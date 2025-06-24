Кто и зачем тайно втыкает шприцы в юных француженок

Tекст: Валерия Вербинина

Во Франции существует традиция широко отмечать 21 июня Всемирный день музыки большим количеством выступлений, в том числе бесплатных, которые нередко разворачиваются на свежем воздухе. Однако такого рода события в последнее время стали для стражей порядка источником головной боли – и не только из-за проблем с карманниками и периодически вспыхивающими на окраинах массовыми потасовками и попытками применения холодного оружия.

Так, после недавнего праздника в полицию обратилось 145 человек с жалобами на уколы шприцами, которые им наносили в толпе неизвестные лица. Речь идет о разных случаях по всей Франции, которые по-разному закончились для жертв – кто-то отметил лишь наличие укола, кому-то стало дурно, кому-то потребовалась госпитализация.

В таких случаях больницам предписано производить соответствующие экспертизы, и не всегда были определены вколотые вещества – возможно, не всегда они присутствовали. Но сама ситуация не может не настораживать, учитывая тот факт, что нестерильный использованный шприц может стать источником заражения любой инфекцией, вплоть до ВИЧ.

«Я почувствовала острую боль в левой руке. Не прошло и минуты, как я упала на свою подружку», – с содроганием рассказывает 22-летняя студентка юридического факультета Клеманс, которая чуть не стала жертвой преступников. Началось все с того, что юная парижанка, как и тысячи других людей, пришла с подружками потанцевать и отметить Всемирный день музыки в субботу вечером. Вместе с друзьями она выбрала Шатле, где гремели диджейские сеты и вообще должно было быть очень весело. Однако вскоре приятный вечер превратился в кошмар.

«В тот миг я просто ощутила острую боль, но я не видела, кто сделал это со мной – людей вокруг было слишком много», – удрученно призналась молодая женщина. В какие-то доли секунды она потеряла сознание, но ей очень повезло, что друзья оказались рядом. Они вытащили ее из толпы и вызвали скорую помощь. В итоге Клеманс оказалась в больнице. Неизвестный, личность которого правоохранительные органы до сих пор пытаются установить, ввел ей анестетик.

И таких случаев множество по всей Франции. В одном только сравнительно спокойном провинциальном Метце было отмечено 17 жертв, которые попали в больницы после того, как их укололи в толпе. Возраст пострадавших колеблется от 14 до 20 лет.

Данные с камер видеонаблюдения позволили вычислить двух преступников, которые в итоге были задержаны, но их пришлось отпустить, так как чудесным образом у одного оказалось слишком слабое здоровье, чтобы находиться под арестом, а против другого не нашлось достаточных доказательств. В Нанси после музыкальных празднований в больницы обратилось 13 человек, в итоге не был задержан ни один подозреваемый.

В Монпелье после жалобы молодой девушки на то, что ее укололи в толпе, был арестован гражданин Бангладеш, который находится на территории Франции незаконно и входит в категорию так называемых OQTF (лиц, которые обязаны покинуть территорию страны). При нем нашли пустой шприц.

Продолжение истории в описании французских СМИ умиляет: «будучи задержанным, подозреваемый заявил, что он просто танцевал на площади. Жертва, со своей стороны, не смогла подтвердить, был ли он именно тем, кто уколол ее. В отсутствие каких-либо убедительных доказательств на данном этапе мужчина был освобожден до результатов тестов, которые определят, были ли в его шприце какие-либо вещества, связанные с предполагаемой инъекцией».

А вот, пожалуйста, небольшой городок Сен-Мор-де-Фоссе: пять жертв от 13 до 17 лет, которые после уколов страдали от головокружений, головной боли и приступов тошноты. Отметить Всемирный день музыки на площадь и улицы города вышли более 10 000 человек. Никто в итоге не был задержан, но местная прокуратура обнадежила, что расследование продолжается.

Едва ли не самым громким стал случай с уколами в Лионе, где толпа набросилась на двух алжирцев, которых сочла преступниками. Потребовалось вмешательство полиции, применившей слезоточивый газ, чтобы унять страсти.

Преступления с использованием уколов появились не вчера. К примеру, одно время СМИ много писали о так называемом наркотике изнасилования на свидании. После укола этим веществом жертвы часто теряют сознание, что делает их легкой добычей для насильников и грабителей, а придя в себя, не могут ничего вспомнить. Основной категорией жертв в этом виде преступлений стали молодые женщины. И именно молодые женщины составляют большую часть жертв в нынешней эпидемии варварских или диких уколов, как их называет французская пресса.

Еще в 2022 году Le Point сообщал о нездоровой тенденции к подобного типа уколам во время музыкальных фестивалей, а также в ночных заведениях. На тот момент полиция зарегистрировала жалобы от 1098 человек в разных местах Франции, но меры, принятые ею, выглядят не слишком впечатляюще. Был арестован лишь один нелегал-тунисец лет 20 и два гражданина Турции, у одного из них нашли шприцы и неназванное вещество.

В то время журналисты настойчиво намекали, что речь идет о некой форме массового психоза, который разразился на фоне известий о подобных происшествиях в Великобритании. Причем британская Би-би-си тогда привлекла аж целого эксперта, который разъяснил, что для того, чтобы уколоть человека, требуется недюжинная сноровка, к тому же когда речь идет о том, чтобы уколоть человека в одежде, который еще и находится в движении, это сложно осуществить. Одним словом, ничего такого нет, а если и есть, то это единичные случаи, и нечего зря беспокоиться по пустякам.

Прошло несколько лет, и выяснилось, что то, что пытались выдавать за частные случаи, развилось в волну преступных действий, которые как минимум имеют хулиганскую подоплеку, а как максимум способны причинить серьезный вред здоровью. И хотя французские СМИ стараются не акцентировать внимание на особенностях личностей подозреваемых, выводы напрашиваются сами собой. Обычно упоминаются нелегалы и мигранты.

Кроме того, из некоторых подробностей можно сделать вывод, что зачинщиками в ряде случаев являются несовершеннолетние, к которым французские законы чрезвычайно снисходительны.

И хотя французские СМИ пишут, что «феномен (волны уколов) на данный момент не получил четкого объяснения», это не так, потому что однотипные повторяющиеся преступления, по итогам которых никого или почти никого не задерживают, возникают в условиях вакуума законов. Иными словами, речь идет о полной безнаказанности: наполнил шприц анестетиком, подошел в толпе к незнакомой девушке, уколол ее и быстро удалился. Или взял пустой шприц, уколол кого-нибудь и исчез, а шприц выбросил. Даже при наличии камер наблюдения, как показала практика, преступнику можно ничего не опасаться, потому что собственно укол в толпе можно провернуть незаметно, и никакая камера тут не поможет.

И хотя очередные эксперты, призванные оправдать бездействие полиции и властей, пытаются убеждать публику, что, мол, в большинстве случаев особого вреда здоровью не случилось, так что вроде как типа и волноваться не о чем, это значит, что преступления будут продолжаться. Потому что безнаказанность приводит только к росту криминала. И это среди прочего значит, что отныне любое событие с большим количеством зрителей во Франции потенциально опасно для всех, кто пожелает туда прийти – кроме, само собой, преступников со шприцами наготове.