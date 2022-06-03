США сделали из Украины гигантский испытательный полигон

Поставки на Украину широкого спектра западного оружия имеют целью не только, как выражаются в руководстве ЕС, «поражение России на поле боя». Тем более что, по ряду признаков, боевая эффективность и «Стингеров», и «Джавелинов», и «Байрактаров» оказалась почти позорной. Однако сам факт участия этих видов оружия в реальных боях имеет для Запада большое значение. Почему?

Любая война, помимо достижения целей в ходе боевых действий, является проверкой надежности вооружений и выработки новых тактических решений. США, которые никогда не вели войну на своей территории (за исключением гражданской войны между Севером и Югом в 1861–1865 гг.), принимали участие в множестве вооруженных конфликтов и войн по всему миру. И всегда делали определенные выводы.

Например, война во Вьетнаме (с 1955 по 1975 год) привела к использованию тактических вертолетных групп с новыми вертолетами «Хьюи» (Bell UH-1 Iroguois). Там же была испытана автоматическая винтовка М-16. За время пятилетней иракской кампании США испытали в этой стране более тысячи различных оборонных технологий, что нельзя было сделать на своей территории без дополнительных затрат и с такой же эффективностью.

А прямо сейчас США испытывают свои вооружения в ходе боевых действий и на территории Украины. Не в таких масштабах, как это хотелось бы Пентагону, но поставляемое оружие проходит тестирование и здесь. Причем не только современные образцы, но и те, которые давно используется армией США.

И порой выводы не всегда подтверждают их надежность и эффективность. Не подтвердил, к примеру, свою надежность ПТРК «Джавелин» (FGM-148 Javelin), который стал поступать в американскую армию с 1996 года и поставляется еще в армии двух десятков стран (союзникам по 600 тысяч долларов за комплекс, остальным по 1,4 миллиона). Появились «Джавелины» и на вооружении Украины. По некоторым оценкам, с 2018 года ВСУ получили более 5 тысяч пусковых установок (в самой армии США их не так давно насчитывалось немногим более 7 тысяч).

Javelin использовался в боевых действиях в Ираке, Афганистане и Сирии. Сейчас американские спецслужбы утверждают, что на Украине с помощью этого ПТРК из 300 выстрелов уничтожено 280 бронированных целей.

У российских военных другие данные: задействованные в ходе спецоперации танки выдерживают попадание «Джавелинов», а танкисты больше опасаются гранатометов РПГ-7, известных еще с советских времен. В любом случае американские военные думают о замене Javelin, в первую очередь из-за невысокой дальности стрельбы (3000 метров).

Не особо оправдались ожидания Украины и от ПЗРК «Стингер» (FIM-92 Stinger), при помощи которых предполагалось парализовать действия российской авиации в воздухе. Украина получила в общей сложности 2000 таких комплексов, однако создать с их помощью сколько-нибудь серьезное противодействие ВКС РФ так и не смогла. С оснащением российских вертолетов и штурмовиков бортовым комплексом обороны «Витебск», парализующих ракетные средства нападения, поражение воздушных целей с использованием «Стингеров» практически не отмечается.

Это не означает, что упомянутое оружие не представляет большой опасности. Американские военные, которые присутствуют на Украине в качестве наемников (многие в высоких званиях), внимательно изучают опыт применения своих вооружений, отмечая как их сильные, так и слабые стороны. Последующие выводы позволят либо заменить те же FGM-148 Javelin и FIM-92 Stinger на более современные образцы, либо улучшить их характеристики.

На эту тему

«Американские военные на Украине в первую очередь изучают опыт боевых действий российской армии, – рассказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Геннадий Алехин. – Смотрят на применение боевой техники, на ее возможности в противостоянии различным вооружениям, в первую очередь своих. Если в Афганистане «Стингеры» представляли серьезную опасность для советской авиации, то в последующем от них научились успешно защищаться. «Джавелины» жгли в Ираке танки советского производства, нынешние российские за счет пассивной и активной защиты уже зачастую выдерживают удар ракеты. Все это тщательно анализируется в американских штабах и, бесспорно, будут сделаны соответствующие выводы для изменений в армии США.

