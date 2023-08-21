Зеленский получил от Запада желанную морковку

Игорь Мальцев
Золотой век рок-н-ролла столкнулся с каменным веком нацизма
Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.
Тимофей Бордачёв
Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС
Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.
Владислав Исаев
Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю
Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.