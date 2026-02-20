Избиратели ЕС отказываются финансировать подготовку «войны с Россией»

Tекст: Геворг Мирзаян

Европейцы должны терпеть. Именно таков посыл вышедшей на текущей неделе совместной статьи двух высокопоставленных европейских генералов – главного маршала авиации Великобритании Ричарда Найтона и генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера. Они пишут о «неудобной правде, касающейся европейской безопасности» – о «сложных решениях», которые придется принимать государствам Европы для защиты от якобы растущей российской угрозы.

И под этими решениями они понимают кратный рост расходов на оборону. Речь идет о достижении показателя 5% ВВП к 2035 году.

«Мы должны сказать всем нашим европейским партнерам – в духе дружбы, но четко – что обещанные пять процентов были обязательствами по внесению национального вклада», – говорит иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Для понимания – это увеличение более чем в два раза для, Франции, Италии, Великобритании, Германии, Испании и большинства других стран-членов НАТО.

Причем увеличение это берется не из воздуха, и не за счет напечатанных денег. И даже в массе своей не за счет кредитной политики. Например, ЕС отклоняет французские инициативы финансировать оборонные расходы за счет еврооблигаций – понимая, что в итоге это выльется в субсидирование бедных стран богатыми.

Йоханн Вадефуль говорит о том, что и Франции, и другим членам ЕС придется финансировать ВПК за счет сокращения социальных расходов. «Это призыв ко всем европейским странам. Нам придется провести очень открытые и честные дискуссии по этому поводу здесь, в нашей европейской семье»», – заявил министр.

В реальности, конечно, никаких дискуссий на этот счет не проводилось и не проводится. Проводятся акты коллективной пропаганды.

Эксперты пугают европейского обывателя ростом угроз, причем не только со стороны России, но и со стороны непредсказуемых заокеанских союзников. «Владимир Путин и Дональд Трамп вместе дали понять Европе, что ее безопасность может быть только коллективной», – пишет основатель брюссельского научного центра «Друзья Европы» Жиль Меритт. Политики рассказывают, что рост оборонных расходов – это экзистенциальная задача.

По словам британского премьера Кира Стармера, Европа должна быть готова бороться за защиту своего народа, ценностей и образа жизни. «Мы должны наращивать свою физическую мощь, потому что это валюта нашего времени», – заявил он. А экономисты уверяют, что рост расходов на оборонку вытянет экономику. Так, например, в Goldman Sachsт считают, что расходы на оборону увеличат ВВП Германии к 2029 году примерно на 0,8%.

«Европейские власти понимают, что нужно переходить в новый технологический цикл. Этот переход может обеспечить только военная промышленность. И без плановой экономики покрыть отставание в технологиях от Китая и от США не удастся», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Однако, по его словам, население этот рост ВВП вряд ли почувствует.

«Это липовое повышение ВВП, потому что если ты производишь пушки, а не масло, то масло у тебя все равно не появляется. То есть качество жизни населения все равно упадет»,

– говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. И европейские власти не выносили вопрос о таких жертвах на общенациональное обсуждение. Не спрашивали людей о том, нужны ли им пушки за счет сокращения объемов масла.

А сокращение ожидается значительное. С 2021 по 2024 год рост оборонных расходов в среднем по ЕС составил 30%, достигнув 326 млрд евро. И поскольку за исключением 2021 года роста экономики ЕС особо не наблюдалось, то эти 100 с лишним миллиардов были вынуты из других бюджетных статей. Да и пошли они не на укрепление Евросоюза, а на вооружение Украины. В ближайшие же годы Европа собирается потратить на вооружение дополнительно еще 800 млрд, которые будут получены либо за счет сокращения социалки, либо за счет новых налогов.

Европейские структуры и фонды признают необходимость повышения налогов, но пока не говорят о том, как именно они поднимутся. Вместо этого европейцам пытаются донести мысль о том, что игра стоит свеч, что речь идет о защите, в том числе на передовых рубежах.

«Похоже, правительства исходят из того, что народная симпатия к Украине приведет к широкой поддержке расходов на оборону, которые, вероятно, ограничат социальные выгоды и финансовую стабильность»,

– пишет Жиль Меритт.

Однако никакой поддержки в реальности не наблюдается. Сами по себе рост оборонных расходов и сокращение социалки в Европе даже толком не начались, а доля сторонников пересмотра доли этих расходов в ВВП в начале 2026 года рухнула по сравнению с прошлым годом – с 40 до 28% во Франции и с 37 до 24% в Германии. Идея создания единой европейской армии поддерживается соответственно 17% и 22% жителей этих стран. В Великобритании же идея наращивания оборонных расходов за счет займов поддерживается лишь 34% населения, за счет роста налогов – 25%, а за счет сокращения социальных расходов – 24%.

Уже начинаются и демонстрации. Так, например, в декабре тысячи человек вышли на улицы Берлина в знак протеста против закона о воинской повинности.

«Никаких инвестиций не делается ни в наши пенсии, ни в наше будущее, ни в климат. Я не вижу никаких веских причин, по которым наше поколение должно быть вынуждено воевать»,

– приводят СМИ слова одной из демонстранток.

Пока эти акции не являются многочисленными, и тем более не перетекают из количества в качество – то есть к смене политических элит. Население еще не лишилось масла, а у властей остаются рычаги убеждения в том, что масло на их столах останется.

«Протесты возглавлять некому, а подконтрольные властям СМИ еще сохраняют эффективность по части убеждения граждан в верности выбранного в 2022 году курса. Для несогласных же есть политтехнологии и решения Конституционного суда», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан, намекая на вмешательство властей в электоральные процессы, отстранение от выборов «неправильных» партий или даже отмену итогов голосования, на которых побеждают «неправильные кандидаты».

Проще говоря, идеальный шторм для нынешних европейских властей из-за роста военных расходов еще не сложился. «Многое зависит от состояния дел в вопросах, с Россией прямо не связанных. С мигрантами и «зеленым переходом», например», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Вадим Трухачев.

Пока и сами эти «неправильные кандидаты» по понятным причинам во власть не стремятся. Что получит та же «Альтернатива для Германии» в том случае, если окажется правящей в ФРГ коалиции? «Ну дали бы им пару министерств, они бы ничего не смогли сделать и быстро растеряли свою популярность. Как и любая другая партия, которая пришла бы сейчас в правительство в любой европейской стране», – объясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

Куда уж лучше дождаться резкого сокращения социальных расходов, увеличения налогов – тем более на фоне неудач европейских властей в создании единых вооруженных сил. «ВПК Европы не может производить массовое и недорогое вооружение, поэтому на первых порах точно будет мало и дорого, а значит затраты распилят корпорации и политики», – уверяет Иван Лизан. И затем уже, когда совместные статьи генералов, обещания политиков и страшилки СМИ окончательно перестанут восприниматься населением, прийти к власти на волне общественного недовольства.