Российская армия считается потенциальным противником для всего блока НАТО, американцы и их европейские коллеги стараются выявить все ее сильные и слабые стороны, а заодно убедиться в надежности ряда своих вооружений. Подобного военного конфликта, как сейчас на Украине, с танковыми боями, массовым применением артиллерии и ракетных ударов, не было со времен Второй мировой. Вот американцы и смотрят на эффективность своих вооружений, применяемых ВСУ.

Скажем, реактивные системы залпового огня М142 HIMARS повышенной дальности, которые все-таки решили поставить Украине, тоже будут внимательно рассматривать в боевом применении. Ранее эти системы использовались лишь в Афганистане и Ираке, то есть без особого противодействия со стороны ПВО. А сейчас у США будет возможность проверить, как «Хаймарсам» будут противостоять российские зенитные ракетные системы С-300 и С-400, комплексы «Тунгуска» и прочие».

Похоже, что планы США продать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle тоже связаны с испытаниями в боевых условиях. Во-первых, потому, что речь идет лишь о четырех таких БПЛА, притом что в армии США их насчитывается 180 единиц и еще 24 числятся в Командовании специальных операций. Во-вторых, эти «серые орлы» используются опять же лишь в Афганистане и Ираке, где с их максимальным потолком полета в 8850 метров с земли ничего не угрожает.

Намерение передать Киеву 4 таких БПЛА небескорыстно: каждый аппарат стоит 8 миллионов долларов, для обеспечения разведывательных полетов потребуется станция наземного управления со спутниковой системой связи, которая стоит уже 90,9 миллионов. Саму станцию в целях безопасности могут разместить в Польше, Чехии, Словакии или Румынии – при скорости в 250 км/ч Gray Eagle может находиться в воздухе до 30 часов, а их дальность управления неограниченна. Военные США управляют подобными БПЛА, как и их предшественниками MQ-1B Predator, которые сканируют небо над Афганистаном, из Флориды.

Помимо разведывательных функций MQ-1C Gray Eagle обладает и ударной мощью, имеет четыре подвески, на которых может нести управляемые ракеты Hellfire или корректируемые авиабомбы Viper Strike. Возможно размещение и ракет Stinger для отражения атак истребителей. В случае уничтожения «серых орлов» в небе Украины или России, куда их направят преднамеренно, Вашингтон ничего не потеряет – Киев заплатит. А вот полезную информацию точно получит – помогать обученным украинским операторам в обеспечении полетов и возможном нанесении ударов будут специалисты из Вашингтона.

С большой долей вероятности можно утверждать, что и Германия, судя по заявлению канцлера Олафа Шольца, готова поставить Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS именно в целях испытания ракет этого комплекса.

Дело в том, что ракета системы IRIS-Т изначально была класса «воздух-воздух», её применение подразумевало воздушное базирование. Впоследствии её переделали как ракету для средств ПВО наземного базирования ближнего, среднего и дальнего радиуса действия, в модификациях SLS и SLM. Испытания последней были завершены лишь в начале 2022 года и о серийных поставках Бундесверу не сообщалось. Прагматичные немцы могут отправить на Украину несколько таких систем, причём даже бесплатно, но со своими специалистами, которые проведут испытания «Ирисов» в боевых условиях, чтобы выявить их сильные и слабые стороны.

Проявляет активность в поставках вооружений Украине и Великобритания, которой испытывать стоящие на вооружении системы после войны с Аргентиной было особо негде, разве в составе коллективных сил в Ираке и Афганистане. Лондон запросил у Вашингтона направить на Украину американские реактивные системы залпового огня M270 MLRS с дальностью поражения целей на расстояние 80 километров.

А кроме того – ПЗРК «Старстрик» (Starstreak), который предназначен для поражения воздушных целей на высотах до 5 километров (у «Стингеров» это 350 км). Его ракета обладает сверхзвуковой скоростью и управляется по лазерному лучу, но опыта реального боевого применения еще не имела.

Подключилась и Швеция, которая намерена отправить на украинский «полигон» береговые ракетные комплексы RBS-17 – предположительно 10 пусковых установок и 30 ракет. Угрозы Черноморскому флоту ВМФ РФ они не представляют, поскольку обладают небольшой дальностью и могут угрожать лишь небольшим кораблям, зато пройдут «боевое крещение» – и покажут, чего они стоят на самом деле.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД