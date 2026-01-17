  • Новость часаПочти сотню дронов за ночь уничтожили силы ПВО над регионами России
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    Советская киноклассика ушла из телеэфира в онлайн в новогодние праздники
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Польша увеличила ввоз российских удобрений до рекордных объемов
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    36 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    15 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    14 комментариев
    17 января 2026, 10:15 • В мире

    Зеленский для Тимошенко оказался хуже Януковича

    Зеленский для Тимошенко оказался хуже Януковича
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Юлия Тимошенко рискует в третий раз попасть в тюрьму. Впервые она оказалась за решеткой еще во времена президента Леонида Кучмы. Затем была приговорена к семи годам тюрьмы при Викторе Януковиче. Сейчас ее обвиняют в подкупе нардепов. Однако если во времена Януковича у Тимошенко на Западе был имидж оппозиционного политика и едва ли не политзаключенной, то сейчас в Европе и Америке за нее никто не вступится...

    Юлия Тимошенко, лидер украинской партии «Батькивщина», в пятницу во время суда по делу о коррупции назвала режим Владимира Зеленского фашистским. Она также добавила, что будет оставаться в стране до тех пор, пока республика «не будет освобождена» от действующего режима. Кроме того, политик отметила, что грядущие пять лет рискуют стать «последними» в истории Украины.

    «У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ. Но, кроме этого, ничего не будет», – подчеркнула Тимошенко. По ее мнению, в настоящее время Киев не принимает реальных решений, а «независимое» государство, как и его народ, «разрушается всеми возможными инструментами».

    Исправить ситуацию, подчеркивает она, может блокировка ряда законопроектов в Верховной раде. Тимошенко подчеркнула, что именно этот путь «положит конец раз и навсегда управлению Украиной извне». Непосредственно собственное преследование политик назвала результатом преследования действующих властей.

    В частности, она обвинила Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в незаконных методах работы, описав ведомство как «банду». Тимошенко не устроило, что сотрудники структуры ворвались не только к ней, но и в кабинет депутата Сергея Власенко. По ее словам, произошедшее доказывает, что орган превратился в инструмент борьбы за власть.

    Примечательно, что одним из доказательств выставленных обвинений служит найденный на изъятом компьютере Тимошенко файл с названием «Касса». Между тем, как пишет «Газета.ru», сторона защиты отмечает, что расходы, приведенные в документе, касались лишь трат на «чай, кофе и печенье».

    По итогам разбирательств, высший антикоррупционный суд Украины избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен (59 млн рублей), сообщает издание «Страна.ua». Ей также запретили общаться с 66 депутатами. Ситуацию иронично прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только Кличко».

    Напомним, Тимошенко уличили в подкупе нардепов за голосование по законопроектам. Обыски в офисе «Батькивщины» начались во вторник вечером и продлились всю ночь. В тот день лидер партии подтвердила факт обысков: «более 30 вооруженных до зубов мужчин» фактически осуществили захват здания, взяв в заложники сотрудников.

    Позднее в среду НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых, предположительно, Тимошенко едва ли не шепотом обсуждает ежемесячные выплаты по 10 тыс. долларов трем нардепам за «нужные» голосования. Также она выражает намерение «грохнуть большинство» в парламенте, имея в виду, очевидно, фракцию «Слуга народа».

    «Предъявленные Тимошенко обвинения в подкупе депутатов – микроскопическая часть тех схем, в которых была замешана политик», –

    указал профессор ВШЭ Марат Баширов. Собеседник назвал происходящее разрушением «старой коррупционной системы» в стране. Если говорить о самой главе «Батькивщины», то она «прекрасная пиарщица», добавил политолог. «Тимошенко прекрасно понимает силу слова. Отсюда ее слова о внешнем управлении и о фашистском режиме. Они, на мой взгляд, даже не про Зеленского, а про настроения на Украине», – рассуждает эксперт.

