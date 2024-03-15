Румыния требует продолжить грабеж России

Tекст: Евгений Крутиков

Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от России вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности, следует из текста соответствующей резолюции. По утверждению депутатов, Москва якобы не вернула Бухаресту государственные золотые резервы, а также культурные, религиозные и архивные ценности, которые ей передали на хранение в 1916-1917 годах, и тем самым «нарушила международное право». ЕП также призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу союза включить возвращение румынского национального достояния в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией, как только региональный контекст позволит возобновить политический диалог.

Судьба этого золота такова. В годы Первой мировой войны власти королевской Румынии с опозданием выступили на стороне Антанты, но ее войска тут же начали терпеть поражения. Россия, чтобы обезопасить южный фланг, была вынуждена снять часть войск с других направлений и создать Румынский фронт. Тогда король Румынии принял решение передать России в целях безопасности ценности своей семьи, драгоценности королевы Марии, церковную утварь, убранство дворцов (гобелены), архивные документы, редкие книги, а также золото в слитках и монетах.

12-14 декабря 1916 года в 17 железнодорожных вагонах было погружено 1738 ящиков – по оценкам Бухареста, всего 91,5 тонны. Согласно документам, совокупная стоимость румынских резервов составляла в то время 314 млн леев. Учитывая текущий курс золота речь идет о более 5 млрд долл., хотя эти подсчеты очень условны и не имеют единой методики.

Вообще резолюции Европарламента обычно не стоят бумаги, на которой напечатаны. Это не говоря уже о том, что такие вопросы всегда решаются в двустороннем порядке путем согласительных комиссий. И с чего это вдруг прямо сейчас ЕП озаботился румынским золотом? Ответ прост: румыны готовились.

Осенью прошлого года Национальный банк Румынии объявил о проведении за границей пропагандистской кампании по требованию вернуть золотой запас страны. Об этом заявлял тогда глава регулятора Мугур Исэреску. По его словам, многие за рубежом, даже на уровне европейских лидеров, не знают о проблеме румынского золота. Румынские историки также мало поднимают этот вопрос за пределами страны. «Наши проекты на будущее исходят из того, что за границей, даже на уровне европейских руководителей, проблема эвакуированного в Москву золотого запаса остается большей частью неизвестна», – отмечал тогда Исэреску.

Чтобы изменить ситуацию, Нацбанк поддержал инициативу депутата Европарламента Эуджена Томака по информированию евродепутатов. Также регулятор планировал предоставить работы по теме золотого запаса на английском языке.

И вот примерно через полгода проблема дошла до европарламентариев.

Первой откомментировала текущую резолюцию ЕП официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она напомнила, что однажды Россия уже возвращала румынскому правительству значительные золотые запасы: в 1935 году советское правительство в знак доброй воли направило в Бухарест 1436 т ценностей, оставшихся с царских времен. Она уточнила, что речь идет о 17 вагонах. При этом менее чем через шесть лет Румыния вместе с Третьим рейхом напала на СССР, напомнила Захарова.

Здесь можно дополнить: Москва в тот период подчеркивала, что Румыния активно участвовала в интервенции против Советской России и оккупировала Бессарабию (ныне территория Молдавии). По факту это была оккупация и разграбление территории бывшей Российской Империи, что само по себе ставило под вопрос возвращение каких-то румынских активов.



Также Захарова подчеркивает, что Москва в 1949 году простила Бухаресту почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причиненные нашему народу и стране беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны. Это 300 млн долл. репараций – 4 млрд долл. на сегодняшние деньги.

Румыны вообще активно грабили оккупированные территории СССР, в первую очередь Одессу и окрестности, а также Донбасс. По-румынски «война» – razboi. Само по себе знаковое слово. Просто в 1944 году Румыния оказалась в числе первых, кто переобулся на ходу и не просто капитулировал перед СССР и союзниками, а объявил войну Германии и ее союзникам. Это дало Румынии возможность избежать жесткого режима оккупации.

Помимо этого, румыны, прикрываясь советскими войсками, развернули этнический террор в Трансильвании, уничтожая и выдавливая оттуда венгерское население. Останавливать этот террор пришлось силами СМЕРШа.

Тем не менее, Румыния смогла тогда убедить Москву в своей лояльности, в отличие от сопротивлявшихся до последнего венгров, что и обусловило в дальнейшем прощение долгов за грабежи на территории СССР и возвращение Бухаресту части активов королевского времени. Сейчас же возобновление требования о каком-то «золотом запасе Румынии» выглядит в таком контексте редкостной наглостью.

Все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, по экспертным оценкам, составляют 1365–1665 т золота – это в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах. Более того, Россия вернула почти все румынское золото и остальные ценности в ходе развития советско-румынских отношений. Так, Чаушеску писал в своих дневниках, что 80% королевского запаса было репатриировано в Румынию в 1948–1949 годах, подчеркнула Захарова. Бывший союзник Гитлера, как отметила она, использует русофобские площадки, в том числе Европарламент, чтобы навесить на Россию «свои фантомные долги вековой давности».

В более широком контексте по всей Восточной Европе накопилась масса подобного рода взаимных претензий. После 1946 года Советский Союз несколько раз делал широкие жесты в адрес практически всех стран Восточной Европы, ставших частью соцлагеря. Им или прощались прежние долги, или сокращался размер контрибуции, или безвозмездно передавались финансовые и материальные ресурсы.

Например, восстановление разрушенного Будапешта могло начаться только после того, как СССР передало Венгрии башенные краны. У Венгрии их просто не было ни одного, а без них восстановить мосты через Дунай было невозможно. Все это суммарно невозможно подсчитать.

Но в ряде стран, в том числе в Румынии, возобладал удивительный подход. Да, говорят там, вы простили нам контрибуции, вы передавали нам ресурсы, но вы делали это добровольно, никто СССР к этому не принуждал. Это было ваше решение, а вот, например, вопросы типа «румынского золота» определялись якобы другими договоренностями. И одно с другим не связано.

Это исторический прецедент, поскольку действительно никогда не проводилось переговоров по взаимозачету всех долгов.

Согласительные комиссии работали в те времена, когда и новая Россия была готова делать широкие жесты из конъюнктурных внешнеполитических соображений. И образовывались эти комиссии по каждому конкретному случаю без учета всего исторического контекста.

На бумаги Европарламента безусловно можно наплевать и забыть. «Сказать нечего по-русски, можно только послать», – как говорит зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Но на будущее все-таки стоит подумать о том, чтобы в подобных случаях ввести в норму обсуждения с восточноевропейскими странами именно всего массива документов по репарациям, исключив из него широкие жесты. Чтобы таких претензий никогда больше не возникало.