Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.

Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года Окончательная точка в разрыве газовых отношений России с ЕС с 1960-х годов символически будет поставлена через полтора года, когда закончится транзитный контракт. Вести переговоры с Россией по продлению газового транзита Украина не намерена. Еще недавно такой сценарий рисовал устрашающую картину. Однако после шоковой фазы энергетического кризиса в 2022 году ЕС уже действительно нечего бояться. Более того, есть способ сохранить поставки даже без контракта. Подробности Перейти в раздел

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