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    11 августа 2026, 17:35 • В мире

    Израиль заставил играть в прятки президента США

    Израиль заставил играть в прятки президента США
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Если верить утечкам в американской прессе, во время недавнего пребывания президента США в Анкаре спецслужбами был разыгран целый спектакль с целью гарантировать безопасность Дональда Трампа. Кто и зачем мог передать в Вашингтон информацию, насторожившую Трампа? И кому выгодна в итоге утечка о проведенной спецоперации?

    С проходившего в начале июля саммита НАТО в Анкаре Трамп вылетел не на своем президентском самолете, а совсем на другом, военно-транспортном. По информации Washington Post и The New York Times, это произошло в связи с угрозой со стороны Ирана, а информацию об этой якобы угрозе американской стороне передали из Израиля.

    Для обеспечения безопасности Трампа была разыграна сложная сцена: перед телекамерами Дональд Трамп поднялся на борт президентского двухэтажного лайнера Air Force One, однако спустя несколько минут его тайно переправили на меньший самолет –  C-32A – с помощью грузовика, на котором доставляют на борт самолета еду и напитки. Air Force One выполнял роль «приманки» – на борту находились журналисты и часть сотрудников Белого дома, которые не были уведомлены о подмене и верили, что президент летит вместе с ними.

    Восьмого июля та же The New York Times со ссылкой на информацию Секретной службы сообщила, что Трамп отправился на саммит в Турцию на новом самолете, подаренном королевской семьей Катара, но обратно полетел на старом, поскольку новый не был снабжен должным набором «систем для защиты от ракет». Менее чем через двое суток газета сообщила, что администрация Трампа направила повестки в суд нескольким журналистам из-за публикации этой информации.

    Израиль и Иран уже несколько раз обменивались утечками по поводу «ожидаемых» покушений то ли на самого Трампа, то ли на иранских переговорщиков на консультациях с США по прекращению кризиса на Ближнем Востоке. Примечательно, что американские спецслужбы и Белый дом ранее не считали исходящие из Израиля сигналы убедительными, поскольку эти данные «представляли собой лишь фрагментарную информацию».

    Спецслужбы США, как и политические аналитики, разумно предполагали, что сам Иран в таком повороте событий не заинтересован. Склонность персов к жертвенности известна, но все-таки сейчас на повестке дня для Ирана стоит поиск более прагматичного политического решения, нежели гибель страны в ядерном грибе из-за разового акта мести.

    Единственным заслуживающим внимания сигналом могло быть прозвучавшее еще 11 июля заявление нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. В обращении к иранскому народу он сказал, что Тегеран отомстит за смерть предыдущего лидера страны, его отца Али Хаменеи, а также всех остальных погибших в результате военной операции США и Израиля.

    «Мы клянемся отомстить за чистую кровь тебя и всех мучеников <...> преступникам и опозоренным убийцам»,

    – заявил он.

    В тот же день Трамп пригрозил Ирану «тысячей ракет» в случае попытки покушения на него. Вполне возможно, что американский президент серьезно отнесся к такой угрозе, поскольку тогда в интервью все той же The New York Times сказал: «Единственное, я оставил инструкции: если что-то случится, просто буквально разбомбить их на уровнях, которых они никогда не видели».

    Возможно, именно в этот момент израильтяне в подтверждение слов Хаменеи и поделились с Вашингтоном собственными сведениями о якобы подготовке Ираном покушения на американского президента. Такое предупреждение сложно трактовать иначе, как попытку Израиля спекулировать на гипотетической угрозе жизни Трампа со стороны Тегерана, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты ради возобновления войны с Ираном.

    Однако сигнал израильской разведки был воспринят американцами всерьез. Операция прикрытия состоялась. Косвенным подтверждением этому могло уже быть и само использование старого Air Force One вместо подаренного катарской правящей семьей «золотого самолета», который был отправлен на переоборудование. Примечательно, что трюк в аэропорту Анкары был проведен через несколько часов после того, как сам Трамп отдал приказ возобновить удары по Ирану.

    Для американцев пикантность ситуации заключалась в том, что общественность несколько часов не знала, где находится их президент и может ли он вообще управлять ситуацией в стране и мире, находясь на борту самолета, не оборудованного соответствующим для этого образом. Помимо этого,

    с точки зрения американских СМИ, проблема в том, что администрация Белого дома обманывала американский народ. То есть создавала видимость того, что глава государства находится в одном месте, в то время, как он в реальности находился в другом.

    В качестве примера приводится история с Джорджем Бушем, который 11 сентября 2001 года официально находился «в месте, о котором нельзя говорить публично». Это считается по американским меркам нормальным информированием общественности. А Трамп, мол, обманул всех, включая пул журналистов Белого дома, которые полагали, что летят с ним на одном самолете, а на самом деле выступали в роли приманки.

    С неамериканской точки зрения все это странные рассуждения. Меры безопасности главы государства по определению секретны. Информирование общественности о каждом перемещении президента в пространстве и о способах этого перемещения с секретностью не согласуется.

    Тем более что операции с пересадкой президента США на другой самолет в ситуации, когда получен сигнал о некоей угрозе его безопасности, уже случались. В 2000 году Билл Клинтон прилетел в Пакистан. Телекамеры в Исламабаде запечатлели, как он вышел из обычного белого самолета, который следовал за Air Force One. Таким вот случайным образом была раскрыта операция по обеспечению безопасности президента путем использования первого самолета как фальшивого борта президента.

    В итоге наиболее пострадавшей в данной ситуации стороной выглядит Турция. Можно предположить, что американские спецслужбы не слишком доверяли туркам в обеспечении безопасности в ходе визита Трампа.

    Но на территории Турции ответственность лежит на турецких спецслужбах, а на борту президентского самолета – на американских. Это их президент, и самолет – их территория. Судя по замене самолета, информация, исходившая от израильтян, касалась гипотетической атаки на президентский борт уже в воздухе, а к этому турки могли иметь только косвенное отношение и лишь в том случае, если такая атака произошла бы в их воздушном пространстве. В целом именно американская Секретная служба несет ответственность за жизнь хозяина Белого дома, и ее руководство могло перестраховаться.

    Не стоит исключать и того варианта, что эксцентричный Трамп лично проявил инициативу предпринять дополнительные меры безопасности ради себя самого. Отсюда и столь карикатурный метод операции – использование грузовичка с продуктами в качестве президентского автомобиля.

    Но главное даже не это. Главное – кто и зачем слил в американскую прессу данный сюжет, который в классическом случае становится известен десятилетия спустя из мемуаров причастных лиц. Такого рода история свидетельствует не столько о качестве работы американской Секретной службы, сколько о том, какие методы используют противники Трампа для дискредитации его команды.

    Америка – страна постоянного политического напряжения и предвыборных кампаний. При Трампе это напряжение чувствуется особенно сильно. Осенью предстоят промежуточные выборы в Конгресс, на кону – контроль Палаты представителей Республиканской партией. Утечки о спектакле, разыгранном охраной Трампа в Анкаре, могут быть политически использованы в своих интересах и республиканцами (президент в опасности, сплотимся вокруг него), и демократами (президент обманывает народ, голосуйте против его партии).

    Теперь стоит следить за тем, какая из этих нот прозвучит в американских СМИ наиболее ярко и убедительно. Это станет индикатором того, в чьих интересах кто-то очень близкий к Трампу и совершил эту утечку.

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