академии и научный руководитель проекта «ДНК России», отметил жесткость современных информационных войн: «Война была и она есть. Она не заканчивалась. Это длительно проживаемый нами факт. В феврале 2022 года нам поставили задачу – через три дня нужен видеоматериал о СВО. Мы быстро сели и написали сценарий. И один из коллег тогда заявил: я этого делать не буду, это пропаганда. Я сказал: ну хорошо, не хочешь, не надо, ты просто собери материал. И через три дня он позвонил и сказал: я буду, я все понял. Потому что он все это увидел. Понимаете,

когда вы видите перед собой Аллею ангелов в Донецке, у вас уже не возникает вопросов – а за что идет война. Любое столкновение с реальностью снимает все вопросы.

Наша задача сейчас просто зафиксировать историю. Не выдумать крутой сюжет, а просто зафиксировать. Пока творец не владеет материалом, он не сможет сделать ничего. Правду надо узнать самому. Мне кажется, это главное требование нашей премии. Изучать реальность, понимать ее. Только тогда появится продукт, который взорвет аудиторию».

Ту же тему продолжила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она начала с того, что любые ценности перестают иметь какое бы то ни было значение без способов доставки к аудитории. «Мы сейчас во всех дискуссиях подчеркиваем одно: правда – это главная ценность. Задача в том, как эту правду донести, перенести на скрижали, придать ей заметность. Наша смыслообразующая сила в правде. Но нам нужна система доставки. Без нее, к сожалению, все самое светлое и замечательное останется без возможности популяризации. Нам надо вернуться к советскому опыту, когда работала мощнейшая система доставки наших фильмов за рубеж. Были переводы, журналы о кино, целая система входа в местную киноиндустрию, – отметила Захарова. – Теперь надо делать ставку на сетевое распространение. Надо добиться, чтобы мир это увидел».

«Мы делаем все, чтобы у документалистов был прямой доступ к совершающейся сейчас истории. Мы собираем все факты геноцида, военных преступлений. Все это станет в будущем материалом для кино. Мы должны успеть это зафиксировать и сделать доступным, – добавила представитель МИД. –

На Западе раскручивали Россию в негативном смысле, но это и возбуждает интерес. Ресурс восприятия нашего кино огромный. Нам внушают, что мы заблокированы, никому не нужны. А на самом деле в мире дико интересуются Россией. Вопрос в средствах доставки».

Актер театра и кино Игорь Петренко начал со своего детства: «Я сам из семьи военного. Меня воспитывали в уважении к своей стране. Когда все это начало разваливаться, мне было невероятно больно. Лет в 15 я стоял у окна и думал: неужели обязательно нужна война, чтобы что-то понять? Но так и вышло. Годы после развала страны научили нас, как легко можно обмануться. И только благодаря СВО (как странно говорить: благодаря СВО) мы стали наконец понимать, в чем смысл происходящего.

Сейчас в мире такая ситуация, когда поезд стоит с открытыми дверями, но они в любой момент могут закрыться. Нам надо успеть войти в вагон истории. Войти уже обновленными, иначе этот поезд уйдет без нас.

Главное, что мы сейчас поняли, – нам очень не хватает уважения к себе. Нужно выводить наших граждан на уровень настоящих больших вопросов, на большие высокие смыслы. Эта премия необыкновенно важна. Из нее вырастет настоящее будущее кино. Результатом премии должна быть прямая рекомендация молодежи вот это увидеть. Это почва для следующих свершений и той большой стройки, которая нас всех ждет».

На этой ноте дискуссия была закончена. Зрители перешли в новый огромный зал для последней и самой важной части мероприятия – церемонии награждения победителей.

Сразу стало понятно: организаторы премии сумели превратить официальную церемонию в настоящее шоу. Зрители замирали, едва переступив порог зала. Часть стен и задник огромной сцены светились россыпью мерцающих звезд. Яркие многоцветные софиты заливали зал изменчивым светом. По сравнению со слушателями пленарной сессии здешняя публика выглядела по-другому. В проходах мелькали разноцветные шелка и золотистые ткани вечерних платьев. Группа маленьких суворовцев сверкала позументами и эполетами.

Когда прозвучал сигнал к началу, на сцене появились два актера, чьи лица мгновенно вызвали бурю аплодисментов: Ника Здорик (звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь») и Виктор Хореняк (знаменитый Ваня Найденов из «Последних богатырей»). Такая явно не согласованная заранее реакция зала стала лучшим доказательством популярности ценностного, национального кино.

А дальше начался праздник. Под магическую ритмичную и страстную музыку по сцене поплыла Жар-птица. К ней по очереди присоединились герои национальных эпосов народов России. Их танец сообщил залу мощнейшую энергию, обещая захватывающее шоу.

(Ольга Андреева/ВЗГЛЯД)

После такого эффектного введения началось само награждение. Многое из выборов жюри можно было предугадать заранее. В номинации «Герои-защитники» статуэтка с символической звездой по праву досталась режиссеру Максиму Фадееву за потрясающий фильм «У края бездны». Блестящая работа Морада Абдель-Фаттаха «Екатерина Великая» заслуженно получила награду в номинации «Герой – строитель будущего».

Много внимания кинопремия уделила детскому кино. Сериал «Любопытная Варвара» Юрия Коробейникова был признан лучшим детским проектом. Приз молодежного жюри достался картине Елены Михайловой «Мой друг, кот и Пушкин». Мультфильм «Герои Арктики» Алексея Замыслова стал лучшим анимационным проектом.

В номинации «Герой воспитания» жюри было очаровано 10-летним хитрованом Владиком из дипломного фильма молодого режиссера Влада Богуша «На деревню дедушке». А лучшим фильмом о семье был признан сериал Кима Дружинина «10 дней до весны».

Сериал «Дорогой Вилли» Владимира Щеголькова был справедливо отмечен как лучший сериал года. А лучшим игровым проектом стал совместный российско-китайский фильм «Красный шелк» Андрея Волгина. Среди документальных работ победила картина «Она. Татьяна Навка» режиссера Ангелины Ашман.

Но главный триумф выпал на долю очаровательной и глубоко искренней истории о любви «Ландыши. Такая нежная любовь» режиссера Александра Карпиловского. Эта работа получила сразу две главные статуэтки: за создание образа героя и как лучший кинопроект года.

Выходя из зала, можно было констатировать три очевидных факта. Во-первых, либеральные скептики ошиблись:

собственный российский контент, одухотворенный любовью к Родине и человеческой теплотой, оказался не просто популярен, а жадно востребован у аудитории. Российский зритель наконец смог увидеть на экране близких людей, которым хочет подражать.

Во-вторых, поверженными оказались и кинокритики, считавшие, что «патриотизм не продать». Героическая тема служения Родине в своих киноверсиях собирает многомиллионные аудитории и в кинотеатрах и на онлайн-платформах.

И в-третьих, официальный госзаказ категорически отказался превращаться в чистую казенщину. Творческий ресурс темы героев в России, очевидно, огромен. Только что завершившийся сезон кинопремии выявляет новые блестящие имена режиссеров, актеров и продюсеров.

В части киноискусства теперь за страну можно быть спокойными. Нашим детям будет что посмотреть и будет кому подражать. Осталось немногое – победить на фронте и построить новую геополитическую систему мира. Но и с этим мы обязательно справимся.