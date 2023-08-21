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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Золотой век рок-н-ролла столкнулся с каменным веком нацизма

    Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС

    Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

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    Владислав Исаев Владислав Исаев Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю

    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

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    Зеленский получил от Запада желанную морковку

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    Западные страны дали Украине очередные обещания по поводу поставок истребителей F-16 – утверждается, что десятки подержанных самолетов поступят в состав ВСУ из Дании и Нидерландов. Эти обещания, таким образом, стали очередной морковкой, мотивирующей киевский режим продолжать боевые действия.

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    Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года

    Окончательная точка в разрыве газовых отношений России с ЕС с 1960-х годов символически будет поставлена через полтора года, когда закончится транзитный контракт. Вести переговоры с Россией по продлению газового транзита Украина не намерена. Еще недавно такой сценарий рисовал устрашающую картину. Однако после шоковой фазы энергетического кризиса в 2022 году ЕС уже действительно нечего бояться. Более того, есть способ сохранить поставки даже без контракта. Подробности

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    Запад устроит «феминистское состязание» за пост министра обороны Украины

    На фоне провала так называемого контрнаступления ВСУ министру обороны Украины Алексею Резникову предрекают отставку. Сам он подтвердил, что морально к ней уже готов. Большинство потенциальных кандидатов на его пост – женщины. Как увольнение министра скажется на боеспособности ВСУ и кому выгодно «феминистское состязание» за кресло Резникова? Подробности

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    Россия готовит транспортную революцию

    Высокоскоростную железнодорожную магистраль до Адлера в перспективе можно дотянуть до Донецка и Луганска. Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что реализация проекта улучшит связанность страны. В чем заключаются особенности строительства подобных магистралей и какие задачи российским строителям предстоит решать в первую очередь? Подробности

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    Зачем США дразнят Россию в Сирии

    За последнее время в небе Сирии произошло сразу несколько инцидентов между российскими и американскими самолетами. F-35 берут на прицел российские истребители, а самолеты ВСК РФ создают помехи американским разведчикам. Почему США до сих пор не ушли из Сирии, что они пытаются сейчас доказать России и какие риски все это несет? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

    • Украина оставит ЕС без русского газа

      «Предстоящий год покажет, каковы возможности Европы функционировать вообще без российского газа». Такими словами министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил отказ Киева от переговоров с Москвой о продлении контракта на прокачку газа в ЕС, который истекает в 2024 году. А что потом? Европа замерзнет?

    • В мир между РФ и Украиной верит одна страна

      Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, и объяснил это решение. При этом он заявил о своем «оптимистичном» взгляде на урегулирование российско-украинского конфликта. В мировой политике он пока один такой оптимист. Чем его оптимизм вызван?

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