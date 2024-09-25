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    25 сентября 2024, 20:15 • В мире

    Слова президента Ирана по поводу СВО содержат тонкий подтекст

    Слова президента Ирана по поводу СВО содержат тонкий подтекст
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Мы не одобряем агрессию России против украинской территории», – заявил недавно избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его слова тем более удивительны, что Запад называет Иран одним из ближайших союзников России и даже утверждает, будто бы Российская армия использует в ходе спецоперации иранские системы вооружений. Что означает в таком случае это высказывание – неужели Иран отворачивается от России?

    «Квартет Хаоса, который угрожает Америке». Так рупор западных глобалистов – издание The Economist – обрисовал взаимоотношения между Россией, Ираном, КНР и КНДР. Госсекретарь США Энтони Блинкен прямым текстом говорит, что Тегеран, Пекин и Пхеньян «подстрекают» Россию в украинском вопросе и помогают ей вести спецоперацию.

    И вот теперь в этом квартете, на первый взгляд, обнаружилась трещина. Такое впечатление создал президент Ирана Масуд Пезешкиан, который на полях Генеральной Ассамблеи ООН раскритиковал Россию и дистанцировался от нее.

    «Мы не одобряем агрессию России против украинской территории… И с момента моего вступления в должность, и до сих пор, насколько я знаю, мы не поставляем и не собираемся поставлять России баллистические ракеты», – цитирует Пезешкиана The Washington Post.

    Эти слова из публикации были подхвачены и растиражированы западными и украинскими СМИ. Иранские молчат – то есть не цитируют, но и не опровергают. Однако делать сенсацию из слов Пезешкиана все-таки не стоит. По нескольким причинам.

    Прежде всего важно то, где он их сказал и в каком контексте. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в тот момент встречался с действующим главой Евросовета Шарлем Мишелем. То есть представителем Евросоюза, с которым иранский лидер пытается нормализовать отношения (такова была его политическая программа на выборах). «Мы готовы сесть с европейцами и американцами за стол переговоров», – говорил Пезешкиан.

    Если внимательно почитать публикацию The Washington Post, то там иранский президент сделал много дипломатических реверансов Западу. Например, обозначил готовность решать вопросы по иранским правозащитникам, сидящим в тюрьмах.

    Вполне логичное поведение для создания переговорной атмосферы – и поддержания некоего образа «президента-реформатора, который противостоит консерваторам и которого не стоит обижать и ослаблять санкциями».

    «Пезешкиан вполне мог сказать это, чтобы понравиться западным коллегам. И не более того. Примерно так же поступает и Реджеп Эрдоган. Просто к выступлениям турецкого президента россияне уже привыкли, а к подобному поведению иранского лидера – нет», – объясняет газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума.

    По сути, для Ирана это уже третий подход к снаряду. Первый раз – с президентом Мохаммадом Хаттами в нулевые годы – он не сработал. Тогда Джордж Буш-младший включил Иран в «ось зла». Второй раз – с президентом Хасаном Роухани в 2010-е годы – все получилось. США в лице президента Обамы заключили с иранцами ядерную сделку.

    Сейчас иранцы пробуют повторить эту же историю для недопущения принятия новых санкций, которые могут ухудшить и без того непростую ситуацию в экономике страны. Ну и также для недопущения втягивания США и Запада в войну против Исламской Республики, которую сейчас пытается спровоцировать своими действиями израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Стоит обратить внимание и на слова «насколько я знаю» в цитате Пезешкиана. Российско-иранское оборонное сотрудничество проходит в основном по линии Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Структуры, которая не подотчетна ни правительству, ни президенту Ирана.

    Если верить западным СМИ, это сотрудничество не только не останавливается, но даже расширяется, включая в себя новых игроков.

    Кроме того, слова президента Ирана в принципе не соответствуют нынешнему уровню взаимоотношений между РФ и Исламской Республикой – и не только по линии КСИР. Отсюда и спокойная реакция Москвы на выступление Масуда Пезешкиана.

    «Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям. И у нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться», – заявил Дмитрий Песков. Москва и Тегеран сейчас близки к подписанию глобального договора о стратегическом партнерстве.

    Наконец, стоит учитывать, что президент Масуд Пезешкиан – отнюдь не главное лицо, принимающее решения в Иране. «Если Пезешкиан сказал нечто подобное или не сказал, но так считает, то надо понимать, что его позиция идет вразрез с позицией Верховного лидера Ирана», – поясняет Аббас Джума.

    Позиция же Верховного лидера – Али Хаменеи – давно известна. Он не только поддерживает СВО, но и считает ее необходимой мерой. «Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», – объясняет Хаменеи.

    Таким образом, иранский президент сказал то, что должен был сказать в том месте и в то время. А иранско-российское сотрудничество (в том числе оборонное) развивается так, как и должно развиваться здесь и сейчас. И никакой трещины в квартете, совместными усилиями разбивающем американскую гегемонию, нет.

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