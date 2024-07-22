Позорное поражение дивизии СС стало гордостью киевского режима

Tекст: Василий Стоякин

На современной Украине битва под Бродами героизируется. Прямо сейчас на Западной Украине вывешены плакаты с напоминанием о 80-летнем юбилее сражения, изображением солдат дивизии «Галичина» и призывом регистрироваться в ТЦК (военкоматах). «Вчера они – сегодня ты», написано на плакатах. Лозунг с пропагандистской точки зрения для киевского режима особенно нелепый, если знать, чем именно эта битва закончилась и сколько солдат дивизии «Галичина» после нее осталось в живых.

Как прошла битва за Броды

Сама по себе эта битва – эпизод Львовско-Сандомирской операции Красной армии, целью которой было освобождение Западной Украины и Восточной Польши. На 1-й Украинский фронт маршала Ивана Конева была возложена задача прорвать оборону немецких войск в районе Тернополя и выйти на государственную границу СССР в районе Львова, попутно окружив немецкую группировку около Бродов.

Немцы ожидали удара именно по Бродам, потому сосредоточили главные силы там. Удар на окружение оказался для командования группы армий «Северная Украина» совершенно неожиданным.

Операция была спланирована и исполнена с непередаваемой грацией разъяренного носорога, в принципе характерной для «Десяти сталинских ударов» – стратегических наступательных операций 1944 года.

Советское наступление началось 13 июля 1944 года. На Рава-Русском (Рава-Русская – пограничный город во Львовской области) направлении уже к вечеру 16 июля немецкая оборона была прорвана на всю глубину. 1-я гвардейская танковая армия вышла на оперативный простор – уже в польской Галичине.

На Львовском направлении немцам удалось предпринять контрнаступление, но результат сражения был уже предопределен. 16 июля 60-я армия пробила в немецком фронте узкую щель, практически игольное ушко – всего четыре-шесть километров, и советское командование загнало туда сразу два асфальтовых катка: 3-ю гвардейскую танковую и 4-ю танковую армии. Вообще так делать нельзя – аналогичный маневр весной 1942 года в районе Вязьмы привел к окружению 33-й армии и гибели ее командующего Михаила Ефремова. Но с тех пор прошло больше двух лет – не той была Красная армия и не тем был уже вермахт.

18 июля немецкий фронт в Галичине был прорван, котел в районе Бродов захлопнулся. Его зачистка продолжалась до 22 июля. Среди уничтоженных в котле восьми дивизий была и «Галичина» (а точнее – 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», так правильно называлось это соединение). По немецким данным, она потеряла 10 115 человек: 98 убитыми, 968 ранеными и 9049 пропавшими без вести. Ирония истории – оказывается, свидомые украинцы научились попадать в котлы еще за 70 лет до Иловайска.

Позже на основе учебных частей дивизия «Галичина» была воссоздана под тем же названием (в 1944 году эта практика приобрела массовый порядок – слишком много частей и соединений только что были тут, а потом куда-то исчезли) и использовалась для борьбы с партизанами в Югославии.

Дивизия «Галичина»

Формирование ваффен-СС дивизии из галицких украинцев началось 28 апреля 1943 года. Само ее появление было связано с особенностями немецкого оккупационного управления.

После начала оккупации территории Западной Украины, которые до 1939 года входили в состав Польши, были возвращены ей. А точнее, их включили в состав немецкого генерал-губернаторства в виде отдельного дистрикта (округа) Галиция. Оккупационный режим тут был мягче, чем на остальной части генерал-губернаторства и тем более чем в рейхскомиссариате Украина, охватывавшем остальные земли УССР.

Немцы осуществляли политику «разделяй и властвуй». В дистрикте они давали больше прав украинцам, чем полякам. При этом у них там имелись добровольные помощники в лице обеих фракций Организации украинских националистов (ОУН*).

Формирование целого воинского соединения из числа украинцев как раз показывало их более высокий уровень по сравнению с поляками. Более того, украинским частям была сделана существенная уступка – разрешено иметь униатских капелланов (вообще в частях СС наличие капелланов не благословлялось).

На этом, правда, уступки кончились – немцы, которые в июне 1941 года пресекли попытку провозглашения во Львове украинского государства, совершенно не горели желанием создавать «украинскую армию». Потому дивизия была именно региональной, а не национальной. Символом ее был не украинский трезуб, а галицкий лев.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер специально приказал: «при упоминании галицкой дивизии я запрещаю говорить об украинской дивизии или украинской народности».

