Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

Tекст: Станислав Лещенко

В литовском правительстве считают, что нашли способ возродить экономику страны: нужно привлечь в Литву как можно больше западных производителей оружия. С этой целью в апреле прошлого года Сейм государства принял поправки, позволяющие крупным оружейным концернам начать строительство заводов на литовской земле. В частности, установлен порядок, при котором строительство крупных проектов военно-промышленного комплекса можно начинать и без разрешения со стороны литовских самоуправлений.

Поправки принимались специально ради немецкого концерна Rheinmetall, который задумал создать свое предприятие в окрестностях местечка Байсогала (Радвилишкский район) на севере страны. Как считают в Вильнюсе, это своего рода «пилотный» проект, за которым должны последовать другие аналогичные.

Завод по производству боеприпасов стоимостью 260-300 млн евро возводится на площади 340 га. Планируется, что он будет производить десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в год. Объявлено, что немецкий концерн намерен создать на будущем заводе не менее 150 новых рабочих мест.

Также стало известно, что Rheinmetall намерен создать в Литве центр по производству зарядов для боеприпасов. «Практически для каждого боеприпаса требуется несколько таких модульных зарядов. Таким образом, 75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и около полумиллиона таких модульных патронов будут производиться здесь», – заявил по этому поводу президент Литвы Гитанас Науседа.

В свою очередь глава Rheinmetall Армин Паппергер сказал, что это будет более крупная инвестиция, чем стартовавшее в Байсогале строительство завода боеприпасов – более 400 млн евро. По словам Паппергера, новый завод будет производить около 2 тыс. тонн пороха в год: «Это будет крупное химическое предприятие».

Заводом по производству зарядов будет управлять совместное предприятие Rheinmetall и литовской компании. То есть это окажется та же модель, что и в случае завода в Байсогале: 51% акций будет принадлежать немецкому концерну, а остальное литовцам. Не исключено, что со временем Rheinmetall построит в Литве и свой третий завод.

По словам Науседы, он обсудил с гендиректором Rheinmetall Армином Паппергером возможности сотрудничества в сфере производства беспилотников. Науседа подчеркнул важность наличия в Литве всей производственной «цепочки» такого рода. «Если мы сможем производить боеприпасы независимо от внешних поставщиков, это совершенно другой уровень стратегической независимости Литвы. Мы к этому стремимся», – говорит глава государства. По словам Науседы, поскольку Германия выполняет свои обещания по поводу размещения на литовской земле бригады бундесвера, она тем самым доказывает, что является партнером, которому можно доверять.

Однако не все в Литве рады такому строительству – особенно среди жителей тех мест, где будут расположены эти заводы. Их недовольство можно понять. Во-первых, само по себе соседство большого производства такого рода – дело небезопасное. Во-вторых, госпропаганда внушает населению, что «Россия и Белоруссия могут напасть на Литву в любую минуту». А в случае начала боевых действий военный завод, находящийся поблизости от российских и белорусских границ, станет первейшей целью для бомбежек и ракетных ударов. То есть

жить рядом с ним – все равно что соседствовать с гигантским пороховым погребом.

«В случае военных действий этот завод моментально разбомбят – российская и белорусская границы практически рядом, – подтверждает в беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. – Однако дельцы в Rheinmetall умеют считать деньги и не станут вкладываться в крупные производственные объекты там, где, по их мнению, им грозит опасность. Другими словами, немцам нужно присутствие в Литве, но в «нападение России», о чем каждодневно трубит тамошняя пропаганда, они не верят».

Литовские власти с самого начала дали понять, что будут рассматривать возможные протесты в качестве «козней Москвы». Кроме того, жителей Байсогалы пытались задобрить посулами о том, что приход германского концерна позволит создать в стране новые рабочие места.

Такой подход вполне оправдан: сейчас Байсогала – одно из беднейших местечек страны. Но на всякий случай байсогальцев с самого начала выключили из процесса обсуждения. 10 июля 2024-го правительство присвоило заводу Rheinmetall (он получил название Lithuanian Center of Excellence for Ammunition) статус «проекта, обеспечивающего нужды национальной безопасности и обороны» – что позволило избежать соблюдения требуемых по закону формальностей, вроде обсуждения с жителями Байсогалы, хотят ли они, чтобы рядом с ними развернулось военное производство.

Литовские СМИ начали пропагандистскую кампанию, стараясь внушить, что отныне байсогальцы довольны и не возражают против присутствия завода Rheinmetall. Портал Delfi.lt пишет, что теперь местные жители надеются на появление хорошо оплачиваемых рабочих мест. Они надеются и на улучшение вконец обветшавшей инфраструктуры, на асфальтирование дорог.

Приводятся слова местных жителей, которые считают, что те, кто против завода – люди «советского покроя», и им за таких стыдно. Пенсионеры Ванда и Римантас как под копирку повторяют: «Это к лучшему, мы будем в безопасности, появятся рабочие места. В Зокняй есть аэродром НАТО, мы надеемся на безопасность в Байсогале».

СМИ описывают, что городок стал красивее уже сейчас: к приезду солидных немецких господ приводят в порядок дворы, облагораживают аллеи. При этом приезжие журналисты признают, что молодежи в городке не видели: все эмигрировали.

Когда-то в советские времена население Байсогалы приближалось к 3 тыс. человек, а сейчас осталось почти вдвое меньше. С 1956 года городок славился тем, что на его территории находился мощный институт животноводства, открытый советской властью. При институте имелось большое экспериментальное хозяйство, разветвленная инфраструктура. Сейчас этот институт дышит на ладан. Именно на его бывших землях как раз и расположится завод Rheinmetall.

В происходящем чувствуется какой-то запредельный цинизм: литовское независимое государство за тридцать лет довело глубинку до полного упадка. Рабочих мест почти не осталось, люди не живут, а прозябают; те, в ком сохранилось сколько-то энергии и пассионарности, Литву покидают.

По сути, полноценная жизнь в этом государстве сохранилась лишь в Вильнюсе и нескольких других крупных городах. «Работаем на полставки, зарплаты маленькие. Рабочих мест нет: есть больница, пожарная часть, центр культуры», – рассказывают пожилые жители Байсогалы Римантас и Ванда. И вот теперь этим людям, родной край которых доведен до самого плачевного состояния, навязывают «процветание» в виде немецкого военного завода.

Однако открыто против завода Rheinmetall высказываются главным образом пенсионеры, которым особенно нечего терять. Например, одна байсогальчанка опасается, что из-за завода увеличится экологическое загрязнение. «Я считаю, что будет хуже. Вода уже будет не такой хорошей, как сейчас», – пояснила эта женщина. А пенсионер Стасис сказал, что хотя ему лично все равно, многие его знакомые «боятся – а вдруг взорвется».

Максим Рева рассматривает происходящее, как злую иронию судьбы.

«Размещение в Литве бригады бундесвера на постоянную дислокацию, строительство там заводов Rheinmetall показывает, что немцы рассматривают эту землю, как объект своей мягкой колонизации; они постепенно делают ее своим протекторатом. Между тем Великое княжество Литовское, от которого любит выводить свое происхождение современная Литовская Республика, тем и славилось, что сумело, в отличие от современных латышей и литовцев, остановить натиск тевтонских рыцарей. Средневековые литовские князья Миндовг, Гедимин, Ягайло, Кейстут и Витовт, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам», – резюмирует Рева.