Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

Каждый раз, когда западное общественное мнение меняется «как по команде», мы удивляемся, хотя в этом давно нет ничего удивительного. Это и в самом деле происходит по команде, а поражает здесь лишь то, как в обществе формальной демократии и декларируемых свобод удалось построить столь четко работающую машину дирижирования смыслами. Запад командует смыслами, как генералы у Льва Толстого: die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert. Аргументы незападных мировых игроков, будь то Россия или арабские страны, не имеют для этой машины никакого значения; позиции меняются не из-за убедительности чужих аргументов, а согласно динамике собственных интересов.

Сегодня, в связи с неудачей украинского контрнаступления и обострением ближневосточного конфликта, мы видим, как разворачиваются колонны смыслов по теме Украины. Уже не слышно бодрых речей о том, что «Россия должна быть побеждена на поле боя». Ни Жозеп Боррель об этом не говорит, ни Урсула фон дер Ляйен, ни Йенс Столтенберг. Зато каждый день то какой-то натовский министр, то отставной генерал, то кто-то из деятелей самой Украины от Арестовича до Залужного намекают, что всё пошло совсем не так, как планировалось, и надо что-то делать, вводить в действие какой-то план В или С. И всё чаще звучит мысль о неизбежности переговоров.

А вместе с тем не очень лестную статью Саймона Шустера о Зеленском, первоначально опубликованную в американском журнале Time, перепечатывает британская газета The Times, как будто бы это установочная статья из газеты «Правда» эпохи колхозов и пятилеток. В какую же сторону маршируют сегодня смыслы?

Есть самый главный императив: из украинского конфликта Запад должен выйти непобежденным. Признать свое поражение немыслимо, этого не поймут избиратели, полтора года наблюдающие за тем, как миллиарды долларов и евро отправляются в бездонную прорву ради целей, которые никто не может им внятно объяснить. И это ускорило бы передел власти и влияния в мире; мы же помним, как «вьетнамский синдром» привел к потере американцами Ирана, который сегодня стал для США главным антагонистом на Ближнем Востоке.

Избежать официального поражения Западу поможет идея о том, что НАТО не воюет. Да, поставляет оружие, передает разведданные, отправляет наемников, вообще кормит Украину, которая без западной помощи давно бы уже стала банкротом. Но не воюет же. Эта соломка была постелена заранее – и теперь должна пригодиться.

Дело известное – у победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины, радикальное изменение отношения к ней.

До недавнего времени Запад поддерживал или, по крайней мере, не опровергал ту мифологию, которая сложилась в Киеве: Украина – бастион западной цивилизации на пути восточных орд, а Зеленский – избранный, на которого сама история возложила великую миссию. Похоже, настало время эту версию подкорректировать.

Вспомним о протестантских ценностях, которые легли в основу современного капитализма. Доктрина кальвинизма говорит нам о том, что земной успех – это критерий богоизбранности. Если ты успешен – значит, Бог тебя любит. Если ты неудачник – стало быть, Господь от тебя отвернулся. И ничего тут уже не исправить, ибо таково предопределение. Вот в этом-то духе и будет переосмыслена Украина.

Вся эта история, возможно, получит кодовое название «Спасибо за попытку». То есть мы к вам хорошо относимся, мы сделали, что могли, но вы не выдержали испытания. Мы заблуждались относительно вас. Мы думали, что Украина ого-го, а она… ну, так себе.

А как вы хотели? Кто-то ведь должен за всё это отвечать. Что, натовские генералы, сидящие в штабах ВСУ, будут отвечать за провалы придуманных ими операций? Что, капитаны натовской оборонки будут отвечать за чудо-оружие, которое оказалось вовсе не чудодейственным? Отвечать будут украинцы, которые не смогли как следует реализовать эти планы и воспользоваться этим оружием. Это ведь репутация, это большие деньги, которые транслируются в большую политику.



Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль именно неудачников, а не страдальцев. А если так, значит, настала пора подсветить прожекторами те факты, на которые прежде старались не обращать внимания. Нужно же объяснить, почему Украина оказалась не на высоте возложенной на нее исторической миссии. Тут в ход пойдут и нелепость Зеленского на посту руководителя страны, и украинская коррупция в целом, и тот ее сегмент, который приводит к появлению натовских вооружений на Ближнем Востоке. Вдруг обнаружится и преступность среди украинских беженцев, и о торговле человеческими органами заговорят. Главное – дать приказ смыслам маршировать в эту сторону.

В этом идеологическом перестроении для нас, пожалуй, важнее всего вот что. Раз Запад не проиграл, а Украина проиграла – значит, Украина не часть Запада, а все потуги выставить украинцев народом европейским, в отличие от русских, были тщетны. Присмотритесь внимательно к украинцам: они не настоящие европейцы. Может быть, они даже мало чем отличаются от русских.

Было бы забавно, если бы в конце концов западная пропагандистская машина провозгласила то, о чем всегда знали в России и пытаются забыть на Украине: русские и украинцы – это один народ. И мы верим, что значительная часть украинцев вспомнит об этом и начнет строить совместное с нами будущее. Жаль только, что это осознание будет стоить сотен тысяч человеческих жизней.