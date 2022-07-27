Американское лобби теряет власть на Украине

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27 июля, среда  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Европа сама загнала себя в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Евросоюз воспринял новости об отключении еще одной турбины «Северного потока – 1» и о сокращении прокачки газа до 20% от мощности как что-то неожиданное. Однако о неисправности турбины и ее отключении еще на прошлой неделе европейцев предупредил лично президент России Владимир Путин. Почему Европа строит из себя жертву, хотя исправить ситуацию может только она сама, и чего конкретно добивается Россия? Подробности...
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Почему советский мост в Херсоне выдержал удары американскими ракетами

Открытие ключевого моста в Херсонской области – Антоновского – состоялось в декабре 1985 года Сергей Бобылев/ТАСС
Украинские военные продолжают атаковать ключевой инфраструктурный объект в Херсоне – Антоновский мост. Его разрушение необходимо Киеву для начала так называемой битвы за Херсон. Однако построенное еще во времена СССР при Горбачеве сооружение пока выдерживает многочисленные попадания присланных Украине из США ракет. Почему ВСУ, несмотря на множественные попытки и заокеанскую помощь, до сих пор не могут разрушить стратегический мост? Подробности...
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Как Россия будет покидать МКС

Изображение проекта новой российской космической станции Роскосмос/ТАСС
Глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года. Предполагается, что к этому моменту Россия уже начнет формирование собственной космической станции на орбите. Насколько неизбежно это решение и почему так сложно оборвать космическое сотрудничество США и России?  Подробности...
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Евросоюз сам лишает себя канала влияния на Россию

Европа ищет любые зацепки, чтобы навредить простым россиянам EPA/TASS
В Европе обсуждается очередной антироссийский запрет. На этот раз речь идет о том, чтобы пресечь саму возможность посещения гражданами России стран Шенгенской зоны, то есть большинства стран Евросоюза. Звучат даже более радикальные идеи – выдавать визу только тем, кто открыто предаст родную страну. И тем самым, как и в остальных подобных случаях, Европа навредит прежде всего себе самой. Почему? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Украина стала страной-ловушкой

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Виктор Иванченко, журналист, Киев
От призыва укрываются немало украинских патриотов. Они надеются победить Россию, но мечтают, чтобы эту победу одержала «лучшая в Европе армия», на которую восемь лет платили из зарплаты военный налог. Воевать с дивана – это пожалуйста, но гнить в окопах они не подписывались. Подробности...
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    Новый генеральный прокурор Андрей Костин слывет «полностью человеком Ермака»
    		   27 июля 2022, 22:30
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Дарья Волкова, Андрей Резчиков

    В прежде монолитном окружении Зеленского возникла трещина между двумя группами влияния – проамериканской и пробританской. Лидер «британцев», шеф аппарата Зеленского Андрей Ермак быстро усиливается. Доказательством этому в среду стало назначение на пост генерального прокурора Андрея Костина – «человека Ермака». Примечательно, что на конфликт с Россией две «англосаксонские» партии смотрят уже по-разному.

    В среду утром глава украинского государства Владимир Зеленский внес в Верховную раду запрос о согласии на назначение нового генерального прокурора – депутата от правящей партии «Слуга народа», 49-летнего одессита Андрея Костина.

    Выступая с трибуны, Костин первым делом пообещал добиваться «неотвратимости наказания для каждого военного преступника», имея в виду, разумеется, российскую армию. Другой своей целью без пяти минут прокурор назвал привлечение к ответственности «коллаборантов», особенно из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.

    Впрочем, депутат Алексей Гончаренко из партии сторонников Петра Порошенко «Европейская солидарность» тотчас попытался подловить самого Костина на измене, спросив кандидата: «Что вы делали в оккупированном Крыму в 2015 и 2018 годах?» Костин ответил, что был там «по семейным обстоятельствам». «Нельзя назначать прокурора, который был на оккупированной территории и у которого не четкого ответа, что он там делал», – возмутился Гончаренко.

    Как сообщил депутат Ярослав Железняк, «к концу обсуждения пришел в зал Рады и президент Украины. Не выступал, просто посмотрел голосование и ушел», – цитирует Железняка ТАСС. В итоге парламент послушно поддержал кандидатуру – «за» проголосовали 299 народных депутатов.

    При этом бывший депутат Верховной рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает крымский эпизод нового прокурора мелочью, поскольку многие украинцы ездили на полуостров по своим личным делам, и нельзя на этом основании считать Костина пророссийским политиком. Важнее другое, полагает Царев, – выдвижение Костина означает новую победу главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака в аппаратной борьбе за влияние на президента. «Среди главных проигравших оказался бывший глава СБУ Иван Баканов, который раньше сильнее влиял на решения Зеленского», – говорит Царев.

    По словам экс-депутата, роли президента и главы его офиса все больше разделяются. «Зеленский больше занимается пиаром внутри страны и общением с главами других стран. Тем временем Ермак собирает в своих руках все управленческие функции. Им установлен контроль за деньгами и силовыми структурами, СМИ и правительством. На очереди – контроль за местным самоуправлением. Ермак также хочет поменять премьер-министра», – подчеркнул собеседник.

