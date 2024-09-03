Турция сделала хитрый жест в глобальной игре с Россией

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, сообщает Bloomberg. По мнению агентства, Анкара таким образом хочет «выстроить альянсы за пределами Запада», а также стремится «усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников». Проще говоря, диверсифицировать свои международные контакты.

«Турецкое руководство понимает, что мир меняется. Мир Запада в том виде, в котором он был, подходит к концу. Поэтому нужно не отставать от прогресса в области международных отношений и поддерживать отношения с формирующимся не-Западом», – объясняет газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, завотделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

И с этой точки зрения БРИКС – конечно, идеальный выбор. Организация, которая (в отличие от ряда региональных форматов) включает сейчас в себя почти всех лидеров коллективного не-Запада. Организация, которая (в отличие от того же ШОС) не сконцентрирована на каком-то конкретном аспекте деятельности, а содержит универсальную повестку.

А главное – организация, которая (в отличие от AUKUS, НАТО и т. п.) не направлена против какого-то конкретного игрока и поддерживает не деструктивный, а конструктивный имидж. То есть не принуждает суверенные страны конфликтовать с третьими государствами.

«Цели БРИКС и Турции с точки зрения многополярности схожи. Анкара заявляет о том, что мир больше пяти (постоянных членов Совбеза ООН – прим. ВЗГЛЯД) и стремится к расширению лидерства стран не-Запада в системе международных отношений. Да, в первую очередь она, конечно, имеет в виду себя, однако в целом эта цель соответствует тем, которые разделяют страны – члены БРИКС», – говорит Владимир Аватков.

Для России турецкий запрос выгоден. «Для нас любой отход Турции от западноцентричных логик априори является позитивным. Он дает больше возможностей по диалогу с Турецкой республикой», – уверен Владимир Аватков.

И все же если говорить о турецком членстве, то это уже более неоднозначная ситуация. Во-первых, БРИКС и без того недавно расширился – с 5 до 10 членов. Во-вторых, каждый новый член – это не только возможности, но и сложности на пути углубления интеграции. В-третьих, Турция все-таки своевольный и интегрированный с Западом игрок. Ее участие в БРИКС (с учетом консенсусного характера решений там) может парализовать развитие организации по ряду направлений.

Однако не исключено, что до воплощения рисков дело не дойдет. И не только потому, что, как не так давно говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, «подавляющим большинством голосов в "десятке" решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза». Но и потому, что у Турции могут быть проблемы с некоторыми нынешними ее партнерами.

«Турецкое двустулье в вопросе отношений с Востоком и с Западом дает Анкаре много возможностей – но также чревато и рядом рисков. Изъявленное желание о вступлении в БРИКС явно не понравится Вашингтону, который и так не слишком доволен все более независимой политикой президента Турции Реджепа Эрдогана», – говорит Владимир Аватков.

Казалось бы, с практической точки зрения вступление Турции в БРИКС никак не мешает американцам. Анкара продолжит выполнять свою функцию в рамках НАТО, продолжит содержать американские базы и выполнять для США ряд функций. Однако с имиджевой и геополитической точки зрения заявка Анкары является серьезным ударом по глобальным позициям Вашингтона.

«Заявка Турции на вступление в БРИКС – очень серьезное геополитическое событие, которое говорит о том, что на планете появился новый центр. Он как кристалл вокруг себя начинает собирать новые государства. Некая альтернативная реальность, где проекты России, Китая и Индии (ШОС, БРИКС и т.п.) набирают популярность. И Турция, которая положила огромное количество сил и средств на вступление в Евросоюз, сейчас делает ставку именно на эту площадку», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По сути, США столкнулись с ситуацией, когда их наиболее суверенные союзники – Саудовская Аравия, ОАЭ и сейчас Турция – перебегают на враждебную площадку. Причем не ситуативно, а в рамках глобального тренда. «Запад перестал быть привлекателен как конфетка для стран Незапада. Они готовы были терпеть его из-за экономических благ, но теперь Запад все больше диктует и все меньше дает. Он концентрируется на идеологии, а никто среди стран Востока не будет тянуться за идеями всевозможных нестандартных, так сказать, ориентаций», – говорит Владимир Аватков.

Но, конечно же, США постараются этот тренд все-таки обратить. По крайней мере, в отношении Турции. Опираться будут как на санкции, так и на работу с людьми.

«Желание вступить в БРИКС – это, скорее всего, инициатива окружения Эрдогана.

И в правящей ПСР, и среди кемалистов, и тем более и националистов отношение к БРИКС достаточно холодное. Кемалисты во многом занимают сегодня про западную позицию для них отход от натовской линии является не очень приемлемым. Что же касается националистов, то они будут готовы рассматривать Незапад как скорее возможность по расширению своего собственного влияния на этих пространствах», – говорит Владимир Аватков.

А БРИКС – это не инструмент расширения влияния одного из членов, а скорее совет директоров, где влияние одних членов цивилизованным образом уравновешивается за счет других. «БРИКС – это совещательная площадка, где страны договариваются не воевать друг против друга, в том числе и экономическими методами», – уверен Андрей Клинцевич.

Возможно, мы видим сейчас со стороны Анкары не настоящую попытку примкнуть к БРИКС, а просто один из элементов хитрого восточного торга, в котором так искусен Эрдоган. Перед нами политический жест, за которым может и не стоять реального содержания – или же это содержание вовсе не то, каким выглядит на первый взгляд. Возможно, в том числе поэтому Сергей Лавров и говорил о «паузе с новыми членами» – и пауза это нужна как раз для того, чтобы дать кандидатам в БРИКС подтвердить серьезность своих намерений. Турция – как раз тот случай, когда эти подтверждения абсолютно необходимы.