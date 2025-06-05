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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    8 комментариев
    5 июня 2025, 18:10 • Новости дня

    СВР заявила об активизации Британии по смене власти в Грузии

    СВР заявила об активизации Британии по смене власти в Грузии
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские власти, по оценке российской разведки, предпринимают шаги для усиления давления на правящую партию Грузии, поддерживая оппозиционные силы страны.

    Британия активизирует усилия по отстранению партии «Грузинская мечта» от власти в Грузии, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России. В Лондоне, как утверждают в СВР, правящая партия вызывает «нескрываемое раздражение», и британцы намерены поддерживать оппозицию, подталкивая организации к консолидации усилий для борьбы за смену власти.

    В СВР заявили: «Британцы намерены подталкивать такие «заряженные подрывным креативом» организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями. По расчетам Лондона, это должно «встряхнуть» системную политическую оппозицию, придать ей «второе дыхание» и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей «Грузинской мечты» от власти». По данным разведки, англосаксы не могут смириться с тем, что Тбилиси теперь не подчиняется им, и нынешнее руководство Грузии вызывает у них явное недовольство.

    Также пресс-бюро СВР уточняет, что западные страны раздражены стремлением Грузии самостоятельно определять свои национальные интересы. По информации службы, Тбилиси, ранее считавшийся «локомотивом демократизации» в регионе, сейчас все более уходит от навязанных ценностей Запада и выбирает собственный, суверенный путь развития, что вызывает недовольство на Западе.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о том, что «настало время, чтобы заинтересованные Грузией некоторые представители ЕС действовали по отношению к ней в рамках европейских ценностей».

    3 июня 2025, 10:01 • Новости дня
    Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

    Bloomberg: Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

    Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британское правительство намерено судиться с Романом Абрамовичем из-за замороженных миллиардов от продажи футбольного клуба «Челси», местные влсти хотят передать эти средства для «гуманитарных нужд на Украине».

    Правительство Великобритании рассматривает возможность подать в суд на Романа Абрамовича с целью добиться передачи 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь на Украине, сообщает Bloomberg.

    В совместном заявлении министр финансов Рэйчел Ривз и глава МИД Дэвид Ламми отметили: «Мы полностью готовы обратиться в суд, чтобы гарантировать, что пострадавшие на Украине смогут получить эти средства как можно скорее».

    Сделка по продаже «Челси» состоялась в мае 2022 года после того, как Абрамович попал под санкции Британии и ЕС. Вырученные средства были заморожены на британском счету и не могут быть использованы без лицензии Управления по финансовым санкциям. По словам властей, согласовать с Абрамовичем передачу денег на гуманитарные цели не удалось.

    Как пишет издание, Абрамович предлагал создать благотворительный фонд, который занялся бы распределением средств в пользу пострадавших от конфликта на Украине. Для создания фонда власти выделили 200 тыс. фунтов на юридические и административные расходы, однако договоренность о передаче всей суммы до сих пор не достигнута.

    Вопрос использования активов, находящихся под санкциями, остается юридически сложным. Британия взаимодействует с Еврокомиссией и властями Португалии для соблюдения санкционного режима и решения вопроса о распределении средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства от продажи футбольного клуба «Челси», ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу, могут быть заморожены на неопределенный срок из-за разногласий по правам собственности.

    Клубу «Челси» пригрозили снятием очков за финансовые нарушения, допущенные при Абрамовиче.

    Ранее Абрамович уже отказался переводить средства от продажи «Челси» на Украину.

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    4 июня 2025, 08:38 • Новости дня
    В Грузии критически снизилось доверие к Евросоюзу
    В Грузии критически снизилось доверие к Евросоюзу
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Доверие граждан Грузии к Евросоюзу беспрецедентно снизилось за год – с 66 до 49%, свидетельствуют данные весеннего опроса «Евробарометра», которые публикуют грузинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    При этом данные опроса показывают, что национальному правительству доверяет 51% опрошенных, а не доверяет 44%, остальные затруднились ответить.

    Доверие к парламенту составляет 48%, не доверяет парламенту 45% опрошенных, остальные затруднились ответить.

    Грузинские аналитики видят в падении рейтинга ЕС в Грузии, которая получила статус кандидата в это объединение в 2023 году, в несправедливом отношении Брюсселя к Тбилиси.