    Царев не исключил, что в президентском офисе обсуждаются вопросы повсеместной замены мэров на глав военно-гражданских администраций, которые будут лично назначаться Зеленским. «Предстоящая осень и зима будут для Украины очень тяжелыми. И в этой ситуации Зеленский консолидирует в своих руках все что можно. В стране не будет свободной прессы, оппозиции и конкурентных выборов», – убежден Царев. 

    Выбор в пользу Костина продолжает традицию назначения в Генпрокуратуру непрофессионалов, которые мало знакомы с этой сферой, добавляет украинский политолог Владимир Корнилов. «Так было с Юрием Луценко, которого назначили генпрокурором в 2016 году. Для его назначения даже пришлось менять законодательство», – сетует эксперт.

    Менять главу Генпрокуратуры понадобилось потому, что в окружении Зеленского нарастают конфликты, полагает он. «Украинские элиты понимают, что скоро им придется отвечать за то, что они наворотили. И за военные поражения, и за разворованную западную помощь, и за проданное на черный рынок американское вооружение. Чем ближе ответственность, тем больше каждый выгораживает себя», – считает Корнилов.

    Как следует из его официальной биографии, Костин никогда ранее не работал в прокуратуре, а свою карьеру он начинал как адвокат. В 2010 году он попытался уйти в политику – неудачно попытался избраться в горсовет Одессы от партии «Фронт перемен», возглавлял которую один из будущих лидеров Евромайдана Арсений Яценюк. В Верховную раду Костин попал уже при Зеленском – в 2019-м. Как глава комитета по вопросам правовой политики отвечал там за судебную реформу и, по мнению критиков, «помог» этой реформе забуксовать.

    Судя по всему, главным достоинством, которое помогло Костину занять высокий пост, стала его личная преданность нынешнему главе ОП. Еще в Одессе за Костиным закрепился статус «ока Ермака», говорит изданию «Страна.уа» источник в местной политтусовке. Костин не скрывал, что знает нынешнего руководителя ОП уже «много лет». В 2020 году Костина сфотографировали в парламентском зале за перепиской с неким «Борисовичем» (совпадает с отчеством Ермака).

    «У меня вопрос, есть кто-нибудь из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот <...> поливает грязью», – писал Костину собеседник. Как раз в это время с трибуны Ермака резко критиковал бывший член правящей партии Гео Лерос.

    Экс-депутат Одесского горсовета, политтехнолог Игорь Димитриев напоминает, что после 24 февраля украинское руководство демонстрировало единство, но там теперь начались междоусобные разборки. «Произошла адаптация к новой ситуации. В ней начинают находить собственные гешефты, интересы и пытаются усилить свое влияние, встраиваясь в силовые структуры. Завязанные на Зеленского и Ермака кланы используют боевые действия как повод для зачистки своих потенциальных оппонентов», – полагает эксперт. «В украинской власти есть две разные группировки – пробританская и проамериканская, разница между которыми раньше не бросалась в глаза.

    Ермак модерирует ту часть украинской элиты, которая завязана на Великобританию.

    Вместе с усилением фигуры Ермака растет и влияние ставленников Лондона. Этим вызваны последние перестановки в СБУ и шпионские скандалы в других силовых структурах, – предположил Димитриев. – Генпрокурор, его фигура, традиционно используется в украинской политике для контроля элит. Это главное пугало». Как ответная реакция, начались «накаты» на самого Ермака – со стороны проамерикански настроенных кругов, добавил он.

    Действительно, в среду, пока в Киеве голосовали за Костина, в Вашингтоне член Палаты представителей Виктория Спартц, уроженка Черниговской области (в девичестве Кульгейко) выступила с обращением к президенту США Джо Байдену, в котором осыпала упреками киевское руководство. Как сообщает Украина.ру, Спартц снова раскритиковала Ермака, которого прежде уже называла «российским агентом», добавив, что он заводит среди чиновников порядки, имеющие «печальное сходство с Советским Союзом». Кроме того, конгрессвумен призвала Байдена создать специальную оперативную группу в Пентагоне для надзора за логистикой поставок вооружения Киеву.

    Американская «партия», по мнению Димитриева, сейчас склоняется к тому, чтобы чуть снизить интенсивность конфликта с Россией. «Пробританская группировка, наоборот, обостряет ситуацию. Это уже общемировая проблема, а не внутриукраинская. Налицо неготовность Киева к переговорам с Москвой. Видимо, борьба группировок между собой связана с тем, чтобы изменить внешнеполитический курс Украины», – считает политтехнолог.

    Кстати, российские политики Костина знают в лицо – с мая 2020 года он входил в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе («Минские переговоры»), а с ноября прошлого года – возглавил ее с украинской стороны. После 24 февраля Костин вошел в состав украинской делегации на переговорах с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой. По официальной версии – за многочисленные факты измены сотрудников возглавляемых ими ведомств. Вместе с тем среди киевских аналитиков распространена и другая версия: поскольку количество поражений ВСУ на фронте растет, равно как и всё громче ходят слухи о торговле западным оружием, Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Ермаку было необходимо «сделать кого-то крайним».

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