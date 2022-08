Шольц сдал Европу США по образцу Черчилля Западные СМИ: В России Горбачева начнут вспоминать добрым словом 31 августа 2022, 12:40

Фото: Валерий Зуфаров, Валерий Христоф/ТАСС

Текст: Алексей Нечаев

«Европе и США он запомнится сближением Востока с Западом и воссоединением Германии. На постсоветском пространстве видение совсем другое. Крах империи? Это он. Последовавший за этим хаос? Это снова он». Так в западных СМИ описывают политическое наследие Михаила Горбачева. По мнению зарубежных аналитиков, многие действия экс-президента СССР привели к тому, что сегодня Россия и Запад вновь находятся в состоянии холодной войны. Будучи восьмым и последним лидером Советского Союза, Михаил Горбачев стремился реформировать коммунистическое государство. Но его усилия высвободили волну непреодолимых сил, которые привели СССР к гибели, изменив геополитический ландшафт и сделав США единственной сверхдержавой в мире, пишет The Wall Street Journal. «Отказ Горбачева от применения силы, ослабление цензуры в средствах массовой информации и культурной жизни, а также его поддержка исторического соглашения о контроле над ядерными вооружениями с США снискали ему большую похвалу за рубежом, и он был удостоен Нобелевской премии мира 1990 года», – напоминает издание. Но «дома к нему никто не испытывал теплых чувств», потому что «его обвиняли в бедности и экономических трудностях, росте национализма в бывших советских республиках и утрате Советским Союзом статуса сверхдержавы». «Горбачев был лидером, более уважаемым в других странах, чем дома. В России одни ругали его за то, что он разрушил советскую империю, а другие – за то, что он слишком медленно продвигался к освобождению своей нации из тисков коммунизма. Однако на Западе он остается лауреатом Нобелевской премии мира, который помог положить конец холодной войне», – говорится в материале CNN. В другом материале телеканала также отмечают: «Если на Западе его превозносили, то дома он считается изгоем. Стремительный распад Советского Союза, расколотого перестройкой, принес с собой экстремальные экономические условия, разруху и удар по национальной гордости. Все это складывалось в обстоятельства, которые в итоге сделали такого сильного человека, как Путин, привлекательным для многих россиян». «В тот момент, когда Горбачев отказался послать Красную армию в Восточную Европу, чтобы спасти коммунистический блок, Путин находился с КГБ в Восточной Германии и почувствовал дезертирство Москвы. Он стал рассматривать гибель Советской империи как историческую катастрофу. И как только Путин пришел к власти, он занялся восстановлением пошатнувшегося национального престижа России», – добавляют авторы CNN. На эту тему В том же духе высказываются и авторы The New York Times: «За границей его приветствовали как героя. Для Джорджа Кеннана, выдающегося американского дипломата и советолога, Горбачев был «чудом». Но для многих внутри России потрясения, устроенные Горбачевым, были катастрофой». «Позже Горбачев оказался между клещами установившейся гласности и затянувшейся перестройки. Рейган понимал бедственное положение Горбачева и стремился использовать его. Он увеличил американские военные расходы, усугубив дефицит внутри своей страны в надежде, что любые попытки Советского Союза идти в ногу со временем приведут его к банкротству и подорвут коммунистическую систему», – напоминает NYT, объясняя подписание Горбачевым серии «разоруженческих» документов с США. Британская пресса также благосклонно относится к Горбачеву. The Times считает, что последний лидер СССР «поплатился из-за примирения с Западом», а BBC, помимо похвалы, напоминает, что Горбачев поддержал присоединение Крыма к России: «Если раньше Крым присоединялся к Украине по советским законам, то есть по партийным законам, не спрашивая народа, – объяснял Горбачев, – то теперь народ сам решил исправить эту ошибку». Помимо воссоединения Крыма с Россией экс-генсек поддержал и воссоединение ФРГ с ГДР, о чем акцентированно пишет немецкая пресса. «Михаил Горбачев – самый любимый русский в Германии. Его не любили на родине, но в Германии он считается одним из выдающихся политиков современности и отцом-основателем воссоединения», – отмечает Deutsche Welle* (СМИ-иноагент), напоминая о роли Горбачева в падении Берлинской стены. Доверие и дружба между Горбачевым и Гельмутом Колем «существенно повлияли на получение согласия Советского Союза на воссоединение Германии. Это решение позже закрепили в договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии между ФРГ и ГДР с одной стороны, и Францией, Великобританией, Советским Союзом и США – с другой». «Есть определенный трагизм в этой двойственной оценке Горбачева, даже если не терять надежду на то, что в России о нем когда-нибудь начнут вспоминать добрым словом. В немецких же учебниках по истории первый и последний президент СССР в любом случае всегда будет занимать важное и почетное место», – добавляет DW. «Наряду с Гельмутом Колем и Джорджем Бушем-старшим лауреат Нобелевской премии мира считается одним из отцов германского единства и пионером окончания холодной войны. «Горби» был искусным государственным деятелем и провидцем. Приписываемая ему фраза «Тот, кто придет слишком поздно, будет наказан пожизненно» легендарна», – отмечает в свою очередь журнал Bild. «Без Горбачева единство Германии было бы невозможно. ХДС оплакивает потерю государственного деятеля, которому Германия могла доверять и который доверял нам», – цитирует издание лидера партии ХДС Фридриха Мерца. С ним согласен и премьер Баварии Маркус Зедер: «Германия многим ему обязана. Он без колебаний открыл путь к единству страны». «Может ли один человек изменить мир? Да. Он может. Никакого насилия, никаких танков, вывод 350 000 советских солдат из Германии. Свобода для миллионов жителей Центральной и Восточной Европы. Немецкое единство немыслимо без Михаила Горбачева. Личность века, которой не хватает», – добавляет один из лидеров ХДС Армин Лашет. В то же время французская Le Figaro называет Горбачева «больше тактиком, чем стратегом», который в своих «упорных реформах дистанцировался от чаяний пробужденных им народов», а газета Le Monde считает, что «оценка роли Горбачева в истории – это вопрос географии». «Европе и США он запомнится разрядкой напряженности, сближением Востока и Запада, окончанием войны в Афганистане и воссоединением Германии. На постсоветском пространстве видение совсем другое. Крах империи? Это он. Последовавший за этим хаос? Это снова он. Доверившись ностальгии по утраченной империи, Россия Владимира Путина воспринимает падение СССР, похороненного 25 декабря 1991 года, как результат капитуляции Михаила Горбачева перед Западом», – резюмируют французы.