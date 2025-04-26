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    26 апреля 2025, 10:15 • В мире

    «Мировое правительство» сворачивает эксперимент со сменой пола

    «Мировое правительство» сворачивает эксперимент со сменой пола
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Правительство Великобритании вслед за верховным судом страны изменило свою позицию о том, кого считать женщинами. Это возвращение к норме далось британским властям непросто, зато имеет категоричный характер, как будто свой окончательный вердикт по «гендерным войнам» вынесло мировое правительство.

    После долгих лет тяжелых сомнений премьер-министр Великобритании Кир Стармер наконец-то определился с тем, кого он считает женщинами. «Женщина - это взрослая особь женского пола», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. На Даунинг-стрит подтвердили, что эта позиция скорректирована относительно той, которая была у премьера раньше.

    В марте 2022 года еще не премьер, но уже лидер Лейбористкой партии Великобритании заявлял в интервью The Times, что, по его мнению, «трансгендерные женщины - это тоже женщины». И это, мол, не только его мнение: «таков закон».

    В интервью Daily Mail он в то же время уклонился от ответа на вопрос, существуют ли женщины с мужскими половыми органами.

    Три месяца спустя журналисты все-таки приперли Стармера к стенке, и он заявил, что у 99.9% женщин нет пениса. Оставшиеся 0,1% продолжали вносить неопределенность.

    Но марте 2024-го политик неожиданно высказался против того, чтобы женщиной можно было считать себя просто «по желанию», как сам же и предлагал в 2022-м. «Мы очень четко изложили свою позицию», - добавил Стармер.

    Британцам надо отдать должное: люди это пусть неприятные, но остроумные. Год от года донимать одного из ведущих политиков страны вопросом, существуют ли женщины с пенисом, могут только они, - наследники Бенни Хилла и коллектива «Монти Пайтон», который на тему транс-переходов шутил еще в 1970-х годах:

    женщина, рожденная мужчиной, имеет право родить ребенка. Родить не может, но право такое имеет.

    Однако происходящее теперь не только лишь шутка. Не США, а именно Великобритания стала тем местом на Западе, где гендерные беснования приняли откровенно враждебную к обществу форму, причем полигоном для эксперимента в духе Джорджа Сороса оказалась Шотландия, когда к власти пришел крайне своеобразный политик по имени Хамза Юсаф.

    Будучи мусульманином с корнями в Пакистане, он при этом возглавлял правящую Шотландскую национальную партию, выступающую за выход из состава Великобритании. Юсаф хотел переселить в Шотландию всех жителей Сектора Газа и узаконить смену пола детьми за счет государства без разрешения родителей. То и другое ему в итоге запретил суд в Лондоне, но уголовную ответственность за «трансфобию» шотландский парламент все-таки ввел.

    Новый закон предусматривал наказание даже за «мисгендеринг». Это когда бородатый мужик требует применять к нему местоимения женского рода, а вы его требования игнорируете. То есть накажут не того, кто навязывает свою психопатию другим, а того, кто оказывается играть с биологией в подобные игры.

    Одной из первых жертв закона должна была стать его горячая противница и самый известный в мире житель Шотландии - Джоан Роулинг. «Новое законодательство открыто для злоупотреблений со стороны активистов, которые хотят заставить замолчать тех из нас, кто говорит об опасностях ликвидации однополого пространства для женщин и девочек», – написала она тогда посте, прикрепив к нему фотографии мужчин-насильников, которые совершили трансгендерный переход, чтобы попасть в женскую тюрьму, где продолжили насиловать.

    Свою борьбу за право считать женщинами только тех, кто женщиной родился или хотя бы смени пол хирургическим путем, Роулинг ведет уже давно. Поэтому была на прицеле у активистов, которые называли ее «косплеером женоненавистнической мужской фантазии о том, что такое женщина». Они действительно попытались посадить автора Поттерианы по новому закону. Однако полиция демонстративно отказалась арестовывать Роулинг, ответив активистам в духе «когда убьют - тогда и приходите», а потом правительство Хамзы Юсафа опрокинул коррупционный скандал, и актуальность проблемы как-то спала.

    Теперь англосаксонская элита ставит точку - не бывает женщин с пенисами. И дело тут не в позиции Стармера, а в решении верховного суда страны по вопросу о том, что считать сменой пола.

    Вердикт был вынесен около недели назад, став финалом судебного противостояния между властями Шотландии и группой активистов For Women Scotland, которую поддерживает Роулинг. Британцы по-прежнему могут получить государственный сертификат об изменении гендера, но это не равносильно смене пола в юридическом смысле. Иными словами - «женщин с пенисами» в женских школах, командах и тюрьмах Британии больше не будет.

    Это перекликается с той политикой, которую проводит в США команда Дональда Трампа. Однако британское правительство возглавляют левые, которые второго пришествия Трампа пытались не допустить и даже отправили в Америку группу политтехнологов для работы на Камалу Харрис.

    Прежде Стармер высказывался в том духе, что женщинами нужно считать тех, кто сам считает себя женщинами, а позицию свою изменил совсем недавно - незадолго до вердикта верховного суда, о котором, возможно, знал. В прошлом нынешний премьер - главный королевский прокурор, «законник», так что с последним словом судебной системы спорить не станет.

    А это значит, что те, кто пытался стереть границу между биологическими полами, проиграли.

    Популярная в Рунете шутка про «вашингтонской обком» подразумевает, что ЦК англосаксов и «мирового правительства» по-прежнему находится в Лондоне. Если в этой шутке есть хоть доля правды, то верховный суд Великобритании - это орган именно ЦК, а Стармер всего лишь временщик, который гнется и будет гнуться вместе с линией партии.

    В России от англосаксонского ЦК не ждут ничего хорошего ни для себя, ни для мира уже на протяжении столетий, - и редко в этом смысле ошибались. События последних трех лет наглядно показали, что Лондон враг пускай не всемогущий, но упорный, коварный и подлый, а суждения его властей провоцируют чувство противоречия: если британцы за, то мы, пожалуй, против.

    Однако даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время, вот и Биг Бен наконец-то показал. Если англосаксонское ЦК отказалось от трангендерного эксперимента и, фигурально выражаясь, отрезало у женщин пенисы, даже самая искренняя ненависть к Британии и крепкая вера в подлость ее властей не должны провоцировать к тому, чтобы пришивать их обратно. 

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