    «Между россиянами и украинцами нет системного, смыслового конфликта. В ситуации, когда ТЦК гребут фактически всех мужчин, экс-премьер отвечает гражданам республики: в ловушку вас заманили фашисты. То есть она сказала то, о чем судачат на украинских кухнях», – полагает Баширов.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. «Тимошенко заявлениями о режиме и потере суверенитета пытается продемонстрировать то, что нападки на нее идут извне, а она якобы защищает интересы Украины. Политик стремится опереться на социальную базу», – детализировала собеседница.

    Хотя высказывания лидера «Батькивщины» и близки к риторике Москвы, от этого ничего не меняется.

    «Тимошенко никогда не была пророссийским политиком. Она всегда за Украину националистическую. Просто в нынешних условиях ее национализм облекается в тогу противницы действующей власти», – уточнила эксперт, добавив, что это распространенная практика: многие украинские националисты пытаются таким образом обелить репутацию.

    «Все понимают, что политические предпочтения Тимошенко – это как маска. Надо будет – легко поменяет», – отметил, в свою очередь, экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, как опытный политик глава «Батькивщины» «по полной программе использовала трибуну суда для политических заявлений».

    Впрочем, как напоминает политолог Владимир Корнилов, Тимошенко не в первый раз выступает с заявлением о внешнем управлении Украиной. Так, например, летом 2025 года, когда в Раде рассматривали законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП, лидер «Батькивщины» говорила о борьбе с «колонизацией» страны.

    Она также обвиняла антикоррупционные органы в бездействии. Теперь же, когда НАБУ отреагировало, оказалось, что дамоклов меч навис над ней самой. В текущей ситуации экс-премьер избрала «нахрапистую линию поведения», указал Корнилов.

    «Тимошенко отрицает выдвинутые против нее обвинения –

    даже самые очевидные», – отметил собеседник. Он высмеял объяснения главы «Батькивщины» о том, почему при обыске у нее нашли крупную сумму наличных. «Наколядовала», – сыронизировал эксперт.

    Впрочем, для Тимошенко далеко не в новинку выступать в суде. «Похожие истории она рассказывала и в 2010-х», – напомнил Корнилов. Но впервые обвинения политику были предъявлены в начале 2000-х годов. В феврале 2001-го, при президенте Леониде Кучме, ее арестовали, но довольно быстро выпустили – в апреле того же года, уточнила Шеслер.

    В 2011-м, при президенте Викторе Януковиче, Тимошенко осудили на семь лет лишения свободы. Она отбывала наказание в женской исправительной колонии в Харькове. Политика освободили в 2014 году, после госпереворота на Украине.

    «Однако сейчас совсем другая ситуация – крайне невыгодная для экс-премьера. Дело в том, что во времена Кучмы и Януковича она выступала как оппозиционный политик и ее поддерживали западные представители: посещали ее в СИЗО, поднимали вопрос о ее заключении в ПАСЕ. Украинские министры краснели или бледнели на каждой встрече с лидерами Запада», – детализировала Шеслер.

    «В настоящий момент за Тимошенко никто не будет вступаться.

    Нет никакой внешней или внутренней политической силы, которая бы представляла лидера фракции в Раде в роли пострадавшего оппозиционера», – добавила собеседница. По ее прогнозам, при Зеленском лидер «Батькивщины», может, и не попадет за решетку, но, вероятно, все же понесет наказание.

    «Она, по всей видимости, в любом случае проиграет. Политик уже терпит поражение в политической борьбе», – считает аналитик. Возможно, по этой причине Тимошенко выступила с заявлением о режиме: ее цель – «прибрать себе голоса основных противников Зеленского», предположил Корнилов.

    Как бы то ни было, если Тимошенко в очередной раз посадят, то «Батькивщина» будет фактически уничтожена, полагает Шеслер. По ее мнению, России стоит относиться к происходящему как к «борьбе внутри террариума», борьбе за контроль над киевской элитой.

    «Это, что называется, "жабогадюкинг". Идет война между олигархами, финансовыми группами, западными кураторами, в результате которой кто-то выбывает, кого-то выбивают. Но какой бы ни оказалась конфигурация текущих игроков на Украине, она останется антироссийской и русофобской», – заключила аналитик.

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

