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    1 июля 2025, 18:30 • В мире

    Дипломатический конфликт с Грузией показал бессилие Британии

    Эксперты оценили возможности Британии в давлении на Грузию

    Дипломатический конфликт с Грузией показал бессилие Британии
    @ @ukingeorgia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Грузия и Британия вступили в дипломатический конфликт. Тбилиси требует от Лондона объяснений по финансированию НПО, которые могут быть вовлечены в революционные процессы в республике, а королевство осудило «репрессии против гражданского общества» и пригрозило серьезными ответными мерами. Кто в этой истории выйдет победителем и какие рычаги давления на Грузию сохраняются в руках Британии?

    Лондон выразил резкий протест Тбилиси в связи с заключением в тюрьму видных деятелей оппозиции. На этом фоне британский МИД вызвал Георгия Саганелидзе, временного поверенного в делах Грузии, для разъяснения обстоятельств. Как отмечается в официальном заявлении дипведомства, королевство обеспокоенно «пагубным путем развития» кавказской республики.

    «Задержание конкурентов на выборах несовместимо с любыми остающимися евро-атлантическими устремлениями «Грузинской мечты», а также с конституционными обязательствами. Британское правительство без колебаний рассмотрит дальнейшие действия, если страна не вернется к уважению и поддержанию демократии, свобод и прав человека», – отмечается в документе.

    Поводом для конфликта послужило решение Тбилисского городского суда приговорить к тюремным срокам лидеров оппозиции Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зураба Джапаридзе, Георгия Вашадзе, Нику Мелию и бывшего соратника экс-президента страны Гиви Таргамадзе. Их признали виновными в отказе от сотрудничества со следственной парламентской комиссией по расследованию преступлений времен Михаила Саакашвили.

    Столь жесткая реакция Лондона на произошедшее возмутила грузинских политиков. Так, Каха Каладзе, генсек правящей партии и мэр Тбилиси, отметил, что его страна «защищается и проводит собственные интересы в охватившем мир сумасшествии». Он также обвинил Британию в финансировании попыток госпереворота в республике.

    В свою очередь председатель парламентского комитета по делам диаспоры Ираклий Заркуа призвал выслать представителей западных стран, действующих против национальных интересов Тбилиси. «Интересы Британии понятны, она относится к нам колониально. Однако времена изменились», – отметил он. По его мнению, послы занимаются в республике революционной деятельностью.

    Напомним, в начале июня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Британия активизирует усилия по отстранению «Грузинской мечты» от власти. По сведениям спецслужбы, в Лондоне эта партия вызывает «нескрываемое раздражение», и британцы намерены поддерживать оппозицию.

    Отметим, Британия через финансируемые ею организации пытается вмешиваться в дела не только стран Закавказья. Так, в начале июня Генпрокуратура признала деятельность «Британского совета» на территории России нежелательной. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Москва назвала Британию основным источником мировых кризисов.

    По мнению экспертов, нынешний дипломатический конфликт между Лондоном и Тбилиси был ожидаемым. После сокращения влияния USAID европейские структуры, в том числе британские, пытаются усилить давление на Грузию, но их возможности уступают американским. При этом надежды республики на улучшение отношений с Западом после возвращения Дональда Трампа в Белый дом оказались преувеличенными.

    «Тбилиси предъявляет Лондону справедливые и подкрепленные фактами претензии. Возникает закономерный вопрос: почему британское посольство финансировало неправительственные организации в Грузии, которые не просто аффилированы с оппозицией, но и вполне попадают под определение антинациональных сил?» – сказал грузинский политолог Петрэ Мамрадзе.

    По его мнению, «было бы лучше, если бы Лондон ответил прозрачностью, а не упреками или угрозами». «Когда финансируемые британским посольством НПО замечены в экстремизме, радикализме или открыто призывают к революционным действиям, то у властей страны не могут не возникать легитимные вопросы», – отметил собеседник.

    «Полагаю, власти Грузии продолжат пристально следить за деятельностью британских дипломатов в стране,

    но на открытое обострение не пойдут. Все, что нужно, послу уже сказали. Форсировать не будут. А так – факты налицо. Вот список организаций, которые вы финансируете, а вот их антигосударственное поведение», – указал политолог.

    «На что пойдет Британия? Санкции она уже против грузинских политиков и чиновников вводила, больших экономических интересов у Лондона здесь нет. Не войну же объявлять! Какой у британцев может быть еще скрытый интерес, если он есть, покажет время», – рассуждает Мамрадзе.

    По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в Грузии были и еще остаются надежды на улучшение отношений с Западом. Тем более что Тбилиси только отстаивает свои законные интересы. «Самое главное, что глава Белого дома ударил по USAID, что облегчило ситуацию и в Грузии», – отметил эксперт.

    Политолог Вадим Трухачев в свою очередь назвал наивными стереотипами надежды Тбилиси на потепление отношений с Западом. «Не все в мире подвластно главе Белого дома, особенно в ситуации, когда против него настроен почти весь западный мир. В данной ситуации многое зависит от Брюсселя, поскольку ЕС является главным инвестором в Грузию», – пояснил он. По его мнению,

    скандал также дает Лондону возможность показать миру свое лидерство в борьбе с Москвой.

    «Для давления на Тбилиси британское правительство может арестовать счета и недвижимость грузинских политиков, если таковые есть, а также поддержать иски родственников оппозиционеров в ЕСПЧ», – допустил собеседник.

    «Нельзя сбрасывать со счетов и потенциальный Майдан в Грузии, который, впрочем, невозможно организовать без поддержки Евросоюза. Однако Брюссель пока настроен не столь радикально и пытается убедить Тбилиси присоединиться ко всему объему санкций против России», – рассуждает Трухачев.

    Традиция британской дипломатии состоит во «влиянии из тени», то есть Лондон будет оказывать давление на конкретных лиц и подкупать их, отметил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Вывод конфликта в публичную плоскость – это крайняя мера, которая свидетельствует, что у Лондона не осталось других средств для давления на Тбилиси», – считает он.

    «Грузия ведет себя как нормальное, суверенное государство, которое не позволяет никому вмешиваться в свои внутренние дела. Британцы же смотрят на мир иначе: для них пример – это США, их старший босс, пожелания которого должны все учитывать. Поэтому столкновение Тбилиси и Лондона ожидаемое», – уточнил собеседник. Однако, по его мнению, политика британского правительства обречена на провал.

    «Грузия в последние годы прошла через тяжелые испытания,

    связанные в том числе с выборами, а также пережила попытку «цветной революции», – напомнил аналитик, указав, что западные страны бросили на реализацию своих планов значительные ресурсы. Поэтому в Тбилиси сейчас намерены выяснить детали финансирования Британией подобных организаций.

    «Они, конечно, могут ужесточить визовый режим. Кроме того, британские политики постараются воспользоваться трибуной международных организаций – скажем, ОБСЕ или Совета Европы – для оказания давления, а фактически, для вмешательства во внутренние дела республики», – рассуждает Ткаченко.

    По его мнению, связь между обострением отношений Грузии и Британии и сворачиванием USAID тоже есть. После сокращения американского контроля нагрузка на европейские структуры возросла. «Но если у американцев был большой опыт присутствия в Южном Кавказе, знания о регионе и контакты с деловыми и политическими элитами, то британцы сильно в этом отстают», – заключил Ткаченко.

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