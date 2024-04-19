США помешали Киеву сохранить Украину

Tекст: Евгений Поздняков,

Геворг Мирзаян

Россия была готова предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей Устава НАТО. Об этом в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, пункты Стамбульских соглашений подразумевали защиту государства союзниками в случае вооруженного нападения.

Отмечается, что стороны не стали «дословно воспроизводить» текст документа Североатлантического альянса (его газета ВЗГЛЯД подробно разбирала здесь), но дипломатам удалось договориться о «нескольких похожих формулах». Переговорщики также согласились с тем, что гарантии безопасности не будут затрагивать Крым и Донбасс, «трогать» эти территории нельзя.

Договор, обсуждавшийся в Стамбуле, подразумевал и запрет создания военных баз на Украине. Кроме того, ограничения накладывались и на проведение учений с третьими государствами без предварительного согласия всех стран-гарантов. Однако впоследствии представители офиса Зеленского предложили правки к документу.

В частности, они предлагали заменить формулировку о согласии всех гарантов на большинство. «Это был такой звоночек, что либо им за ночь уже запретили, либо кто-то из них сказал: «Давайте еще подурим голову этим русским», – добавил Лавров.

Министр также высказался о возможности возобновления мирных переговоров на текущем этапе. Он отметил, что Москва неоднократно подчеркивала готовность к диалогу с Украиной. Однако Владимир Зеленский сам себе запретил идти навстречу России в данном вопросе. Кроме того, действующее руководство страны неоднократно нарушало достигнутые соглашения, из-за чего сегодня «веры никакой им нет».

При этом дипломат заявил: если обсуждение условий прекращения конфликта продолжится, то «в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях. Процесс должен идти». Лавров указал на то, что к 2024 году реалии на земле стали «существенно другими», не учитывать их нельзя.

Речь идет не только о дислокации войск и линии соприкосновения, но и о вхождении в состав России четырех новых регионов. За два года положение дел качественно изменилось, но на Украине «даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать». Противник предлагает завершить конфликт в соответствии с «формулой Зеленского», которая критически далека от учета реального положения дел.

«Из слов Лаврова становится понятно, что Стамбульские договоренности предоставили бы Украине широкую сеть государств-гарантов. Таковыми выступили бы как мы, так и ведущие страны НАТО. Естественно, условиями для обеспечения защиты страны были бы демилитаризация Украины и ее нейтральный статус», – сказал Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ

«Согласившись на изначальную версию соглашений, офис Зеленского обеспечил бы себе мирное и спокойное будущее со стабильной экономикой. Ее производственные мощности, вероятно, продолжили бы свою работу. Однако в силу своей несговорчивости и желания угодить Западу, Украина отказалась от выдвинутых условий – и конфликт был продолжен», – отмечает собеседник.

«Сам факт обсуждения гарантий на основе пятой статьи Вашингтонского договора разрушает миф о планах России по захвату Украины или ликвидации ее государственности. Это было заметно и по первому этапу СВО. Москва использовала крайне малочисленный контингент и избегала ударов по гражданским объектам. Россией ставилась другая задача – принудить оппонентов к мирному сосуществованию», – подчеркнул он.

Москва действительно была согласна на предоставление широчайших гарантий безопасности Украине, поясняет политолог Владимир Корнилов. Во многом такой вариант превосходил пятую статью Устава НАТО. «Разумеется, взамен мы требовали демилитаризацию. Обеспечить достижение взаимных интересов можно было исключительно подобным образом», – уточняет он. По его словам,

это в очередной раз опровергает миф о том, что «русские агрессоры хотели захвата всей Украины».

«Однако сейчас мы понимаем: по ходу СВО наши требования будут ужесточаться. Поэтому Зеленский сам обрек себя на заведомо худшее положение. Кроме того, у Москвы возникают новые потребности. Например, обеспечить санитарную зону вблизи Белгорода», – акцентирует собеседник.

«И если бы офис Зеленского тогда согласился на наши условия, сегодня сотни тысяч украинцев, мобилизованных в ВСУ, были бы живы. Миллионы оставались бы дома. Регионы Новороссии, не считая Крыма, ЛНР и ДНР, остались бы за Украиной. Кроме того, страна бы получала более серьезные гарантии безопасности, нежели пятая статья Устава НАТО», – перечислил эксперт.

