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    4 февраля 2024, 10:28 • В мире

    Республиканцы стали собирать в Техасе собственную армию

    Республиканцы стали собирать в Техасе собственную армию
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об отправке бойцов Национальной гвардии в Техас для защиты южных границ страны. Это решение принято на фоне ухудшения миграционного кризиса, а также обострения конфликта республиканских регионов с федеральным центром. Чем грозят администрации Джо Байдена военные акции южных штатов? И как сложившаяся ситуация повлияет на предстоящие президентские выборы?

    Американский штат Флорида направит бойцов Национальной гвардии в Техас. Об этом заявил губернатор региона Рон Десантис. По его словам, подкрепление позволит помочь местным властям провести необходимые мероприятия для ликвидации угрозы со стороны нелегальных мигрантов на южных границах страны.

    Он подчеркнул, что штаты имеют полное право на независимое укрепление территорий, соседствующих с другими государствами. Десантис отметил, что ему не хочется быть частью федерального правительства, которое «пытается снести эти барьеры и впустить еще больше нелегалов». Такие действия властей он называет «безумными».

    В связи с этим Флорида приняла официальное решение помочь Техасу «усилить присутствие» в приграничных районах, направив в регион один батальон Национальной гвардии. Помимо помощи в организации патрулей, представители формирования обещают также принять участие и в размещении колючей проволоки, установку которой уже начали местные силы.

    Напомним, конфликт между южными штатами и федеральным центром США обострился после решения властей Техаса закрыть доступ государственной пограничной службе к городу Игл-Пасс. Как сообщало издание CBS, данный населенный пункт располагается непосредственно на границе с Мексикой и является основной точкой стечения нелегальных мигрантов.

    Представители Национальной гвардии Техаса «захватили контроль» над парком Шелби и начали самостоятельные действия по удержанию мигрантов. До этого власти штата не позволили катерам федерального пограничного патруля нести службу в указанном районе. В целом, отношения данного региона с Вашингтоном традиционно непростые, и миграционный вопрос является всего лишь отражением более глубоких противоречий.

    Однако в этот раз начинания Техаса поддержали 25 губернаторов-республиканцев из других регионов страны. В своем обращении они обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу США. Подчеркивается, что политика действующего президента сделала государство «полностью уязвимым для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов».

    Кроме того, глава Оклахомы Кевин Ститт также не исключил, что его штат может направить в Техас отряд Национальной гвардии. Он раскритиковал решение администрации Байдена начать демонтаж возведенной жителями региона стены из колючей проволоки и назвал «безумием» ситуацию, в которой через границу огромной страны нелегально могут пройти около шести млн человек.

    «Если бы только президент Байден занимался настоящими внутренними проблемами и не пытался бы играть с Путиным, у которого ему сначала нужно поучиться работать в интересах своей страны – тогда все было бы иначе», – высказался о происходящем в последние дни губернатор Техаса Грег Эббот.

    В экспертном сообществе отмечают, что сложившаяся ситуация имеет высокий потенциал эскалации. Конфликтующие стороны заняли крайне жесткие позиции, практически исключающие компромиссное решение вопроса. При этом происходящее противостояние штатов и федерального центра будет иметь определяющее значение на грядущих выборах.

    «Образовывающееся движение южных штатов можно назвать республиканским ответом на движение BLM.

    Оно также возникло в преддверии президентских выборов, и четко проводит линию раздела между своими сторонниками и противниками. Не считаться с движением у администрации Джо Байдена не получится», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Несмотря на то, что образовавшееся сопротивление республиканских штатов активно апеллирует к необходимости разрешения миграционного кризиса, их главным чаянием является судьба Дональда Трампа. Скорее всего, их протест и направлен непосредственно на привлечение внимания к консервативной части общественности, которая хочет увидеть на грядущих выборах своего кандидата», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, если федеральная власть все-таки решится допустить Трампа к участию в предвыборной гонке, думаю, все противоречия постепенно сойдут на нет. Все-таки, повышать градус эскалации и идти на реальную конфронтацию с Вашингтоном не выгодно ни Техасу, ни Флориде. Риторика их губернаторов все-таки более воинственна, чем реальные намерения», – подчеркивает собеседник.

    «Однако если администрация Байдена продолжит преследования Трампа, после чего действующий президент пойдет на второй срок, то республиканцы вполне могут пойти по сценарию Украины, объявив главу государства нелегитимным. В этом случае ситуация может накалиться до предела», – акцентирует Межуев.

    Конфронтацию южных штатов и федерального центра стоит рассматривать исключительно в контексте грядущих президентских выборов в США, считает американист Владимир Васильев. «Регионы, где у власти находятся республиканские губернаторы, пытаются повышать планку эскалации, чтобы выставить Байдена слабым лидером», – сказал он.

    «Создается крайне нестандартная для Америки ситуация, когда ряд штатов ставит приоритет собственных пограничников выше федеральных, собирая в Техасе небольшую армию из других регионов. Действовать в столь сложных обстоятельствах было бы трудно даже самым великим лидерам США, не говоря уже про таких лидеров как Джо Байден», – подчеркивает политолог.

    «Неповиновение Техаса создает опасное напряжение и внутри Демократической партии. Представители латиноамериканского меньшинства уже начинают кричать о том, что Байден не может остановить «радикалов», которые практически в открытую заявляют о желании установить контроль над границей», – акцентирует собеседник.

    «Таким образом, стороны конфликта загнали друг друга в сложнейшее положение. И республиканцы, и демократы вынуждены повышать ставки, чтобы не остаться в дураках. Те, кто первыми решатся пойти на компромисс, рискуют оказаться проигравшей стороной в глазах общественности, что обязательно отразится на исходе грядущих выборов», – резюмирует Васильев.

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