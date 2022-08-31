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31 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Энергетический кризис разделил Европу на умных и не очень

Отказ от атомной генерации дорого обходится европейцам TelePaks TV/YouTube
Ускоренный отказ от атомной энергии стал второй серьезной ошибкой Евросоюза и просчетом «зеленых». Первой ошибкой было закрытие угольных электростанций. Теперь европейцы спешно реанимируют эти объекты и возрождают угольную отрасль. Логично было бы сделать то же самое с атомной энергетикой, тем более что она куда более чистая, чем уголь, если это еще кому-то интересно в Европе. Почему же этого не происходит? Подробности...
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Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины

Фиаско украинской политики Байдена станет для президента «вторым Афганистаном» Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В конфликте с Вашингтоном у Москвы в ближайшие месяцы, похоже, появится два новых союзника – наступление зимы и ноябрьские выборы в Конгресс США. Если Европа замерзнет без российского газа, а Джо Байден ожидаемо проиграет выборы, Белому дому придется искать вариант примирения с Кремлем. Какими у Москвы и Вашингтона могут быть компромиссы по Украине? Подробности...
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Херсон для ВСУ становится страшнее Иловайска

Российские войска остановили украинскую атаку, подготовленную по натовским лекалам Владимир Гердо/ТАСС
Украинские войска за сутки на Николаевско-Криворожском и других направлениях потеряли более 1200 человек. До этого момента самым крупным разгромом Киева был Иловайский котел 2014 года, но даже там число убитых военных было меньше. Каков был тактический план ВСУ и почему он обернулся для них тяжелыми потерями?  Подробности...
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Западные СМИ: В России Горбачева начнут вспоминать добрым словом

Нью-Йорк. Джордж Буш, Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев, прибывший в США для участия в 43-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, во время прогулки на острове Говернорс-Айленд Валерий Зуфаров, Валерий Христоф/ТАСС
«Европе и США он запомнится сближением Востока с Западом и воссоединением Германии. На постсоветском пространстве видение совсем другое. Крах империи? Это он. Последовавший за этим хаос? Это снова он». Так в западных СМИ описывают политическое наследие Михаила Горбачева. По мнению зарубежных аналитиков, многие действия экс-президента СССР привели к тому, что сегодня Россия и Запад вновь находятся в состоянии холодной войны. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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История Горбачеву судья, а для нас пусть будет учителем

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е. Подробности...
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Донбассу очень нужна новая идеология России

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Декоммунизация – это один из элементов дерусификации наряду с преследованием русского языка. Поэтому к возвращению прежних названий городам и улицам в Донбассе и Таврии надо относиться как к символу освобождения от майданной Украины. Подробности...
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На Горбачева можно свалить все

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Михаил Горбачев ушел, когда от его политического наследия не осталось ничего. Истории неважно, чего хотел и к чему стремился государственный деятель, судят его по практическому результату. Подробности...
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Крупнейшее военное поражение Украины

Шольц окончательно прогнулся под США

Национальная катастрофа Британии

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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
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Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

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  • Сухопутные войска

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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
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  • Скорее, разобщила

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    Западные СМИ: В России Горбачева начнут вспоминать добрым словом

    Нью-Йорк. Джордж Буш, Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев, прибывший в США для участия в 43-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, во время прогулки на острове Говернорс-Айленд
    		   31 августа 2022, 12:40
    Фото: Валерий Зуфаров, Валерий Христоф/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    «Европе и США он запомнится сближением Востока с Западом и воссоединением Германии. На постсоветском пространстве видение совсем другое. Крах империи? Это он. Последовавший за этим хаос? Это снова он». Так в западных СМИ описывают политическое наследие Михаила Горбачева. По мнению зарубежных аналитиков, многие действия экс-президента СССР привели к тому, что сегодня Россия и Запад вновь находятся в состоянии холодной войны.

    Будучи восьмым и последним лидером Советского Союза, Михаил Горбачев стремился реформировать коммунистическое государство. Но его усилия высвободили волну непреодолимых сил, которые привели СССР к гибели, изменив геополитический ландшафт и сделав США единственной сверхдержавой в мире, пишет The Wall Street Journal.

    «Отказ Горбачева от применения силы, ослабление цензуры в средствах массовой информации и культурной жизни, а также его поддержка исторического соглашения о контроле над ядерными вооружениями с США снискали ему большую похвалу за рубежом, и он был удостоен Нобелевской премии мира 1990 года», – напоминает издание.

    Но «дома к нему никто не испытывал теплых чувств», потому что «его обвиняли в бедности и экономических трудностях, росте национализма в бывших советских республиках и утрате Советским Союзом статуса сверхдержавы».

    «Горбачев был лидером, более уважаемым в других странах, чем дома. В России одни ругали его за то, что он разрушил советскую империю, а другие – за то, что он слишком медленно продвигался к освобождению своей нации из тисков коммунизма. Однако на Западе он остается лауреатом Нобелевской премии мира, который помог положить конец холодной войне», – говорится в материале CNN.