    «Постоянные нападки на суверенную и гордую Грузию, ставки «глубинного государства» на безродную оппозицию являются причиной падения доверия к Евросоюзу», – заявил эксперт Гиа Абашидзе.

    Аналогичного мнения придерживается аналитик Давид Картвелишвили, который прогнозирует дальнейшее снижение доверия к Евросоюзу, если бюрократы Брюсселя продолжат «поддерживать (экс-президента Михаила) Саакашвили и финансировать попытки революции в Грузии, а также разрабатывать новые механизмы наказания народа Грузии».

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    5 июня 2025, 09:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили закрытие Центра НАТО и ЕС в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Информационный центр НАТО и ЕС в Грузии», который прекратит существование как отдельный субъект с 1 июля и вольется в структуру МИД Грузии, был создан саакашвилевскими властями с единственной целью раздражения России, заявил эксперт Эдишер Гвенетадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью газете «Резонанси» он отметил, что «этот Центр был нужен в Грузии раздражать Россию», в то время как на Западе Грузии четко дали понять, что «из-за нашей маленькой страны не поставят себя в опасность».

    «Зачем нам организация, которая не учитывает интересы Грузии? Поэтому это решение (о передаче Центра МИД Грузии) своевременное», – считает аналитик.

    «Это решение также можно объяснить поведением представителей НАТО и ЕС, которые вызывают неприязнь в населении Грузии из-за поддержки попыток насильственной смены властей страны», – сказал Эдишер Гвенетадзе.

    В свою очередь, другой эксперт Каха Гоголашвили назвал закрытие Центра после 17 лет функционирования «политическим решением», которые власти приняли потому, что интеграция в ЕС и НАТО якобы «более не является приоритетной для них».

    По его словам, «наоборот, правительство подрывает идеи поддержки НАТО и ЕС».

    В МИД Грузии в настоящее время проводится масштабная реорганизация, по итогам которой «Информационный центр НАТО и Евросоюза» вольется в структуры, отвечающие за евроатлантическую интеграцию, но не будет существовать как отдельное подразделение.

    Центр находится на центральной площади Свободы в Тбилиси.

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    4 июня 2025, 10:56 • Новости дня
    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов

    Bloomberg: Британия столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами оборонных контрактов

    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу, чтобы восполнить острый дефицит боеприпасов, пишет Bloomberg.

    Производство снарядов на британском предприятии в городе Вашингтон теперь работает без перерывов впервые с 2003 года. Это решение связано с необходимостью срочно восполнить запасы вооружений, что указывает на резкое снижение обороноспособности страны за последние годы, передает Bloomberg.

    Британские эксперты отмечают, что за долгие годы недоинвестирования, ошибок в контрактах и плохого уровня набора кадров армия и запасы вооружений Британии оказались в критическом состоянии.

    По мнению бывшего главы Королевского флота Алана Веста, ситуация с нехваткой дополнительного оружия, снарядов и ракет в стране катастрофическая. Он подчеркнул, что склады практически опустели, а Великобритании нечем срочно пополнить арсеналы.

    Издание подчеркивает, что Великобритания уступила Германии второе место по военным расходам среди европейских стран НАТО, а ее армия стала самой малочисленной со времен Наполеона. Программа закупки бронемашин на сумму 5,5 млрд фунтов столкнулась с техническими проблемами и задержана на восемь лет. Также страна потратила миллионы на беспилотники, которые не могут работать в плохих погодных условиях.

    По данным Bloomberg, на этой неделе Британия представила новый оборонный обзор, в котором заявила о планах пополнить запасы, расширить ядерное сдерживание и флот подводных лодок, а также инвестировать в современные вооружения и технологии.

    Планируется создать шесть новых заводов по производству боеприпасов для постоянной готовности к войне, но сроки открытия этих объектов пока не называются. Руководство BAE Systems сообщило, что в ответ на рост заказов от правительства расширяет производство 155-миллиметровых снарядов в шестнадцать раз, начиная с лета этого года.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

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    2 июня 2025, 23:25 • Новости дня
    Британия захотела помочь Украине с модернизацией советских вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания собирается содействовать Украине в обслуживании и модернизации советского вооружения, используемого третьими странами, следует из стратегического обзора вопросов обороны Соединенного Королевства.