Однако и тогда, и сейчас возникает вопрос о том, насколько субъектна Украина как переговорщик. Как известно, активное участие в провале Стамбульских договоренностей сыграл экс-премьер Британии Борис Джонсон, который вместо поддержки переговоров сказал Зеленскому «давайте воевать». Но, как выяснилось недавно, не менее важную роль в этом вопросе сыграли и США.

На прошлой неделе в авторитетном издании Foreign Affairs была опубликована статья под названием «Переговоры, которые могли бы положить конец войне на Украине». В ней авторы фактически признают правоту президента России Владимира Путина, который рассказывал об уже парафированном сторонами документе (и даже показывал его иностранным послам).

Как пишут авторы издания, в какой-то момент «русские и украинцы почти финализировали соглашение, которое положило бы конец войне и предоставило бы Украине многосторонние гарантии безопасности, проложило бы стране путь к ее постоянному нейтралитету, а в будущем и к членству в ЕС».

Де-факто американцы признают: Россия искренне хотела решить дело дипломатией.

«Обсуждение Стамбульских соглашений было последним шагом Москвы для того, чтобы не допустить нынешней трагедии с тысячами жертв и огромными разрушениями. Возможно, это был ошибочный путь, но сложно упрекать наше правительство в том, что оно пыталось до последнего избежать крупных боевых действий», – поясняет глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Но в Лондоне и Вашингтоне царили другие настроения. «Бывший американский чиновник, который тогда занимался Украиной, рассказал, что украинцы не проводили консультации с Вашингтоном до публикации коммюнике переговоров», – говорится в статье. Коммюнике, где было, вообще-то, прописано, что США станут одной из стран, гарантирующих украинскую нейтральность и суверенитет.

На первый взгляд, подобное представить сложно, учитывая степень зависимости Украины от США. Однако нужно исходить из того, что перепуганный Зеленский в начале 2022 года был готов решать дело миром. «Он на тот момент хотел договориться. Стоял вопрос о выживаемости режима как такового и Украины как государства в том виде, в котором оно сложилось после 2014 года», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог, замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«В то же время США в марте перестали быть заинтересованы в переговорах. В тот момент они перешли к резкому наращиванию военной помощи и, собственно, к попытке сокрушить Россию с помощью нанесения ей стратегического поражения. В том числе и на поле боя», – продолжает Суслов. Об интересах Украины в Вашингтоне не думали. Страна была важна Америке только и исключительно как инструмент давления на Россию.

Ради этого американцы сорвали мирный трек.

«Договор для Вашингтона был невыгодным, поэтому вместо того, чтобы принять Стамбульское коммюнике и поддержать последующий дипломатический процесс, Запад увеличил военную помощь Киеву и усилил давление на Россию, в том числе посредством постоянно усиливавшегося режима санкций», – пишет Foreign Affairs.

«США не были готовы предоставлять Украине какие-либо жесткие гарантии ни тогда, ни сейчас. Неслучайно США являются одной из немногих стран Запада, которые так и не подписали с Киевом какого-то соглашения о долгосрочном сотрудничестве в области безопасности», – говорит Суслов. По его мнению, тем самым Вашингтон исключает для себя риски прямого военного столкновения с Москвой.

Учитывая эти факты, РФ не видит логики в том, чтобы вести переговоры с Зеленским – это, как сказал Лавров, бессмысленно. К тому же разбалованная западным вниманием, нежащаяся в чувстве собственной важности украинская администрация по-прежнему намерена воевать до последнего украинца. Другое дело – потенциальные переговоры с США.

Но Вашингтон пока не демонстрирует готовности выстраивать системные, равноправные отношения с Москвой. Поэтому, когда авторы статьи в Foreign Affairs говорят о том, что одной из причин провала Стамбульского процесса было желание сторон «поставить телегу послевоенного порядка впереди лошади прекращения войны», то они неправы.

Долгосрочное урегулирование конфликта возможно только в том случае, если Россия и США будут существовать и взаимодействовать в рамках нового, более справедливого и равноправного послевоенного порядка, который в первую очередь должен учитывать гарантии безопасности для Москвы. А все остальное в Восточной Европе – производная этого вопроса.