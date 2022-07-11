«Зеленые» эксперименты привели в ярость фермеров Евросоюза

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11 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:54  |  vz.ru
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Европа срочно готовится к тяжелейшей зиме без российского газа

Европейские власти предвидят тяжелую зиму imago images/REUTERS
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?  Подробности...
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Россия принудила Европу к важным уступкам

В ЕС не хотят загонять свою экономику в рецессию и вынуждены идти навстречу России Stefan Sauer/Global Look Press
Иллюзии Европы и США о победе над Россией на поле боя начинают рассеиваться. Усталость ЕС от украинского кризиса побуждает Брюссель сесть за стол переговоров и искать компромиссы с Москвой. О том, что ответное давление России оказалось эффективным, говорит несколько уступок, на которые вынужден был пойти Запад. Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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«Зеленые» эксперименты привели в ярость фермеров Евросоюза

Фермеры протестуют по всей Европе Peter Dejong/AP/ТАСС
Уходящая неделя запомнилась для Европы массовыми протестами производителей продуктов питания. Фермеры Польши, Италии и других стран вышли на улицы, будучи возмущенными действиями своих правительств. Конкретные причины протестов разные в разных странах, но самая парадоксальная оказалась в Нидерландах – власти этого государства решили бороться с навозом. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Солдаты сражаются за то, чтобы мы жили, как привыкли

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    «Зеленые» эксперименты привели в ярость фермеров Евросоюза

    Фермеры протестуют по всей Европе
    		   11 июля 2022, 11:30
    Фото: Peter Dejong/AP/ТАСС
    Текст: Тимур Шафир

    Уходящая неделя запомнилась для Европы массовыми протестами производителей продуктов питания. Фермеры Польши, Италии и других стран вышли на улицы, будучи возмущенными действиями своих правительств. Конкретные причины протестов разные в разных странах, но самая парадоксальная оказалась в Нидерландах – власти этого государства решили бороться с навозом.

    Новости из Нидерландов, традиционно представляемых спокойной и зажиточной страной, с начала июля все больше напоминают сводки с театра военных действий. Голландские фермеры и поддерживающие их граждане королевства перекрывают автострады и блокируют доступы к десяткам торговых центров и супермаркетов. Протесты охватили всю страну и выплеснулись за ее пределы в соседние европейские государства.

    Центральное бюро торговли питанием (CBL), всерьез напуганное цифрами ущерба торговле, 4 июля распространило заявление о том, что супермаркеты и компании общественного питания не имеют никакого отношения к конфликту фермеров и правительства, и призвало органы правосудия и полицию Нидерландов немедленно вмешаться в ситуацию и положить конец блокаде. Амстердамский аэропорт Скипхол и авиакомпания KLM призвали пассажиров пользоваться только общественным транспортом, чтобы вовремя попасть на нужный авиарейс.

    Правительство, неделю назад туманно рассуждавшее о праве граждан на умеренный протест в рамках законности – само того не подозревая, в духе чешского сатирика Ярослава Гашека – уже осознало, что имеет дело с организованным протестным движением, а не с разрозненными акциями. Традиционно неопределенная риторика голландских евробюрократов быстро сменилась на готовность действовать жестко и задавить протесты всеми возможными способами.

    Вечером 5 июля полиция открыла прицельный огонь из табельного оружия по колонне техники протестующих на въезде в центральный город провинции Фрисландия – Херенвен. По воле случая, никто из протестующих не был убит или ранен, но несколько фермеров были арестованы на месте. Заявления силовиков о том, что огонь был открыт по причине стремительной атаки трактористов на полицейские автомобили, был тут же опровергнут многочисленными свидетелями, предоставившими видеозаписи с места происшествия.

    Уровень ожесточения протестующих достиг такого накала, что они стали использовать в качестве оружия протеста не только автомобили, тракторы и грузовики, но и более опасную технику – например, устаревший, но еще вполне мобильный британский танк «Шерман», пригнанный кем-то из протестующих коллекционеров.