    «Великобритании следует изучить дальнейшие способы поддержания оборонно-промышленного потенциала Украины и ее безопасности», – приводит ТАСС текст документа.

    В частности, указывается на возможность «увеличения числа совместных предприятий». После завершении конфликта Лондон намерен поддержать выход Украины на новые рынки «для ее оборонной индустрии». «В том числе для обслуживания и модернизации устаревшего советского оборудования, используемого третьими странами», – говорится в документе.

    Обзор был представлен в Палате общин британского парламента. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что кабмин согласен с «рекомендациями», они «будут претворены в жизнь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о начале масштабной подготовки вооруженных сил к возможным боевым действиям и об усилении оборонных вложений. Британия планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2034 году. Британия также решила построить до 12 ударных подводных лодок по программе AUKUS.

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    4 июня 2025, 08:15 • Новости дня
    Британия решила увеличить поставки беспилотников Киеву до 100 тыс. единиц в год
    Британия решила увеличить поставки беспилотников Киеву до 100 тыс. единиц в год
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планы Лондона увеличить количество беспилотников, поставляемых Киеву, в десять раз предусматривают передачу 100 тыс. единиц в течение 2025 года.

    Великобритания планирует увеличить объем поставок беспилотников на Украину с 10 тыс. в 2024 году до 100 тыс. в 2025 году, передает РИА «Новости». В пресс-релизе министерства обороны Британии отмечается, что на эти цели выделят рекордные 350 млн фунтов стерлингов, что превышает 474 млн долларов.

    Данная инициатива станет частью общей военной поддержки Киева со стороны Лондона, общий объем которой в 2025 году достигнет 4,5 млрд фунтов стерлингов. В министерстве подчеркивают, что масштабные поставки беспилотников – это десятикратное увеличение по сравнению с 2024 годом.

    В документе также говорится, что министр обороны Британии Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины объявит еще о 247 млн фунтов стерлингов дополнительных инвестиций для обучения украинских военных. Кроме этого, с начала 2025 года Киеву будет передано 140 тыс. единиц боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция возглавили планирование гарантий безопасности для Украины. ЕС и Британия решили подписать совместный пакт о безопасности на фоне угроз Дональда Трампа. Британия создала специальное командование для проведения кибератак.

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    5 июня 2025, 00:32 • Новости дня
    Посол Келин заявил об истощении британских арсеналов из-за поставок Киеву

    Посол Келин: За прошедшие 3,5 года Великобритания поставила практически все

    Tекст: Ирма Каплан

    Было бы не совсем корректно говорить, что Британия наращивает поставки вооружений, поскольку оружейные склады королевства остались почти пустыми после масштабной военной поддержки Киева, рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

    «За прошедшие 3,5 года Великобритания смогла поставить уже практически все, что у нее было здесь. Собственные арсеналы довольно истощены, надо сказать. И в этом большая проблема, им это надо восполнить сейчас», – сказал он ТАСС.

    По словам посла, британцы мало следят за внешнеполитической повесткой, их больше волнуют внутренние проблемы, которые связаны с безработицей и  падением уровня жизни.

    «Цены очень быстро растут. Вот что действительно интересует нормальных британских граждан», – добавил Келин.

    Британцы, отметил он, видят политику выбрасывания денег из бюджета Великобритании на Украину, но не вмешиваются, так как это – прерогатива правительства в стране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу, чтобы восполнить острый дефицит боеприпасов.

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    3 июня 2025, 13:50 • Новости дня
    Сухой порт на 200 тыс. контейнеров открылся в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Церемония открытия Тбилисского сухого порта на 200 тыс. контейнеров для железнодорожных грузов состоялась в столице Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Порт открылся при поддержке инвесторов из ОАЭ, его проектная мощность – 200 тыс. контейнеров в год, а на нынешнем этапе он уже сможет обрабатывать 100 тыс. контейнеров, сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    В осуществление первой фазы вложено свыше 21 млн долларов.

    По словам Ираклия Кобахидзе, порт станет первым в регионе таким для современной обработки контейнеров.

    В основном он рассчитан на грузы из Китая и Дальнего Востока.

    Как отметил председатель грузинского кабмина, «вместе с морскими портами в Батуми и Поти и в будущем в Анаклиа Тбилисский сухой порт будет играть стратегическую роль в росте грузоперевозок в регионах Кавказа и Центральной Азии по «срединному коридору».

    Он также подчеркнул близость к порту автомобильных и железнодорожных путей, границ Армении и Азербайджана, а также Тбилисского международного аэропорта.

    «Таким образом порт станет эффективным логистическим центром, региональным хабом контейнеров», – заявил премьер-министр Грузии.

    Порт, который начнет функционировать 4 июня, расположился на территории в 28 гектаров.

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    3 июня 2025, 10:33 • Новости дня
    Politico: Британия анонсировала военные реформы без увеличения расходов

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне заявлений о «военной готовности» страны власти Британии обнародовали стратегический обзор с акцентом на усиление обороны, но повышение расходов до 3% ВВП перенесли, сообщило Politico.

    Правительство Великобритании объявило о масштабной стратегии укрепления оборонных способностей страны, передает Politico. В докладе содержится более 60 новых инициатив, включая расширение программы подводных лодок, что создаст 30 тыс. новых рабочих мест, инвестиции в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов в передовые технологии для ускорения принятия решений на поле боя, а также развитие Королевского флота по гибридной модели с интеграцией беспилотников.

    Стратегия закрепляет приоритет «подхода НАТО», предусматривающий единую реакцию на общие угрозы для европейских союзников. Документ подчеркивает необходимость мобилизации всех ресурсов общества и расширения Кадетского корпуса, а также предлагает законопроект о готовности обороны, дающий правительству полномочия мобилизовать резервы и промышленность при обострении кризиса.

    Премьер-министр Кир Стармер заявил журналистам, что намерен добиться единства страны и «мобилизовать нацию для общей цели». Глава Минобороны Джон Хили пообещал, что к 2034 году численность регулярной армии достигнет 76 тыс. человек.

    Вместе с тем, несмотря на обещание довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году, дальнейшее увеличение до 3% остается лишь «амбициозной целью» и зависит от экономических условий. Это вызвало озабоченность среди депутатов и экспертов, которые считают, что этой суммы может быть недостаточно для противодействия «угрозе со стороны России», отмечает Politico.

    В отчете подчеркивается, что «государственный конфликт вернулся в Европу», а Россия «демонстрирует готовность использовать военную силу и угрожать ядерным оружием».

    Представители правительства заверили, что все изложенные в стратегии меры могут быть реализованы при условии стабильности общественных финансов.

    Ранее правительство Британии рассматривает расширение ядерных возможностей в НАТО на фоне сомнений в готовности США защищать Европу.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к возможным боевым действиям и увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

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    4 июня 2025, 11:23 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп дал Британии пять недель на заключение торгового соглашения

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп временно освободил британский экспорт стали и алюминия от повышения тарифов до 50%, введя вместо этого новый срок для урегулирования деталей соглашения, пишет Bloomberg.

    В Белом доме уточнили, что новое постановление сохраняет за США право повысить тарифы до 50%, если Британия не выполнит условия соглашения. Таким образом, угроза новых ограничений сохраняется, несмотря на прогресс в переговорах по отмене ранее действующей 25-процентной пошлины, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что британский бизнес-секретарь Джонатан Рейнольдс провел встречу с торговым представителем США Джеймисоном Гриром в Париже, чтобы ускорить переговоры. Стороны обсудили скорейшую реализацию договоренностей по тарифам и пришли к согласию, что бизнес и потребители обеих стран должны в ближайшее время ощутить преимущества сделки.

    Как указывает Bloomberg, британская сталелитейная отрасль неоднократно предупреждала, что пошлины на экспорт в США могут поставить под угрозу существование местных предприятий, которые уже страдают от переизбытка мощностей и низкого спроса. По данным UK Steel, экспорт в США составляет около 200 тыс. тонн стали в год на сумму более 400 млн фунтов.

    Согласно достигнутой в прошлом месяце договоренности, пошлины на экспорт металлов из Британии должны быть снижены до нуля, а тарифы на авто – до 10%. В обмен Британия согласилась ускорять прохождение американских товаров через свою таможню и снижать барьеры для агро- и промышленных товаров из США.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Британию отказаться от инвестиций в возобновляемую энергетику и активнее развивать нефтедобычу в Северном море.

