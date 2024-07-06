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    6 июля 2024, 10:35 • В мире

    Партию Ле Пен оттесняют от власти самыми грязными методами

    Партию Ле Пен оттесняют от власти самыми грязными методами
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Бесчестный сговор». Такими словами один из лидеров французского «Национального объединения» Жордан Барделла описывает методы, которыми Макрон пытается лишить его партию шансов на успех во втором туре выборов в парламент страны. О чем именно идет речь, что придумали макронисты и насколько это действительно может помешать Ле Пен и ее соратникам?

    Первый тур выборов в Национальное собрание Франции завершился уверенной победой ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен и Жордана Барделла. Они получили 33,4% голосов избирателей. На втором месте наспех сколоченная левая коалиция «Новый народный фронт» (ННП) с 27,98% голосов, и лишь на третьем – президентская партия «Вместе». В данной точке исторического процесса французы, судя по всему, сочли, что лучше быть не вместе с Макроном, потому что за его партию проголосовало лишь 20,76%.

    Однако французская система выборов в парламент проходит в два тура. По итогам первого уже избраны 39 депутатов «Национального объединения», 32 депутата от альянса левых, двое – от президентской партии и еще несколько человек, потому что в их округах за них голосовало большинство избирателей (более 50 процентов). А в остальных во втором туре в воскресенье, 7 июля предстоит то, что французские СМИ называют «дуэлью» и «треугольником», то есть состязаться будут несколько кандидатов – два или три (реже больше).

    Как написала сразу после первого тура газета Le Parisien, «во втором туре все еще возможно… Тем более что, помимо классических дуэлей в 190 округах, в 306 будут состязаться за место в парламенте по три кандидата в депутаты. Причем некоторые еще могут снять свои кандидатуры, чтобы противостоять «Национальному объединению». Институт Ipsos по итогам первого тура выстроил прогноз, что партия Ле Пен вместе с союзниками получит от 230 до 280 мест, левая коалиция – от 125 до 165, а президентская партия – от 70 до 100.

    Поскольку приход правых к власти во Франции будет знаменовать крах всей политики Макрона в последние годы, неудивительно, что правящие круги более всего озабочены тем, как бы не допустить партию Ле Пен. Ради этого они готовы идти на союз с кем угодно.

    «Чтобы противостоять «Национальному объединению», пришло время для создания широкой коалиции во втором туре, определенно демократической и республиканской», – заявил Макрон. Ему вторит мэр Парижа, социалистка Анн Идальго, обозначая цель более чем ясно: «Нужно сделать все, чтобы у «Национального объединения» не было большинства в Национальном собрании».

    Разумеется, когда на Западе говорят о демократии, республике и каких угодно ценностях, за кулисами всегда идет работа совершенно иного толка. На практике в результате торгов многие левые претенденты на депутатские кресла сняли свои кандидатуры, чтобы облегчить жизнь выдвиженцам Макрона.

    Публично же представители «Нового народного фронта» заявили, что везде, где их кандидаты в депутаты заняли третье место, а кандидаты от «Национального объединения» первое, ННФ снимает своих кандидатов, чтобы максимально затруднить «Национальному объединению» задачу создать парламентское большинство.

    В результате более 210 округов с «треугольниками», результат которых был не определен, внезапно превратились в округа с «дуэлями». Эта махинация была проделана настолько открыто и беззастенчиво, что Барделла публично объявил о «бесчестном сговоре», а сенатор-республиканец Ле Рюделье предложил проект закона, чтобы положить конец подобным практикам. Но, само собой, никто сейчас не станет прислушиваться к его словам, что «отказ кандидатов от выборов делает демократию нестабильной». Да и времени на то, чтобы обсудить закон и тем более принимать его, нет.

    Как работает данная практика, лучше видеть на конкретных примерах. В регионе Кальвадос левый кандидат снялся с выборов, чтобы облегчить прохождение в парламент бывшего премьер-министра Элизабет Борн. В Туркуэне произошла аналогичная история, чтобы расчистить дорогу министру внутренних дел Жеральду Дарманену. Всего снялись 129 кандидатов левой коалиции, 81 кандидат от макроновской партии и еще несколько человек.

    Обеспечив себе таким образом максимальные шансы протащить своих в парламент, французские власти занялись обработкой общественного мнения. Проправительственные эксперты убеждают избирателя, что при «Национальном объединении» все будет хуже некуда. Голосовать за них нельзя в принципе, а старший Ле Пен, основатель партии, был без пяти минут исчадием ада.

    Целая тысяча французских историков подписали воззвание в Le Monde, призывая французов голосовать против «чудовищной перспективы» прихода к власти крайне правых. До этих выборов про этих историков никто не знал за пределами академических кругов, но теперь они срочно Макрону понадобились. Интересна, кстати, сама цифра, призванная оказать впечатление на обывателя: будь историки действительно чем-то значимым в обществе, их бы не считали, как спички, в таком количестве.

    По крайней мере, французские рэперы оказались в большей цене – песенку против «Национального объединения» записали всего около дюжины музыкантов. В тексте полно знаковых заявлений, в том числе «Жордан, ты труп», и грязных оскорблений в адрес женщин, состоящих в партии.

    Разумеется, рэп под названием No pasaran – лозунгом «Они не пройдут», украденным у сражавшихся против Франко испанских коммунистов – моментально стал хитом. Его обсуждают и делают вид, что это демократично и вполне прилично. Хотя если бы те же рэперы выпустили трек со словами «Макрон, ты труп» и обозвали бы его жену публично теми же словами, которые они применили к Марин Ле Пен, им бы сразу же указали на их место в самой жесткой форме, и одним штрафом они бы не отделались.

    Если историки отправлены обрабатывать интеллигентный электорат, рэп нацелен явно на молодежные слои, которые макронисты прозевали. Долгое время считалось, что «Национальное объединение» – партия не нашедших своего места в жизни мужчин средних лет, тех, кого в США без особых церемоний называют лузерами. Считалось, что ее влияние ограничивается несколькими районами страны с экономически не самой благополучной обстановкой. Это была очень удобная точка зрения – партия маргиналов, которую в любых обстоятельствах можно приводить в качестве отрицательного примера.

    Однако Марин Ле Пен, продвинув молодого и перспективного Жордана Барделла, совершила фактически переворот в коренном электорате, потому что в итоге партией заинтересовалась молодежь. И теперь «Национальное объединение» подошло очень близко к тому, чтобы получить власть.

    «Мне нужно абсолютное большинство», – заявил Жордан Барделла, который всерьез нацелился на пост премьер-министра. Но уже сейчас всплывают прогнозы, что благодаря маневрам властей и союзу с левыми абсолютного большинства партия Барделла не получит. Предполагается, что в округах, где остались по два кандидата, кандидат от президентской партии или от «Нового народного фронта» будет набирать чуть больше – примерно по 53%. Для этого, собственно говоря, все и было предпринято.

    Так или иначе, вскоре будет второй тур, и станет ясно, удастся ли «Национальному объединению» добиться своего или партия Макрона в союзе с левыми все же сумеет удержать власть. В принципе ничего еще не решено, и могут произойти происшествия, которые повлияют на выборы. Например, прямо перед голосованием случится какое-нибудь резонансное событие, которое качнет симпатии избирателей в ту или иную сторону.

    Кроме того, нельзя не отметить, что заказчики песни No pasaran, судя по всему, историю не учили. Иначе они бы знали, что те, кто выдвинул этот лозунг, в итоге проиграли, несмотря на свои громкие заявления. Но это уже совершенно другая история.

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