Бегство украинского летчика в Россию доказывает крайнюю степень разложения ВСУ

Tекст: Ольга Самофалова, Матвей Мальгин

Группа популярных российских военных блогеров утверждает, что самостоятельно спланировала и реализовала секретную операцию против украинских вооруженных сил. Речь идет о том, что летчик ВВС Украины перелетел на российскую территорию.



Впервые об этом заявил в субботу, 18 ноября, автор Telegram-канала «Воевода вещает», пилот (как утверждается) вертолета армейской авиации ВКС РФ Алексей Воевода. По словам Воеводы, перелетевший в Россию летчик – «старший офицер, командир звена».



Заявляется также, что к операции имеет отношение еще один известный военный блогер – Кирилл Федоров. «Впервые с 1945 года действующий летчик вражеской страны переходит на нашу сторону», – говорит Федоров. По его словам, «сделано это достижение обычными блогерами, а не какими-то спецслужбами».



Иные подробности о личности перебежчика – имя, звание, воинская часть – не сообщаются. По некоторым данным, украинский летчик перелетел в Россию на истребителе Су-27. Как утверждают блогеры, в настоящий момент украинский офицер сотрудничает с российскими компетентными органами. Несомненно, его профессиональные знания, касающиеся деятельности ВВС Украины, способны помочь России в ходе спецоперации. Речь может идти о местах дислокации украинских военных самолетов, организации их системы управления, взаимодействия с западными советниками, системах связи и т. д.



«Украинский летчик, который с самого начала войны перешел на нашу сторону и помогал нам информационно и не только, теперь в России», – пишет еще один военный блогер, ведущий «Радио России» Даниил Бессонов.



На момент публикации текста представители Минобороны РФ или иные российские официальные лица никак не комментировали данные заявления. Украинская сторона назвала эти сообщения «информационно-психологической операцией» России.





Впрочем, сложно представить иную реакцию. Можно даже сказать, что в случае, если бы под данными сообщениями не было никаких оснований, опровержение ВСУ было бы куда более категорическим. Иначе говоря, со значительной долей вероятности можно утверждать, что событие действительно имело место. Блогеры утверждают, что в ближайшее время будет опубликовано интервью со сбежавшим с Украины летчиком.



Дополнительную убедительность данные сообщения приобретают в контексте последних публикаций о моральном разложении ВСУ и украинского общества в целом. «Украинцы не хотят воевать за Украину, зачем же мы финансируем эту войну?» – задается вопросом автор свежей публикации в американском издании American Thinker.

«Значительное количество украинцев не считают, что за эту страну стоит бороться, и это многое говорит о том, что это за «страна»… Может быть, это на самом деле часть России, как утверждают в России?» – пишет издание.

В последнее время, как сообщает западноевропейская пресса, действительно обострилась проблемная для киевского режима тенденция массового бегства с Украины через закрытые границы. Жители Украины бегут из страны, несмотря на связанные с риском для жизни препятствия.



Но это – гражданские лица. Казалось бы, военнослужащие ВСУ должны обладать гораздо большим желанием сражаться с оружием с руках. На самом же деле все ровно наоборот: чем ближе к линии фронта, тем больше на Украине людей, желающих прекратить бесполезное сопротивление.

Западная пресса, еще недавно воспевавшая «героическое сопротивление» и «высокий боевой дух» украинских войск, сегодня открыто признает массовое дезертирство в рядах украинских военнослужащих.

Моральный дух украинских солдат подорван провалом контрнаступления, и они дезертируют все чаще, пишет профильный военный журнал Military Watch. CNN признает, ссылаясь на свидетельства очевидцев, что почти половина иностранных наемников, прибывших на Украину, отказались воевать: «это не та война, на которую мы подписывались».

Эксперты подчеркивают важность психологического состояния войск с точки зрения их воли к ведению боевых действий. Массовое дезертирство вскрывает реальную картину упадка морального духа среди ВСУ. Военно-воздушные силы считаются элитой любой армии, и если разложение достигло даже старших офицеров ВВС, это действительно важный признак.

«Это однозначно негативно для нацистского режима и положительно для России. Антивоенные бунты во властях, которые сводятся к требованию не посылать выходцев из этих областей, сдача в плен все больше военных, переходы с военной техникой – с танками и более легким вооружением. Теперь летчик перелетел в Россию.

Это начало. Это может стать тем первым снежным комом, который вызовет лавину разочарований, безнадеги и нежелания воевать в украинских войсках – и в сухопутных, и в авиации, и на море.

– говорит газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Сачко. – Эта лавина станет гораздо сильнее, если изменится характер ведения войны со стороны России, если активная оборона станет еще активнее, или если начнется системное, скрупулезно подготовленное контрнаступление, поддержанное всеми родами войск.



Тогда украинский фронт посыплется. В неонацистском режиме останутся только фанатики. Первыми побегут наемники, потом мобилизованные, потом те, кто поймут бесперспективность войны, остальных можно переловить».

Остается добавить, что еще в 2014–2016 годах, еще до начала спецоперации, по данным официальных украинских источников, имели место как минимум три попытки (к сожалению, неудачных) угона боевых самолетов ВВС Украины в Россию.