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    4 июня 2025, 10:15 • Новости дня
    Грузия потребовала от ЕС «вернуться в рамки европейских ценностей»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о том, что «настало время, чтобы заинтересованные Грузией некоторые представители ЕС действовали по отношению к ней в рамках европейских ценностей», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Этот базовый тест пока не сдан», – сказано в опубликованном 4 июня открытом письме председателя парламента Грузии постпреду Евросоюза Павлу Херчинскому.

    По его словам, «налицо тревожная данность, когда имя ЕС и его финансы используются для разжигания ненависти, насилия и ее пропаганды».

    Шалва Папуашвили выражает «глубокое разочарование» тем, что миссия ЕС публично не осуждает кампании по оскорблению и агрессивных нападок в отношении представителей властей страны и членов парламента со стороны «индивидов, которые финансируются Евросоюзом и странами-членами объединения».

    Также он выражает «сожаление» «бездействием миссии ЕС» на этот счет, что, по его мнению, «зажигает зеленый свет» для радикалов.

    Шалва Папуашвили приводит факты нападения радикалами, финансируемыми ЕС, на депутатов «Грузинской мечты» Ираклия Заркуа и Мариам Лашхи, а также съемочную группу телекомпании «Имеди».

    По мнению председателя парламента Грузии, молчание со стороны ЕС по отношению к таким фактам «вызывает рост политической поляризации» и «угрожает грузинской демократии».

    Шалва Папуашвили отмечает, что действия радикалов «близки к экстремизму».

    Также, по его словам, финансируемые Евросоюзом грузинские НПО отказываются признавать легитимность всенародно избранных властей Грузии.

    Ранее стало известно, что доверие граждан Грузии к Евросоюзу беспрецедентно снизилось за год – с 66 до 49%, об этом свидетельствуют данные весеннего опроса «Евробарометра», которые публикуют грузинские СМИ.

    Грузинские власти усомнились в квалифицированности и дружественном отношении к стране постпреда Евросоюза Павла Херчинского, который заявил, что «ЕС должен активно работать над санкциями против грузинских руководителей».

    Ранее Шалва Папуашвили заявил, что постпред ЕС в Грузии Павел Херчинский отказался дистанцироваться от финансирования экстремистских, фашиствующих неправительственных организаций в Грузии.

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    5 июня 2025, 11:20 • Новости дня
    Грузия обвинила Францию в предпочтении «брежневской демократии»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уличил Францию в «брежневских предпочтениях» в связи с решением мэрии Нанта заморозить подписанное в 1979 году соглашение об установлении побратимских отношений с Тбилиси из-за якобы проблем с демократией в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Тбилиси и Нант – побратимы с 1979 года. Тогда Грузия была в составе СССР, которым управлял Генсек Леонид Брежнев. Видимо, в мэрии Нанта решили, что брежневская Грузия была более демократичной, чем нынешняя», – сказал он.

    «Такие подходы несерьезные, хотя это неудивительно, так как посольство Франции в Грузии финансирует лидеров (саакашвилевского) «Единого национального движения, которые выделяются экстремистскими заявлениями и называют власти Грузии нелегитимными», - отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    «В условиях, когда посольство Франции финансирует экстремизм и платит деньги лидерам «Национального движения», Нант принимает такие решения, предпочитая брежневскую демократию», – сказал Шалва Папуашвили.

    Ранее Польша и Франция косвенно подтвердили участие своих граждан в акциях радикалов в Тбилиси.

    Посольство Франции решило оплатить исследование «тоталитарного режима» на родине Сталина.

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    5 июня 2025, 13:23 • Новости дня
    Посол США в Грузии неожиданно ушла на пенсию
    Посол США в Грузии неожиданно ушла на пенсию
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Американский посол в Грузии Робин Данниган неожиданно покинула свой пост. В четверг посольство распространило ее заявление о «личном решении уйти на пенсию». Отмечается, что США ее не отзывали, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Посол отметила, что покинет Тбилиси в июле, а до этого «неустанно будет трудиться над укреплением отношений двух стран».