    В качестве боевой единицы танк пока что не применялся, фермеры используют не менее радикальную тактику борьбы – например, они забросали удобрениями (попросту навозом) загородный дом министра природы и азота Христианны ван дер Вал-Зеггелинк (Christianne van der Wal-Zeggelink).

    В местных СМИ и заявлениях некоторых оппозиционных политиков уже прямо озвучивается то, что происходящие события являются ничем иным как «нидерландским восстанием фермеров». При этом основные европейские медиа крайне неохотно сообщают о происходящем в стране – лидере по уровню производительности и экспорта сельскохозяйственных культур. Информация о фермерских протестах подается весьма скупо, общими чертами обрисовывается повод для протеста, но старательно избегается детальный разбор действительных причин фермерского бунта – очередной виток непродуманной борьбы европейских правительств за «зеленую экономику».

    Схема, по которой развивались события, давно перестала вызывать удивление у тех, кто следит за увлекательным процессом подпиливания Евросоюзом экономического сука, на котором он сидит. Голландское правительство под руководством Марка Рютте (Mark Rutte), руководствуясь ценными указаниями из Брюсселя, приняло решение к 2030 году ровно наполовину сократить уровень загрязнения атмосферы и почвы. А атмосфера загрязняется, в частности, удобрениями, которые используют фермеры. Даже навозом, например. Ведь удобрения выделяют азот. Но меньшее использование удобрений означает падение урожайности – а значит, разорение фермеров.

    «Зеленые» фантазии брюссельских чиновников распространяются на все страны Евросоюза, но голландцам в этом отношении не повезло гораздо больше остальных. Во-первых, как ни парадоксально, по причине того, что на протяжении целого ряда лет эта небольшая (4 200 000 га, 131-е место в мире по площади), но успешная европейская страна демонстрировала очень высокие показатели по производству и экспорту сельскохозяйственных материалов, по животноводству и аграрным технологиям. Сельхозмашины производства Нидерландов известны во всем мире, голландские фермеры являются признанными лидерами в области семеноводства, в разведении элитных пород скота и птицы.

    При этом основой данного сектора экономики являются небольшие семейные фермерские хозяйства, почти половина из которых владеет земельными участками менее 10 га. Соответственно, поле для экологических экспериментов над экономикой и гражданами было весьма просторным – еще в 2017 году государственный секретарь по экономическим вопросам и соратник Марка Рютте Мартинус ван Дам (Martinus van Dam) гордо заявлял: «Made in the Netherlands – больше не бренд исключительно для тюльпанов и сыра. Наша всемирная репутация в сфере сельскохозяйственных знаний и технологий продолжает расти».

    Во-вторых, несменяемый премьер-министр страны Рютте, лидер «Народной партии за свободу и демократию» (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) прекрасно подошел на роль того, кто может упорно и не оглядываясь ни на какие обстоятельства и потери, внедрять повестку, которая важна для ЕС здесь и сейчас. Весьма характерно, что политическим идеалом Рютте, по его собственным словам, является британская «железная леди» Маргарет Тэтчер, имевшая огромный опыт в противостоянии как интересам собственных граждан, так и их протестам.

    Правительство Нидерландов выделило 24,3 млрд евро на финансирование сельскохозяйственных реформ – несмотря на то, что по оценкам ряда исследовательских институтов, включая правительственные, они приведут к закрытию более 30% животноводческих ферм в стране. Никакие аргументы противников столь поспешных шагов по борьбе с «критическим загрязнением почвы» не принимались в расчет. «Я знаю, что это будет иметь колоссальные последствия для фермеров, которые долгое время живут в атмосфере неопределенности», – твердила министр Ван дер Вал.

