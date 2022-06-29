Украина ощутила на себе средство борьбы с американскими авианосцами

Украинские эксперты и блогеры утверждают, что Россия в последнее время активно применяет старый, но мощнейший вид оружия – крылатую ракету Х-22. В частности, именно ей был не так давно поражен оборонный завод в Кременчуге. Чем интересна эта ракета и какие преимущества она дает российским Вооруженным силам на Украине?

Изначальное предназначение ракеты Х-22 «Буря» – поражение кораблей водоизмещением 10 тысяч тонн и более, в том числе авианосных ударных группировок (АУГ) противника с использованием ядерной или фугасно-кумулятивной боевой части. В последнем варианте это 630 килограммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Точность попадания обеспечивается активной радиолокационной головкой самонаведения. При скорости в 3,5 Маха и дальности поражения в сотни километров – это очень сложная цель для систем ПВО.

Первый вариант ракеты Х-22ПГ был принят на вооружение еще в 1968 году (официально о ней стало известно в 1971-м). Совмин СССР внимательно следил за ее разработками и испытаниями, а военные стремились получить перспективную ракету любой ценой. Под «Бурю» даже был переделан из бомбардировщика в ракетоносец самолет Ту-22, на различных модификациях которого, а также Ту-95, она до сих пор стоит на вооружении.

В разгар холодной войны Х-22 стояла на вооружении многочисленных полков Морской авиации ВМФ СССР. Однако воздушные морские ракетоносцы в ходе постсоветских военных реформ были либо списаны и уничтожены (Ту-16), либо переданы в состав Дальней авиации ВКС (Ту-22М3).

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Ракета Х-22 (читается именно как «ха-22», а не «икс») до нынешнего года использовалась исключительно в учебных пусках и не поразила ни одного авианосца. Их потенциальные цели находились в Тихом и Индийском океанах, а также в Средиземноморье и частично в Атлантике, отсюда и прежние места расположения авиационных полков Дальней авиации, которые находились в разных частях страны, в том числе в Крыму. Сейчас это не имеет особого значения («столицей» «стратегов» считается город Энгельс, присутствуют они и на других аэродромах), а вылететь на боевое применение могут с аэродромов подскока.

«В советские, да и в российские времена ракету Х-22 в учебных целях использовали редко, – рассказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса ВВС Александр Дробышевский. – Для заправки ее двигателя используется «гремучая смесь», требующая особой предосторожности техников-ракетчиков, которые эту процедуру осуществляют в противогазах и средствах защиты».

Всего за время производства на МКБ «Радуга» (ранее ОКБ-155) в подмосковной Дубне, которое специализируется на производстве крылатых ракет, было выпущено около 1000 ракет Х-22 разных модификаций. И вот теперь, как можно предположить, часть из них применяется в ходе специальной операции на Украине.

Минобороны РФ официально заявляло, в частности, что «27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены».

И хотя конкретный образец примененного высокоточного оружия не упоминался, камеры видеонаблюдения позволили разглядеть ракету за доли секунды до ее попадания в цель. У Х-22 весьма узнаваемый облик, ее сложно перепутать с другими крылатыми ракетами воздушного базирования (за одним исключением, о котором ниже). Ну и кроме того, украинские источники в свое время уже заявляли, что «у русских кончились «Калибры» и они используют противокорабельные ракеты, обладающие малой точностью», а еще ВСУ их якобы «эффективно сбивает».

Все это, мягко говоря, ерунда. Во-первых, ракеты более ранних годов выпуска, в том числе Х-22, и должны использоваться прежде всего – поскольку лучше их применить по прямому назначению, чем утилизировать. Все это оружие проходит многочисленные проверки и подтверждения боевой готовности. Кроме того, хотя официально об этом не сообщается, но нет сомнений, что российская оборонка в трехсменном режиме круглосуточно восполняет необходимый вооруженным силам боезапас – в том числе крылатых ракет.

Во-вторых, Х-22 отлично подходят для работы по целям, прикрытым ПВО, – а в последнее время много сообщений о том, что Украина применяет системы ПВО весьма активно. Скорость Х-22 составляет 3600 км/ч, а значит, сбить ее даже такими системами, как С-300, практически невозможно.

Наконец, в-третьих, ракеты Х-22, хотя и являются изначально противокорабельными, могут находить и поражать наземные цели (правда, не все и при определенных условиях: важно, чтобы цели были радиолокационно-контрастными). Боевая часть этих ракет существенно больше, чем у «Калибров» и «Искандеров», а значит, выше и эффективность ударов. Со своей высочайшей скоростью – порядка километра в секунду – ракета массой в несколько тонн при попадании в цель наносит чудовищные разрушения только за счет кинетической энергии удара.

«Любым ракетным вооружением, как наземного, так и воздушного базирования, управляет именно человек, который задает целеуказание, а затем «умная» ракета захватывает цель, – говорит газете ВЗГЛЯД бывший военный летчик полковник Владимир Таланов. – Крылатую ракету Х-22 не нужно контролировать на всем маршруте ее полета. Она включает «интеллект» и маневрирует по заданной траектории. И неважно, будет ли целью корабль или ангар с боеприпасами.

Могу предположить, что сейчас используются не только ракеты Х-22, о которых заговорили. Есть и более совершенные версии этой крылатой ракеты, известной как Х-32, имеющей более высокую скорость и дальность полета, обладающей еще более высокой точностью».

Ракета Х-32 класса «воздух – земля» (известная как изделие 9-А-2362), принятая на вооружение ВС РФ в 2016 году, является точной копией ракеты Х-22, но только внешне. Ее в 2010 году включили в гособоронзаказ под стратегический бомбардировщик Ту-22М3, чуть позднее под Ту-22М3М. Серия пусков на учебном полигоне, когда ракеты с точностью попадания «в спичечную головку», подтвердили их высокую эффективность.

Новая ракета получила модернизированный двигатель с повышенной тягой, позволяющий разгонять новую «Бурю» практически до 5 Махов, поднимать ее в полете до 30 километров и получать дальность применения в 1000 километров. Х-32 имеет новое цифровое радиоэлектронное оборудование, в которое входит бортовой вычислительный комплекс, помехозащищенную активно-пассивную радиолокационную станцию и собственные системы радиоэлектронного противодействия. Эта ракета способна атаковать цель в крутом пикировании, что полностью исключает ее перехват средствами ПРО и делает невидимой для РЛС противника.

Вполне вероятно, что сейчас на Украине используются не только старые запасы Х-22, но и новые ракеты Х-32. Как и многие другие новые образцы российских вооружений, о чем мы уже писали. Тем паче что Х-32 и ее носитель недавно уже попадали в объективы телекамер. Хотя официально об этом, опять же, не сообщалось, но можно предположить, что Х-32 созданы более универсальными, чем их советские предшественники. А значит, с еще большим успехом и точностью могут поражать в том числе и наземные цели. В частности, уничтоженный ВКС России оборонный завод в Кременчуге.