    Данниган более 30 лет проработала дипломатом.

    В мае в интервью газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе не исключил, что Данниган покинет свой пост, как это сделала на Украине Бриджит Бринк, также ушедшая в отставку с поста главы американской дипмиссии.

    Ранее в Тбилиси обвинили посольство США в том, что оно скрывает послание президента этой страны Дональда Трампа грузинскому коллеге Михаилу Кавелашвили с пожеланиями развивать сотрудничество.

    Власти Грузии высказали недовольство послом США из-за необъективных оценок акций протеста.

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    5 июня 2025, 12:41 • Новости дня
    Власти Грузии собрались объяснить ЕС «настоящие европейские ценности»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия заявила о наставшем моменте для объяснения Европе подлинной сути европейских ценностей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Председатель парламента Шалва Папуашвили сказал, что «настал момент для того, чтобы начать объяснять, что такое настоящие европейские ценности, так как, к сожалению, некоторые группы или политики (в Европе) учат грузин уму-разуму».

    По его словам, «приходится напоминать, что здесь не школьники, которым нужно сдавать экзамены».

    «Народ Грузии достаточно сдал всевозможных экзаменов своей независимостью и суверенитетом», – подчеркнул Шалва Папуашвили.

    «Выслушивать критику – это европейская ценность, это европейское правило. Но когда слышат от нас критику, то встают в позу обиженных», - отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Напоминаю всем в Европе, в том числе некоторым в Евросоюзе, что мы всегда говорим фактами. Например, когда из европейского бюджета финансируют экстремизм, пропаганду, – заявил он. – У нас на все  есть доказательства».

    Также он обвинил часть аккредитованных в Грузии послов ЕС в нарушении Венской конвенции участием во внутриполитической жизни.

    «Часть послов конфликтует с правительством Грузии, которое избрано народом. У них буквально личная неприязнь к властям», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, иностранные дипломаты окружают себя кругом избранников, «которых только и считают за народ Грузии, что противоречит стандартам профессиональной этики».

    Шалва Папуашвили отметил, что эти дипломаты «копируют послания радикальной оппозиции Грузии».

    «Тогда пусть эти послы, которые заняты нападками на народ Грузии, терпят критику в свой адрес», – заявил он.

    Шалва Папуашвили назвал своей функцией «разоблачать этих дипломатов, стыдить их».

    «В карманах паспорт Евросоюза, но больше ничего из европейских ценностей в их поведении», – заявил он.

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    5 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    В Грузии обвинили экс-посла США в провале дипломатической миссии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший американский посол в Грузии Робин Данниган не предпринимала шагов для укрепления отношений двух стран, заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Главная обязанность посла – укреплять двусторонние отношения, искоренять недопонимания, если таковые возникают. К сожалению, посол Данниган не смогла это сделать, не предприняла должных шагов для улучшения отношений США и Грузии», – сказал парламентарий.

    По его словам, «под занавес своей миссии Данниган вообще сделала непонятный шаг, не обнародовав письмо президента США Дональда Трампа своему грузинскому коллеге Михаилу Кавелашвили».

    «Вероятно, она продолжала в своей работе линию прежней администрации Белого дома и могла быть под давлением «глубинного государства», – предположил Шарманашвили.

    Его коллега по парламентскому большинству Ираклий Заркуа заявил, что «Робин Данниган не внесла позитива в отношения США и Грузии».

    По его словам, «Грузия готова к партнерству с США с учетом своих национальных интересов».

    Член движения «Сила народа» Зураб Кадагидзе заявил, что «отставка Данниган может быть первым шагом к перезагрузке двусторонних отношений».

    «Кто будет следующим? Постпред Евросоюза?» – задался вопросом этот политик из оппозиционного движения.

    Ведущий телеканала PosTV Шалва Рамишвили пожелал, чтобы вслед за Данниган пост покинул посол Германии в Грузии Петер Фишер, регулярно критикующий правительство Грузии.

    Посол США в Грузии Робин Данниган 5 июня неожиданно покинула свой пост. Отмечается, что США ее не отзывали. Посол отметила, что покинет Тбилиси в июле, а до этого «неустанно будет трудиться над укреплением отношений двух стран». Она проработала дипломатом 30 лет.

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