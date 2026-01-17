Зеленский для Тимошенко оказался хуже Януковича

Tекст: Олег Исайченко

Юлия Тимошенко, лидер украинской партии «Батькивщина», в пятницу во время суда по делу о коррупции назвала режим Владимира Зеленского фашистским. Она также добавила, что будет оставаться в стране до тех пор, пока республика «не будет освобождена» от действующего режима. Кроме того, политик отметила, что грядущие пять лет рискуют стать «последними» в истории Украины.

«У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ. Но, кроме этого, ничего не будет», – подчеркнула Тимошенко. По ее мнению, в настоящее время Киев не принимает реальных решений, а «независимое» государство, как и его народ, «разрушается всеми возможными инструментами».

Исправить ситуацию, подчеркивает она, может блокировка ряда законопроектов в Верховной раде. Тимошенко подчеркнула, что именно этот путь «положит конец раз и навсегда управлению Украиной извне». Непосредственно собственное преследование политик назвала результатом преследования действующих властей.

В частности, она обвинила Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в незаконных методах работы, описав ведомство как «банду». Тимошенко не устроило, что сотрудники структуры ворвались не только к ней, но и в кабинет депутата Сергея Власенко. По ее словам, произошедшее доказывает, что орган превратился в инструмент борьбы за власть.

Примечательно, что одним из доказательств выставленных обвинений служит найденный на изъятом компьютере Тимошенко файл с названием «Касса». Между тем, как пишет «Газета.ru», сторона защиты отмечает, что расходы, приведенные в документе, касались лишь трат на «чай, кофе и печенье».

По итогам разбирательств, высший антикоррупционный суд Украины избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен (59 млн рублей), сообщает издание «Страна.ua». Ей также запретили общаться с 66 депутатами. Ситуацию иронично прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только Кличко».

Напомним, Тимошенко уличили в подкупе нардепов за голосование по законопроектам. Обыски в офисе «Батькивщины» начались во вторник вечером и продлились всю ночь. В тот день лидер партии подтвердила факт обысков: «более 30 вооруженных до зубов мужчин» фактически осуществили захват здания, взяв в заложники сотрудников.

Позднее в среду НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых, предположительно, Тимошенко едва ли не шепотом обсуждает ежемесячные выплаты по 10 тыс. долларов трем нардепам за «нужные» голосования. Также она выражает намерение «грохнуть большинство» в парламенте, имея в виду, очевидно, фракцию «Слуга народа».

«Предъявленные Тимошенко обвинения в подкупе депутатов – микроскопическая часть тех схем, в которых была замешана политик», –

указал профессор ВШЭ Марат Баширов. Собеседник назвал происходящее разрушением «старой коррупционной системы» в стране. Если говорить о самой главе «Батькивщины», то она «прекрасная пиарщица», добавил политолог. «Тимошенко прекрасно понимает силу слова. Отсюда ее слова о внешнем управлении и о фашистском режиме. Они, на мой взгляд, даже не про Зеленского, а про настроения на Украине», – рассуждает эксперт.

«Между россиянами и украинцами нет системного, смыслового конфликта. В ситуации, когда ТЦК гребут фактически всех мужчин, экс-премьер отвечает гражданам республики: в ловушку вас заманили фашисты. То есть она сказала то, о чем судачат на украинских кухнях», – полагает Баширов.

Схожей точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. «Тимошенко заявлениями о режиме и потере суверенитета пытается продемонстрировать то, что нападки на нее идут извне, а она якобы защищает интересы Украины. Политик стремится опереться на социальную базу», – детализировала собеседница.

Хотя высказывания лидера «Батькивщины» и близки к риторике Москвы, от этого ничего не меняется.

«Тимошенко никогда не была пророссийским политиком. Она всегда за Украину националистическую. Просто в нынешних условиях ее национализм облекается в тогу противницы действующей власти», – уточнила эксперт, добавив, что это распространенная практика: многие украинские националисты пытаются таким образом обелить репутацию.

«Все понимают, что политические предпочтения Тимошенко – это как маска. Надо будет – легко поменяет», – отметил, в свою очередь, экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, как опытный политик глава «Батькивщины» «по полной программе использовала трибуну суда для политических заявлений».

Впрочем, как напоминает политолог Владимир Корнилов, Тимошенко не в первый раз выступает с заявлением о внешнем управлении Украиной. Так, например, летом 2025 года, когда в Раде рассматривали законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП, лидер «Батькивщины» говорила о борьбе с «колонизацией» страны.

Она также обвиняла антикоррупционные органы в бездействии. Теперь же, когда НАБУ отреагировало, оказалось, что дамоклов меч навис над ней самой. В текущей ситуации экс-премьер избрала «нахрапистую линию поведения», указал Корнилов.

«Тимошенко отрицает выдвинутые против нее обвинения –

даже самые очевидные», – отметил собеседник. Он высмеял объяснения главы «Батькивщины» о том, почему при обыске у нее нашли крупную сумму наличных. «Наколядовала», – сыронизировал эксперт.

Впрочем, для Тимошенко далеко не в новинку выступать в суде. «Похожие истории она рассказывала и в 2010-х», – напомнил Корнилов. Но впервые обвинения политику были предъявлены в начале 2000-х годов. В феврале 2001-го, при президенте Леониде Кучме, ее арестовали, но довольно быстро выпустили – в апреле того же года, уточнила Шеслер.

В 2011-м, при президенте Викторе Януковиче, Тимошенко осудили на семь лет лишения свободы. Она отбывала наказание в женской исправительной колонии в Харькове. Политика освободили в 2014 году, после госпереворота на Украине.

«Однако сейчас совсем другая ситуация – крайне невыгодная для экс-премьера. Дело в том, что во времена Кучмы и Януковича она выступала как оппозиционный политик и ее поддерживали западные представители: посещали ее в СИЗО, поднимали вопрос о ее заключении в ПАСЕ. Украинские министры краснели или бледнели на каждой встрече с лидерами Запада», – детализировала Шеслер.

«В настоящий момент за Тимошенко никто не будет вступаться.

Нет никакой внешней или внутренней политической силы, которая бы представляла лидера фракции в Раде в роли пострадавшего оппозиционера», – добавила собеседница. По ее прогнозам, при Зеленском лидер «Батькивщины», может, и не попадет за решетку, но, вероятно, все же понесет наказание.

«Она, по всей видимости, в любом случае проиграет. Политик уже терпит поражение в политической борьбе», – считает аналитик. Возможно, по этой причине Тимошенко выступила с заявлением о режиме: ее цель – «прибрать себе голоса основных противников Зеленского», предположил Корнилов.

Как бы то ни было, если Тимошенко в очередной раз посадят, то «Батькивщина» будет фактически уничтожена, полагает Шеслер. По ее мнению, России стоит относиться к происходящему как к «борьбе внутри террариума», борьбе за контроль над киевской элитой.

«Это, что называется, "жабогадюкинг". Идет война между олигархами, финансовыми группами, западными кураторами, в результате которой кто-то выбывает, кого-то выбивают. Но какой бы ни оказалась конфигурация текущих игроков на Украине, она останется антироссийской и русофобской», – заключила аналитик.