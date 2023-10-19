США отправили ATACMS на Украину от бессилия

Tекст: Андрей Резчиков,

Илья Абрамов

Президент России Владимир Путин назвал смешными утверждения американского коллеги Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине. «Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – сказал Путин в среду на пресс-конференции в Пекине.

Глава государства подчеркнул, что в случае «проигранной войны» неясны мотивы поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации. «Ну смешно», – добавил президент России.

По мнению Путина, США совершили большую ошибку, потому что поставки Украине ATACMS наносят вред и создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отражать такие атаки. «Война есть война. И конечно, я сказал, что они (ракеты ATACMS) представляют угрозу, это само собой разумеется. Но что самое главное – это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать», – заявил президент России.

По мнению Путина, если бы США отказались от этой поставки, то «они бы могли в будущем сказать: «Ну вот, если бы мы все поставили, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали». «Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка», – объяснил Путин.

По данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России. Это связано с опасениями американских официальных лиц, которые полагают, что подобный шаг «может привести к пересечению одной из «красных линий» РФ» и привести к дальнейшей эскалации конфликта. При этом США не признают российским Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

По данным газеты The Washington Post, дальность полета переданных Киеву ATACMS составляет около 160 км. Они запускаются с установок HIMARS и MLRS, которые есть в распоряжении ВСУ. Более современные комплексы обладают дальностью стрельбы до 300 километров. Решение об отправке Украине более старой версии ракет было принято на фоне «невозможности их использования в конфликте с участием американских сил», а также в связи с тем, что «запасы более новых систем чрезвычайно малы».

Решение о передаче ракет держалось в тайне ввиду «опасений возможного удара России во время ввоза ракет в страну». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для России. На Смоленской площади заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

ATACMS начали разрабатываться в начале 80-х годов, а впервые использовались в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Позже были задействованы во время войны в Афганистане (2001–2021) и Иракской войны (2003–2011). Ракеты находятся на вооружении у США, Турции, Греции, Польши, Бахрейна, Румынии, Республики Корея и ОАЭ. Госдепартамент также одобрил продажу этих ракет Австралии, Тайваню, Эстонии и Литве.

«Ракеты ATACMS ничего принципиально не смогут изменить на поле боя. Поставленная Украине версия имеет дальность полета до 160 километров, но имеющиеся у ВСУ ракеты С-200 могут поражать цели на расстоянии более 200 километров, а «Точка-У» – 120 километров», – отмечает Константин Сивков, вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Эксперт подчеркнул, что слабым местом ATACMS является баллистическая траектория полета, что облегчает ее уничтожение средствами ПВО и ПРО. Он убежден, что ATACMS будут «перемолоты». «Намного опаснее ракеты, летящие на предельно малых высотах, вроде Storm Shadow/SCALP-EG и, если появится в распоряжении ВСУ, шведско-немецкая Taurus KEPD 350», – добавил Сивков.

США повышают ставки и «где-то заступают за красные линии», поставляя Украине все более дальнобойную технику, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Стратегия США не изменилась: с одной стороны, они должны поддержать Украину, а с другой – не спровоцировать третью мировую. Сейчас в очередной раз возникла какая-то новизна, они делают нам «сюрпризы», поставляя ATACMS, но это больше относится к военной тактике, нежели к стратегии», – полагает спикер.

Козюлин особо отметил, что «ВСУ, очевидно, провалились в своем контрнаступлении, это уже все признали». «Теперь стратегия меняется – НАТО и ВСУ хотят остановить российскую активность», – указал эксперт.

«Страны Запада будут поставлять все более тяжелые вооружения, но они не смогут ничего заметно изменить, а только затянут время спецоперации. Поставки ракет ATACMS – очередное подтверждение провала контрнаступления ВСУ и бессилия США в попытке переломить ход событий. По сути, этот жест маскирует их ошибки», – соглашается военный эксперт Михаил Онуфриенко. По оценке собеседника,

даже если США вдвое увеличат поставки ATACMS, то «это ничего не изменит на поле боя, кроме появления очередных жертв».

Онуфриенко считает, что эти поставки не заставят, например, немцев передать Украине ракеты Taurus . По его мнению, немцы будут «тормозить до последнего» вопрос отправки вооружения, чья минимальная дальность полета составляет около 500 километров.

«Такая дальность применения ВСУ явно не нужна, им надо что-нибудь поскромнее. Немцы до последнего будут сопротивляться, но «ливерную колбасу» Шольца американцы могут, конечно, продавить. Вопрос только в том, хватит ли у них на это времени и сил, учитывая международную обстановку», – говорит Онуфриенко.

С тем, что немцы в итоге могут поставить свои ракеты Украине, согласен и Козюлин. Но при этом он напомнил о неофициальном политическом соглашении между 35 странами, которые стремятся ограничить распространение ракет и ракетных технологий. Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) был сформирован в 1987 году промышленно развитыми странами «Большой семерки». Нынешние участники украинского конфликта тоже следуют духу РКРТ, согласно которому ограничены поставки ракет дальностью полета более 300 километров и весом боеголовки 500 килограммов.

«США и Великобритания определяют планку тех вооружений, которые поставляются на Украину. Пока планка повысилась незначительно. Taurus KEPD 350 – это новейшее оружие. Для Германии в таких поставках будет чувствительный момент, потому что Россия может каким-то образом заполучить сведения о немецких ракетных технологиях, изучить телеметрию и усовершенствовать свои средства ПВО. Украина – это страна, откуда всегда утекают чужие секреты. Поэтому Германия не хочет быть впереди планеты всей в части поставки новейших вооружений», – пояснил Козюлин.