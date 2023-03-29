Западу надоедают Зеленский и Украина Лидеры западных стран один за другим заявляют, что поддержка Украины с их стороны постепенно ослабевает. Речь идет прежде всего о финансовой поддержке, но и запасы оружия для киевского режима в ЕС тоже почти закончились. Устал Запад и от антироссийских санкций. Недовольство затянувшимся конфликтом на Украине и усталость от Зеленского подчеркивает и западная пресса. Дошло до того, что австрийская оппозиция протестует против предстоящего выступления Зеленского в парламенте страны. /Рисунок Александра Зудина/ Нажать для увеличения