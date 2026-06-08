Активность разведки Израиля стала мешать Америке

Tекст: Евгений Крутиков

Управление разведки Пентагона (DIA) повысило до максимального уровня угрозу шпионажа со стороны Израиля. Это формальная шкала, описывающая активность и агрессивность деятельности иностранных спецслужб против США.

Также американские СМИ говорят о некоем докладе разведывательных служб США, в котором говорится о том, что Израиль «перешел черту» в своих попытках выведать информацию о позиции Вашингтона на мирных переговорах с Ираном. The New York Times утверждает, что речь идет о старом и хорошо известном «терпимом» взаимном шпионаже. Тем не менее это самое терпение американцев сейчас лопнуло.

Доклады американской разведки фиксируют рост опасений из-за того, что Израиль активизировал попытки прослушивать высокопоставленных американских чиновников. Прежде всего – главного переговорщика Трампа Стива Уиткоффа, а также Элбриджа Колби, главного политического советника Пентагона, и одного из заместителей Майкла П. ДиМино IV.

Именно Майкл П. ДиМино, бывший аналитик ЦРУ, был назначен полтора года назад куратором ближневосточного направления в Пентагоне, и его мнение во многом определяет позицию не только американского военного министерства, но и Вашингтона в целом. Понятно, почему именно он стал одной из главных мишеней для израильтян.

Американцы и так делятся с Израилем огромным массивом специальной информации. В так называемом Гражданско-военном координационном центре (по сути, это разведывательно-информационный объект) в израильском городке Кирьят-Ган американцы и израильтяне работают в одном здании. Но и в нем есть отдельные этажи для американцев и израильтян, где они, по идее, должны раздельно друг от друга обсуждать что-то особо секретное или деликатное.

Пока на уровень безопасности в Кирьят-Гане жалоб не поступало. Зато на территории непосредственно Соединенных Штатов сотрудников израильских спецслужб несколько раз ловили «на кармане» (с поличным), причем чуть ли не в самых чувствительных для американцев зонах.

Так, в прошлом году сотрудники израильской спецслужбы «Шин-бет» попытались установить прослушку в одну из машин Секретной службы США. А именно Секретная служба отвечает за безопасность президента и других высших должностных лиц США. А в 2021 году

сотрудники израильской военной разведки были пойманы при попытке установить прослушивающие устройства не где-нибудь, а непосредственно в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

А ведь Израиль – важнейший союзник США на Ближнем Востоке. В самом Израиле можно услышать, что эта страна вообще является едва ли не одним из американских штатов с точки зрения вовлечения и во внешнюю, и даже во внутреннюю политику Вашингтона. Установка прослушки Израилем в Лэнгли – если использовать российские аналогии, все равно что внешняя разведка Белоруссии попыталась бы прослушивать Службу внешней разведки России.

Количество инцидентов, связанных с активностью израильских спецслужб против США, стало резко расти в 2024 году, когда еще администрация Байдена стала оказывать давление на Тель-Авив, а затем еще увеличилось в 2025 году, когда Трамп впервые начал рассматривать планы ударов по Ирану.

В текущих докладах американских спецслужб напрямую не указывается, в связи с чем израильтяне активизировались сейчас, но можно предположить, что эти вспышки активности напрямую связаны с переговорами между США и Ираном по прекращению огня. Об этом свидетельствуют и те персоны, которые подверглись «воздействию» израильских спецслужб.

В Вашингтоне об агрессивной манере израильтян по сбору чувствительной информации предпочитают говорить только анонимные источники. Официально обе стороны категорически отрицают эту информацию. Но надо понимать, что Израиль традиционно делает вид, что у него нет никакой разведки, когда Тель-Авиву это невыгодно. В Израиле предают гласности только успешные операции или те, которые можно выдать за информационную бомбу. О провалах или действиях против своего главного союзника – США предпочитают не говорить вовсе.

Для американцев же чувствителен не столько сам факт шпионажа со стороны Израиля, сколько то обстоятельство, что уровень сохранности чувствительной информации в Вашингтоне ниже среднего.

Источники американских СМИ утверждают, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа часто пренебрегают элементарными методами защиты информации. Выходцы из большого бизнеса, они предпочитают летать на частных самолетах и вести дела государственной важности с личных телефонов. В одном из докладов американских спецслужб утверждается, что сразу несколько американских чиновников, работающих в переговорных и дипломатических группах по Ближнему Востоку, обнаружили на своих телефонах вредоносное программное обеспечение, позволявшее прослушивать и переговоры, и вообще все вокруг.

Кроме того, американские чиновники в заграничных командировках игнорируют требования проживать и вести встречи на защищенных территориях посольств. Они предпочитают дорогие отели, тактика проникновения в которые отработана десятилетиями и традиционно не меняется со времен фильмов про Джеймса Бонда. Также высокопоставленные чиновники США нынешнего поколения высокомерно относятся к методам работы контрразведки, вследствие чего отказываются от помощи профессионалов за границей.

Все это совокупно делает их легкой мишенью для израильских спецслужб, особенно в плане прослушки и наружного наблюдения. Но если ранее на это обращали не слишком много внимания, то в связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке такое пренебрежение нормами безопасности стало раздражать сотрудников американских спецслужб, может быть, даже сильнее, чем агрессивное поведение израильтян.

В конце концов, израильские шпионы делают свою работу, как они ее понимают и как умеют, а одна из обязанностей любого чиновника в любом государстве – хранить государственные секреты. В том числе от союзников, если это необходимо. Кстати, ранее максимальный уровень шпионской угрозы в США был установлен только для спецслужб Южной Кореи. Корейцы действительно берегов не знают и попросту игнорируют в разведывательной деятельности статус союзника США.

Особо примечательно, что в Вашингтоне считают наиболее агрессивно действующими против американцев разведками именно структуры своих ближайших союзников, а не, скажем, Китая или России.

Эта тенденция обусловлена в основном психологическими причинами. И корейцы, и израильтяне – ярые националисты, для них деятельность, направленная на защиту своих национальных интересов, сверхценна, и они не признают в этой работе даже политический контекст.

С другой стороны, американцы сами виноваты. В Вашингтоне всегда чрезмерно терпимо относились к деятельности израильских спецслужб, даже на американской территории. Тут много чего намешано в диапазоне от традиционного потакания всему израильскому по историческим и лоббистским причинам до нежелания провоцировать обвинения в антисемитизме.

Но сейчас случилось что-то совсем уж экстраординарное, если одна из крупнейших американских газет выступает с утечками очевидно антиизраильского характера. Скорее всего, израильтяне действительно ведут себя настолько агрессивно, что это стало мешать переговорному процессу.

Дело в том, что если на начальном этапе войны против Ирана и «Хезболлы» цели Вашингтона и Тель-Авива скорее совпадали, то сейчас задачи Трампа и Нетаньяху явно разошлись. Серьезно отличается и видение того, каким должен быть исход войны. Налицо не просто разлад между союзниками, а категорическое противопоставление одной и другой позиций. В такой ситуации агрессивная активизация израильских спецслужб на американском направлении логична.

На данный момент американская контрразведка примет нужные меры – и уже принимает, судя по утечкам в прессе. Когда же все рассосется, то наверняка израильские спецслужбы снова вернутся в режим полной свободы действий на территории США.