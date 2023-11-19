  • Новость часаAl Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ
    Глава МИД Латвии Кариньш захотел возглавить НАТО
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
    Песков: Ни одна страна в мире не выдержала бы санкции, которые выдержала Россия
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    Перешедшим на сторону России украинцам предложили давать гражданство
    Франция успешно испытала стратегическую баллистическую ракету
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности: «чемодан – вокзал – родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    45 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    30 комментариев
    19 ноября 2023, 16:50

    Бегство украинского летчика в Россию доказывает крайнюю степень разложения ВСУ

    Бегство украинского летчика в Россию доказывает крайнюю степень разложения ВСУ
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Ольга Самофалова, Матвей Мальгин

    Россия провела на Украине блестящую спецоперацию. Если верить пока не официальным сообщениям, в расположение российских войск перелетел на своем самолете действующий летчик ВВС Украины. Это далеко не единственный признак того, до какой степени разложения дошла украинская армия.

    Группа популярных российских военных блогеров утверждает, что самостоятельно спланировала и реализовала секретную операцию против украинских вооруженных сил. Речь идет о том, что летчик ВВС Украины перелетел на российскую территорию.

    Впервые об этом заявил в субботу, 18 ноября, автор Telegram-канала «Воевода вещает», пилот (как утверждается) вертолета армейской авиации ВКС РФ Алексей Воевода. По словам Воеводы, перелетевший в Россию летчик – «старший офицер, командир звена».

    Заявляется также, что к операции имеет отношение еще один известный военный блогер – Кирилл Федоров. «Впервые с 1945 года действующий летчик вражеской страны переходит на нашу сторону», – говорит Федоров. По его словам, «сделано это достижение обычными блогерами, а не какими-то спецслужбами».

    Иные подробности о личности перебежчика – имя, звание, воинская часть – не сообщаются. По некоторым данным, украинский летчик перелетел в Россию на истребителе Су-27. Как утверждают блогеры, в настоящий момент украинский офицер сотрудничает с российскими компетентными органами. Несомненно, его профессиональные знания, касающиеся деятельности ВВС Украины, способны помочь России в ходе спецоперации. Речь может идти о местах дислокации украинских военных самолетов, организации их системы управления, взаимодействия с западными советниками, системах связи и т. д.

    «Украинский летчик, который с самого начала войны перешел на нашу сторону и помогал нам информационно и не только, теперь в России», – пишет еще один военный блогер, ведущий «Радио России» Даниил Бессонов.

    На момент публикации текста представители Минобороны РФ или иные российские официальные лица никак не комментировали данные заявления. Украинская сторона назвала эти сообщения «информационно-психологической операцией» России.


    Впрочем, сложно представить иную реакцию. Можно даже сказать, что в случае, если бы под данными сообщениями не было никаких оснований, опровержение ВСУ было бы куда более категорическим. Иначе говоря, со значительной долей вероятности можно утверждать, что событие действительно имело место. Блогеры утверждают, что в ближайшее время будет опубликовано интервью со сбежавшим с Украины летчиком.

    Дополнительную убедительность данные сообщения приобретают в контексте последних публикаций о моральном разложении ВСУ и украинского общества в целом. «Украинцы не хотят воевать за Украину, зачем же мы финансируем эту войну?» – задается вопросом автор свежей публикации в американском издании American Thinker.

    «Значительное количество украинцев не считают, что за эту страну стоит бороться, и это многое говорит о том, что это за «страна»… Может быть, это на самом деле часть России, как утверждают в России?» – пишет издание.

    В последнее время, как сообщает западноевропейская пресса, действительно обострилась проблемная для киевского режима тенденция массового бегства с Украины через закрытые границы. Жители Украины бегут из страны, несмотря на связанные с риском для жизни препятствия.

    Но это – гражданские лица. Казалось бы, военнослужащие ВСУ должны обладать гораздо большим желанием сражаться с оружием с руках. На самом же деле все ровно наоборот: чем ближе к линии фронта, тем больше на Украине людей, желающих прекратить бесполезное сопротивление.

    Западная пресса, еще недавно воспевавшая «героическое сопротивление» и «высокий боевой дух» украинских войск, сегодня открыто признает массовое дезертирство в рядах украинских военнослужащих.

    Моральный дух украинских солдат подорван провалом контрнаступления, и они дезертируют все чаще, пишет профильный военный журнал Military Watch. CNN признает, ссылаясь на свидетельства очевидцев, что почти половина иностранных наемников, прибывших на Украину, отказались воевать: «это не та война, на которую мы подписывались».

    Эксперты подчеркивают важность психологического состояния войск с точки зрения их воли к ведению боевых действий. Массовое дезертирство вскрывает реальную картину упадка морального духа среди ВСУ. Военно-воздушные силы считаются элитой любой армии, и если разложение достигло даже старших офицеров ВВС, это действительно важный признак.

    «Это однозначно негативно для нацистского режима и положительно для России. Антивоенные бунты во властях, которые сводятся к требованию не посылать выходцев из этих областей, сдача в плен все больше военных, переходы с военной техникой – с танками и более легким вооружением. Теперь летчик перелетел в Россию.

    Это начало. Это может стать тем первым снежным комом, который вызовет лавину разочарований, безнадеги и нежелания воевать в украинских войсках – и в сухопутных, и в авиации, и на море.

    – говорит газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Сачко. – Эта лавина станет гораздо сильнее, если изменится характер ведения войны со стороны России, если активная оборона станет еще активнее, или если начнется системное, скрупулезно подготовленное контрнаступление, поддержанное всеми родами войск.

    Тогда украинский фронт посыплется. В неонацистском режиме останутся только фанатики. Первыми побегут наемники, потом мобилизованные, потом те, кто поймут бесперспективность войны, остальных можно переловить».

    Остается добавить, что еще в 2014–2016 годах, еще до начала спецоперации, по данным официальных украинских источников, имели место как минимум три попытки (к сожалению, неудачных) угона боевых самолетов ВВС Украины в Россию.

    Главное
    В США заявили о неминуемом поражении Украины
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    Авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива ВСУ
    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая
    Сийярто сравнил действия ЕС на Украине с компьютерной игрой Fortnite
    Блогер Лерчек и ее муж полностью погасили многомиллионный долг перед налоговой
    Умерла актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова

    Рубль удивляет продолжающимся укреплением

    Российская валюта на этой неделе смогла преодолеть важную психологическую отметку. Она укрепилась и перешагнула 90 рублей за доллар. Курс доллара вплотную подошел к 88 рублям. Сможет ли рубль укрепиться еще сильнее? Подробности

    Перейти в раздел

    Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»

    Блогеры, сбежавшие из России после начала СВО, оказались причастны к созданию антиправительственных ботоферм, распространявших ложную информацию о деятельности руководства РФ. Вопрос о том, кто реально стоит за так называемой фабрикой эльфов, вызвал настоящий скандал. Что на самом деле стало причиной конфликта и кому выгодно существование данных структур? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Бегство украинского летчика в Россию доказывает крайнюю степень разложения ВСУ

    Россия провела на Украине блестящую спецоперацию. Если верить пока не официальным сообщениям, в расположение российских войск перелетел на своем самолете действующий летчик ВВС Украины. Это далеко не единственный признак того, до какой степени разложения дошла украинская армия. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............