    Защищаясь, представители фермерских хозяйств пытались доказать правительству, что обвинения в необратимом ущербе природе, который они наносят по мнению правительства, как минимум непропорционален. «Это ужасно. Но в то же время у нас нет другого выбора», – слышали они в ответ от министра. Животноводы играют одну из ключевых ролей в производстве продуктов питания в стране, разорение и закрытие фактически одной трети хозяйств может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до нехватки продовольствия.

    Ответ Христианны ван дер Вал был вновь исчерпывающе кратким: «Природа не может ждать».

    Но фермеры тоже не могут ждать, и их неароматный перформанс на пороге дома Христианны ван дер Вал является наглядным примером их отношения к деятельности собственного правительства. Они понимают, что следование правительства Рютте брюссельским интересам, без учета местной экономической специфики и традиций, может ударить по нидерландской экономике еще не один раз, в том числе в результате «эффекта бумеранга» от антироссийских санкций, уже бьющего по соседним странам. Нидерланды не зависят от российского газа так, как другие европейские государства, однако являясь крупным хранилищем и распределительным хабом топлива в Европе, в полной мере включены в единую европейскую энергетическую цепь.

    Некоторые члены кабинета министров отдают себе в этом отчет – Роб Йеттен (Rob Jetten), министр по климатической и энергетической политике королевства, заявил 28 июня в интервью изданию Politico о своих опасениях. По его убеждению, зимний газовый кризис может быстро распространиться по всему континенту, и даже странам со значительной инфраструктурой или ресурсами, такими как Нидерланды, не удастся избежать последствий. При этом он оптимистично добавил, что правительство страны проявит солидарность с соседними странами в случае полного отключения российского газа.

    Наученные горьким опытом европейской солидарности, нидерландские фермеры понимают, что в кризисной ситуации их доходы будут тут же принесены на алтарь чьих угодно интересов – природных или общеевропейских. То же самое понимают фермеры других европейских стран, начавших забастовки и акции протеста из солидарности со своими голландскими товарищами.

    Объединение германских фермеров Land schafft Verbindung (LSV) 7 июля провело акцию протеста сразу в нескольких федеральных землях страны: в Баварии, Саксонии, Северном Рейне – Вестфалии. В своих обращениях к протестующим представители LSV заявляют, что рано или поздно фермеры Германии окажутся в том же положении, что и нидерландские, и что с учетом этой малоприятной перспективы «и в Берлине, и в Брюсселе на улицы должны выйти сотни тысяч граждан для борьбы за продовольственную безопасность».

    Также протестующие фермеры вышли на улицы Италии и Польши. Итальянцы, возмущенные стремительным скачком цен на удобрения, сырье и предметы первой необходимости, протестовали под лозунгами: «Мы не рабы, мы фермеры!», «Мы не можем свести концы с концами!», «Идем на Рим!».

    Фермеры со всей Польши 6 июля пригнали свои тракторы в самый центр Варшавы, проведя очередную акцию протеста из целой серии, прошедших по всей Польше под лозунгом «Мы не умрем в тишине!». Поляки выразили возмущение тем, что их бизнес гибнет под давлением растущих цен на топливо и удобрения. Они утверждают, что их проблемы носят системный характер, а правительство Польши отдало их жизни на милость иностранных (тех же европейских) корпораций и посредников, занимающихся спекуляцией на рынках сельскохозяйственной продукции.

    Поводы для протестов в странах Евросоюза разнятся, однако их первопричина одна: слепое убеждение национальных европейских правительств в непогрешимости Брюсселя и его единственно правильной – пусть и самоубийственной – политики. При этом мантры евробюрократов о том, что во всех проблемах европейской экономики виновата Россия, уже никто не хочет слышать. В частных ангарах Европы до сих пор выставляется большое количество самой разнообразной боевой техники времен Второй мировой войны. Голландские фермеры, вооруженные тракторами и танком «Шерман», не будут чувствовать себя одинокими, особенно при наступлении неумолимых зимних холодов.


     
     
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