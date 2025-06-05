Tекст: Ольга Иванова

Британия активизирует усилия по отстранению партии «Грузинская мечта» от власти в Грузии, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России. В Лондоне, как утверждают в СВР, правящая партия вызывает «нескрываемое раздражение», и британцы намерены поддерживать оппозицию, подталкивая организации к консолидации усилий для борьбы за смену власти.

В СВР заявили: «Британцы намерены подталкивать такие «заряженные подрывным креативом» организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями. По расчетам Лондона, это должно «встряхнуть» системную политическую оппозицию, придать ей «второе дыхание» и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей «Грузинской мечты» от власти». По данным разведки, англосаксы не могут смириться с тем, что Тбилиси теперь не подчиняется им, и нынешнее руководство Грузии вызывает у них явное недовольство.

Также пресс-бюро СВР уточняет, что западные страны раздражены стремлением Грузии самостоятельно определять свои национальные интересы. По информации службы, Тбилиси, ранее считавшийся «локомотивом демократизации» в регионе, сейчас все более уходит от навязанных ценностей Запада и выбирает собственный, суверенный путь развития, что вызывает недовольство на Западе.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о том, что «настало время, чтобы заинтересованные Грузией некоторые представители ЕС действовали по отношению к ней в рамках европейских ценностей».