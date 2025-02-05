Французское государство склоняет сограждан к грязному

Tекст: Валерия Вербинина

Растущее недовольство французов, чьи счета за воду и электроэнергию пухнут как на дрожжах, вынуждает власти искать способы это недовольство уменьшить. Однако речь вовсе не идет о снижении коммунальных тарифов. Оказалось, что заботящаяся об интересах граждан власть лишь может подсказать, что надо меньше жечь свет и реже включать воду. Потому что, например, частая стирка – баловство, и от нее ничего хорошего быть не может. И нет, это вовсе не шутка.



Во Франции организация с внушающим почтение названием «Агентство по охране окружающей среды и экологическому переходу» (ADEME) выпустила рекомендации о том, как часто следует использовать воду. Всего несколько месяцев назад она же разродилась целым списком полезных советов о том, как сэкономить на электричестве и отоплении. К примеру, надо не мешать естественному свету проникать в помещение снаружи, отказаться от использования темных или толстых абажуров, а постиранное лучше сушить не в сушилке, а естественным образом.

Теперь же более всего агентство ополчилось на стиральные машины, которые безрассудно отказываются стирать одежду в ложке воды, как не в себя потребляют электричество и к тому же, как внезапно выяснилось, загрязняют планету. Каждая стирка – подумать только – приносит в этот хрупкий мир до 700 тыс. частиц микропластика, а французы в среднем стирают около 200 раз в год. Чтобы постирать шесть килограммов вещей, нужно в среднем 50 литров воды. Новаторское предложение агентства можно резюмировать следующими словами: зачем стирать часто, когда можно стирать реже?

Исключение эксперты согласились сделать только для трусов, которые все-таки надо стирать каждый день. Но вот лифчик можно надевать семь раз до новой стирки, пижаму носить неделю, спортивную одежду надевать около трех раз, 4-5 дней не стирать топ из хлопка, платье надевать 4–6 раз, 10–15 дней не стирать шерстяной свитер и носить джинсы 15–30 дней подряд, опять-таки не прибегая к стиральной машине.

Собственно говоря, можно даже стирать вручную, уверяют эксперты, и вовсе не обязательно прибегать к стиральной машине. Также они рекомендовали проветривать вещи, чтобы, опять-таки, нужно было реже их стирать.

Очевидно, экспертам невдомек, что некоторые запахи от проветривания никуда не деваются, а ручная стирка в принципе подходит далеко не для всех вещей и, кроме того, не самым лучшим образом отражается на коже рук. Зато знатоки уже успели подсчитать, что следование советам агентства позволит сэкономить за год до 2500 литров воды на семью, а также электричество. Плюс срок службы вещей должен увеличиться, так как частая стирка влияет на их цвет, а некоторые вещи к тому же могут садиться или, наоборот, растягиваться.

Чтобы убедить французов реже стирать, подключили такие популярные телеканалы, как TF1 и RMC. «Слишком много стирки вредит нашей одежде, нашей коже и нашему кошельку, – RMC с ходу берет быка за рога. – Мы привыкли слишком часто стирать одежду, потому что мы ее носили, а не потому, что она стала грязной». На некоторое послабление могут рассчитывать разве что те счастливцы, которые «страдают экземой» или «повышенным потоотделением». Им в виде исключения разрешено стирать так часто, как они привыкли.

Судя по всему, французы настолько опешили от уготованного им счастья неделями ходить в одних и тех же джинсах, что СМИ пришлось успокаивать обывателей. Мол, если вам неприятна мысль о том, чтобы стирать реже, начните с того, чтобы использовать меньше порошка. И вообще покупайте экологичный порошок, который не вредит ни здоровью, ни окружающей среде.

Также рекомендуется все же стирать новую одежду, особенно ту, которая вступает в контакт с кожей, потому что при производстве могут использовать до 1 тыс. химических продуктов, иные из которых способны вызывать аллергические реакции или просто быть не слишком полезными. Менее рискованной считается одежда из натуральных материалов, таких как шерсть или хлопок. Очевидно, эксперты, которые это утверждают, не в курсе, что аллергия на шерсть является довольно частой, и красители тут вовсе ни при чем.

Как это нередко бывает, коса нашла на камень, и в данном случае агентство схлестнулось с адвокатом Шарлем Консиньи, который вообще выступает за то, чтобы закрыть ADEME и таким образом сэкономить миллионы, которые на данную структуру тратятся. В резкой форме Консиньи дал понять, что советы агентства могут иметь хоть какую-то пользу «для безмозглых» пользователей соцсетей, которые постоянно постят свои фотографии в разной одежде и все время ее стирают. У них действительно присутствует тенденция стирать слишком часто вещи, которые в этом не нуждаются. Но обычным людям такие советы ни к чему.

Вообще французов – даже несмотря на их любовь к экономии – покоробило, что им пытаются под надуманными предлогами навязать необходимость ходить в грязной одежде.

Комментарии французов – пользователей соцсетей и посетителей сайтов – кипят возмущением. «Надевать лифчик семь раз, не стирая его? – негодует парикмахерша Элен. – Брр, какой кошмар! Мне приходится менять его через три дня, это же нижняя одежда, которая находится в постоянном контакте с кожей».

«Не надо преувеличивать, если вы будете носить 15–30 дней на работу одни и те же штаны без стирки, я вам даже не скажу, что я стану об этом думать, – заметила Марисса. – Я считаю, 2-3 дня поносить, и это максимум. Прежде всего, они начинают пахнуть, и когда вы их трогаете, ясно, что они грязные».

«Скоро нас заставят стирать белье в реке»,

– съязвила Жоселин, выражая общую мысль. Собственно говоря, стиральная машина стала сравнительно недавним завоеванием цивилизации. До нее стирка была неприятной и тяжелой работой. И теперь оказывается, что надо меньше пользоваться стиральной машиной, которая так облегчает жизнь, просто потому, что это слишком дорого и, как утверждается, вредит природе.

Независимый портал Boulevard Voltaire провел небольшое расследование о том, чем на самом деле является это агентство с солидным названием, которое учит французов, как им жить. Оказалось, что это государственная структура, в которой трудятся более 1000 человек и которая имеет 17 филиалов в регионах, представительства и т. д.

Формально за год на агентство уходит всего лишь 140 млн евро, но само оно распоряжается весьма внушительными суммами – и, поскольку его пытаются постоянно атаковать на разных уровнях, вынуждено без остановки имитировать бурную деятельность. К примеру, какое-то время тому назад оно с привлечением экспертов всерьез рассуждало о том, что экологичнее – кебаб или бургер.

Но еще не все темы охвачены, и для деятельности агентства существует непаханое поле вопросов. Прикрываясь экологией, можно генерировать все, что угодно. Включая указания о том, сколько раз взрослые самостоятельные люди должны стирать свои вещи.