    В другом материале телеканала также отмечают: «Если на Западе его превозносили, то дома он считается изгоем. Стремительный распад Советского Союза, расколотого перестройкой, принес с собой экстремальные экономические условия, разруху и удар по национальной гордости. Все это складывалось в обстоятельства, которые в итоге сделали такого сильного человека, как Путин, привлекательным для многих россиян».

    «В тот момент, когда Горбачев отказался послать Красную армию в Восточную Европу, чтобы спасти коммунистический блок, Путин находился с КГБ в Восточной Германии и почувствовал дезертирство Москвы. Он стал рассматривать гибель Советской империи как историческую катастрофу. И как только Путин пришел к власти, он занялся восстановлением пошатнувшегося национального престижа России», – добавляют авторы CNN.

    В том же духе высказываются и авторы The New York Times: «За границей его приветствовали как героя. Для Джорджа Кеннана, выдающегося американского дипломата и советолога, Горбачев был «чудом». Но для многих внутри России потрясения, устроенные Горбачевым, были катастрофой».

    «Позже Горбачев оказался между клещами установившейся гласности и затянувшейся перестройки. Рейган понимал бедственное положение Горбачева и стремился использовать его. Он увеличил американские военные расходы, усугубив дефицит внутри своей страны в надежде, что любые попытки Советского Союза идти в ногу со временем приведут его к банкротству и подорвут коммунистическую систему», – напоминает NYT, объясняя подписание Горбачевым серии «разоруженческих» документов с США.

    Британская пресса также благосклонно относится к Горбачеву. The Times считает, что последний лидер СССР «поплатился из-за примирения с Западом», а BBC, помимо похвалы, напоминает, что Горбачев поддержал присоединение Крыма к России: «Если раньше Крым присоединялся к Украине по советским законам, то есть по партийным законам, не спрашивая народа, – объяснял Горбачев, – то теперь народ сам решил исправить эту ошибку».

    Помимо воссоединения Крыма с Россией экс-генсек поддержал и воссоединение ФРГ с ГДР, о чем акцентированно пишет немецкая пресса. «Михаил Горбачев – самый любимый русский в Германии. Его не любили на родине, но в Германии он считается одним из выдающихся политиков современности и отцом-основателем воссоединения», – отмечает Deutsche Welle* (СМИ-иноагент), напоминая о роли Горбачева в падении Берлинской стены.

    Доверие и дружба между Горбачевым и Гельмутом Колем «существенно повлияли на получение согласия Советского Союза на воссоединение Германии. Это решение позже закрепили в договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии между ФРГ и ГДР с одной стороны, и Францией, Великобританией, Советским Союзом и США – с другой».

    «Есть определенный трагизм в этой двойственной оценке Горбачева, даже если не терять надежду на то, что в России о нем когда-нибудь начнут вспоминать добрым словом. В немецких же учебниках по истории первый и последний президент СССР в любом случае всегда будет занимать важное и почетное место», – добавляет DW.

    «Наряду с Гельмутом Колем и Джорджем Бушем-старшим лауреат Нобелевской премии мира считается одним из отцов германского единства и пионером окончания холодной войны.

    «Горби» был искусным государственным деятелем и провидцем. Приписываемая ему фраза «Тот, кто придет слишком поздно, будет наказан пожизненно» легендарна», – отмечает в свою очередь журнал Bild. «Без Горбачева единство Германии было бы невозможно. ХДС оплакивает потерю государственного деятеля, которому Германия могла доверять и который доверял нам», – цитирует издание лидера партии ХДС Фридриха Мерца. С ним согласен и премьер Баварии Маркус Зедер: «Германия многим ему обязана. Он без колебаний открыл путь к единству страны».

    «Может ли один человек изменить мир? Да. Он может. Никакого насилия, никаких танков, вывод 350 000 советских солдат из Германии. Свобода для миллионов жителей Центральной и Восточной Европы. Немецкое единство немыслимо без Михаила Горбачева. Личность века, которой не хватает», – добавляет один из лидеров ХДС Армин Лашет.

    В то же время французская Le Figaro называет Горбачева «больше тактиком, чем стратегом», который в своих «упорных реформах дистанцировался от чаяний пробужденных им народов», а газета Le Monde считает, что «оценка роли Горбачева в истории – это вопрос географии».

    «Европе и США он запомнится разрядкой напряженности, сближением Востока и Запада, окончанием войны в Афганистане и воссоединением Германии. На постсоветском пространстве видение совсем другое. Крах империи? Это он. Последовавший за этим хаос? Это снова он. Доверившись ностальгии по утраченной империи, Россия Владимира Путина воспринимает падение СССР, похороненного 25 декабря 1991 года, как результат капитуляции Михаила Горбачева перед Западом», – резюмируют французы. 

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