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    13 июня 2024, 13:40 • В мире

    Как США найдут новых солдат для войны с Россией

    Как США найдут новых солдат для войны с Россией
    @ Stephen B. Morton/AP/ТАСС

    Tекст: Александр Тимохин

    Соединенные Штаты, не слишком афишируя, делают новый шаг в подготовке своей страны и американского общества к большой войне. Это прямо касается всеобщего воинского призыва, на данный момент в США отсутствующего. О чем идет речь и почему это важно в том числе для России?

    В США принято решение обновить Систему воинского учета, так называемую Selective Service System (SSS). Это структура, отвечающая за учет мобилизационного потенциала страны.

    Как призывали в США

    Постоянный призыв в США существовал недолго. До Второй мировой войны американцы призывали людей в армию только в ходе войн. Так было во время Войны за независимость, Гражданской войны и Первой мировой войны.

    В 1940 году, еще до вступления США во Вторую мировую войну, был принят так называемый «Закон о выборочной тренировке и службе» (Selective Training and Service Act of 1940), согласно которому в стране впервые начали призывать людей до вступления Америки в войну. Рузвельт уже тогда знал, что США вступят в войну, и надо сказать, что США хоть и скрытно, но эффективно ее в свое время разжигали. Итогом этой войны должно было стать мировое господство США, а для этого нужно было к ней подготовиться. Первый в истории призыв мирного времени стал важной частью этой подготовки.

    После войны в США не было призыва до 1948 года, когда был принят еще один «Закон о выборочной тренировке и службе», с выборочным призывом по необходимости. После победоносного окончания Второй мировой у всех видов ВС США не было проблем с добровольцами и до 1950 года призвали менее 40 тыс. человек. Зато в 1950 году, с началом войны в Корее, призыв получил новую жизнь. В ходе этого конфликта в ВС США было призвано 1 529 539 человек.

    Между Кореей и Вьетнамом призыв оставался в силе. Например, известно, что именно в это время по призыву служил Элвис Пресли. Именно в ходе своей 16-месячной командировки в Германии, где располагалась его 3-я танковая дивизия, он «подсел» на амфетамины, что стало началом его конца.

    А потом был Вьетнам. За годы этой войны в сухопутные войска и морскую пехоту было призвано 1 857 304 человека. Эта война оказалась настолько непопулярной в США, что после вывода из Южного Вьетнама американских войск призыв в США опять был отменен. Но не был отменен воинский учет.

    Жесткая система воинского учета

    Вопреки распространенному мнению, правительство США очень жестко обходится со своими гражданами. Так, например, американец обязан платить американские налоги, даже уехав из страны навсегда. Единственный способ избежать этого – отказ от гражданства.

    Похожую логику американские власти демонстрируют в вопросе призыва. Вставать на воинский учет должны не только граждане, но и не имеющие гражданства иммигранты, и воевать они, случись что, тоже будут обязаны. Американец в возрасте более 18 и не менее 26 лет, не встававший на воинский учет, может быть приговорен к штрафу в 250 тыс. долларов или оказаться в тюрьме на пять лет.

    Иммигрант, не вставший на воинский учет, никогда не сможет получить американское гражданство. Кстати, присяга нового американского гражданина – это обещание воевать на стороне США в их войнах, и не более того. Любой человек, ставший гражданином США не по рождению, давал такую клятву. До 1990 года всем американцам выдавали так называемую карту призывника – drat card, с данными, которые содержались в системе воинского учета.

    Учет граждан США ведется до сих пор, и ведет его структура под названием «Система воинского учета», Selective Service System. SSS была создана в 1917 году. Отмена призыва не привела к ее роспуску и она по-прежнему ведет учет всех подлежащих призыву обитателей США.

    Забавный факт – в американской системе воинского учета игнорируется нынешнее американское гендерное безумие. Всех «трансов» и прочих подобных персонажей там регистрируют как мужчин.

    Однако вскрылась и проблема, о которой американцы не подумали. Да, формально отсутствие регистрации в системе воинского учета – по законам США преступление. Не тяжкое, и теоретически от судьи можно даже «отмазаться», способы есть. Но дело в том, что для заведения уголовного дела за уклонение от регистрации кто-то должен сообщить о таком уклонисте в соответствующие органы власти… А этого механизма нет.

    Не зарегистрировавшийся в системе SSS американец может годами жить нормальной жизнью и не стоять на воинском учете. Чтобы за такое попасть под суд, надо очень постараться. В 2022 году номер SSS перестали требовать даже при выдаче займов на образование. Итог – четверть молодых американцев просто не стали регистрироваться, не боясь никаких последствий.

    Американскую общественность волновали совсем другие вопросы, связанные с воинским учетом, в основном вопросы «гендерного равноправия». Например, в Конгрессе поднимался вопрос и о воинском учете женщин. Но в целом никого воинский учет не интересовал. Даже тогда, когда с комплектованием американских войск возникли огромные проблемы. Однако в этом году все изменилось.

    Возрождение учета и выводы для России

    В мае 2024 года в ежегодный оборонный закон (по сути – военный бюджет), принимаемый Конгрессом США, было включено предложение автоматически ставить на учет всех мужчин, постоянно находящихся в США, как граждан, так и иммигрантов. Все базы данных, в которых содержатся персональные данные, будут использованы как источник личных данных будущих призывников. Теперь не имеет значения то, хочет ли некто стать американским солдатом или нет, его все равно поставят на учет.

    К тому же это сэкономит несколько миллионов долларов в год, что сейчас пытаются выдать за главную причину реформы. Только раньше почему-то эта причина никого не беспокоила, хотя техническая возможность автоматизировать воинский учет у американцев есть уже минимум четверть века. Просто раньше им было не надо.

    Что в этом всем важного? Те, кто много лет следит за США, знают, что эта страна давно встала на путь подготовки к очередной большой войне. Безусловно, у них много проблем в этой сфере. Многое они просто-напросто упустили – например, свои возможности по производству новых ядерных боезарядов.

    Но и обратных примеров очень много. Причем таких, за которыми чувствуется некая работающая вдолгую воля. Например, регулярные отработки первого ядерного удара баллистическими ракетами с подводных лодок, причем с развертыванием именно против нашей страны. Возобновление еще в 2003 году разработки малогабаритных ядерных зарядов, развертывание высокоточных боевых частей W76-2 на баллистических ракетах ВМС, модернизация ядерных бомб.

    Примеров много, а боевые действия на Украине подстегнули и другое. Американцы прямо сейчас очень быстро и без лишнего шума развертывают огромные мощности по производству артиллерийских снарядов и готовятся возобновить производство танков. Что-то получается хорошо, что-то не очень, но они активно развивают у себя все то, что относится к большой войне. Теперь вот и наладка воинского учета так, чтобы никто не сбежал. И все медленно, без «пиара», тихо.

    Законопроект, содержащий в себе необходимость обеспечить автоматизированный воинский учет, был одобрен Палатой представителей Конгресса США единогласно. После одобрения в Сенате, примерно осенью этого года, он станет законом. Еще один шаг на пути готовности США к большой войне будет сделан.

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