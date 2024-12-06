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    6 декабря 2024, 20:00 • В мире

    Почему бежит сирийская армия

    Почему бежит сирийская армия
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Ситуация в Сирии продолжает ухудшаться. Боевики джихадистских и антиправительственных группировок, поддерживаемые Турцией, овладели городом Хама, а также значительной территорией южнее Алеппо и двинулись на юг – в направлении города Хомс. А из провинции Идлиб боевики пытаются двинуться в направлении провинции Латакия, где расположена российская военная база Хмеймим и портовый город Тартус с российской базой обслуживания ВМФ.

    Правительственная армия Сирии (САА) оставила Хаму и откатилась южнее, побросав по дороге большое количество техники. В ряде населенных пунктов с суннитским населением советы шейхов стали объявлять о своем якобы нейтралитете, что дает возможность боевикам не тратить время и силы на их штурм.

    В результате за двое суток территория, контролируемая боевиками, выросла почти втрое. Они контролируют большую часть провинции Хама и значительную часть провинции Алеппо. Вектор их движения сейчас определяется точно: это город Хомс по трассе на Дамаск и авиабаза Т4, на которой базируются шииты и проиранские группировки с их крупным парком беспилотников.

    На Хомс боевики идут двумя колоннами. Первая – по прямой из Хамы. А вторая и более мобильная – с северо-востока от города Ас-Саламия, который как раз объявил «нейтралитет». При этом расширяется контроль боевиков по флангам: поступили сообщения о занятии ими города Аккербат далеко к востоку от Хамы и Хомса.

    К пятнице на этом направлении бои шли за город Растан в непосредственной близости от Хомса. Правительственная армия пропустила возможность занять оборону по берегу реки Оронт перед Растаном, и боевики, таким образом, относительно спокойно подошли к городу.

    Проблема еще и в том, что местное население в этой зоне изначально настроено антиправительственно. Десять лет назад за Растан шли ожесточенные бои («растанский котел»), которые закончились так называемым примирением с участием российских переговорщиков и торжественным вывозом растанских боевиков на автобусах в Идлиб. Теперь они возвращаются. По некоторым данным, и сейчас местное население принялось обстреливать отступавшую колонну сирийской армии.

    Если дело и дальше пойдет такими темпами, то буквально через пару суток бои уже будут идти на окраинах Хомса. А еще несколько дней назад могло показаться, что Генштаб сирийской армии пришел в себя и взялся за ум. Правительственная армия Сирии заняла удачные позиции севернее Хамы и даже собиралась их оборонять. Некоторые поселки под Алеппо удалось отбить. Российские ВКС работали по боевикам под Алеппо и по штабам в Идлибе в режиме 24/7. Генерала Сухейля вернули к командованию, а его 25-я дивизия стала развертываться севернее Алеппо.

    Правда, многие наблюдатели отмечали странности в поведении гарнизона Хамы, которые в эпоху СВО бросаются в глаза. Движение длинными колоннами без прикрытия с воздуха, остановки в чистом поле на перекур – так уже несколько лет никто не воюет даже в Сирии, если хотят победить или хотя бы выжить.

    Несколько иначе складывается ситуация вокруг Алеппо. Сохранившие боеспособность гвардейские части сумели остановить продвижение боевиков в районе крупного города Ханассер. Сейчас в этом районе идут позиционные бои, что уже хорошо, поскольку с начала вторжения главным козырем боевиков была внезапность в сочетании с высокой мобильностью их продвижения.

    Действия армейского командования в Дамаске все последние дни выдавали состояние паники. Отчасти это было связано с тем, что угрозы появлялись одна за одной хаотично по всей территории страны. Беспокойные курды в союзе с еще более беспокойными племенами восточной пустыни Сирии попытались штурмом взять Дейр-эз-Зор, но гарнизон отбился. Затем подстрекаемые Израилем друзы начали митинговать и нападать на колонны сирийской армии на юге страны – в Дераа и ас-Сувейде. До самого последнего момента было непонятно, какой фронт все-таки главный – Алеппо или Хама с Хомсом.

    Сейчас уже ясно, что Хомс важнее. Если боевики смогут взять Хомс, отрезав тем самым от Дамаска богатое побережье в провинции Латакия с его российским гарнизоном, то речь уже будет идти о фактическом развале страны.

    Лидеры боевиков открыто говорят о том, что их целью является именно свержение правительства в Дамаске, а не простое расширение зоны влияния. В таком контексте правительственная армия должна сконцентрироваться на удержании Хомса как главной позиции на пути в Дамаск.

    Ситуация очень похожа на то, как складывались события 10 лет назад, когда точно так же приходилось сперва останавливать продвижение противника, а затем медленно оттеснять его в сторону Идлиба. При этом Алеппо после его стремительной потери очевидно останется за боевиками, поскольку САА просто неспособна сконцентрироваться на двух направлениях.

    Вообще состояние САА вызывает много вопросов. Понятно, что за 10 лет в армию пришли новые люди, значительная часть частей состоит из молодых новобранцев. Кроме того, на ход событий серьезно влияют местные особенности: солидарное поведение различных религиозных групп, самостоятельность племен, «чересполосица» многонационального населения.

    Страна находится под давлением сразу нескольких внешних игроков: Ирана, Турции, Израиля, США, Саудовской Аравии и монархий Залива. Обстановка на глазах запутывается в тот клубок, который завязался еще в период формирования «заповедника Идлиб». Тогда всем казалось хорошей идеей свести всех боевиков в одно место и изолировать его до лучших времен. Но вместо лучших времен наступило то, что мы наблюдаем прямо сейчас, – приближение к системной катастрофе государственности Сирии.

    Стоит иметь в виду, что боевики пытаются продвигаться через горный массив на Латакию. То есть российский контингент сейчас сосредоточен на самообороне, и даже части ССО не могут помочь правительственной армии под Алеппо или Хомсом. Даже если боевики только имитируют атаку на Латакию, вынужденные меры по их сдерживанию просто приходится предпринимать. Уровень потерь правительственной армии также невозможно адекватно оценить.

    Создается впечатление, что Дамаск сам не знал, что происходило в последние двое суток в Хаме, а это косвенно свидетельствует о частичной потере управляемости передовыми частями.

    Чрезмерная закрытость «дамасского двора» – нормальная черта для государств Ближнего Востока. Но в результате невозможно и четко оценить степень сплоченности сирийской (не только алавитской) элиты. Таким образом, оценки и прогнозы даже на ближайшее будущее можно делать только на основе очень скудного набора данных.

    И пока что прогноз неутешителен. Правительственная армия слишком медленно группируется у Хомса, причем значительную часть его гарнизона будут составлять те силы, которые разбежались в Хаме, побросав технику. Возможно, эмоциональное решение в первые дни вторжения направить наиболее боеспособные части под Алеппо было стратегически неверным. И теперь придется изыскивать дополнительные резервы, чтобы остановить прямое движение боевиков на Дамаск.

    На этом этапе развития событий политический фон не играет никакой роли. Те силы, которые поставили своей целью свергнуть правительство Башара Асада, оторвать Сирию от России и окончательно расчленить эту страну, ни на какие переговоры не пойдут. Тем более в ситуации, когда на земле для них все складывается весьма удачно. Поэтому в ближайшее время мы не услышим о каких-то мирных инициативах или о «межсирийском диалоге». Это как раз та самая ситуация, когда практически все будет решено исключительно силой оружия.

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