Командовал дивизией бригаденфюрер Фриц Фрайтаг. Вообще весь высший и средний офицерский состав составляли немцы. Кстати говоря, все из них, кто успел, в ходе боев свои части бросили, в результате чего дивизия оказалась просто неуправляемой. О чем и доложил начальству Фрайтаг – естественно, подразумевая низкие боевые качества славянских унтерменшей, а вовсе не бегство офицеров и отсутствие у самого комдива хоть какого-то боевого опыта. Украинских офицеров было очень мало и только три из них командовали батальонами.

Украинским был рядовой и старшинский состав. Вот с ним проблем не было – записываться в дивизию пришли 84 тыс. человек, при том, что набиралось всего 11,5 тыс. (позже, вместе с учебными и вспомогательными частями дивизия была доведена до 17 тысяч).

И тут надо поблагодарить помощников из ОУН. Они, конечно, понимали, что «союзники» их дурят, как раньше надурили с поддержкой создания украинского государства и созданием хотя бы общеукраинской оккупационной зоны. Но уж очень велик был соблазн начать формирование «украинской армии», посодействовать неминуемой победе Германии (а в 1943 году большинство жителей оккупированных территорий не представляли себе, как плохи дела Третьего рейха) и выцыганить хоть какие-нибудь «плюшки». С другой стороны, созданием дивизии занимались активисты ОУН Андрея Мельника, которые конкурировали за молодежь с ОУН Степана Бандеры, в это же время создававшей партизанскую Украинскую повстанческую армию* (УПА*).

С гитлеровцами сотрудничали и те, и другие, но мельниковцы могли пользоваться официальными СМИ и предлагать форму, вооружение и денежное содержание. К тому же внешне все выглядело как восстановление легиона «Сичевых стрельцов», который существовал в армии Австро-Венгрии в 1914-1918 годах, а позже его бойцы вошли в армии УНР и ЗУНР.

Ирония истории

Появление именно на Украине сейчас плакатов, посвященных дивизии «Галичина», не случайно. История повторяется: нынешние ВСУ действительно демонстрируют исключительную преемственность по отношению к тогдашним эсэсовцам.

Те воевали за дистрикт в немецкой оккупационной зоне за невнятные обещания что-то за это получить. Один из идеологов создания дивизии Владимир Кубийович пояснял цели борьбы так: «Настала великая пора вооруженного действия и для нашего народа. Вместе с геройской армией Великой Германии и добровольцами других европейских народов выступаем мы на святую борьбу против величайшего нашего национального врага и смертельной угрозы всему культурному человечеству».

Зачем это было среднестатистическому галицкому парубку – Бог весть, но, видимо, звучало убедительно. Ведь в Рейхе жили намного лучше, чем в дистрикте Галичина.

Сейчас же украинцы воюют за «победу над Россией» и статус американской колонии для Украины. Им, правда, обещано, что когда-нибудь колония станет членом ЕС и НАТО… Звучит абсурдно, но ведь в странах ЕС живут лучше, чем на Украине, которая благодаря евроинтеграционному курсу сумела стать самой бедной страной Европы.

Забавный момент – прославление дивизии «Галичина» с формальной точки зрения на Украине запрещено. Ведь закон о декоммунизации формально обращен против всех «тоталитарных режимов», то есть – против наследия нацистской Германии, включая войска СС, признанные преступными Нюрнбергским трибуналом. Но на такую ерунду, как законы, на Украине давно не обращают внимания. Достаточно посмотреть на Зеленского, который продолжает представляться президентом, несмотря на завершение его полномочий.

Вообще на Украине все сложно: с одной стороны, официозная пропаганда клеймит «рашизм» как новую форму фашизма. С другой – прославляются нацистские коллаборационисты и сносятся памятники воинам-освободителям.

И еще об иронии. Танковыми армиями, которые поставили точку на истории «украинской» дивизии, командовали украинцы Павел Рыбалко и Дмитрий Лелюшенко (второй, правда, родился в области Войска Донского). Танки, на гусеницы которых наматывались эсэсовцы, были либо разработаны в столице Советской Украины Харькове (Т-34), либо под руководством уроженцев Украины Жозефа Котина и Николая Духова (КВ и ИС), а те и другие производил «Танкоград», директором которого был еще один уроженец Украины – Исаак Зальцман. Да и сидели в этих танках в том числе украинцы, хотя, конечно, тогда это было не так уж важно.

Ну и самое главное – Красная армия воевала в том числе за Украину. А вовсе не за дистрикт Галичина.